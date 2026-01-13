Maria Rodés – Lo que me pasa / Canción a Canción

El amor es el tema universal por excelencia, el que más canciones, películas y libros ha protagonizado a lo largo de la historia, sobre todo canciones. Y de todas sus vertientes y formas, el amor romántico es el que ocupa el primer lugar a la hora de servir de inspiración a los compositores y escritores. Maria Rodés ha dado un protagonismo absoluto a este sentimiento en su último disco, que lleva el clarificador título de Lo que me pasa.

La artista catalana se ha rodeado de un interesante elenco de colaboradores y se ha despojado de cualquier prejuicio estilístico para concebir un trabajo que navega con suma naturalidad entre numerosos géneros, tales como la canción de autor, la rumba, la bachata o la electrónica. Aunque se despega un poco de la imagen que teníamos de ella, más cercana a la cantautora clásica, Maria Rodés ha dado rienda suelta a toda su creatividad en este nuevo álbum y ha dejado que cada canción sea la que mande a la hora de vestirla musicalmente.

Así, Lo que me pasa supone un recorrido por todas las fases del amor, con una libertad artística total y una manera de expresarse ecléctica, pero no por ello carente de sinceridad. Hablamos con Maria y, tal y como ya hizo en 2022 con su álbum Fuimos los dos, de una forma enormemente generosa nos permite conocer muchos detalles de las canciones del disco, de sus historias, emociones y sonido. La perfecta guía de escucha para un trabajo que gana con cada reproducción y que rebosa belleza y personalidad.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Hola, soy Maria Rodés. Hago canciones desde que era pequeña, casi siempre para entender lo que siento o lo que sienten los demás. Mi nuevo disco, Lo que me pasa, gira en torno al amor romántico.

La inspiración viene de Lídia de Cadaqués, una mujer que estuvo enamorada de un hombre convencida de que él sentía lo mismo… aunque no fuera así. Su historia me abrió ese lugar donde el deseo y la imaginación se confunden, y desde ahí empecé a escribir canciones que se mueven entre la ilusión, la fantasía, el desengaño y ese punto de «bueno, a ver qué pasa».

El disco juega con bastantes géneros (rumba, bachata, bossa, samba, dancehall, synth pop, etc.) y cuenta con varias colaboradoras y colaboradores, como La Bien Querida, Soleá Morente, Delafé o La Tremendita.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 28 de noviembre y se puede escuchar en todas las plataformas digitales o en vinilo. Lo edita Elefant Records.

El formato físico podéis comprarlo también a través de plataformas o en mi propia página de Bandcamp.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabé en Barcelona, en el estudio de Joel Condal (productor del disco). En el disco colaboran muchos artistas: Albert Cases (‘Lo que me pasa’), Bronquio (‘Chico bueno’), Paco Pecado (‘Pienso en ti’), Delafé (‘Hechizo’), La Bien Querida (‘El parque’), Laaza (‘Andan sueltas las fieras’), Soleá Morente y Nieves Lázaro (‘Te amé’), Rosario La Tremendita (‘Otro amor’) e Idoipe (‘Monte perdido’).

También coprotagonizan la producción de algunas canciones Bronquio y Zabala. Como músicas participan sobre todo Isabelle Laudenbach (guitarra española) y Marta Roma (chelo).

Ah, y en ‘Malo’ también canta Melisa, la vecina de Joel, que tiene una edad parecida a la niña de la portada, que soy yo.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Diría que Lo que me pasa es un disco que mira de frente la intensidad del enamoramiento: la ilusión, el autoengaño, la fe absoluta y también ese puntito de delirio que a veces aparece sin avisar.

El sonido es muy libre. No sigue un estilo concreto, sino lo que pedía cada tema. Por eso conviven rumbas, bachatas, bossa, samba, dancehall, synth pop y capas electrónicas. La idea era mezclar géneros sin pensarlo demasiado, dejándome llevar por la emoción más que por la lógica.

Las influencias también son dispares: desde C. Tangana, por la mezcla de códigos, a Charlotte Gainsbourg, por la forma íntima de cantar, pasando por Gipsy Kings, por la energía rítmica y luminosa de algunos momentos más rumberos.

