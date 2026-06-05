Manuela Vellés – EXISTO / Canción a Canción

Fue en 2018 cuando Manuela Vellés publicó su primer álbum titulado Subo Bajo. En todo este tiempo, la actriz y cantante ha buscado nuevos caminos musicales que explorar, nuevos sonidos y una nueva identidad musical que ahora se materializa en EXISTO, su nuevo disco. En este trabajo Manuela flirtea con la electrónica, convirtiéndola en el principal canal con el que transmitir todo lo que lleva dentro. Y es aquí donde está la principal novedad, en una artista con ganas de evolucionar que se siente más libre que nunca alejándose de los sonidos acústicos y sumergiéndose de lleno en un mundo mucho más abierto musicalmente.
Nos acercamos a las canciones de EXISTO junto a su creadora y descubrimos así que Manuela Vellés ha encontrado una manera muy personal de expresarse, en constante evolución, desprejuiciada y, sobre todo, gozando de una libertad creativa total. Eso se reconoce en las diferentes formas de cantar que ha llevado a cabo en el disco, abrazando el pop, el rap y los ritmos latinos con igual soltura, y permitiéndose jugar y experimentar con cada forma interpretativa.
Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.
Hola, soy Manuela Vellés, compositora y cantante de mi segundo álbum EXISTO. Un disco ecléctico formado por 9 temas, donde nos hemos permitido, junto a Garru mi productor, jugar, experimentar y crear música para bailar y sentir.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
Se publicó el pasado 22 de mayo y lo podéis escuchar en todas las plataformas.
¿Dónde y con quién lo has grabado?
Lo hemos grabado en Barcelona, en el estudio del productor Garru. El mastering, igualmente en Barcelona, hecho por Yves Roussel. Dos de los temas (“Superhéroe” y “Espiral”) los ha producido Igor de REYKO.
Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?
EXISTO es un disco casi experiencial. Se ha fraguado a lo largo de los últimos tres años y la premisa para mí era soltar la guitarra de cantautora de mi anterior disco y ponerme a bailar. Es un disco creativo y experimental, donde nos hemos permitido jugar con diferentes estilos y añadir instrumentos orgánicos, pero también electrónica y beats. Me he inspirado en mucha música en español que escucho, pop indie, ritmos latinos y electroafricanos.
Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
La grabación es una época intensa, donde a veces vas al estudio volando de inspiración, crees que lo que estás haciendo es increible y te vibra por todas partes; y otros días soltarías la canción y la mandarías en cohete a la luna… Con esto quiero decir que lo vivo como un subo bajo, donde no hay que hacerle mucho caso al estado de ánimo de cada día, sino ponerse a trabajar sin pensar demasiado y dar lo mejor.
¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?
Presentamos en Madrid el día 28 de junio en la sala Vesta, e iremos a Barcelona y Bilbao después del verano. Habrá una pequeña gira en 2027 que ya avisaré por redes (@manuelavelles)
Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.
1. Ocupo espacio
Nace de un sentimiento muy íntimo, una necesidad para mí de respirar y de poner en palabras lo que sentía por dentro. Nació en mi habitación con la guitarra. La melodía reflejaba muy bien lo que sentía con la letra, así que la compartí con Garru y nos pusimos a producirla.
2. VANIDAD
Es un reguetón juguetón y muy directo, donde quería hablar de la vanidad y, sobre todo, la imagen. Apoderarme de mi propia imagen y jugarla. Tiene un estribillo al que pusimos pasos de baile y en el videoclip puede verse lo bien que lo pasamos grabándolo junto a mis amigas bailarinas. Dirige Cintia Ballbé, colega también actriz, y como directora de foto está Adane Cormenzana.
3. Payasa
Nació de un texto muy largo que, al llevarlo a canción, me di cuenta que, o la llevaba a rap o iba a tener que cortarla, y elegí la segunda opción. Llamé a Pablo Scapigliati, un amigo actor y músico al que le gusta la música urbana y le pedí que me acompañara. El resultado es un hip hop gamberro y reivindicativo, en el que nos encanta actuar juntos en directo siempre que podemos.
4. Superhéroe
Es la primera producción del disco de Igor de REYKO. Este tema lo compuse hace bastantes años en inglés y sonaba más country. Ahora tiene muchísima electrónica y creo que funciona muy bien y toma mucha presencia en el disco. Habla de una mujer que se tiene que poner una capa roja de superhéroe para que la vean.
5. Auténtica
Es la colaboración que tengo con Sandra Bernardo. Un single fresco y divertido, donde digo «yo bailo para mí». Esa idea me acompaña desde siempre, siempre me ha gustado mucho bailar y lo hago en casa para mí, no me hace falta salir de fiesta. Llamé a Sandra Bernardo porque me gusta mucho su música y lo que transmite, muy en la onda de esta canción. Animamos a bailar para uno mismo y ser auténtico, como dice el estribillo.
6. Espiral
Es un poema que habla del título del disco, EXISTO, en una reflexión en forma de espiral. Lo produce Igor de REYKO.
7. Delirio
Habla de la tribu, de la comunidad. Es un trance donde hay voces de coros con un «Checheanuchehe» que acompaña toda la canción. Para mí son esas voces de todos, los que sienten igual que tú, que aunque están rodeados de gente se sienten solos. Una llamada al grupo y al sentido común. Es un tema que va creciendo y también para bailarlo.
8. Antes de irte
Es una balada de desamor. Una pareja que se separa, pero antes sólo quieren un abrazo.
9. La forma de tu mano con la mía
Es el tema romántico del disco. Luminoso y fresquito, para escuchar en una terraza en Ibiza y que vengan ganas de enamorarse.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Gracias por este espacio para hablaros de mi disco, en el que he trabajado desde lo más íntimo con muchísima ilusión. ¡Espero que os guste!