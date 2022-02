María Yfeu – Santo Amaro / Canción a Canción

Habrá mechos a los que su nombre les resulte familiar, ya que María Yfeu suele acompañar a Xoel López en sus conciertos, formando parte de su excelente banda y aportando su voz en los coros de muchas de las canciones del gallego. Pero es ahora cuando por fin esta joven artista sevillana da un paso adelante en su carrera, publicando su primer álbum de canciones propias, bajo el título de Santo Amaro.

El disco en cuestión está formado por una preciosa y elegante colección de canciones que navegan por diferentes mares estilísticos, con la voz de María como principal sustento y aval. Desde la primera escucha, Santo Amaro conquista el corazón y el alma, mostrando una artista ecléctica, completa y de gran sensibilidad. No resulta sencillo definir el álbum precisamente por esa variedad de la que goza, pero nadie mejor que su propia autora para darnos todos los detalles de estas nueve pequeñas joyas.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Hola, soy María Yfeu y acabo de sacar mi primer álbum, Santo Amaro. Tiene 9 canciones y es un disco bastante ecléctico.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Salió el 11 de febrero, y de momento podéis escucharlo en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabé con mi banda de directo, encabezando la producción Julio Martín (el teclista). Entre Matilda, Fania Estudios y la casa de Julio. La pandemia hizo que fuera una grabación un poco desordenada digamos.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Creo que es una especie de diario, recoge canciones que he hecho en momentos muy diferentes y muy decisivos para mí. Una especie de conversación conmigo misma sobre los últimos años. Y con influencias de casi todo. Jazz, pop, brasileña, psicodelia…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Para grabar el disco siempre les pedía que escucharan uno de mis discos favoritos de Caetano que se llama Transa (1972). El proceso ha sido tan intenso y los músicos se conectaron tanto entre ellos que han creado un equipo de producción que se llama Bela Transa. Están haciendo producciones muy guapas, os recomiendo echarle un ojo. Siento que parte de todo eso nació creando este disco y eso es algo muy bonito, de hecho.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Tenemos una gira con San Miguel que nos va a llevar por Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Murcia, León, Zamora, Pontevedra, Burgos, Santander, Oviedo, Sevilla, Málaga y Madrid. Y ya hemos estado en Palencia y Santiago. Me acompañan Julio Martín, Lucas de Mulder, Mario Carrión y Sergio Fernández, y vamos con muchas ganas.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. It Can’t Be Any Other

Es una canción en la que me estoy hablando a mí misma. Es como un discurso que una parte de mi cabeza hace para esa otra parte que se encuentra como una espiral insana. Básicamente, me digo que tengo que espabilar. Realmente habla de algo que duro para mí.

2. Lust And Love

Es una canción que escribí de adolescente y habla sobre el momento hormonal que todos vivimos a esa edad, y que mezcla amor y lujuria a partes iguales, pero de una forma inocente y pomposa, intenso pero empalagoso. Estar un poco en la nube. Si no se llamara Lust And Love se llamaría Hormonas, seguro.

3. Evil

Es un tema con un poco de rencor y, a la vez, con un poco de sensación de resurgimiento, de empezar a pensar en salir adelante tú y dejar de proteger y aguantar a personas que solo piensan en ellos mismos y que, de alguna forma, están minando tu autoestima y están haciendo que te olvides un poco de lo que quieres y vales. Es algo así como un «hasta aquí hemos llegado».

4. Me Vio Llorar

Es la canción más explícita del disco y creo que la más descriptiva. Me costaba mucho comprender que después del tiempo que compartes con alguien y después del vínculo, uno pueda hacerte mucho daño y no sentir reparo. No intentar de ningún modo evitarte sufrimiento. Me parecía inconcebible ese olvido tan absoluto y, de alguna forma, me avergonzaba sentirme así de abandonada. Con la canción sentí que me permitía mostrar toda esa vulnerabilidad que estaba un poco cansada de esconder.

5. Thrill

Habla del hastío y de los bucles en los que a veces estamos inmersos. Habla de querer dejar atrás la dinámica «una de cal y otra de arena». Yo odio sentir que me aburro y odio sentir que las cosas no funcionan y no hago nada para cambiarlo. El tema es como una reflexión sobre eso, a través de una especie de conversación con alguien. También me enfrentaba un poco al cambio de paradigma que fue para mí mudarme, y veía que repetía algunos patrones para sentirme un poco en casa. Romantizar el pasado pero rechazarlo. Creo que es una canción más compleja de lo que parece.

6. Loyalty

Obviamente, habla de la lealtad. Y de cómo tiene dos caras. Es también bastante descriptiva y, al final, viene a plantear que la lealtad es algo muy importante, pero también algo que puede ser muy traicionero si sabes que alguien te la guarda. Cuando no es sincera, sino obligada, se convierte en un juego un poco raro del que no me gusta participar.

7. Media Luz

Es la que maneja un concepto más fuerte y más abstracto, yo creo. Para mí es la incertidumbre. Es una especie de llamada desesperada a entender algo, a formar parte de algo, aunque sea de una realidad a medias, de una media verdad, si es que eso existe, a la que agarrarse.

8. Someday

Va un poco de la mano con It Can’t Be Any Other. En el fondo, es una canción muy triste. Habla de cómo algunas personas aguantan cerca de otras que están muy mal y las cuidan día tras día, como si se cuidaran a ellos mismos.

9. No dia que eu vim-me embora

Es una canción original de Caetano Veloso. Me veía muy reflejada en el discurso de la canción y en el sonido. Quería introducir en el álbum una señal de todo lo que me ha inspirado la Tropicalia estos últimos años.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Espero que me de la oportunidad de seguir haciendo muchos más discos.

Escucha «Santo Amaro» de María Yfeu a continuación: