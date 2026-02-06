Los Vinagres – Amores de verbena / Canción a Canción

Abel y Rober formaron Los Vinagres hace ya más de 12 años en La Palma, la isla que los vio nacer. En este tiempo han publicado dos álbumes con los que han intentado hacerse un hueco en el vasto panorama musical español y con los que han dejado clara su impronta artística, con esa mezcla de rock y música latina tan arraigada en ellos. Ahora, tras cuatro años de silencio, regresan con un nuevo trabajo bajo el brazo, que lleva por título Amores de verbena.

Este tercer álbum supone casi un nuevo punto de partida para el grupo, el comienzo de una nueva etapa en la que afianzar sus raíces y consolidar una propuesta tan fresca como singular. Con la intención de adentrarnos más a fondo en este disco y en cada una de sus canciones, hablamos con Los Vinagres y les pedimos que nos guíen en este recorrido por Amores de verbena.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos Los Vinagres, una orquesta de La Palma (Canarias) que hace canciones que mezclan el rock con la música latina. Presentamos nuestro tercer álbum Amores de verbena. Es un disco muy sincero, que habla de cómo dos amigos de toda la vida se reencuentran a sí mismos para conseguir el sueño que llevan buscando tantos años y dejar huella en la vida de la gente con su música.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 23 de enero está disponible en todas las plataformas digitales. Además, tenemos también el vinilo fabricado e hicimos una peli que pueden ver en YouTube y en nuestro Instagram.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en La Mina (Granada) con Raúl Pérez. Desde el disco anterior ha sido nuestro productor y guía espiritual, nos ayuda a creer en nosotros, nos inspira y nos da paz, es el puto Rick Rubin español.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco es un viaje por nuestro corazón. Hicimos 12 canciones sinceras que hablan de no dejarte intoxicar por nada ni nadie que interrumpa o modifique tus sueño. Ese es el mensaje principal del disco. Amores de verbena tiene un doble significado: primero, devolver todo el amor a todos los conciertos (verbenas) que hemos dado en nuestra vida porque es lo que nos hace felices, y también una forma de madurez de decir que ya no queremos esos «amores» de una noche pasajeros en todos los sentidos de la vida, queremos cosas reales, con sentimiento, que perduren en el tiempo y que no se caduquen al viernes siguiente de existir, como el 98% de la música actual.

Todo esto está empaquetado con un sonido que, como ya dijimos, mezcla el rock con lo latino, que es nuestra identidad. Al final, somos de Canarias y allí toda la cultura que tenemos es latina. Hicimos una investigación preciosa de todos los estilos y buscamos la manera de que cada canción tuviese su mestizaje adecuado. Nos inspiramos en los grandes artistas de toda la vida, como por ejemplo: Héctor Lavoe, Juan Luis Guerra, Compay Segundo…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues una anécdota de la grabación es que volvimos a hacer lo que llamamos «La Vinagrinha», que básicamente es grabar el disco dos veces… [risas]. Teníamos el 70% del disco ya grabado y lo volvimos a repetir porque no estábamos convencidos de la interpretación de los temas… También pasó con Los volcanes, por eso lo llamamos «La Vinagrinha».

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

De momento tenemos pocas fechas. Vamos a ir al Sonorama, en el que ya estuvimos en 2019. Para nosotros es como empezar de cero otra vez, pero tenemos una fe incondicional en que este disco nos va a dar muchas alegrías, así que tiempo al tiempo.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Sabrosura

Esta canción parte de un merengue. Una peculiaridad del merengue es que es un estilo que inicialmente se creó para divertir a la gente de una manera que la letra te fuese diciendo cómo tenías que interpretar la música que estaba sonando. No siempre la música está hecha para contar historias sino para llevártela contigo en un momento determinado, y ese momento simplemente puede ser olvidarte de todo y ponerte a disfrutar y bailar. Eso es “Sabrosura”, una canción que pusimos nada más empezar el disco para que el resto de canciones ya te entren con la cabeza despejada y feliz. Si al escucharla te pasa eso, misión cumplida.

2. Amores de verbena

Esta canción le da nombre al disco. Es una canción que habla justo del concepto del disco: no queremos amores vacíos, no queremos cosas que caduquen, no queremos hacer canciones de usar y tirar, estamos cansados de perder el foco de lo que realmente te hace feliz para toda la vida. Es una forma de demostrar nuestra madurez en todos los sentidos y de que, cuando tocas un poco de fondo, te das cuenta de que realmente lo que creías que era importante era superficial, y que lo tienes como costumbre y rutina es realmente por lo que hay que luchar y cuidarlo.

3. Déjame

Esta canción es muy especial. Un familiar nuestro pasó una dura lucha de salud que a día de hoy está superando y nos dio un ejemplo brutal de fortaleza, lucha y vida. Nos inspiró, nos ayudó y nos sentimos en la obligación de devolvérselo con esta canción.

4. Que me des tu cariño

Esta canción es la única versión que tenemos en el disco. Es una canción de Juan Luis Guerra. Fue una gran inspiración en este disco y era una manera de homenajear y agradecerle todo. Ojalá algún día compartir escenario o estudio con él, sería un sueño.

Como anécdota, el videoclip, que es una maravilla y animo a que todos lo vean en YouTube, está hecho con plastilina en stop-motion, por la peña preciosa de Tremendo Stop Motion. Cuando teníamos hecha la canción, no teníamos presupuesto para hacer un video «digno» para ella, nos daba pena hacer un video simplón y que si algún día le llegase a Juan Luis Guerra no le «sorprendiera». Y justo el día que estábamos hablando de qué hacer, nos llegó un mail de esta gente diciendo: «Hola chicos! me acaba de decir el móvil que justo hace 4 años los vi tocando en el Palencia Sonora, ese día le dije a mi pareja que me encantaría currar con ustedes pero no lo hice, así que me animé a hacerlo ahora…»

Ahí se nos encendió la luz y dijimos «¿y por qué no le planteamos que nos haga con Juan Luis en plastilina? ¿es una forma de estar con él en el vídeo, no?», y quedó esa maravilla.

5. Volando alto

Esta es una de nuestras favoritas y creo que la más «infravalorada» del disco.

Es una canción que partió de la inspiración de “Ando volando bajo” de José Alfredo Jiménez. Raúl, como sabía que queríamos hacer un disco positivo, tuvo una forma muy divertida de etiquetar las canciones: les ponía junto al título Soles y Lunas. De esta canción dijo que tenía Sol y una Luna, que faltaba que esa luna fuese un Sol, y nos dimos cuenta que simplemente había que contar lo mismo, pero desde otra perspectiva. Así que la llamamos “Volando alto”, y desde ahí la canción empezó a hablar por sí misma.

6. Tuyo

Es un temazo brutal. Lo amamos. Es una canción súper personal.

Es un tema que parte de un bolero. Para quien no lo sepa, los boleros siempre hablan de una declaración de amor contada y soportada por 4 elementos: el primer elemento es la letra, el segundo es la voz, el tercero es la guitarra y el cuarto es el bongó. Es una conversación improvisada entre los cuatro, un baile libre pero que siempre se va arropando, por eso los boleros son tan vivos, tan diferentes y siempre te dan ganas de escucharlos sin parar.

La magia a este bolero hecho rock se la dio Ricky Furiati, un gran artista canario que también es productor. Su pasión es hacer boleros y cuando le enseñamos la idea, le encantó. Él le dio esa magia que le faltaba, hizo los coros que suenan al principio tan preciosos, como si fuesen de Los Panchos.

Otro detalle es que, sumado a la voz de Abel, está la voz de Delladu, una gran artista canaria que canta la misma frase pero en femenino, dando más lugar a esa conversación de amor. Dicen «tuyo» y «tuya» a la vez.

Es un tema brutal.

7. Ganas de verte

Este tema es de los primeros que grabamos y fue esa típica canción que salió a la primera en el local de ensayo. No tiene trampa ni cartón, la mezcla perfecta de rock y merengue, estrofas bailongas y pegadizas con estribillos claros y al pecho.

Una canción para hacer lo que siempre decimos: PURO POGO Y PERREO.

8. Mentira

Esta canción creo que es «marca vinagres». Si escucharon “Los volcanes se duermen” y nos siguen desde los inicios, lo entenderán.

9. Si quieres

Es una canción que dio un giro radical. Otra de las particularidades del estudio, muchas veces las canciones están hechas pero no sabes realmente qué es lo que hace que no te la termines de creer. En este caso, cuando la planteamos en el estudio y comentamos esta situación, nos dijeron que deberíamos olvidarnos de todo lo que estaba escrito y cantado, y que intentásemos plantear algo improvisado, que nos dejásemos llevar y fluir. Y salió así, de una, como dije antes, directa y al pecho, de pronto pasó a ser un hit indiscutible… La magia del estudio.

10. Todo va a salir bien

Poco hay que decir de esta canción, creo que habla por sí misma.

11. Solo quiero bailar

Esta es nuestra canción favorita del disco. Partió de una armonía, nos atrapaba esa secuencia de acordes, era como un colchón viscoelástico [risas].

Le tenemos mucho cariño porque cuando hicimos la maqueta con Raúl, al principio era un tema más rockero y Raúl grabó la guitarra acústica que suena durante todo el tema. Nos encantaba la canción, pero no sonaba a nosotros, no tenía nuestra identidad, y de repente dijimos, «joder, ¿por qué no la hacemos versión salsa?» Lo probamos y, de repente, se convirtió en un tema súper único, psicodélico, hipnótico… y lo único que se mantuvo fue la guitarra de Raúl. A veces las cosas, aunque se repitan y se interpreten igual, por un extraño motivo pierden la magia, y esa guitarra en todas sus versiones era el motor de la canción. Y encima la grabó Raulito. Es un tema maravilloso.

12. Quédate

Es el cierre del disco. Esta canción parte de un timple, un instrumento de cuerda canario precioso. Probamos a hacer una canción distinta, que fuese una folía hecha rock, con otro patrón rítmico. Salió rápida y casi a la primera. Una letra muy sincera y esperanzadora, que habla de renacer, resurgir y volver al hogar… Quisimos dedicarle esta canción a nuestra tierra y a todos los que perdimos media vida con el volcán. El videoclip es una grabación que hizo un amigo nuestro poco antes de que el volcán reventase (de casualidad) del recorrido que ya no existe. Todo eso que se ve, ahora mismo está debajo de la lava. Es muy especial.

El final de la canción lo hicimos con Pedro Díaz, un gran artista de nuestra tierra que le dio ese color folclórico a la canción. Así es como sonaría si no fuese rockera. Nos pareció la mejor manera de cerrar este álbum tan personal.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

¡Muchas verbenas y alegrías!

Escucha «Amores de verbena» de Los Vinagres a continuación: