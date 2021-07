Los Pilotos – Alianza Atlántica / Canción a Canción

El tercer álbum de Los Pilotos es mucho más que un disco, se trata de una experiencia musical que traspasa fronteras, que viaja al otro lado del Atlántico y teje lazos artísticos con América Latina. Alianza Atlántica es precisamente eso, la conjunción de diferentes visiones creativas del mundo, a través de la colaboración de Banin y Florent con una multitud de artistas latinoamericanos que aportan su propia identidad a este proyecto tan ambicioso y rico.

Emprendemos este viaje musical que une España con Argentina, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Venezuela… Alianza Atlántica es un disco eminentemente luminoso y calórico, pero sobre todo es una obra contemporánea, de expansión cultural y enriquecimiento sensorial. Queremos que sean Los Pilotos los que nos cuenten todos los detalles del álbum, que repasen cada una de las canciones y colaboraciones y así poder comprender aún mejor todo lo que contiene este interesante y multicultural trabajo. El propio Banin nos cuenta todo.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Los Pilotos, estamos presentando nuestro tercer disco Alianza Atlántica. Un disco con cantantes invitados del otro lado del charco, que busca crear lazos y tender puentes entre artistas de España y Latinoamérica. Reivindicando nuestro idioma y la cooperación como actitud necesaria en estos tiempos de polarización y discordia entre seres humanos. En total son 15 canciones que cuentan con la participación, entre otros, de Little Jesus, Mula, Kanaku y El Tigre, Pamela Rodriguez, Javiera Mena, Instituto Mexicano del Sonido, Pedrina, Marcela Viejo, Algodón Egipcio o Diosque.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Ya está disponible en todas las plataformas de streaming y también se puede adquirir en doble vinilo de 180gr con portada gatefold, o sea, formato carpeta, en cualquier tienda de discos. El vinilo lo hemos publicado en nuestro propio sello, Vigilad los cielos, dónde también publicamos el EP de adelanto del mismo título que salió en 2018. La portada y demás arte ha sido obra de Chema Longobardo. Las ilustraciones de la portada y el interior juegan con la idea de una intriga política, con una espía de novela negra como protagonista.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado mayormente en mi estudio, Micifuzz. Otras partes se grabaron en La Vega, con Carlos Díaz, dónde también lo hemos mezclado, excepto Cenizas en el piso que la mezcló Alex Ferrer en The groove. Por otro lado, las voces de los artistas invitados se han grabado en diferentes estudios de Latinoamérica.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El significado primero y último del disco se podría definir con la palabra asociación. Este disco es una obra coral que demuestra que, con un poco de voluntad, podemos crear lo que nos propongamos. El ser humano ha prosperado gracias a eso, a ponerse de acuerdo y a encontrar objetivos comunes de los que todas las partes se beneficien. Ahora cada vez parece que es más difícil encontrar esas metas y nos encontramos en posturas aparentemente irreconciliables.

Por otro lado, en cuanto a sonido, el otro logro del álbum, a mi parecer, es que hemos logrado mantener nuestra esencia cambiando el formato que habíamos desarrollado en nuestros discos anteriores. Ahora son canciones pop en el sentido clásico, pero nuestros signos distintivos siguen ahí.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La gran anécdota del disco ha sido la carambola del destino para que Pamela Rodriguez, una de las participantes más involucradas, se haya convertido en nuestra cantante. Cuando estábamos haciendo el disco siempre eludíamos la conversación de cómo íbamos a llevarlo al directo. Estábamos centrados en las canciones y esa era la prioridad, el directo era secundario, porque hacerlo bien y con sentido, era muy difícil. Y si no cumplía los requisitos y no se podía hacer de una manera que nos convenciera, no lo hacíamos.

Con Pamela había tenido mucha afinidad durante el proceso de realización del tema y luego mantuvimos el contacto. Hablábamos casi a diario, nos recomendábamos música y nos pasábamos lo que estábamos haciendo cada uno, buscando opinión y consejo. Poco a poco se fue fraguando una amistad. Y un día, me escribe contándome que se va a venir a vivir a España por la situación en Perú con la pandemia. Ya habíamos imaginado platónicamente que ella pudiera ser la voz de Los Pilotos, así que de inmediato, le propuse que lo fuera. Ya hemos hecho varios conciertos y cada vez nos entendemos mejor en el escenario. Y las siguientes canciones que hagamos a partir de ahora, serán ya con ella como parte de la tripulación permanente.

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Es un momento muy complicado para la música en directo y no hay mucho margen de acción. No hay alternativas para sustituir lo que supone asistir a un concierto, la potencia del sonido, la sensación de comunión entre el público, la proximidad con los artistas…

La mayoría de lo que se está haciendo es con la gente sentada y no es lo mismo, pero algo es algo… Hay que esperar a que pase el chaparrón, cada vez estamos más cerca de la experiencia completa. Mientras, se hace lo que nos dejan.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. El ciclo de las mareas

Fue una de las primeras que hicimos después de publicar el EP. Participan las dominicanas Mula, con las que habíamos coincidido en Contemplaciones, un LP de homenaje a Jeanette que publicó el sello Plastilina Records en 2015. Ellas aparecían en su anterior encarnación, Las Acevedo. Ahí las conocimos y nos enamoramos de ellas. Es la primera canción del disco porque lo define perfectamente. Habla del tema central del álbum, el Océano, que nos separa, pero que al mismo tiempo, también nos une.

2. Frane Selak

Canta Santiago Casillas de Little Jesus. Él hizo la letra pero no le puso título. Cuando llegó el momento de ponerle un título definitivo, intenté contactar con él para consultarle, pero fue imposible. Más o menos al mismo tiempo, me encontré con una historia que circula por internet sobre un profesor de música croata, Frane Selak, que cuenta que se salvó de la muerte varias veces de las maneras más inverosímiles. Me pareció que había similitud con la letra que había escrito Santiago, que habla de como puede cambiar nuestra suerte en un instante sin que podamos hacer nada, como si fuéramos simples hojas de un árbol que el viento lleva de un lado a otro a su antojo.

3. Estática en el canal

Nico de Kanaku y El Tigre, es uno de los compositores más originales de toda Latinoamérica. Tenerlo en el disco y luego compartir escenario con él (coincidimos en Madrid y subió a cantar Estática en el canal y Guerra en la tierra) ha sido de las mejores experiencias de este proyecto. Hizo la letra y aportó la melodía de voz de la parte final de la canción. Me contó que la letra la hizo de una manera instintiva y automática, con la técnica de los surrealistas. Más centrado en la sensación que en el significado. Y que semanas después de haberla escrito, cuando escuchó la mezcla final que le mandé, de repente cobró sentido y resultó ser totalmente profética.

4. Cenizas en el piso

Durante el proceso de trabajo de las canciones, a medida que iba cuajando la composición, iban cambiando ligeramente. Pero Cenizas en el piso cambió hasta el punto de ser una canción completamente nueva. De la original no quedó nada en absoluto, cambiamos los arreglos, el tempo, la tonalidad y la estructura. Fue como crear una canción de las cenizas de otra.

5. El vórtice Karman

Es un ruego hacia la humanidad para no acostumbrarnos a las noticias sobre violencia y para tratar de no normalizar las muertes que ocurren cada día en un montón de partes del mundo. Un llamamiento a no insensibilizarnos ante el sufrimiento de todas las personas que tienen que padecer la represión de los estados opresores o del crimen organizado, que en muchos casos son dos caras de la misma moneda. La canta Cheky, de Algodón Egipcio, que hizo la melodía de voz y la letra.

6. Enredado en mis dedos

Es la canción sexy del disco. La interpreta Pamela Rodriguez, que supo ver muy rápido ese potencial y explotarlo con sutileza. También hizo la letra, con una pequeña aportación mía. Es la que menos cambió durante el proceso, sólo añadimos la guitarra de Florent y las dos voces de mellotron que aparecen en los últimos compases.

7. La llave del juego

Weste son un dúo argentino-uruguayo de electrónica folk. Tenía esa base de funky cósmico, pero no quería la típica melodía de voz disco. Quería llevarla un poco más allá, escapar de lo obvio y para eso, Weste eran la apuesta más segura. En un primer momento tuve dudas de pedírselo, pero para estar seguro de que no fueran en esa dirección, finalmente les sugerí que evitaran transitar esos territorios. Para cuando leyeron mi mail ya habían hecho su parte. Afortunadamente estuvieron en sintonía y se alejaron de lo evidente, creando esa melodía folk como de canción infantil que contrasta tanto con nuestra base.

8. No me falta nada

Pedrina repite canción porque le mandamos dos para que eligiera una, pero es tan aplicada y tan comprometida con lo que hace, que hizo cosas en ambas para que eligiéramos nosotros. Nos gustó tanto lo que hizo en las dos que no pudimos descartar ninguna y decidimos ir adelante con todo. En las dos aporta tanto melodía de voz como letra y en las dos escribió más letra de la que necesitábamos, por lo que al final hubo que editar y quedarnos con lo mejor. La colaboradora más involucrada, matrícula de honor.

9. Un cuerpo en el río

Esta fue la única en la que los colaboradores se nos ofrecieron a nosotros. Jalo, del sello peruano Plastilina Records, me llamó para decirme que estaba de gira con Laikamorí por España y que tenían tiempo de pasarse un par de días por Granada para que nos metiéramos en el estudio a hacer algo juntos. Grabamos un montón de pistas y lo dejamos en barbecho. Cuando estábamos a punto de acabar el disco la retomamos dándole una dimensión nueva. En ese momento estaban en Chile en plenas protestas por la violencia desproporcionada de los carabineros en las manifestaciones. Después de hallarse en el río el cuerpo sin vida de un joven estudiante al que habían tirado por un puente, se filtró un audio en el que el director general prometía impunidad a sus agentes. Usamos ese audio manipulado para meterlo en la canción y darle el punto oscuro que le faltaba. Necesitábamos un contrapunto para equilibrar el tono excesivamente optimista y luminoso del disco y esta canción cumplía perfectamente con ese cometido.

10. Amor sin cero

Es una de las primeras que hice, estaba hecha antes incluso de publicar el EP de adelanto. En ese momento soñaba con que Julieta Venegas la cantase. Cuando iba haciendo las canciones siempre tenía a alguien en mente como primera opción, pero en este caso, después de varios intentos, tuve que abandonar la idea. Tenía a otras tres candidatas, Ruzzi, Vanesa Zamora y Marcela Viejo. Me llegó la noticia de que Marcela Viejo se había venido a vivir a Barcelona y eso fue lo que me hizo decidirme. En este caso, le dimos la canción terminada para que la interpretara, la letra la escribió Luis Troquel. Cambió cosas sutiles de la melodía y la hizo suya de una manera elegante y auténtica.

11. Tormenta tropical

Con la colombiana Montañera, que hace melodía de voz y letra. El disco empieza con El ciclo de las mareas, que habla del mar y acaba con Tormenta tropical que, a modo de círculo que se cierra, también lo hace. Pero desde otra perspectiva. Aquí desde la calma que induce a enfrentarnos a las tormentas que cada cual lleva dentro. Una de esas canciones meditativa y ambient que siempre funcionan bien como epílogo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Este disco ya nos ha dado mucho, ha sido un proyecto muy enriquecedor y nos sentimos muy afortunados de que todos estos artistas hayan hecho el esfuerzo de meterse en nuestra burbuja y participar de nuestra visión de la música. Si además conseguimos llegar a más gente, que en España se conozca más a estos artistas y poder girar por Latinoamérica presentándolo, sería un pleno de victorias.

Escucha “Alianza Atlántica” de Los Pilotos a continuación: