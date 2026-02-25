Maximiliano Calvo – Terapia de grupo / Canción a Canción

Los últimos años en la vida de Maximiliano Calvo han supuesto una travesía dura, pero el final ha sido positivo. La rehabilitación de las adicciones es siempre sinónimo de arduo camino, de altibajos y de reencontrarse con uno mismo. Así ha sido el camino del músico argentino hasta por fin mantenerse completamente limpio y dar forma a su primer trabajo en estado de absoluta sobriedad. Terapia de grupo es el resultado de todo este proceso y, tal y como el título avanza, supone una sesión larga (se trata de un disco doble con un total de 20 canciones) de ayuda y esperanza, de reconexión y de vencer sus propios miedos y demonios.

El propio Maximiliano Calvo nos da algunas claves para entender mejor este trayecto y todo lo que le ha llevado a cada una de las canciones de esta Terapia de grupo. Un álbum concebido en soledad, pero en el que está muy bien rodeado. Como en cualquier proceso de curación, la compañía es fundamental, pero todo empieza en uno mismo. Así encara el compositor esta nueva etapa, con ilusión, con claridad de ideas y dejando atrás todos los temores que le acechaban. Una puerta hacia un futuro más luminoso que nunca.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Terapia de grupo es un disco doble que relata todo mi proceso desde que entré en un centro de rehabilitación hasta hoy.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Ya está en todas las tiendas virtuales. Salió con Universal.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado y producido todo yo. He grabado todos los instrumentos del disco: bajo, batería, guitarras eléctricas y acústicas, sintes, pianos, percusiones, voces y coros.

He llamado a algunos amigos para grabar los arreglos de vientos y de cuerdas que ya, previamente, había hecho.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco hecho por humanos y por MONSTRUOS!

Para hacer este disco me preguntaba todo el tiempo que harían los Beatles. Cómo afinaría la batería Ringo, qué rebote haría; qué bajo tocaría Paul y así… La verdad es que me sirvió. Evidentemente, no sabía al dedillo qué es lo que harían, pero sí que es lo que no harían [risas]. Jugar a imaginar eso marcó un camino muy claro.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El disco fue grabado en un cuarto de 4×4. Hice 90 canciones y quedaron 20. En el medio del proceso del mismo hicimos una gira de conciertos por centros de rehabilitación.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El 14 de marzo comenzamos la gira en La Térmica en Málaga con Kiki Morente.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Una temporada mala

Es la primer canción que escribí cuando salí del centro. Lo que más miedo me daba de estar sobrio era ese halo de creatividad que había creado alrededor del consumo. El miedo al papel en blanco. Recuerdo que después de muchas terapias hablando de esto, me senté al piano y me salió la frase «perdón por echarlo a perder». Al principio pensé que le pedía perdón a alguien, pero me di cuenta que el primer perdón era a mí mismo. Luego a quien corresponda.

2. Media maratón

Es la canción que le hago al miedo a ser el de antes. Empecé a correr bastante. Cuando corría, las voces bajaban y me gustó el concepto de que cada vez que corro de mi yo del pasado me acerco más a mí. A mi verdadero yo. También, como el concepto de que intentar hacerlo bien cansa.

Luego hay una estrofa que me destruye que le escribí a Mariana, mi representante, que dice: «Sigo corriendo de mi yo del pasado / después del daño que te hice sigues a mi lado / me gusta sentir que algo bien también debo haber hecho / para que no te hayas ido lejos / en aquel momento complicado». Hasta que escribí “Para Mariana” esta era su canción. Lo sigue siendo, pero la oficial es la que cierra el disco.

3. Nothing Is Real

Es una canción de protesta a lo que empecé a ver sobrio. Reconocí un mundo terrible donde el auge del pop religioso metía unos conceptos de ultraderecha en la juventud, una sociedad completamente adicta a internet, unas bandas de rock que no sabían nada de rock, un individualismo brutal y desconsiderado. Me pareció todo tan brutal que me resonaron los Beatles.

En verdad, nada de lo que veo por las redes es real… y me pregunté dónde estará el verdadero amor, dónde nos hemos dejado el contacto verdadero, los derechos humanos que pisoteamos. También la aparición de este concepto de «sobre productividad» instalado por estos criptobros de internet que creen que por hacer 400 flexiones van a ser CEO de Amazon… Ahí recordé “Fitter Happier” de Radiohead y metí parte de ese relato.

En general, el disco está lleno de referencias. Algunas más visibles y otras más ocultas. También el disco lo concebí con un proceso lúdico de decir lo que quería, pero bajo el paraguas de la psicodelia, la locura.

4. Ok para el amor

Es la canción que le hice a mis terapeutas. Resulta que en el proceso de rehabilitación lo ideal es estar 1 año sin tener citas porque como buenos adictos nos aferramos como koalas a cualquiera que nos diga las cosas bonitas que no podemos decirnos nosotros. Entonces, la idea es que aprendas en ese tiempo a mejorar tu discurso interno y hablarte bien. A los 10 meses limpio pensé que estaba “Ok para el amor”, hice esta canción y se la mostré al director del centro de adicciones al que voy. Me dijo que la canción le gustaba mucho, pero que aún nada. Luego tuve una cita, a los 12 meses, y no, no estaba ok para el amor, [risas].

5. Años 70

“Años 70” nació de un ejercicio terapéutico. La idea era pensar en un momento muy feliz en el cual no esté manchado por el consumo. Recordé a una medio novia que tuve en Argentina. Todo el primer encuentro fue como cuenta la canción. Nos recuerdo bailando con vinilos de ABBA toda la noche, sin tomar una gota de alcohol. Un momento muy increíble y que, además, recuerdo. Es muy difícil a veces acordarse de los momentos felices.

En ese momento estaba escuchando mucho Los Piratas y de ahí el nombre que hace referencia a “Años 80” de Iván. También hay referencia a los Beatles, a ABBA, a Elton John, a la Fleetwood Mac. “Años 60 y 70…y. un poco del 2001” debería llamarse.

6. Super Freak

“Super Freak” es una declaración de intenciones que escribimos con mi hermano Chacal. Conozco al Chacal desde mi temprana edad y siempre nos hemos sentido unos raros. Al final, es abrazar eso. En general, el disco es abrazar lo particular que somos, lo que nos hace, justamente, Super Freaks. También había una idea de seguir el discurso de las canciones más de protesta del disco. Ese concepto del neoliberalismo, de que si no tienes dinero eres un outsider. La forma de escribir del Chacal es muy libre y siento que crea imaginarios en la canción que suman un universo nuevo al disco.

7. Welcome To Plastic World

“Welcome To Plastic World” sigue en mi obsesión por hablar del mundo plástico en el que vivimos. Tener a Iván en ese mensaje le da solvencia a lo que estamos diciendo, como si tuviese a un prócer apoyando una visión del mundo un poco más humana. La idea de que dudes de si es IA o no hace que el mundo digital se desvanezca de credibilidad, pero nos divertía la idea de dar la bienvenida tragicómica a este mundo.

Tiene mucho del Charly García de La hija de la lágrima, luego gracias a Iván se pone muy Hot Chip, LSD Soundsystem. La canción en verdad dura 10 minutos, pero la partimos.

8. Plastic World

La parte instrumental que titulamos “Plastic World” es genial. Es como que primero le damos la bienvenida al mundo plástico y ahí en ese track instrumental ya estás dentro. Es ahí cuando aparece esta voz del más allá, que es Leonardo Sbaraglia, uno de mis actores favoritos. Todo se cierra. «Estás online? estás offline? o…. estas red Line?!». Es genial.

9. En otra peli

“En otra peli” vuelve a hablar más activamente de mi época del pasado. Pensé en una relación que tuve en el pasado, justo la que tuve antes de entrar al centro. Realmente, había estado muy cerca de la felicidad, pero no me había dado ni cuenta porque, justamente, estaba en otra peli. Es bonito mirar para atrás y aceptar que te has perdido momentos increíbles por estar en otra. Siento que te hace tener una responsabilidad especial por valorar el presente en el futuro.

La canción es muy homenaje a Brian Wilson. Recuerdo que la quise sacar como single cuando murió el maestro. Era verano y a la compañía no le gustó mucho la idea, pero ahí está entre mis cinco canciones más escuchadas. La firmo con Mariano Otero. Es una de las pocas canciones que compuse con alguien para Terapia de grupo. Es que admiro tanto a Mariano que era un lujo que entrara en mi peli.

10. Entre tus cosas

Es un relato muy detallista de cómo llegamos al amor sano los que hemos tenido demasiadas historias de terror. Me refiero a que muchos de nosotros hemos creado, sin darnos cuenta, relaciones muy poco estables emocionalmente, y cuando pasan cosas… en mi caso el ingreso, de repente creces de golpe y llega una historia de amor más sana, más normal y no logras encausarla. No sabes cómo actuar. De todas formas, quieres formar parte de ese universo, de esa vida que vas conociendo. Es una canción de aprendizaje. La voz de Maria en la canción es fundamental. Completa el relato a la perfección.

11. Un pueblo con mar

Da comienzo al disco 2. Es una buena bienvenida a este meridiano de la obra. Une esta parte más de protesta o de pensamiento crítico con algo más amoroso, con ese deseo de que todo esté mejor. Aún sueño con ese pueblo con mar.

La canción tiene unos arreglos muy Sgt. Pepper, pero también muy Sui Generis en Confesiones de invierno. Es una canción que me transporta a un lugar seguro, cada vez que la escucho sonrío. Incluso a día de hoy me sorprende algún detallito.

