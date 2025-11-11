Lord Malvo – Cuánto Cuesta / Canción a Canción

Transitando por la senda del funk de los 70 y con la mirada puesta en el rock argentino, el segundo álbum de Lord Malvo es un paso adelante de la banda formada por Adrián Gámiz (voz y guitarra), Adrián Nonak (voz, guitarra y teclados), Mario Muñoz (voz y bajo) y Julio García (batería y percusiones). Cuánto Cuesta es el clarificador título bajo el que se agrupan unas canciones que hablan de la frustración de toda una generación por la precariedad y la resignación ante un sistema en el que no queda otra que sobrevivir.

Alex Fernández (Vera Fauna, Manola) está tras la elegante producción de un disco que tiene un vínculo muy grande con una juventud que ya no lo es tanto y que afronta el futuro con incertidumbre y cierto desasosiego. Hemos pedido a la banda malagueña que nos hable de este nuevo trabajo y de cada una de las canciones que forman parte de él.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Cuánto Cuesta es una crítica no incendiaria al agotador sistema de trabajo, a la madurez y a unos días que cada vez se hacen más pequeños para los ya no tan jóvenes malagueños.

Un álbum que representa el último aliento de juventud, una derrota placentera de abandonarse a los años venideros. Dedicado a ellos y ellas, que saben cuánto cuesta mantener un trabajo, una amistad y un propósito cuando los días se acortan y las distancias se alargan.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 6 de noviembre en todas las plataformas digitales y en un precioso vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos a principio de este 2025 en La Mina de Raúl Pérez, en Granada

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Montado sobre claras referencias al funk de los setenta y con la mirada puesta en grupos como Chic, Kool & The Gang o Parcels, así como en ídolos argentinos como Bandalos Chinos, Andrés Calamaro o Charly García, Cuánto Cuesta se postula como el disco elegante con el que Lord Malvo alcanza la madurez, tanto sonora como líricamente.

Las letras hablan de asumir que, a tus casi treinta, ya no vas a ganar la Champions que te prometieron y tendrás que conformarte con un trabajo que no te gusta. Que tu mejor amigo se ha mudado con su novia a otra ciudad y ya casi no lo ves. Los años vuelan y tú no. Atrás quedan las distorsiones y los tiempos acelerados para dar paso a los riffs de bajo profundos y a los melodiosos pianos eléctricos.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Mientras estábamos grabando el disco, un día apareció Noni de Lori Meyers a hacernos una visita y a tomarse unas cerveza con nosotros, y nos dio uno de los consejos más valiosos para la grabación de Cuánto Cuesta: «Chicos, un disco no se acaba, se abandona». De hecho, lo pusimos en el vinilo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

En principio pasaremos por Sevilla, Madrid, Barcelona y Málaga. Iremos sumando más fechas

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Perro Fiel

Es una canción dedicada a la amistad y a esos lazos que se pierden cuando las obligaciones del trabajo y la vida adulta nos atan a todos. Fue una canción concebida en una momento un poco de frustración al ver que nos íbamos despegando más y veía menos a la gente que quería.

2. Mi Propio Jefe

Es un breve reclamo a la rebeldía moderada en jornada laboral. Es comerse una tarta de cumpleaños en la oficina, sin prisa. También soñar, por qué no, con plantarle cara a un jefe inepto.

3. Cuánto Cuesta

Además de ser la canción que da título al disco, es el manifiesto más representativo del concepto de este segundo trabajo. Un planteamiento continuo de a qué precio hacemos las cosas, cuánto tiempo nos vamos a gastar ganándonos la vida. Se concibió desde un principio como una canción manifiesto y, de hecho, así así ha quedado. Simple, lineal y con un fuerte mensaje lírico para que todo el peso recaiga en la letra.

4. Mi Vergüenza (Está para no usarla)

Es un artefacto explosivo apunto de estallar, que habla de la timidez y la introspección de enfrentarte a un mundo que quizá a veces no te apetece.

5. Porcelana

Con una clara referencia al rock argentino, fue el primer single y una oda definitiva a que cuando el trabajo y el amor van mal, la vida se derrumba poco a poco. Dos pilares básicos que levantan a toda persona.

6. Más Feliz y Menos Productivo

Habla de hallar la plenitud en el no hacer nada, en no buscar necesariamente el verse realizado día a día. Nos obsesionamos con producir y producir, y muchas veces la felicidad se encuentra en esos momentos en los que no haces nada y simplemente existes.

7. Te Vas de Viaje

Habla de una compleja relación amorosa en la que ella decide irse momentáneamente de ese vínculo y la otra parte lo ve con recelo y resentimiento. Un tira y afloja casi tóxico, fruto de un sentimiento tan fuerte e instintivo como el deseo.

8. No encuentro la Forma

Vuelve a hablar de la soledad y el sentimiento de sentarte frente a una libreta y expresar tus emociones. Vaciarte por completo tu solo, cuando nadie más puede comprender lo que te pasa.

9. Begudas Fredas

Es la canción que cierra el disco y que habla de una relación feliz y sana, en la que sin embargo él sigue por toda la geografía española a su chica para buscar la felicidad en las diferentes ciudades. Como dato curioso, le quisimos meter un reclamo final que son las últimas palabras que se cantan en el disco y que las hacemos a coro los cuatro integrantes de la banda.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos conseguir muchas fechas y divertirnos en ellas, que por eso hacemos todo este sacrificio.

Escucha «Cuánto Cuesta» de Lord Malvo a continuación: