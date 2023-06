Lisasinson – Un Año De Cambios / Canción a Canción

El álbum debut de Lisasinson no puede dejar las cosas más claras, desde su título, que es ya una declaración de intenciones, pasando por cada uno de los temas que lo componen, repletos de energía, rabia e ironía. Un Año De Cambios es un álbum en el que Míriam y Paula ponen sobre la mesa todas las cartas que quieren jugar: un ritmo frenético, letras generacionales, realistas y sinceras, y una actitud rebelde que dota de una enorme credibilidad al proyecto.

Un Año De Cambios está lleno de mensajes directos y de altibajos emocionales, un ejemplo de los sinsabores de una generación donde lo instantáneo adquiere un protagonismo desmedido. Pero también hay esperanza y una actitud indomable para afrontar el día a día con personalidad y insolencia. Hablamos con Lisasinson y nos cuentan todo lo que nos podemos encontrar en su prometedor debut.

Hola! Somos Miriam y Paula, un grupo de punki-pop de València. En 2021 publicamos con Elefant Records, Perdona Mamá, nuestro primer trabajo a modo de recopilatorio con nuestras primeras canciones. Dos años después, de nuevo, junto con el sello discográfico Elefant Records, acabamos de sacar nuestro primer disco de larga duración, Un Año de Cambios.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

Salió el viernes, 19 de mayo y lo tenéis disponible en LP, una edición limitada en Vinilo Splatter Negro – Hot pink que mola mucho porque cada uno es diferente. También lo tenéis en CD digipack y en todas las plataformas digitales :). Todo de la mano de Elefant Records, el sello que nos está acompañando desde el primer momento y nos está ayudando en absolutamente todo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos grabado todo el disco en Madrid, con Carlos Hernández Nombela, también lo ha mezclado y masterizado él. Primero grabamos No Sé Muy Bien y Canción De Entretiempo con María Martínez a la batería y María Albert a una de las guitarras; después grabamos Cuchillos y Últimamente con Dani Martínez a una de las guitarras y con Carlos Esteban a la batería. Y ya más tarde, estuvimos todas las navidades grabando el resto de canciones del disco, esta vez con Marc Roca a la batería y Marc Fernández a una de las guitarras, quienes completan ya la formación de la banda.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Un Año De Cambios es un disco muy personal, a través del cual nos puedes conocer y además, descubrir las cosas que han ido pasando durante este último año. Compuesto por una chica millenial y una chica de la generación Z. Suena a todas las cosas que nos preocupan y que nos afectan de manera directa, tanto cosas buenas como malas. Habla sobre el amor, lxs exs, la precariedad, las situaciones machistas que nos toca vivir por ser tías y músicas, el mansplaining, los cambios en la banda, la ansiedad, la incertidumbre, el aburrimiento, las injusticias, la escena musical valenciana, el autoboicot, el síndrome de la impostora… incluso, sobre los incendios que se repiten todos los años en nuestras montañas.

A la hora de componer el disco nuestras referencias o influencias podrían ser grupos como Juniper Moon, The Primitives, Axolotes Mexicanos, Los Fresones Rebeldes, The Strokes…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Un día fuimos a cenar a un bar en un pueblo muy pequeño cerca de donde grabamos. El bar y el dueño eran bastante peculiares, tenía un halcón atado, nos dijo que salía en El señor de los anillos y nos insistió mucho para que nos hiciéramos una foto, después de esto el hombre acabó hablándole en mongol. También nos dijo que era famoso por sus videoclips y sus canciones, y que había ganado un montón de premios. Nos enseñó su vídeo de Youtube, no tenía desperdicio. Fue entre divertido e incómodo. Aunque los tomates estaban muy buenos, creemos que no repetiremos.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

La presentación del nuevo álbum la haremos en septiembre, aunque durante todo el verano estaremos moviéndonos por festivales donde ya sonarán los temas nuevos: el Monkey Week, 17 de junio (Puerto de Santa María); el 24 de junio en Las Noches del Malecón (Murcia) y Ceba Rock (Pobla de Vallbona); en el Vida Festival, el 29 de junio (Vilanova i la Geltrú); 1 de julio en el Ojeando (Málaga)… Las presentaciones «oficiales» del disco serán el 8 de septiembre en Barcelona, en la Sala Vol; el 9 de septiembre en València, en el Loco Club; y el 22 de septiembre en Madrid, en la Sala Cool.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Intro

Es un saludo a todas las personas que nos escuchan y un avance de lo que el o la oyente va a escuchar en las siguientes canciones. Queríamos crear un momento previo a la escucha del disco donde pudiéramos explicar de manera breve y directa, a través de las notas de voz, este año de cambios y los obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Curiosamente es la última canción que se compuso y sólo sonará en las presentaciones.

2. Se Me Ha Muerto Una Flor

Es una canción que habla de cuando te vas de vacaciones y te olvidas del día a día, también habla de la necesidad de respirar y de cuidarse a una misma. Hace referencia a ese momento en el que dejas de lado algunas cosas o personas con las que estás acostumbrada a convivir, y te das cuenta de que aunque les hayas dejado morir (como a la flor) todo sigue y estás mejor. Es una canción frenética, divertida y muy cantable.

3. Últimamente

Habla sobre las contradicciones, sobre las dudas, sobre el amor y sobre la vida cotidiana, sobre llorar y guardarlo para una misma. El gato del que habla la canción es Tomás, el gato de Míriam, que murió en febrero. A Tomás le tuvieron que quitar los dientes porque apestaba. Apestaba, pero era el gato más majo del planeta. Esta canción en directo es una pasada.

4. Mochi

Habla sobre situaciones que se pueden vivir en una relación a distancia, sobre hacer muchas horas de coche y sobre tener que separarse al final del verano. Se llama Mochi porque es la manera en la que Míriam se dirige a su pareja de forma cariñosa.

5. Turquesa Marquesa

Va dedicada a una persona en concreto que formó parte de Lisasinson. En esta canción se hace un guiño a Me voy una canción de La Plata, grupo valenciano, que nos gusta mucho. No estaba planeado, pero de repente nos vino la melodía de esa parte y nos encajaba a la perfección. Esperamos que no les moleste. 😉

6. Canción De Entretiempo

Habla de no estar de acuerdo con nada y de desear cosas que no puedes tener, pero a la vez también habla de quererse a una misma y de autorregalarse flores. El estribillo de este tema es facilísimo de cantar y muy muy pegadizo.

7. Mira Chico

En este tema, al igual que en Todo Mal, cantamos Paula y Míriam. Es nuestra favorita, quizás por el mensaje. Un tema 100% basado en experiencias personales vividas dentro de la banda. Dedicado al Mansplaining y a todas las situaciones machistas que nos tenemos que comer debajo y arriba del escenario. No necesitamos consejos de señoros que no conocemos.

8. Los Que Se Pelean No Se Desean

Podríamos decir que musicalmente es la canción más punki del disco, siempre que acabamos de tocarla necesitamos un respiro y un poco de agua, porque es rapidísima. Habla de la infancia o adolescencia, del diario donde apuntábamos nuestras cosas y de cómo la persona que te gustaba te trataba mal. ¿Quién no ha escuchado alguna vez «los que se pelean se desean»?. Escribimos letras sobre lo que nos afecta, y ahora que somos más conscientes, reivindicamos que todas estas actitudes estaban normalizadas cuando no debería ser así.

9. No Sé Muy Bien

Esta canción es muy divertida y el público siempre se lo pasa genial. La letra habla sobre el desencanto en una relación y de cuando te das cuenta de que todo ha sido un error. Sólo queda ser clara, directa y decir la verdad a la cara. Ah! y no os podéis perder el videoclip, estuvimos un día aprendiendo a jugar a la pilota valenciana :).

10. Ya Me Da Igual

Es un tema que va dedicado a lxs exs. Habla de aquellas cosas a las que antes les dabas mucha importancia y que de repente dejan de importarte. De darse cuenta de cómo son las personas en realidad. De renacer y de encontrarse con una misma.

11. Cuchillos

Habla sobre una relación de amistad llena de amor que acaba doliendo y se acaba rompiendo. Habla de una misma y de los miedos que una puede tener al rechazo, al no ser entendida y querida por sus amigxs. Habla de cuando quererse no es suficiente.

12. Todo Mal

Este tema es de nuestros favoritos y nos encanta para cerrar el disco. En directo suena muy bien y cantamos tanto Miriam como Paula. Se compuso en verano, una semana en la que hubo muchos incendios en nuestras montañas. Es una canción más triste y melancólica, y refleja esa sensación de ir un domingo en el tren escuchando música, mirando por la ventana y pensando en las cosas que te han pasado durante la semana.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Queremos muchos conciertos y nos haría muchísima ilusión hacer una gira por Japón.

