Maximiliano Calvo – El Gallo / Canción a Canción

En la mayoría de ocasiones, lo interesante de un viaje no es el lugar al que ir ni la meta a alcanzar, sino el camino recorrido, la experiencia acumulada en cada paso. Maximiliano Calvo ejemplifica esto con El Gallo, su primer larga duración. Nacido en Rosario (Argentina), la historia de este músico es la de un viaje que comienza en esa ciudad y que, tras pasar por Buenos Aires, México y Uruguay, cruza el océano para llegar a Madrid y de ahí, persiguiendo su propio sonido e identidad, a Asturias, para dar forma a su álbum debut.

Este viaje ha estado lleno de curvas, ha sido emocionante y arriesgado, pero ha merecido la pena sólo por ver nacer las canciones que componen El Gallo. Ahora por fin esas composiciones ven la luz y el sueño de Maximiliano Calvo se hace realidad después de tanto esfuerzo y búsqueda. Los frutos se empiezan a recoger en lo que promete ser un nuevo y excitante viaje. Hablamos con él y nos cuenta cómo ha sido este camino y qué encierra cada uno de los temas que componen su primer LP.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Nacido en Rosario, cuna del rock en español, desde pequeño empecé a experimentar con la música. Después de un proyecto de banda, Intrépidos Navegantes, con quienes hicimos giras y compartimos escenario con artistas increíbles… la banda se rompió y yo empecé mis pasitos en solitario… que me llevaron, primero brevemente a México, y después a Madrid. Aquí me quedé… anclado, buscando lo que Joaquín Sabina contaba en sus canciones… Me mezclé con los flamencos, con los rockeros de aquí… y busqué un refugio de creatividad que encontré en Asturias, donde he compuesto casi todos mis trabajos, incluido este último.

Para El Gallo me fui con un grupo de amigos y grandes compositores, Menend, Delgao, Freddie Flowers, Sebastian Cortés y Omar Alcaide, y con una presión increíble nos encerramos a componer. Nos encerramos en el Hotel Piedras (donde voy siempre a crear), que es un hotel familiar, en un municipio pequeñísimo que se llama Piedras Blancas, cerca de Salinas. El dueño del hotel, Miguel, es un apasionado del arte… y nos permite grabar ahí…. Una fantasía de sitio.

Ahora me pregunto, ¿por qué tanta presión? Era mi primer disco y claro que me sentía con una responsabilidad de flipar. Entre cachopos, sidra y muchas risas (pero también muchas lágrimas) salieron unas canciones que puse en mi maleta, junto con mis ilusiones, y de ahí me fui al estudio de los 3KMKZ a Coyacán (CDMX). Grabamos 20 horas por día, durante 25 días…. y parimos El Gallo. Es la ilusión más grande de mi vida… Y es lo que tengo ganas de tocar y mostrar a todo el mundo que quiera escucharlo.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 28/04 y lo que más ilusión me hace es que existe una versión en vinilo que me parece lo más bonito y romántico del mundo, pero también lo podéis oír en todas las plataformas habituales: Spotify, Apple Music, Amazon, Tidal, etc… Y, sobre todo, hay 5 videos oficiales en mi canal de YouTube y un full album video (cada tema tiene su pequeño videoclip). La realidad es que, como sigo siendo un artista emergente, es importante que si os gusta mi música, le deis mucho amor… la compartáis y comentéis entre los vuestros. Porque este partido se juega diariamente con mucha dificultad y la única manera que tenemos es que uno lo recomiende a otro y así… ir construyendo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Además de los compositores y productores y único colaborador (Jaime Lorente); no quiero dejar de nombrar a un equipo que ha hecho que este sueño se haga realidad. La parte gráfica del disco la ha hecho Pedro Delgado para Estornudo Estudio, en Sevilla. Un pedazo de artista que ha puesto su alma en la estética, la tipografía, el diseño gráfico, etc.

Las fotos del disco las hizo Sergio Reviejo (Desde el Objetivo) y las del back de la grabación de los videoclips las ha hecho Sandra Solares. Nos vistió Andrea y Carlota Estirado… nos pusieron guapísimos y nos crearon pedazos de looks. Los videos se hicieron todos en Asturias, en Batalla Estudio, y están dirigidos por Felipe Maqui y la dirección de fotografía la ha hecho Litos (que además de gran director de fotografía es un editor increíble y un cómico extraordinario). Todo está hecho como si fuéramos una familia que ha ido creciendo con el tiempo…. y esa sensación es increíble.

Y para terminar… pero casi lo más grande que tengo, es mi banda de rock con la que ensayamos en un local de ensayos de Oviedo: Tony Finu, una bestia con oído absoluto, es el director musical y batería; Mishi es el guitarrista que quita la razón tocando; Álvaro de la Calle es el benjamín del grupo y toca el bajo con 18 años que lo flipas; y Lorenzo Leto toca los teclados y algunas guitarras, y es mi amigo desde que tengo 9 años… argentino como yo. Completa el combo Sergio Firu, un técnico de sonido que hace que todo parezca fácil.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

La música de donde bebo y me inspiro son Andrés Calamaro y Charly García, Arctic Monkeys, The Strokes, Leiva, Agustín Lara y Joaquín Sabina, y toda la música que caiga en mis manos. Mi vida es música y me paso, desde que me despierto hasta que me duermo, oyendo cosas y descubriendo cosas nuevas.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Todo es surrealista en mis grabaciones… y en mi vida. Tiendo a la tragicomedia. De hecho, me costaría decir algo normal de un proceso creativo o incluso de mi vida. Ahora mismo transito con mi ansiedad mutando la piel… empecé con los pies, y vamos por las manos… Soy ansioso e hiperactivo… En el disco las letras no cuentan cosas inventadas, en un altísimo porcentaje he vivido esas historias.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Vamos paso a paso. Hace unos días tocamos en el Café Berlín… y de ahí, el día 24 a las Naked Sessions… Este verano tocaremos por chiringuitos de playa en el sur y también en el Ewan Fest en Aaturias. No va a ser un verano de muchos festis… Aquí no te puedes saltar un paso, la industria no se lo permite a los rockeros… Vamos conquistando poco a poco… Veremos hasta dónde llegamos. En octubre empezaremos una gira por salitas… y seguiré componiendo y produciendo para otros, y ya estoy pensando en mi siguiente disco.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Mocasines Italianos

Fue la primera canción que compuse del disco. Incluso antes de saber que iba a hacer este disco.

2. Feng Shui

Este es uno de los temas preferidos. Un desengaño amoroso y una separación te deja media casa y medio corazón vacío.

3. Millonario Perdedor

Fue el primer tema que compuse con los productores mexicanos: los 3KMKZS. Cuando terminamos la jornada de composición, teníamos claro que íbamos a producir el disco juntos.

4. Poliamor

Una manera nueva de plantear las relaciones o la explicación de un liante que está siempre abierto a todas las opciones de las historias amorosas.

5. Cobarde

Es el primer tema que explícitamente le escribí a un hombre.

6. M30

Todo álbum de rock tiene que tener una canción de carretera.

7. De Puta Madre

Un viaje a los sonidos del rock que oía en mi infancia. Le gustó a Álex de la Iglesia y la incluyó en el capítulo 2 de Pollo Sin Cabeza.

8. Cuando Canta el Gallo

Le da título al disco. El gallo es un animal con el que me identifico: no puede haber dos gallos en el mismo corral, el gallo se acuesta cuando todos se levantan y canta con los pies metidos en la mierda.

9. Fuegos Artificiales

La compusimos en México y arranca con un recuerdo de un amor adolescente en Cabo Polonio (Uruguay), y de una de las primeras veces que me fumaba un porro.

10. Sálvese Quien Pueda

Puro rock, pero romántico… En el fondo, El Gallo tiene mucho romanticismo y es abiertamente bisexual.

11. Vagos y Maleantes

Este tema se inspira en la Ley de Vagos y Maleantes de Franco. Me parece surrealista esa ley. Y obviamente es muy de oposición y muy guerrera.

12. 15/07/54

Es la fecha de una modificación de la ley. Es el CAOS que termina la canción anterior. La compusimos con tequila en México y la terminó Jaime Lorente, un artistazo y amigo con una verdad y una elocuencia brutal.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

A mí con que me dejen seguir haciendo música… ya me conformo. Me gustaría que este disco me traiga otro disco.

Escucha «El Gallo» de Maximiliano Calvo a continuación: