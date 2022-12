Llorente – Libro de Familia / Canción a Canción

En tiempos donde el streaming y la inmediatez domina nuestras vidas, la edición de un disco físico donde se pone en valor todo el arte, el concepto y el propio formato, es ya de por sí una excelente noticia. Si además de esto, el contenido está a la altura y termina de dar sentido al continente, la experiencia musical y el disfrute se multiplican. El nuevo disco de Llorente es uno de esos pocos ejemplos que ya, por desgracia, se ven de manera ocasional. Libro de Familia es un álbum cuya edición física es un disco-libro interactivo, repleto de lecturas, de mensajes y de cuyo diseño se ha encargado Maite Niebla.

La banda zaragozana Llorente presenta su personal Libro de Familia y nos invita a adentrarnos en él, a conocer mejor lo que para cada uno de los miembros significa este proyecto y, de esta manera, las 11 canciones que lo componen nos ayudan también a entendernos a nosotros mismos, poniéndonos delante de un espejo e invitándonos a hacernos preguntas y reflexiones. Ante un disco tan bien estructurado conceptualmente, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que sus propios creadores nos contaran detalles acerca de cada uno de los temas y de su concepción creativa y artística.

Llorente somos Óscar Llorente (voz y guitarra), acompañado por Elvira López (voz y teclado), Yerai Rubio (guitarra eléctrica), Alberto Solobera (bajo), Carlos Gracia (batería) y Jaime Lapeña (violín y saxo).

En 2018 debutamos con la publicación del LP Gente corriente, grabado bajo la producción de Fabián D Cuesta y Juan Marigorta en los Estudios Tripolares. Este trabajo cuenta con la colaboración de Jesús Cifuentes, vocalista de Celtas Cortos y del propio Fabián.

En 2019 publicamos el EP La mujer de Lot repitiendo la fórmula del primer trabajo.

Actualmente, Llorente acabamos de estrenar nuestro tercer trabajo: Un disco de 11 nuevas canciones y 60 páginas a todo color titulado Libro de Familia. Sonidos pop, rock, folk y letras en castellano son la base de las canciones de Llorente. Los directos son emoción, energía y complicidad de la banda con el público.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

Libro de Familia acaba de estrenarse. Las 11 canciones pueden escucharse en todas las plataformas digitales. El libro-disco en formato físico puede adquirirse en la web de la banda: www.llorentemusic.com. El libro contiene CD, y códigos QR de acceso a las descargas y material exclusivo de la banda.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Libro de Familia ha sido grabado en los Estudios Audio Feeling por Diego García, bajo la producción artística de Cuti Vericad. Colabora en uno de los temas Javier Álvarez.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Libro de Familia es el disco de nuestra vida. Luminoso, enérgico, optimista y con múltiples paisajes sonoros, Libro de Familia es un viaje sonoro y emocional a los referentes de la música pop y rock que nos han hecho crecer.

Estas 11 canciones son el resultado de haber escuchado con devoción la obra de de Paul McCartney, Abba, Elvis Costello, John Lennon, Fabián, Bob Marley, Leonard Cohen, The Who, Coldplay, Mink Deville, Aerosmith, Duncan Dhu, Beach Boys, George Harrison, Luis Eduardo Aute, Javier Álvarez, Los Lobos, Andrés Calamaro, Carlos Gardel, Peggy Lee, The Archies, Lenny Kravitz, Van Morrison, Mari Trini, Parchís, Sintonías de series de televisión como Alf, Cheers o Los Problemas Crecen, The Eagles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Fito Páez, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Glenn Frey, Enrique Urquijo, OMC, José Alfredo Jiménez, Ritchie Valens, Nathaniel Rateliff, Burt Bacharach y muchos más.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La fase de grabación se desarrolló en 31 días a razón de 8 horas diarias. Tenemos varias canciones con más de 100 pistas, y bromeábamos con la posibilidad real de poder realizar varias mezclas alternativas de cada canción. Material hay para tal fin. Los videoclips son una locura de producción artística, montaje y postproducción. En el de La Guerra de los Mundos nos divertimos mucho disfrazándonos de presentadores de informativos para anunciar el final de los tiempos. En el de El Viaje tuvimos que planchar una tela verde de croma de unos 15 metros de largo por 3 de alto, el día previo a la grabación. Gracias a ello conseguimos viajar a paisajes imaginarios de dibujos animados. En La Gran Mentira contamos con los magos Pepín Banzo y Elena S. Perdomo. Durante la grabación realizaron muchos trucos de magia y fuimos incapaces de descubrir sus secretos. En Ya Está Bien nos abrieron las puertas del Teatro Principal de Zaragoza y conseguimos grabar todo el videoclip sin subirnos al escenario; toda una metáfora del significado de la canción.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Fechas de presentación:

– Sábado 21 de enero 2023: ZARAGOZA. Rock and Blues Café.

– Sábado 28 de enero 2023: MADRID. Jazzville

– Domingo 29 de enero 2023: VALLADOLID. Salaveinte.

Entradas ya disponibles en www.llorentemusic.com

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. La Musa

Se basa en Slowly de Luis Eduardo Aute. Es un juego en el que el estribillo se construye con títulos de canciones muy conocidas. Lo que queremos decir en este tema es que las canciones vienen de canciones. Somos el producto de lo que hemos escuchado desde niños.

2. La Guerra de los Mundos

Es una canción sin metáforas. Al igual que en un informativo se enumeran diferentes pequeñas guerras que libramos a diario como individuos en nuestra sociedad. Canción reivindicativa para que movamos el culo todos juntos o esto tiene muy mala pinta. Nos hace especial ilusión que aparezca el nombre de Miguel Gila dentro de una estrofa. ¿Es el enemigo? ¡Que se ponga!

3. El Viaje

Es una canción de carretera con muchos matices y paisajes sonoros. Guiños a Calamaro y Gardel. En el videoclip, el único que sabe mover dignamente el esqueleto en el baile hawaiano es nuestro guitarrista Yerai Rubio. Maravilloso.

4. Un Tipo Extraordinario

Es un personaje inventado producto de la mezcla de las gentes del barrio zaragozano de El Gancho. Multiculturalidad y color a dos minutos de la plaza del Pilar. La canción nos traslada al Harlem de los años 70. Reminiscencias a Mink Deville o Los Lobos.

5. La Gran Mentira

Es una superproducción al más puro estilo Phil Spector. Una melodía alegre para una confesión descarnada. Al final de la canción se oye revolotear a la mariposa tecnicolor de Fito Páez.

6. De Segunda Fila

Es un homenaje a los cantantes que no aparecen en primera línea de foco. Maravillosa colaboración de Javier Álvarez, uno de los creadores más libres y carismáticos del país en los últimos 25 años. Suena Viva la vida de Coldplay en mitad de la canción, porque las derrotas también se celebran.

7. Los Malos

Es una canción fronteriza que necesita un videoclip dirigido por Tarantino. Dos forajidos huyen con el dinero mientras cantan los mariachis.

8. Instantes

Es un homenaje a las ojeras de los padres primerizos. La paternidad es dura, amigos: «No hay sol. La fiesta se termina pero empieza el baile». Pero bueno… qué sería de nosotros sin esos pequeños «instantes» que suceden de vez en cuando….

9. Eva Green

Maravillosa producción para este soul blanco con una letra llena de contrastes y homenajes. Y el mayor de todos para Eva Green, capaz de derretir el hielo de Groenlandia.

10. Ya Está Bien

Escrita y cantada a pachas con Cuti Vericad (productor del disco) para decir bien alto y mediante un rock monumental que estamos hasta el gorro de ciertas cosas que suceden en el mundo de la música. Oigan ustedes: queremos buenas canciones. Lo demás no nos interesa para nada. Al menos a los abajo firmantes.

11. Cortocircuito

Es una especie de nocturno a piano y voz para poner broche a esta colección de canciones. Por cierto, Julia ya no llora cada día.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nuestro deseo es seguir vivos, seguir disfrutando de crear y cantar canciones libres y sin ataduras, y seguir viendo la cara emocionada de la gente al escucharlas. Queremos seguir siendo una FAMILIA alegre en la que todo el mundo está invitado a entrar. Hay sillas para todos.