12. De mí también me puedo salvar

“De mí también me puedo salvar” es la confirmación de que empezaba a ver la luz sobrio, de que todo ese sufrimiento que me había llevado a ingresarme empezaba a pasar, de que la tormenta que me acompañaba a donde sea que fuese empezaba a disiparse.

Me parecía importante hablar de que realmente somos nuestro peor enemigo. Por lo menos en mi caso, estuve mucho tiempo peleado conmigo mismo, siendo peligroso para mí. De repente, un día sentí que ya no y fue precioso. La gira de conciertos por centros de rehabilitación que hicimos por más de 25 ciudades tenía este nombre. Siento que algo significa eso. Además, es la canción que cierra los conciertos. Hay un momento “Hey Jude” que hace que se cierre el ritual del directo. Pasa algo mágico.

13. Fengshui

Es la única canción de otra época. Siempre le estaré agradecido a RENEE por haberla transformado en un lugar seguro.

14. He quedado con mi perro en El Retiro

Habla de cómo empecé a elegir los planes. Es la canción más divertida del disco. Me gusta decir que no me cuenten para el vino, que no me cuenten para el lío, que ya estoy en otra, que todo bien pero que ya no estoy para el after [risas]. Tiene ese rocanrol de la primera época de los Beatles, esa alegría juvenil que tal vez estoy viviendo ahora. Tengo esa sensación, de haber rejuvenecido, de tener 16 años y estar en mi habitación escuchando “A Hard Day’s Night”.

15. Full HD

En “Full HD” vuelve este mensaje más de protesta o de confrontación con la sociedad actual. Suelo caminar a todo sitio, pero hay veces que es inevitable tener que tomar el metro y es horror puro ver a todo el mundo enfrascado en su móvil. Recuerdo que después de uno de estos viajes me hice la canción. También tiene aura Beatle de “Taxman”. Un poco referencial, en verdad.

16. Me-Me-Me

Luego, en “Me-Me-Me” todo se transforma en algo más Hot Chip de nuevo o medio el último disco de Tame Impala. Me gustaba que se ponga todo más bailable. En mi cabeza me imaginaba a todos los «ZOMBIES DEL IPHONE «zombies del iPhone» bailando con Will Smith la coreo de aquella canción de Men in Black.

Ahí fue cuando me inventé el concepto de formar un grupo con mis propios monstruos al cual le puse MONSTRUOS! En verdad, fue otra tarea terapéutica. Dibujar a los monstruos que cada uno tenemos ahí en el cerebro que nos dicen cosas feas, y me gustaron, me parecieron increíbles. Y formé una banda de rock con los monstruos de mi cabeza. Esta fue la primera canción que hicimos juntos. Había que abrazarlos!

17. A toda velocidad

La escribí en medio de un ataque de pánico o de ansiedad. No sé bien cómo se llamaría eso, pero sentía que me moría. En el pasado, cuando me pasaba eso me iba a consumir, pero esta vez cogí la guitarra y salió esta balada Oasis preciosa (por no repetir a los Beatles). De todas formas, tiene este final con el solo de piano jazzy de un amigo de Argentina que se llama Julián Gancberg, el principio súper orquestal medio Beach Boys, medio Ravel, la armonía de la segunda estrofa full Fito Páez. No sé, siento que es súper rica toda la musicalidad que rodea esta canción.

18. No More Robots

Habla del miedo que me da la IA y todo este progreso de los robots. Recuerdo que la hice después de ver una manifestación de los guionistas de Hollywood que tenían carteles que decían «no more robots». En los conciertos me bajo del escenario y todos juntos, los humanos, cantamos contra los robots. Es un momento precioso, bello y muy extraño. También muy gracioso… hasta que deje de serlo y escapemos de robots rollo Terminator.

19. Han vuelto ya los dinosaurios

Hace referencia a los dinosaurios de los que hablaba Charly García. Los dictadores de los que hablaba él en su momento han vuelto a infectar el mundo de hoy. Yendo a Barna a encontrarme con Marcel y David, con quien compuse y produje esta canción, leí en el periódico que 5 de cada 10 menores de 18 en España querían que vuelva Franco. Llegué, le conté esto a los chicos, e hicimos esta locura.

Me parece que el viaje sonoro acompaña muy bien el discurso. Es la única canción que no produzco solo. La aportación de David y Marcel me parece sustancial en el disco. Son mis genios locos favoritos.

20. Para Mariana

“Para Mariana” es, simplemente, una canción para ella. Mariana es mi representante, pero también ha sido mi acompañante terapéutico. Fue quien me acompaño en todo este proceso. La canción lo dice todo, tampoco necesito más. Fueron dos tomas. Una con guitarra y voz y en la segunda quité la guitarra. Solo había que decirlo, ahí estaba todo.

Así termina el disco, desnudo, vulnerable, de verdad. No sé, era la manera más honesta que se me ocurría de cerrar un proceso tan hondo. Lo sigo pensando.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Acompañar a quien lo escuche… como en una verdadera Terapia de grupo.

