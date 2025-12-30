MäBU – ä El Sonido de una Tierra Escondida / Canción a Canción

Para concebir su sexto álbum de estudio, MäBU han decidido ponerse en valor como banda y reivindicar un proyecto y un sonido que lleva ya 17 años de trayectoria a sus espaldas. Entre lo eléctrico y lo acústico, María Blanco y Txarlie Solano han dado forma a un trabajo con aires de atemporalidad y cierta espiritualidad en su trasfondo, donde lo orgánico adquiere una importancia vital para sonar tan sugerentes y evocadores como acostumbran.
Hablamos con ellos y hacemos un rápido recorrido por las diez canciones del disco y por el origen de dicho trabajo. Sin desvelar más pistas de las necesarias, para seguir manteniendo esa magia que hace que cada uno de sus oyentes haga propias las composiciones, MäBU nos dan algunas claves para entender mejor un disco inspirador y auténtico.
Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.
Hola! Somos MäBU, una banda que lleva muchísimos años desarrollándose con la ilusión del primer disco, que no paramos de tocar y ahora menos porque sacamos nuevo disco: ä El Sonido de una Tierra Escondida. Un disco en el que confiamos mucho y sabemos que nos traerá muchas alegrías. Tocamos en formato trío, apostando por lo sencillo y con un concepto sonoro que nos hace ya muy reconocibles. Melodías entretenidas, letras soñadoras. Venir a vernos en directo siempre es un planazo.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
Podéis escuchar nuestro nuevo disco en todas las plataformas desde el viernes 5 de diciembre.
¿Dónde y con quién lo habéis grabado?
Este disco como todos los anteriores esta producido por Txarlie Solano (miembro de la banda) entre los estudios OMC y Estudio Uno.
Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?
Este disco esta dedicado a lo que significa MäBU. Todas las canciones hablan del amor y la dedicación que le brindamos a este proyecto, como si fuera un personaje, una entidad viviente, pensante y sintiente.
Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
Hay una canción muy popular escondida en uno de los temas, pero como es obvio, tendréis que escuchar el disco con mucha atención para encontrarla.
En este disco no nos pasó, pero con el de Buenaventura, mientras estábamos grabando baterías, la luz del estudio se fundió y tuvimos que volver a empezar de cero porque ni siquiera se había guardado una copia de seguridad. La vida nos estaba diciendo que teníamos que «volver a empezar». Ya os he dado una pista para encontrar esa canción escondida ;).
¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?
Un montón de fechas respaldan este disco. Iremos a Salamanca, Coruña, Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Zaragoza… y muchas más. Confirmados también para el Sonorama 2026 y otros muchos. Estamos muy contentos porque vamos a hacer lo que le da sentido a hacer canciones que es tocarlas en directo.
Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.
1. Cabeza de Ratón
Es la canción que hemos elegido para presentar este nuevo disco. Hablamos de la grandeza de lo pequeño, de la libertad que nos da dejar de seguir modas, tendencias y comportamientos, y correr libres.
2. Guerra y Paz
Está escrita con la clara intención de dejar espacio al dolor, de poder transitarlo y sanarlo.
3. Cumpleaños Feliz
En esta canción no hay mayor interpretación. Estamos muy orgullosos de seguir cumpliendo años porque a nosotros nos merece la pena. Es un texto motivador a tope.
4. El Dragón
Es una conversación que yo (María) tengo con Txarlie, y una carta de representación de MäBU al público que aún no nos conoce.
5. Groenlandia
Es un temazo de los Zombies de la época de los 80. Nos encanta hacer estas cosas
6. Carta Astral
Es una canción de amor a los sueños que tenemos y por la vida que nos queda por delante.
7. 12:21
Desde hace 4 años llevo viendo esta hora de forma muy continuada y quise dedicarle una canción a estas sincronicidades y misterios de la vida.
8. El Ruido
Es el primer tema que sacamos para presentar esta nueva etapa. Suena tan MäBU. Nosotros somos como esta canción.
9. Septiembre
Habla de un lugar concreto que es el acantilado de la playa de Sope (Vizcaya), donde hemos pasado tardes bellísimas.
10. Quiero Tener tu Presencia
¿Qué mejor que hacer una versión de una canción que tiene todo el mundo en la cabeza y que nadie espera?
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Que MäBU reciba amor, cariño, expansión y trabajo.