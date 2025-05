Los Mejillones Tigre – Me gustó más el libro / Canción a Canción

Con Me gustó más el libro, el tercer larga duración de Los Mejillones Tigre, la banda de Jaén afianza su valiente propuesta sonora, en la que la mezcla de estilos es el santo y seña desde sus comienzos. Sin encorsetarse en etiquetas ni géneros, el sexteto pasea con la misma naturalidad por el rock que por la cumbia, mirando a ambos lados del Atlántico y cosiendo tradiciones de una manera que cada vez suena más natural.

Si a esto añadimos unas letras afiladas y cargadas de significado, la propuesta de Los Mejillones Tigre no puede resultar más atractiva. Para conocer mejor todo lo que encierra este Me gustó más el libro hemos preguntado a sus creadores acerca del significado de las canciones, influencias, grabación de las mismas, etc. Vamos a descubrir qué se traen entre manos esta vez.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Me gustó más el libro es nuestro tercer disco. Desde que empezamos a plantearlo tuvimos claro que teníamos que subir la apuesta en cuanto al disco: hacer un disco más largo, con mejores canciones, mejores letras, mejores arreglos… queríamos un disco con más peso, que de verdad den ganas de escucharlo una y otra vez. No sabemos si lo hemos conseguido, pero desde luego estamos muy satisfechos con el resultado. No nos hemos dejado atrás nuestras señas de identidad, solo hemos mejorado la fórmula.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco está en la calle desde el 8 de mayo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en Granada en El Cobertizo, que es el nuevo estudio de Carlos Díaz. Es una pasada cómo se le ha quedado, lo único es que todavía no tiene la piscina terminada.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Nos hemos basado un poco en discos de los sesenta en los que se te hace muy llevadero ir de un tema a otro sin necesidad de que haya un hilo conductor. Algunas de nuestras influencias son Elia y Elizabeth, Los Destellos o los Beach Boys.

El sonido del álbum ha quedado bastante bonito, la batería suena muy a Bonham por cómo estaba la sala y los micros, y las guitarras no están excesivamente cargadas de efectos, está todo pensado para el resultado final, que todo casase bien. Hemos podido experimentar un poco en el estudio con aparatillos para sacar sonidos chulos, además hemos contado con unas colaboraciones que han dado un plus, gente muy muy buena. En general suena todo muy de verdad, puede que sea porque está todo en analógico, grabado mirando mucho no pasarnos de pistas y escuchándolo todo mucho para no meter nada de más.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues la verdad no hubo nada así fuera de lo común, eran días muy largos y ya por la noche estábamos desvariando después de darle tantas vueltas a todo. Como era en analógico estábamos nerviosos por si los colaboradores llegaban o no, y a Raúl Bernal le hicimos un atraco a mano armada, vino al estudio a recoger una cosa y le convencimos para que viniese a grabar un órgano en A mi ritmo se baila. No nos conocíamos y nos dejó flipados, lo hizo en un pispas y con un rollo bestial. Él estaba grabando con Quique González y vino después de comer y antes de irse al otro estudio.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Ahora en verano

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Cumbiando el espacio

Es una cumbia sicodélica sobre la búsqueda de vida ahí fuera, que no deja de ser diferente a la búsqueda de vida por aquí cerca, la soledad es parecida. Tiene un rollo a ciencia ficción que nos gusta mucho. Al final termina con I want to belive porque no hay que perder la esperanza.

2. Vente conmigo (El regreso del vampiro)

Es como la segunda parte de Yo soy el vampiro, uno de nuestro primeros temas. Es nuestro primer acercamiento al Doo wop. Es una canción sobre las primeras citas, cuando conoces a alguien y sales por ahí a pasarlo bien. Nos hemos esmerado mucho en las voces y tiene unas castañuelas que le da todo el sabor a los temas de Phil Spector.

3. En la playa

No teníamos ninguna canción así, tan pop, tan redonda. Es una letra muy melancólica, con una instrumentación muy delicada. Algunos de la banda piensan que es la mejor canción del disco. Si te pilla en la playa y de bajón te puede hacer polvo.

4. Tiene que ser

Esta en cambio es súper vitalista. Aparte de su sonido sesentas del soul hispano a lo Bruno Lomas, los vientos tan bestiales con los que hemos contado. El tema va de esa oportunidad que no se puede escapar. Después de tantas derrotas, te levantas y dices «ahora es mi turno, me toca». Logramos sacar un sonido de fuzz muy guapo gracias a la astucia de Carlos Díaz. Es una de esas canciones para motivarse, nos vamos a estar toda la vida perdiendo.

5. Ahí está la puerta

Es un R’n’B muy como los Pretty Things o los Rolling Stones. La guitarra de los estribillos quedó perfecta, la verdad. El tema va un poco sobre lo que cansa la gente que siempre está en el lado negativo de todo, que te hacen muy difícil el camino.

6. Mirando al cielo

Toca un tema que nos mola bastante también, que es el apocalipsis, pero tomando la parte buena. Es una guajira que habla de los últimos momentos antes de que caiga el meteorito, porque al final una extinción no es tan mal plan. Ah, y otra cosa que nos gusta mucho, hacer referencias a Siniestro Total.

7. Bugalú

Sorpresa, es un bugalú. Contamos con el piano de Chico Pérez. El tema es muy al estilo de Los Tres Sudamericanos o Las Cuatro Monedas, tiene esa cosa como ingenua que hace tan bonitas las canciones bailongas de los sesenta. Para darnos un poco de pisto diremos que los «dabadabdabdabada» del final salieron a la primera.

8. Luna azul

Es un tema también muy de inicios del rock and roll, con una guitarra muy surfera, y también la temática de salir de noche y las criaturas que la habitan, antes era un vampiro, ahora un hombre lobo. Atentos a las voces en este tema también.

9. El diablo

El diablo no hace bromas, no te rías cuando asoma. Pues eso, que hay que tener cuidado. Es una cumbia sencilla y selvática, con bastante contención. Seguramente de las mejores cumbias que hemos hecho nunca.

10. Mejor que tú

Es un tema de garage al estilo de los Kinks o los Who, con un farfisa muy vacilón. El tema va de esa peña que tiene el ego por las nubes y tiene que estar siempre pregonándolo. En este tema también hicimos un experimento para poder hacer un loop con la tecnología analógica

11. A mi ritmo se baila

Esta va un poco de lo que es tener un jefe, que sin ti no hace nada, pero tienes la sensación de estar esclavizado. Al final, la industria musical también es un poco eso, los músicos hacemos girar la rueda pero estamos en la mierda. En este tema las colaboraciones también son de lujo y se nota en el resultado. Es un cruce de Curtis Mayfield y los Doors.

12. Desde abajo

Cierra el disco. Nos parecía buen cierre porque la música da muy buen rollo, como un calipso muy bonito, pero la letra es bastante guerrillera. Es una critica política, y qué mejor que lo jamaicano para ello.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Al final, siempre quieres que te llegue lo que no tienes, así que vamos a pedir que este disco nos traiga dinero que viene muy bien para prácticamente todo.

Escucha «Me gustó más el libro» de Los Mejillones Tigre a continuación: