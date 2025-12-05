Marsella – A todos los que se fueron / Canción a Canción

Las despedidas siempre son dura, pero si son obligadas porque la tragedia se convierte en protagonista, las heridas probablemente nunca se cierren por completo, aunque se aprenda a convivir con ellas. A todos los que se fueron, el nuevo álbum de Marsella, es un homenaje a los que ya no están. En estas canciones, Germán García-Dobarco (compositor y vocalista de la banda) trata el adiós y la ausencia de su hermano Bruno desde una perspectiva luminosa y vitalista. El disco es un canto al amor y a la añoranza.

Hablamos con el propio Germán y él mismo se abre un poco más (por si no era suficiente con haber escrito estas canciones tan personales y sinceras) para contarnos de qué trata A todos los que se fueron. Lo hace recorriendo cada uno de los cortes del álbum y dándonos algunas claves de su origen, sonido o influencias. Estamos ante un disco en el que, en general, las letras se mueven en la tristeza, en contraposición a la música que es un pop luminoso y muy bailable. Y es ahí donde radica una de las principales fortalezas del trabajo, en no dejarse llevar por la melancolía para abrazar la vida y lo que esté por venir.

A todos los que se fueron es un disco homenaje a los que, de alguna manera, ya no están en nuestras vidas. El disco trata la pérdida de un ser querido, pero hemos querido que lo hiciera desde una perspectiva llena de luz, positivismo y mucha, mucha vida. Son 9 canciones que se dividen en 2 bloques. Desde la primera arrancamos en la luz hasta la número 5, el ecuador del disco y el momento más oscuro del mismo. A continuación, volvemos poco a poco a recuperar esa luz. Creo que son canciones que invitan a vivir, a levantar la cabeza por muy fuerte que la vida nos golpee, y a darnos cuenta que los que ya no están en este plano siguen estando entre nosotros de alguna manera.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde septiembre de 2024 hemos ido soltando las diferentes canciones que componen el álbum. Y el disco está completo y disponible desde el 14 de noviembre pasado.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Este disco dio muchas vueltas. El nivel de compromiso a nivel personal que tuve con él fue enorme y me hizo dar más vueltas de las que queríamos. Finalmente, nos hemos rodeado de dos maravillosas personas que son David Van Bylen y Juan Sueiro, que han dado forma a nuestras ideas y coproducido el disco.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Como comentaba anteriormente, este disco es un homenaje a mi hermano Bruno, que no consiguió ganar la batalla contra el cáncer. Mi hermano nació en 1975 y siempre me influenció mucho su música, principalmente la de la década de los 80. Por eso creo que se nota mucho en los sonidos de los teclados y sintetizadores que abrazan el disco. Es un disco pop, con un toque leve de electrónica, muy de aquella década. A nivel de grupos es curioso porque creo que, aunque nuestros referentes siempre hayan sido bandas como The Killers, Muse, La Casa Azul, Pulp… luego creo que no hay tanto de ellos. Pero eso lo dejamos para que lo juzgue el oyente.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Siempre pienso que me tengo que apuntar estas anécdotas porque cuando me las preguntan jamás me acuerdo de ellas [risas]. Pero puedo contar una pequeña curiosidad. La última canción que hemos sacado se titula ‘La última canción’ (valga la redundancia) y siempre fue de nuestras canciones favoritas. Terminamos de escribir este tema el año pasado.

Lo curioso es que, pocos años antes, nos cruzamos con una banda totalmente desconocida que se llamaba Nebulossa (Mark y Mery son un amor), incluso hicimos una colaboración con ellos con uno de nuestros temas del primer disco (‘Histeria de lo nuestro’). Lo curioso de todo este es que, un tiempo después, Nebulossa lo petó en el Benidorm Fest y en Eurovision. Ese día nuestras escuchas se multiplicaron en ese tema (esas pequeñas casualidades que te llenan de ilusión).

Y volviendo a ‘La última canción’, el año pasado Mark de Nebulossa y Juan Sueiro nos animaron a que nos presentáramos al Benidorm Fest con la maqueta de esa canción. No llegamos a ser seleccionados, pero nos invitaron a tocar en el Euroclub porque la canción debió de gustar al jurado. Y por fin, el 14 de noviembre, esta canción ha salido a la luz, después de tantos giros de guión por el camino.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Digamos que el disco lo hemos ido presentando desde el verano del año pasado con el lanzamiento del primer single. Creemos que ya es mejor ir lanzando un disco canción a canción, sobre todo para un grupo pequeño como el nuestro. El viernes 21 de noviembre hicimos la presentación del disco en Madrid en la sala El Sótano, y ahora seguiremos peleando por colarnos en los festivales, que es la mejor experiencia del mundo

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Para toda la eternidad

Es una de las canciones con más luz y esperanzadoras del disco. Está llena de nostalgia hacia el pasado, hacia esos momentos bonitos que pasamos por alto y que solo nos acordamos cuando todo se tuerce. Es una de las canciones que más disfrutamos en el escenario. Siempre arrancamos una intro del tema.

2. Eres esa luz

Fue producida por Juan Sueiro. Continúa el halo de luz y energía de la anterior. Me acuerdo que estaba escuchando la canción de ‘Dying Breed’ de The Killers cuando me vino la idea de esta canción. Por eso, antes de ser ‘Eres esa luz’ la bauticé como ‘Matadores’.

3. Por nosotros

Es la canción donde se empieza a notar la caída hacia las sombras. Quizá sea la más electrónica del disco. Es un brindis a esos momentos maravillosos que nos da la vida, por eso su estribillo arranca siempre con un «por», haciendo mención a ese momento cuando levantas tu copas y haces un brindis por alguien o por algo. El estribillo se compone de ese retahíla de momentos por los que brindar. Por las copas y los conciertos, por la vida con sus defectos, por los amigos que siguen dentro…

4. Si te apagas

Es un descarte de nuestro primer disco. Carlos Hernández nos dijo que era una canción demasiado oscura para lanzar un proyecto, que consideraba que primero había que hacerse un nombre con canciones luminosas. Y así esta canción se quedó en barbecho. Le dimos una segunda oportunidad cambiándole un montón de partes y se convirtió en lo que es ahora. En ella intentamos mostrar que estamos aquí para los demás cuando estos se sumerjan en la oscuridad. Por eso el estribillo entona aquello de «si no ves el final, siénteme cerca».

5. 17.10.20

El ecuador del disco. Es justo la balada, la única del disco y la canción más triste de todas. Es la única donde la música y la letra caminan en la misma dirección, mientras que en el resto las letras son oscuras y tristes y la música es luminosa e invita a bailar.

‘17.10.20’ es la fecha en la que mi hermano Bruno dejó este mundo y también es un puente hacia el primer single del disco anterior ‘5.11.16’ (fecha en la que tocamos por última vez con el anterior proyecto en el que estaba). Ambas canciones comparten armonía e incluso un pedazo de la melodía principal. Siempre me gustó la idea de que esta canción fuera una continuación directa del primer disco. Es una idea que escuché a The Killers con ‘Mr Brightside’ y ‘Miss Atomic Bomb’ que quise traer a este disco.

6. La última canción

Creo que es la mejor canción que hemos hecho hasta la fecha. Es épica en estado puro y creo que el mensaje que tiene detrás es maravilloso. Justo fue la canción que presentamos hace dos años al Benidorm Fest y que nos llevó a actuar en el Euroclub porque la canción llamó la atención del jurado. Es la tercera canción del disco producida por Juan Sueiro, el resto son de David Van Bylen.

7. Siempre Eternos

Estuvo a punto de quedarse fuera del disco. Cuando tenía la maqueta, no tenía claro que la canción funcionara y, después de grabarla, puedo decir que es de mis favoritas. Mantiene ese toque nostálgico de los 80 que tanto me gustan, seguramente por mi hermano que nació en aquella época. Y tiene un saxo sampleado que me flipa. Eso sí, sampleado e inflado de reverb, como en aquella época. Nada que ver con los saxos que se cuelan a día de hoy en algunos grupos que, en mi humilde opinión, no pegan mucho.

8. Octubre

Cuenta los últimos momentos de mi hermano en la habitación del hospital. Son imágenes que me cuesta mucho recordar, seguramente porque mi cerebro las haya borrado como autodefensa. Tiene un estribillo final totalmente instrumental que me encanta.

9. El último adiós

Es el broche final, la canción que vuelve a recuperar el nivel máximo de luz al venir desde la quinta canción. Es la forma que tengo de poder hacer las paces con todo y poder cerrar la herida (aunque nunca lo haga del todo). Es un canto a la vida, donde exponemos que todas aquellas personas que ya no están siguen aquí con nosotros, aunque no podamos verlas, aunque no podamos abrazarlas. Estas personas, y en particular mi hermano, han dejado su recuerdo oculto entre fotos, libros y en cada canción.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Diría que muchos éxitos, ¿no? o 3 Movistar Arena seguidos [risas]. Pero bueno, creo que me vale con escuchar a la gente cuando me dicen que se les han saltado las lágrimas en nuestro concierto. Eso no tiene precio. Por muchos más así.