La idea era dar espacio a la imaginación amorosa y movernos con libertad tanto en lo emocional como en lo musical. De alguna manera, también busco acercarme a figuras femeninas históricamente estigmatizadas por amar «demasiado»: la amante, la obsesionada, la femme fatale… Mujeres que, en el fondo, solo estaban viviendo su deseo en un marco sentimental que no siempre jugaba a su favor. Me interesaba darles voz desde un lugar más empático.

Hay varios guiños a los cuentos de Disney y a otros mitos protagonizados por mujeres que esperan ser elegidas, un poco con la intención de visibilizar que muchas veces la dependencia emocional nace del adoctrinamiento infantil sobre el amor romántico y de la presión que recae sobre las mujeres para que las relaciones sigan un cierto ideal.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La anécdota más graciosa para mí fue cuando un amigo me llamó para darme la enhorabuena después de publicar ‘El parque’. Pensaba que estaba embarazada. Le dije que era ficción y me contestó: «Bueno, mejor… porque el padre no tenía muy buena pinta».

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

La idea es ir con guitarra española (Isabelle Laudenbach), sampler y sintetizador (Adrià Serarols), y yo con guitarra acústica y voz. Presentamos el disco el 20 de febrero en Mazo (Sala Clamores, Madrid) y el 25 de febrero en el Apolo de Barcelona.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Primera vez

Es una canción que habla de ese momento inicial del enamoramiento en el que todo parece nuevo y luminoso, como si te hubieran quitado un velo de encima. Quería capturar esa energía tan ingenua y tan bonita de cuando sientes que, por fin, pasa algo bueno. Es una especie de amanecer emocional a ritmo de bossa.

2. Lo que me pasa

Es una rumba tristona por dentro y optimista por fuera. Habla de ese momento horrible en el que ya se ha acabado, pero tú no acabas de asumirlo. Me interesaba esa mezcla entre aceptar y negar la realidad al mismo tiempo.

La colaboración con Albert Cases le da toda la vida al tema: su voz flamenca tiene un punto de desgarro y otro de humor que equilibra la tristeza de la letra. Anima a la protagonista de la canción a seguir adelante, a dejar ir: «¡Pues que se vaya!».

Musicalmente es una rumba bastante libre, de composición clásica pero con arreglos más contemporáneos. Tiene esa cosa de estar medio llorando y medio bailando. Creo que esa contradicción es lo que mueve la canción.

Produce Joel Condal con guitarra de Isabelle Laudenbach y sinte bajo de Bronquio.

3. Chico bueno

Es una bachata con toques electrónicos que produje con Bronquio, y que acabó llevando la canción a un sitio inesperado para los dos. Tiene ese punto íntimo y a la vez un poco marciano que sale cuando mezclas mundos muy distintos.

La canción habla del momento en que se te cae un mito: cuando descubres que ese «chico bueno» que te habías imaginado no tenía mucho que ver con la realidad. Es la ruptura de la fantasía, pero también un acto de liberación.

4. Pienso en ti

Es una canción sobre cuando alguien se te queda en la cabeza y no hay manera de sacarlo. Ese tipo de obsesión medio tierna, medio incómoda, en la que todo te recuerda a esa persona sin que haga falta que esté presente.

Paco Pecado hace los coros y aparece como esa voz fantasma que responde desde algún rincón de la memoria. Me gustaba que sonara casi como un eco de lo que la protagonista desea, como si todavía quedara algo ahí aunque ya no sea real.

Musicalmente está entre el lamento y el ritmo, un poco tango, un poco bachata. Con bastante presencia del chelo de Marta Roma y la guitarra de Isabelle Laudenbach. Es una canción para esos momentos en los que sabes que deberías soltar, pero tu cabeza insiste en dar otra vuelta.

5. Hechizo

Habla de la idealización total. Es de las canciones más luminosas o positivas del disco. Tiene esa energía de decir «sí» a todo sin pensarlo demasiado.

Musicalmente mezcla un ritmo cercano al reguetón más contemporáneo con una atmósfera electrónica más delicada que a mí me lleva más a la electrónica francesa (de hecho, la compuse volviendo de París.). Me gustaba ese contraste porque refleja muy bien la tensión del enamoramiento: lo físico y lo trascendental pasando por el mismo sitio. La produje con Joel Condal, con coproducción de Zabala.

La canción forma parte de la banda sonora de También esto pasará, la película de María Ripoll, en un momento en el que la protagonista está bailando en una fiesta y soltando algunos de sus fantasmas.

6. El parque

Es una canción bastante narrativa. Habla de una mujer que se queda sola en un parque, rodeada de familias, mientras intenta procesar una historia que para ella fue enorme y para él probablemente no significó nada. Me interesaba ese choque entre un espacio tan cotidiano y una revelación íntima que solo entiende la protagonista.

La canto con La Bien Querida, y nuestras voces se mezclan de una forma que casi parece una sola, como si la protagonista estuviera hablándose a sí misma desde distintos lugares. Que a ella le apeteciera cantar fue para mí un regalo porque soy fan y porque me parece que es muy bonito hacer dúos con mujeres.

La producción tira hacia un pop electrónico luminoso, que contrasta con lo que se está contando. Esa mezcla entre algo bonito y algo demoledor me parecía interesante: la canción habla de desilusión, de olvido, de esa sensación de no ser nadie para la otra persona… pero también de un pequeño acto de justicia poética, de decir lo que nunca se dijo y de reafirmarse un poco.

Me gustaba jugar con ese giro final, casi como reírse del destino o de la idea de que una sola noche pueda cambiarlo todo.

7. Andan sueltas las fieras

Es una canción de refugio. Habla de querer parar el mundo por un momento y quedarte en el pecho de alguien, como si ahí dentro nada malo pudiera alcanzarte. Tiene algo de urgencia, de querer que el tiempo se suspenda para que todo parezca bueno, aunque sea solo un ratito.

Los coros angelicales son de Laaza, una artista muy joven y muy buena que conocí porque vino a acompañar a Paco Pecado a grabar sus coros al estudio. Me cayó bien, escuché lo que hacía y la invité a cantar en este tema, que creo que le encajaba mucho por temática y energía.

Produce Joel Condal y también colaboran Bronquio y Zabala.

8. Te amé

‘Te amé’ tiene algo de amor casi religioso, casi sacrificial. Está hecha a propósito desde el exceso, porque a veces el enamoramiento es así: dramático, exagerado y un poco místico, pero muy de carne y hueso a la vez.

La inspiración viene, muy libremente, de ese momento bíblico en el que Pedro reniega tres veces de Jesús. Me interesaba traer esa idea al terreno del amor romántico: alguien que sigue queriendo incluso cuando la situación le duele, alguien que se queda donde ya no debería. Esa mezcla entre fe, devoción y terquedad emocional.

La canto con Soleá Morente y Nieves Lázaro, que además de ser artistas increíbles son amigas. Me hacía mucha ilusión compartir esta canción con ellas, porque tiene algo muy fuerte eso de cantar sobre el amor junto a compañeras de oficio a las que admiro y con las que me entiendo tan bien.

La producción de Joel Condal mezcla electrónica con un ritmo que recuerda al dancehall, y eso le da un movimiento raro pero muy bonito a la canción. Carlos Alonso le hizo un videoclip muy chulo a la canción, protagonizado por cinco niñas que bailan una coreografía en mi colegio de infancia, simulando los años 90.

9. Esto a mí no se me pasa

‘Esto a mí no se me pasa’ es la espera convertida en canción. Ese estado en el que revisas el móvil compulsivamente esperando respuesta. Tiene algo adolescente, pero en el buen sentido: la sinceridad absoluta del «no puedo soltar esto todavía». La canción también habla del ghosting, que por desgracia se ha vuelto súper común desde que existen las apps de citas. Esa sensación de que la otra persona desaparece sin explicación y tú te quedas rellenando los huecos con tu imaginación.

Estuve muy tentada de proponérsela a Ferran Palau, porque creo que le habría quedado muy bien. De hecho, estilísticamente está bastante cerca de lo que él hace, y yo soy muy fan de Ferran. Al final se nos tiró el tiempo encima y no lo hice… quizá para la próxima, si él quiere.

En esta canción volvemos a producir Joel y yo, con colaboración de Bronquio, y hace coros Albert Cases.

10. Quiero controlar

Habla del miedo, pero no del miedo al otro, sino del miedo a una misma: a esa parte que sabotea, que vigila demasiado, que se imagina catástrofes sin que hayan pasado. Es un intento de poner orden en emociones que van por libre, casi una negociación interna entre lo que sabes y lo que sientes.

Estilísticamente es bastante rara. Según Isabelle (que entiende mucho de flamenco) aquí nos hemos inventado un palo nuevo. Ella toca la guitarra de la canción y vuelven a aparecer los coros de Albert Cases, con producción de Joel Condal.

11. Malo

‘Malo’ es donde aparecen la ironía y la lucidez. Es una canción sobre ver a alguien tal y como es, sin el filtro romántico. Es muy directa pero también tiene humor, como si por fin pudieras decir en voz alta lo que llevabas mucho tiempo pensando.

Canta los coros Melisa Martínez de Juan, una niña de unos 11 años que es vecina de Joel. Creo que el mensaje cantado por una niña es más potente: muchas de las heridas que nos vuelven dependientes emocionales de adultas empiezan en la infancia. Escuchar estas palabras en la voz de una niña le da a la canción un eco más crudo y más simbólico.

También diría que es un retrato de un tipo de hombre muy típico del Mediterráneo: muy apegado a su madre y con poca madurez emocional.

A nivel estilístico, vuelven a aparecer las cuerdas de Marta Roma y esas atmósferas vocales filtradas que usamos en otras partes del disco.

12. Vamos a Brasil

‘Vamos a Brasil’ es un escape. Una samba electrónica con un punto de fantasía tropical para sobrellevar la tristeza. Es una canción ligera, casi carnavalesca, pero en el fondo habla de eso tan humano de intentar tapar el dolor con baile, maracuyá y un cambio de escenario. Porque, al fin y al cabo, todos vamos a morir… nada es tan dramático.

Al final de la canción se escucha el audio de Tony, un amigo brasileño. Hice un mix con varios audios suyos para que pareciera que, justo cuando termina la canción, me está mandando a paseo. Me hacía gracia cerrarla así: como un gesto medio cómico, medio liberador.

13. Otro amor

Es una canción de despedida suave, como aceptar que algo no tenía más recorrido del que tuvo. Habla de esos amores fugaces que te dejan una mezcla rara de nostalgia y alivio. Es una mirada tranquila a algo que ya pasó, y donde aparece cierto reconocimiento del propio delirio romántico.

Esta canción tiene tres versiones distintas. Una muy desnuda, solo con guitarra, que forma parte de la banda sonora de También esto pasará de María Ripoll y que allí se llama ‘Un amor’. Otra con arreglos de bossa nova, también para la misma película. Y luego está esta versión, ‘Otro amor’, en clave de rumba, que canto con La Tremendita para celebrar, con un puntito de humor, el final de un amor que, en realidad, nunca llegó a empezar.

14. Monte perdido

Es la parte mitológica del disco, el cierre en forma de leyenda. El amor convertido en condena, en espera eterna. Me interesaba ese tono de fábula oscura, donde la voz ya no habla de un enamoramiento concreto, sino de un destino. Es como la sombra de todo lo que ha ido pasando antes.

La canción nació de una colaboración con el músico aragonés Idoipe. En principio iba a formar parte de un single doble, pero al final decidí integrarla en el disco porque encajaba muy bien como cierre. Es la canción más reflexiva del álbum y me gustaba despedirme con este guiño a todas esas leyendas románticas que escuchamos desde que somos pequeñas. Produce Joel Condal con Idoipe y conmigo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Mi deseo es que la gente pueda disfrutarlo y que podamos tocarlo en directo muchas veces!

Escucha «Lo que me pasa» de Maria Rodés a continuación: