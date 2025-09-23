Marisa Valle Roso – Cenicientes / Canción a Canción

Asturias ha sido históricamente tierra de luchas obreras, de movilizaciones y de dignificación de un pueblo con enorme conciencia social. En ese contexto, y con las mujeres como grandes protagonistas de muchas de las reivindicaciones, nace Cenicientes, el nuevo álbum de Marisa Valle Roso. Con esa mirada a su tierra y raíces, la artista asturiana ha trazado un conglomerado de canciones que cuentan su propia vida y la de las mujeres que escribieron parte fundamental de la historia de esa región, en una lucha incansable por defender sus derechos.

Como no podía ser de otra manera, la narrativa de Marisa se viste con el traje de la tradición musical, adaptándola a nuestros tiempos y dejando que sean sus propias composiciones las que encuentren el camino estilístico adecuado.

Teniendo un disco con tanto trasfondo y peso emocional para su autora, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de que nos cuente un poco más acerca de cada una de estas canciones, de lo que las han inspirado y de las historias reales que encierran algunas de ellas. Este repaso al disco puede ser tomado como una guía de escucha con la que comprender mejor todo lo que Cenicientes transmite.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Marisa Valle Roso, cantautora asturiana nacida en la asturianada, y vengo a hablaros de mi último disco, Cenicientes. Este trabajo surge en la cuenca minera asturiana, tierra reivindicativa forjada por quienes defendieron sus derechos como nadie, ejemplo de solidaridad y compañerismo.

Dedico una atención especial a las mujeres, a las asturianas que nacieron y vivieron entre carbón y ceniza: las de la huelgona, las del carbón, las del tren de la libertad… En cada canción narro sus historias, las que ellas mismas nos regalaron, utilizando el folclore como lenguaje. Las echaba en falta en los cuentos, y por eso las convertí en canción.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco está disponible en todas las plataformas digitales desde el 19 de septiembre, bajo el sello Esmerarte. En mi canal de YouTube podéis ver varios videoclips del proyecto, grabados con muchísimo cariño, que ayudan a comprender mejor temas basados en historias reales como Cenicientes del carbón o La tormenta.

En formato físico, está a la venta en CD y vinilo. Para quién quiera llevarse un recuerdo más del proyecto, tenemos un pañuelo precioso diseñado por Nieves González que representa el disco a la perfección.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Cenicientes tuvo un proceso creativo largo, en el que Juan de Dios Martín desempeñó un papel fundamental. Supo sacar lo mejor de mí y, juntos, encontramos un lugar en el que me sentía plenamente identificada. Casi todo lo grabamos en A Coruña, en Casa Dios, aunque también realizamos una sesión en A Mansalva (Asturias), con varias colaboraciones asturianas: Manuel Cordero, Ramsés Ilésies, Xosé Ambás, Pablo Carrera, Fernando Valle Roso, les pandereteres (Lena, Cecilia, Laura, Lucía y Marianela) y varias mujeres del tren de la libertad (Tertulia Feminista Les Comadres de Xixón y Mujeres por la Igualdad de Barredos)

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es una mirada a mi alrededor, a las historias que me rodean y me hacen ser quien soy. Todo ello lo compongo desde el folclore, el lenguaje que manejo desde que, con 12 años, empecé a cantar tonada asturiana.

En el proceso de este disco, lo importante siempre fueron las canciones, por encima de todo. El «vestido» para cada una de ellas era el que nos iban pidiendo en cada ocasión. Por eso, a lo largo de las 10 piezas que conforman el álbum, puedes pasar de una grabada en directo, solo con guitarra y voz, a una arriesgada propuesta electrónica con autotune de principio a fin.

Eso sí, todo está enlazado y conectado. De ahí la importancia de escucharlo entero. La reivindicación, la visceralidad, el folclore y la historia están presentes en todo momento.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Tanto Juan de Dios como yo tenemos bastante sentido del humor, así que hubo muchos momentos icónicos. En Casa Dios se bailó mucho.

Una anécdota no tan graciosa ocurrió durante la grabación de La carbonera. La estábamos grabando a la vez, por lo que no podíamos pinchar nada: la toma tenía que hacerse del tirón. Justo en la mejor, una interpretación increíble, Juande se olvidó de darle al REC. Aquella toma quedó solo para nuestro disfrute personal.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El verano pasado ya pudimos estrenar algunos de los temas en festivales como PortAmérica, Leturalma o el Intercéltico de Lorient. Ahora estamos preparando las presentaciones, y la primera será en casa, en Llangréu. Un disco que nació aquí tenía que presentarse aquí, y así será el próximo 18 de octubre.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. La tormenta

En la antigüedad, especialmente en la zona occidental de Asturias, se utilizaban conjuros y prácticas rituales con el fin de acabar con fenómenos meteorológicos, personajes demoníacos, animales dañinos, etc. Estas fórmulas pertenecen a la tradición oral asturiana, y un ejemplo es el que se recogió de una vecina del Monasterio del Couto, dirigido a espantar la tormenta.

Inspirándome en ese conjuro, y en toda la práctica que lo rodea —donde la mujer levanta nueve piedras y hace nueve cruces en el aire mientras lo recita—, escribí esta canción, que pretende ayudar a poner fin a cualquier situación que nos atormente.

Xosé Ambás y Ramsés Ilésies, quienes recogieron este conjuro, me llevaron a conocer a la señora, y fue una experiencia maravillosa. En el videoclip aparece con sus piedras, las que heredó de su padre y conserva intactas en una caja de hojalata.

2. Cenicientes del carbón

Esta canción está inspirada en Anita Sirgo, Tina Pérez y Celestina Marrón, mujeres de lucha, compañerismo y solidaridad. Tuvieron un papel fundamental en la huelgona del 62, logrando que la huelga de los mineros perdurara en el tiempo y consiguiera así mejorar sus condiciones. Fueron un ejemplo de lucha obrera para todo el país. También sufrieron la represión de aquella época: movilizarse significaba cárcel, torturas… pero, aun así, no desistieron. Convirtieron el zapato de tacón en un símbolo contra la represión.

Ellas dan nombre e imagen a este disco. Para esta canción grabamos un videoclip en la cuenca minera, con un elenco de mujeres increíbles y en escenarios que nos trasladan a aquel tiempo y a aquel lugar. Recomiendo verlo para quién quiera conocerme un poco mejor

3. Nana

Nana nace como eso, una nana, con la intención de transmitir, a través de los cantos de cuna, una historia o un mensaje para que no se pierda. En este caso, hablo de la identidad y del espíritu del lugar donde vivo: la cuenca minera. Las que hoy somos hijas del carbón heredamos una forma de ser y de enfrentarnos al mundo fruto de la lucha, la reivindicación y la solidaridad de una tierra profundamente arraigada a la minería.

Reivindico a las mujeres de mi generación, de las Cuencas Mineras, todo cantado desde la visceralidad que nos representa.

4. El pañuelín

Esta canción está inspirada en El Pañuelín de José González «El Presi», pero desde otra perspectiva, desde otro lugar… Algo parecido a lo que creo que él hizo con el romance andaluz La novia del Reverte, en el que también se inspiraron otros grandes cantaores como Antoñita Moreno o Juanito Valderrama.

El Presi, junto a Orestes Menéndez, marcó mi música y mi manera de interpretarla de una forma bestial. Homenajearlos es algo que llevo haciendo durante prácticamente toda mi carrera. Ojalá os guste este Drum and Bass.

5. La carbonera

Ellas también trabajaban en la mina: carboneras, lampisteras, guarbarreras y muchas más labores de exterior. También trabajaban dentro, aunque durante muchos años lo hicieran de manera ilegal.

Esta canción es mi pequeño homenaje a todas ellas. Cuando publiqué este adelanto, lancé un llamamiento en redes sociales para recopilar fotos de estas mujeres. Me llegaron un montón de historias y con ellas creamos un vídeo colaborativo lleno de sus imágenes.

La canción está inspirada en una asturianada del mismo nombre, aunque con otra letra en la que, por desgracia, ellas no eran las protagonistas.

Esta es la canción más desnuda del disco. Guitarra y voz, no hacía falta nada más.

6. La manzana

Esta canción habla de nuestras luces y sombras, lo que mostramos y lo que ocultamos, y esa tendencia a enseñar siempre nuestra mejor cara. Invita a abrazar también nuestra vulnerabilidad, nuestra “cara B”, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos.

La escribí en un momento donde mi mente y mi cuerpo se bloquearon. La necesidad de sacarlo fuera convirtió lo que estaba sintiendo en canción.

Está inspirada en una canción tradicional asturiana, la gallegada, una canción para el baile. Por eso nos invita a bailar. Folclore y electrónica. Autotune como contradicción a lo antiguo.

Esta canción es un subidón de energía y lo que ocurre en los conciertos con ella es muy loco.

7. El tren de la libertad

El 31 de Enero de 2014 la Tertulia Feminista les Comadres de Xixón junto a Mujeres por la Igualdad de Barredos, pusieron en marcha un tren desde Asturias con destino Madrid o mejor dicho, con destino La Libertad. En este tren viajaban nuestros derechos y más de un centenar de mujeres luchando por protegerlos. El fin: evitar que el gobierno se cargara la actual Ley del aborto y con ello la lucha de muchas mujeres durante tantísimos años.

El movimiento arrasó y hubo muchas miles de voces que se sumaron a su paso. Estas mujeres hicieron historia y consiguieron tumbar el anteproyecto de ley.

Un año antes de publicar está canción, conocí a Begoña Piñero en un acto, así como a otras mujeres que estuvieron en esos vagones. ¿Cómo podía yo no tener una mayor conciencia de lo que ellas supusieron para mí y para todas las mujeres de este país? Tras escucharlas hablar del tren y orgullosa de pisar la misma tierra que cada una de ellas, comencé a escribir esta canción.

Cuando la terminé, quedé con ellas: necesitaba su visto bueno, que la sintieran como propia. La recibieron con los brazos abiertos, y hoy ya la cantan como suya. Lo mejor de todo: poder tenerlas al final de la canción, alzando la voz en ese «Nosotras parimos, nosotras decidimos» que tantas veces han gritado.

8. Se va

Esta canción es un adiós de los que alivian. Hay muchas cosas que se van y que no podemos retener, por mucho que lo intentemos. Pero, a veces, soltar y dejar ir es la forma más pura de recuperación personal, de volver a sentirse libre.

Quizás sea la canción con la historia menos concreta, precisamente para dejar al espectador libre de hacer su propia interpretación.

9. Al molín

Mirando hacia dentro y explorando esas melodías y el lenguaje propio de las canciones tradicionales, nació esta canción. Es una mano amiga, liberadora.

Como dato curioso, en los estribillos se puede escuchar un fragmento de la grabación Carretera de Colloto de La Busdonga, precisamente la primera canción de asturianada que yo estudié.

10. La somedana

Esta canción es la única que no es de autoría propia: es una versión de la canción tradicional asturiana La Somedana. La más experimental del disco tenía que cerrar el álbum. Grabada en la variante lingüística de la zona, juega con armonizaciones, autotune y arreglos que la alejan del Somiedo de la época.

Siempre cerramos los conciertos con esta canción.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Ojalá este disco me traiga muchos momentos compartidos, mucha música en directo y fuerza para seguir escribiendo canciones que cuenten nuestras historias.

Escucha «Cenicientes» de Marisa Valle Roso a continuación: