Mala Gestión – Hacemos lo que podemos / Canción a Canción

En 2020 cinco amigos formaron Mala Gestión en Valencia. Desde entonces no han parado de crecer, gracias en parte al buen sabor de boca que dejó su primer álbum Se nos ha complicado (2024). A base de actitud y potencia, Elías (voz), Héctor (batería), Pablo (bajo), Guille y Joan (guitarras) han ido forjando su propia carrera subiéndose a los escenarios de todo el país (recientemente actuaron por primera vez en La Riviera madrileña dentro de la programación de Sound Isidro).
Hacemos lo que podemos es su segundo larga duración y supone la confirmación de una banda que ha venido para quedarse y que es ya una de las sensaciones del momento. Entre las guitarras punk características de su sonido y los medios tiempos más melódicos, el nuevo disco de Mala Gestión es un soplo de aire fresco en la escena. El descaro y personalidad con los que el grupo está marcando su propio camino les está llevando a convertir sus conciertos en algo que cada vez menos gente se quiere perder. Este es el recorrido que hacemos con ellos por las canciones del álbum que están presentando.
Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.
Hola, somos Mala Gestión y hemos sacado un disco titulado Hacemos lo que podemos.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
Desde Marzo está en todas las plataformas.
¿Dónde y con quién lo habéis grabado?
En Millenia con el gran Diego Escriche.
Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?
Es un disco diverso que intenta ser disfrutable y sorprender al oyente.
Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
Jugamos mucho al ajedrez todos mientras hacíamos el disco.
¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?
Hemos hecho una gira y tendremos algunos bolos más en verano por festis.
Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.
1. Morir lejos de aquí
Es una canción que nació de una maqueta de Elías. Al principio era acústica, pero Joan la hizo completamente diferente y obtuvo su sonido potente.
2. Skol
Es una colaboración con Los Chivatos, que nació de una tarde en casa de Héctor, sin ideas, y fue elevada por la cooperación con ellos.
3. Edgar Allan Poe
Es un tema escrito por Guille que trata de ser una especie de pop punk desenfadado.
4. Hacemos lo que podemos
Es un intento de hacer un tema tipo MGMT. De hecho, en directo añadimos el riff de “Kids”.
5. Con mis amigos
Es un tema de egg punk que hicimos por explorar el género y poco más.
6. Diésel
Es una canción compuesta casi íntegramente por Héctor y Elías que resultó tener un estribillo pegadizo.
7. Buenos días Vietnam
Es una improvisación de última hora para llenar el disco y que tiene una letra graciosilla.
8. Sandalias del PSOE
Es un intento de Héctor de hacer un tema estilo The Prodigy.
9. Ex-Ex (pareja)
Sale de una mañana de Guille y Pablo haciendo un tema por ver qué pasa y con pocas expectativas.
10. Kambio klimático
Fue otro tema improvisado.
11. Sí, es tu culpa
Es una copia de “Asmr para ti” de Triángulo de Amor Bizarro, con letra haciendo burla de “The Reason” de Hoobastank.
12. Noche de casino
Es una broma y la música un intento de hacer algo bailable.
13. Correo
Fue nuestro intento de hacer una letra seria y un tema bonito.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Básicamente, poder seguir viviendo las experiencias tan buenas que nos ha dado hasta ahora tener un grupo dentro del DIY.