Los Chivatos – Pulpa / Canción a Canción

Los Chivatos nacen del rock, del punk e incluso del rap, pero su estilo es seductoramente inclasificable. La curiosidad y la falta de prejuicios estilísticos son la base de su proyecto y así nacieron hace diez años en Bilbao. Pulpa es su tercer larga duración y mantienen su particular sonido Ñunk (palabra propia que viene del Punk), con letras surrealistas e irónicas donde lo cotidiano cobra un especial valor para contar las historias que a ellos les inquietan.

Hablamos con el quinteto y les pedimos que nos acompañen en un recorrido por todas las canciones que dan sentido a Pulpa. Y esto nos sirve para obtener una especie de guía de escucha de un disco divertido y sugerente, que mantiene y enfatiza aún más la idiosincrasia de Los Chivatos, una banda diferente que atesora una enorme personalidad y capacidad de sorpresa.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos Los Chivatos, un grupo afincado en Madrid con integrantes de casi toda la península. Presentamos Pulpa, un disco de 11 canciones que es como una una cantimplora de zumrok de limón bien fresquita.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Salió el 23 de octubre de 2025 bajo el sello Mushroom Pillow. Se puede comprar en vinilo y se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en el estudio La Nave Hermosa (Toledo) con el productor Borja Pérez y el mastering es de Víctor García.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Con Pulpa queremos que quien lo escuche sienta que está viendo a un cachorro de perro con la tripa hinchada por los parásitos y conjuntivitis en los ojos. Curiosidad, rechazo y simpatía, todo junto. Como una cantimplora zumrok. En nuestras canciones hablamos de lo cotidiano, de referencias a series o marcas que nos interesan, de preocupaciones propias de nuestra generación. Pero también de cosas mucho más banales. Es como un cóctel de frutos secos.

Somos 5 amigos con inquietudes musicales bastante distintas. Nos gusta el rap/hiphop, el rock/metal progresivo, el indie, el jazz… Mezclaíto de grupos que nos flipan: Chinatown, A Tribe Called Quest, Violent Soho, Mannequin Pussy, Julieta Venegas, Duster, Rolo Tomassi, Toe, Fugazi, Queens of the Stone Age…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La verdad es que no pasó nada excepcional. Hacía un calor impresionante. Borja hizo una fideuá buenísima. Selva (una de las perras de Pis) estaba un poco mala y había que ayudarla a subir las escaleras. Encontramos un pájaro con un golpe de calor que se había caído de un nido y lo cuidamos pero murió… Jugamos al Tekken y frikeamos con pedales y amplis.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Ya tocamos el pasado 21 de noviembre en el Monkey Week de Cádiz. El 14 de febrero lo haremos en Murcia, el 7 de marzo en la sala El Sol de Madrid, el 14 de marzo en Barcelona y varias sorpresas más que todavía no podemos contar.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Intro

Esto empezó como una coña por un sonido de guitarra que encontramos. Nos sonaba como salido de Espartaco o del NO-DO y decidimos grabarlo.

2. Tron

Fue la primera canción que compusimos del disco, probablemente en 2022. En general, nunca pensamos en componer una canción con una referencia, siempre aparece de forma natural. En el grupo, las composiciones siempre han nacido de Pis, Josue y Mikel, las letras siempre son de Martín y las melodías generalmente también, pero a veces le damos forma entre todos.

Esta canción nace de una idea básica de Mikel con la acústica. Cuando quedamos para ensayar tocamos un poco en casa y apareció el tema. Tenemos una grabación bastante guapa componiendo este tema en el salón de Mikel.

Le tenemos mucho cariño a este tema porque fue el primero que hicimos e igual por eso lo pusimos el primero del disco. Los perros que se escuchan en la grabación son Selva y Rakia, los perros de Pis, que estuvieron presentes en toda la grabación. También suenan golondrinas. Nos gustaba empezar con algo de sonido de ambiente porque nos pone un poco en contexto… Un caluroso junio en un pueblo de Toledo, grabando un disco con amigos.

3. Desplázate o corre

Esta canción la compuso Pis y salió muy rápida. En general, la mayoría de los temas los compusimos en un fin de semana en Miguelturra (Ciudad Real). Ese finde fue el más productivo de nuestras vidas, salieron 7 bocetos de canciones bastante decentes.

Siempre que componemos, nos tiramos horas hablando y desarrollando la parte instrumental. Marto siempre se queda a un lado, aburrido y desarrollando la letra. Normalmente está callado y de repente se levanta y canta parte de lo que tiene. Siempre es un momento increíble.

Como anécdota, en el estudio estábamos grabando la voz de los estribillos («désplazate o corre, no tenías miedo y ahora chillas») y alguien dijo una alternativa de letra de coña que nos gustaba a todos menos a Marto: «Pegándole al ponche, lo han saboteado y es delicia».

4. Seagull

Cuando compusimos el tema, Mikel estaba escuchando bastante Ty Segall, el disco de Three Bells. Al principio el tema se llamaba ‘Ty Segall’, pero derivó en ‘Seagull’. Probablemente sea el tema más cantado del disco. Nos gusta bastante tocarlo en directo.

5. Citroen AX

Este tema nace de Josue, siempre que trae canciones al grupo tienen nombre y se suelen quedar. El nombre hace referencia a un coche que tuvo que le robaron y destrozaron. Le encantaba ese coche y lo destrozaron, es un pequeño homenaje.

Nos gustaba mucho la idea de hacer un tema corto y explosivo y de ahí nace. A todos nos gustan los snacks. El videoclip nace de nuestro amigo Nacho Ezquerra, director de Ke Chaval. Antes de que saliera el disco se lo pusimos y le encantó este tema.

6. La playa

No iba a llegar a nada este tema. Tenía una rítmica rara, era popero y no terminaba de cuadrar con el resto de temas. Pero al final Marto se sacó un par de líneas sobre la toalla y el chiringuito que nos fliparon y estiramos el chicle.

Es el tema más popero del disco pero no nació por querer hacer una canción popera. Simplemente apareció y lo desarrollamos. Todas nuestras canciones nacen así.

El videoclip lo íbamos a grabar en Benidorm, pero al final no había tiempo para hacerlo y lo hicimos con chroma.

7. Interludio

Nadie quería grabar este tema, fuimos al estudio solamente con la línea de guitarra compuesta. Al final, improvisando allí, gustó y decidimos meterlo como interludio.

8. Club Zed

Marto tenía la idea de hacer un estribillo sobre el Club Zed desde hacía tiempo creo. Tenía ya una cadencia y una melodía. El tema nace de Pis, en principio iba a ser un tema con una vibra muy baja, sin dinámica en los estribillos, pero poco a poco fuimos llegando a lo que es la canción hoy en día. Pis tenía una base de guitarra bastante guapa y tenía la idea de que la otra guitarra fuera un poco Fugazi, que metiera ruidos y fuera un poco por otro lado. Al final Mikel acabó componiendo los ruidos del principio y nos encajó a todos.

Nos encanta tocar este tema en directo. Este y ‘Tron’ son los que mejor nos salieron en los primeros ensayos.

9. Rayo

Para nosotros es un poco la continuación de ‘Cantimplora’, una canción del disco Perros con cara de humano. No pensábamos hacerla tan friki pero acabó saliendo así. Como decíamos, siempre nos sale todo de forma natural, Pis llevó al local varias ideas de guitarra y ese mismo fin de semana la compusimos.

10. Salto mortal

No sé muy bien cómo nació esta canción. Pis tenía la idea instrumental pero creo que nació en la vorágine de ese finde de ensayos. Cuando nos juntamos, cada uno viaja desde una punta de España e intentamos aprovechar al máximo el tiempo que pasamos juntos.

Nos gustaba la idea de hacer algo rítmico pesado, meter disonancias… como contraste con la tranquilidad de Marto cantando. Es una pena, pero esta canción se ha quedado fuera de nuestros conciertos, tenemos muchas canciones y esta es una de las que hemos prescindido.

11. Lady Di

Josue tenía la idea de la línea de bajo desde hacía mucho tiempo, pero cuando tocábamos no conseguíamos sacar nada en claro. Hasta el finde de ensayo que compusimos 7 temas, que todos nos sincronizamos y apareció. Creo que Marto no compuso el estribillo hasta el estudio y cuando nos lo enseñó recuerdo que nos encantó.

Queríamos hacer algo un poco distinto instrumentalmente al resto de canciones y se nos ocurrió componer esa parte oscura del final para cerrar. Esa parte Marto la improvisó en el estudio, cuando dijo «callejón angosto, días libres en julio y agosto» nos quedamos todos de piedra. Este tipo de cosas pasan mucho en el grupo. Todo aflora desde la naturalidad.

Está en el top 3 de temas que más nos gustan del disco y nos encanta tocarlo en directo. Nos lleva al mood de ‘Papeleo’, del disco Perros con cara de humano. Nos gusta hacer canciones que de forma imprevista acaban conectándose por sonido, por letra…

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

De este disco esperamos seguir viviendo experiencias, la música siempre nos ha dado muchas alegrías y no pretendemos mucho más que eso. Si encima nos forramos, pues gozando.

Escucha «Pulpa» de Los Chivatos a continuación: