Madee – In the Cold Season / Canción a Canción

A principios de año se materializó el regreso de Madee tras 14 años sin publicar un trabajo nuevo. Lo hicieron con Eternity Mingled with the Sea y significó el final de un largo silencio discográfico de la banda formada por Ramón Rodríguez (The New Raemon), Marc Prats, Pep Masiques, Adam Vives, Capi y Antonio Postius (última incorporación del grupo, en sustitución de Lluis Cots). El caso es que han pasado pocos meses y Madee han vuelto a editar un nuevo larga duración, bajo el título de In the Cold Season, segunda parte de lo que será una trilogía que presumiblemente culminarán el año que viene.

Para las letras de las canciones de In the Cold Season Madee han vuelto a contar con los poemas de Mark Swanson, como ya hicieran en Eternity Mingled with the Sea, dando como resultado un disco poderoso y delicado, sanador y bello, de continua búsqueda y reflexión. En esta nueva entrega de Canción a Canción, pedimos a la banda de Cabrils (Barcelona) que nos contaran un poco más de su nuevo trabajo y ha sido Marc Prats el encargado de hacerlo.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola! Soy Marc Prats, miembro de Madee y os quiero presentar nuestro álbum In the Cold Season. Después de nuestros cuatro primeros discos, publicados entre 2002 y 2007, tuvimos un parón de 14 años. Este 2021 volvimos con más fuerza que nunca sacando Eternity Mingled with the Sea en enero y ahora, nueve meses después, nuestro sexto álbum, compuesto por 12 canciones.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

El álbum lo ha publicado nuestro sello de toda la vida, Bcore, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. En formato físico hemos hecho una edición limitada de 300 copias en vinilo color plateado del que ya se puede hacer una pre-order en la web de la discográfica. Estará disponible a partir del 5 de noviembre.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos grabado con Santi Garcia en Ultramarinos Costa Brava, su estudio en Sant Feliu de Guíxols (Girona). Es nuestro productor de siempre y nos encanta trabajar con él.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco habla de la humanidad, de la Tierra y la naturaleza, del amor, la amistad, la nostalgia, la felicidad… de la vida en definitiva. En cuanto al sonido, quizás sea más compacto, menos estridente, más ochentero. Las influencias son las que hemos tenido siempre. Evidentemente las de nuestra juventud (80’s, 90’s) nos marcan especialmente, como a todo el mundo.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

A raíz de la pandemia hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, si antes ya nos costaba quedar para ensayar, ahora, definitivamente ya no ensayamos nunca. Trabajamos a distancia. Cada cual en su estudio y a partir de ahí, vamos avanzando mandándonos archivos los unos a los otros y grabando maquetas con una eficacia realmente admirable.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Nuestra idea es grabar otro disco en breve y sacarlo el 2022. Una vez esté completa esta trilogía, valoraremos cómo y cuándo presentar todo este material en directo. Por el momento, no hay nada decidido en cuanto a conciertos, pero vaya, haberlos, los habrá.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Drinking Wine from a Paper Cup

Es la canción que abre el disco. Habla de la generación Beat. Inspirada en los pasos de Jack Kerouac y la búsqueda de los caminos interiores.

2. Ghost Town Living

Habla de incendios, concretamente del gran incendio que en 1910 arrasó la Costa Oeste de los Estados Unidos. A partir de ahí se hace una reflexión sobre la extinción de la propia humanidad.

3. Deception Pass

Habla del regalo que es la vida, cada día, cada respiración. Es una invitación a aprovechar al máximo nuestro tiempo y recordar la filosofía de los estoicos: «un día moriréis». Como dice el poeta, «pasamos del nacimiento a la muerte en medio de una multitud de otros, y el nombre de la desfilada es amor». (John Updike)

4. In the Cold Season

Habla de la adopción del letrista de Madee (Mark Swanson) y de las turbulencias interiores que provocó en él durante varios años. Experiencia dura en primera persona.

5. Longing

Habla de la noche, de la oscuridad. «A menudo creo que la noche es más viva y tiene un color más rico que el día». (Vincent Van Gogh).

6. Remains to Be Seen

Habla de las personas que sufren y necesitan ayuda psicológica. Todos necesitamos algún tipo de mantenimiento a lo largo de nuestras vidas. Es importante estar bien o al menos intentarlo.

7. Still Life

Habla de nuestra propia aprobación. Sin ella, no podemos vivir de forma cómoda. Y la vida es corta. Reflexiona sobre ello. El tiempo es ahora.

8. Struggle Song

Encontramos un mensaje zen: «cuanto más aprendemos, menos sabemos». El equilibrio de todo, una revolución de la conciencia. Como dice el refrán, «los obstáculos no bloquean el camino, ellos son el camino».

9. View Finder

Trata de observar la naturaleza cuando estamos en la playa o en el bosque. Y estar en paz. «El ahora es lo que miras, es lo que ves». (Henry David Thoreau)

10. From the Window Behind Your House

Esta canción habla de la profunda amistad entre nuestro letrista y el músico Jeremy Enigk.

11. Die-Cut-Descriptions

Habla de la decepción que sentimos por la corrupción de demasiados políticos y del fracaso del sistema capitalista.

12. Subterranean Minefield

Cierra el disco. Habla del pasado, de mirar atrás y sentirse orgulloso de todo lo que has conseguido.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Que la gente lo valore y lo disfrute al máximo.

Escucha «In the Cold Season» de Madee a continuación: