Los Acebos – 23 / Canción a Canción

Desde Avilés llegan Los Acebos, la banda liderada por Alberto Rodríguez (Berto) cuyo primer disco ha sido recientemente publicado. 23 es el año de nacimiento del proyecto y el título de su álbum debut, un trabajo en el que se intentan condensar estos años de vivencias y carrera musical. Se trata, por tanto, del viaje musical y emocional de un artista que ha llegado hasta aquí dejándose llevar por el deseo de crear canciones para salir del tedio y la rutina, como la forma más pura de expresión que encontró el propio Berto.

Hablamos con el músico asturiano y él mismo nos cuenta de dónde vienen Los Acebos, lo que les ha traído hasta aquí y todo lo que encierra 23. Así descubrimos una serie de canciones que marcan el punto de partida de una carrera que es un sueño cumplido para su protagonista. El recorrido por cada corte del disco simboliza este camino recorrido y es Berto el que nos da las claves para situarnos ante un trabajo que gana con las escuchas y que se convierte casi en adictivo para el que se aproxima a él.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Buenas! Soy Berto, el que está al frente de Los Acebos.

Los Acebos nace en 2023 cuando empecé un poco por azar en todo este embolado de la música. La verdad es que nunca había tocado en grupos ni nada parecido, pero la música me ha acompañado desde pequeño: siempre iba a todos lados con los cascos puestos o patinando con mis movidas. Llegó un momento en el que empecé a currar en la oficina, la rutina te va comiendo y sentía que tenía que romper con todo eso para no quedarme estancado. Así fue como me lancé a componer y a montar el proyecto de cero, aunque por aquel entonces no sabía ni tan siquiera que iba a convertirse en una banda.

Grabé los primeros temas en el local de ensayo y, poco a poco, la cosa fue cogiendo color. Sin saber muy bien cómo, comencé a buscar sitios donde tocar y a moverlo por medios y demás. Todo aquello culminó tocando en PortAmérica, que fue una auténtica locura para nosotros.

Después de aquello hice unas maquetas para continuar y, de repente, me vi encerrado en el estudio con Juan de Dios Martín (Juande), sin conocernos de nada, pariendo lo que fue el EP de Esclavos de la intensidad. Lo conocí gracias a la Fundación Paideia, y desde entonces estamos juntos en este barco. Aquello supuso una apuesta muy fuerte a nivel económico y de esfuerzo, compaginándolo con mi curro de cuarenta horas semanales, pero gracias a eso nos hemos visto tocando en Liverpool o Viena, teloneando a The Cat Empire o sonando en radios nacionales. Son recuerdos que me llevo pase lo que pase.

Y ahora por fin estrenamos nuestro primer disco de estudio, 23. El título es un guiño a ese año en el que arrancó todo este viaje. El álbum junta aquellos primeros temas con los que empezamos y, al final, lo que intento transmitir con esto es pura urgencia vital: no mirar atrás, dejar de ponerte barreras y salir a perseguir lo que te hace sentir vivo.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 11 de septiembre en todas las plataformas digitales. Publicado por Esmerarte Industrias Creativas y distribuido por Universal Music. Se puede hacer la compra en formato físico (vinilo). Se puede encontrar el enlace en la BIO de mis redes sociales @losacebosmusic, en la pagina de Esmerarte Industrias Creativas o de Universal Music.

Estoy ansioso de ver el feedback de la gente que nos sigue, en verdad también es un regalo que le hacemos a los que nos siguen desde el principio. Tenemos preparado un directo muy enérgico para enfocar la nueva gira, y esperamos que se acerque la gente a ojear cómo los temas cogen otra dimensión en el escenario.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Este disco está producido por Juan de Dios Martín. Para mí es simplemente Juande, y la verdad es que me hace una ilusión enorme que haya trabajado conmigo en estas canciones. Con él han tomado otra dimensión y ahora sí que tienen el sonido que define de verdad a Los Acebos. Me encuentro súper a gusto trabajando a su lado; nos entendemos a la perfección, nos damos mucho espacio en el estudio y las ideas fluyen solas.

Además, está grabado en Estudios Mans. Siempre grabamos ahí y nos encanta porque ya es nuestra casa, el sitio donde todo encaja.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Para definir 23, diría que es el reflejo directo de un salto al vacío: de romper con la rutina y atreverse a hacer algo que de verdad me hacía sentir vivo.

El disco condensa todo el camino recorrido desde que arranqué en esto de la música en 2023. No es un ejercicio de nostalgia fácil, sino una mirada al pasado con los pies en el presente, un recordatorio constante de que hay que espabilar, sacudirse las dudas y salir a perseguir lo que te motiva sin ponerte barreras absurdas.

Es un trabajo muy sincero y orgánico, donde cobran protagonismo la fuerza de las guitarras y la crudeza de una banda de verdad. Al final, recopila desde los primeros temas que compuse casi a ciegas hasta llegar al sonido más pulido y definido de esta etapa.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues nos han pasado muchísimas cosas desde entonces. Desde romper cuerdas en pleno concierto y tener que apañárnoslas para seguir adelante en marcha, hasta tener que repetir un tema porque el público se pone a pedirlo y no puedes negarte. La verdad es que cada viaje es una aventura que mola un montón compartir con la banda; nos lo pasamos genial. Al final, las giras consisten muchas veces en echar horas de espera e incertidumbre, pero intentamos que el trayecto siempre sea divertido y un disfrute para todos.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Pues la verdad es que nos espera un año de movimiento brutal. Después de haber tenido la suerte de tocar en festivales como Liverpool Sound City o Waves Vienna, y de recorrer el país gracias al circuito GPS (Girando por Salas), ahora toca presentar este disco en las distintas fechas que anunciaremos muy pronto.

Hemos preparado un show con muchísimo mimo y cargado de sorpresas que se irán desvelando según avance el tour. Tenemos mucho que contar y estamos ansiosos por compartirlo. Invertimos horas y esfuerzo en pulir el directo porque creo firmemente que la conexión con el público es el motor de una banda. Ahí es donde las canciones cobran su verdadero sentido, caen los filtros y comprobamos lo que significan los temas tanto para nosotros como para la gente que viene a vernos.

Con ese repertorio que repasa toda esta primera etapa, las ganas de pisar escenarios por todo el país y hacer que la banda suene a piñón fijo están por las nubes.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Cruz y Sed

Habla de ese momento en el que una persona decide romper con todo. Habla de ese instante en el que la llama del momento arde para no apagarse. De la necesidad de romper con el presente y buscar lo que de verdad quieres hacer. Describe la necesidad de dejar de estar encerrado en una realidad que te asfixia y oprime. Muchas veces estas decisiones provienen del fervor de la noche, tu mente apunta hacia otro lado.

2. Esclavos de la Intensidad

Habla de hacer algo que presientes que tienes que hacer y no dejarlo escapar; de apostarlo todo a una sola carta, de cambiar la dirección 180 grados. Habla de ver las luces pasar a toda velocidad, de miedos, de ansiedad, de no poder frenar. De no poder parar algo que llevas dentro y que tienes que sacar fuera. En definitiva, habla de pasión y dedicación.

3. Sigo quedándome atrás

Habla de la sensación de nadar a contracorriente y ver que no avanzas. Habla de todas las emociones que sientes al ver que pones toda la carne en el asador pero crees que nunca es suficiente. “Sigo quedándome atrás” es la necesidad de ir a por lo que quieres, aunque creas que es imposible alcanzarlo. Es el rayo de luz que entra por la ventana.

4. A flor de piel

Habla de toda la energía que se genera cuando estás haciendo lo que quieres y todo va en contra. Esa sensación de estar caminando constantemente en la cuerda floja, pero que es algo que necesitas. Todas las emociones juntas en un segundo. Pasado y futuro se juntan en un momento concreto y eso te hace levitar.

5. Sin ninguna razón

Es la canción que arroja un rayo de luz al álbum. Habla de soñar, de ver luz entre la lluvia. Habla de una pasión, la música, sin ninguna pretensión más que la de hacer canciones.

6. Esclavos de la intensidad (parte 2)

Es la canción que concentra el mensaje del disco. Es la canción más intimista, solo guitarra, piano y voz. Hace una reflexión bastante profunda sobre lo que fui y sobre lo que seré.

7. Como si fuese la última vez

El yin y el yang. El día y la noche. El viernes y el lunes. Habla de todas esas expectativas que no se cumplen, de todo ese esfuerzo que se rompe el viernes al tomar el primer trago. Es un grito para disfrutar la imperfección. De no preocuparte del mañana, vivir el ahora sin remordimientos. Son todos esos momentos nefastos que recordamos con nostalgia al mirar hacia atrás, sabiendo que nunca volverán.

8. Nubes

Es el primer tema que compuse hace tres años en un local de ensayo sucio y con unos micrófonos de 15 euros, pero hoy nos lleva aquí. “Nubes” habla de tener la sensación de estar flotando al suelo y no poder parar. Reivindica romper con todo, salir de la zona de confort. Habla de perseguir tus sueños. No parar, aunque te tiemblen las piernas. De guiarte por la intuición.

9. Lienzo en blanco

Hay días que realmente se convierten en lo que será el momento más importante de tu vida. “Lienzo en blanco” describe ese momento que te deja sin respiración. Narra el ser consciente de que, aunque el camino sea dócil, el amor se abre camino y tiñe de color los días más grises. Romantizar los momentos, aunque todo esté patas arriba.

10. Castillos en el aire

Narra la dualidad por la que pasan algunas personas en algún momento de sus vidas. Da importancia a la salud mental, y se ha intentado narrar la complejidad de la situación por la que muchas personas pasan sin compararlo. Basado en una experiencia personal, se describen los pensamientos sobre la propiocepción y el torno de una persona que no está su mejor momento.

11. Nuestra revolución

Es una introspección con el afán de superación de uno mismo. «Esos Gigantes que, una vez pasado el tempo, no son tan grandes». Al más puro estilo “Little Black Submarines”, con una introducción suave para acabar con toda la potencia y rabia de ese sentimiento de superación

12. Cuchillos

¿Conoces esa sensación de llevar siempre una máscara para agradar a los demás? Esa lucha constante de egos que desplaza tu autoestima dejándola en un segundo plano. “Cuchillos” habla precisamente de esto, de cómo las envidias intentan destruirte y de la constante comparación en la que vivimos como sociedad.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Compartirlo con toda la gente. Tocarlo todo lo que se pueda por los distintos escenarios, mientras seguimos trabajando para hacer más canciones!

Escucha «23» de Los Acebos a continuación: