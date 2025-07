Memocracia – RABIA & TERNURA / Canción a Canción

En los últimos años, desde la provincia de Burgos, está habiendo un goteo de constante de bandas y artistas emergentes y más que interesantes que están poniendo de manifiesto que también allí hay una pequeña escena musical con un discurso propio. Una de esas formaciones es Memocracia que, a pesar de su juventud, llevan ya publicados dos álbumes de estudio y otro en directo, con los que han puesto de manifiesto su personalidad y visceralidad para enfrentarse al presente. Hace tres meses nos dieron a conocer un nuevo EP que, bajo el título de RABIA & TERNURA, muestra una cara más reflexiva del cuarteto.

Estas cinco canciones definen a la perfección lo que Memocracia han sido, son y serán. Pero RABIA & TERNURA no solo deja claro el camino a seguir como banda a nivel musical, sino que también adquiere una especial importancia en cuanto a la imagen que quieren transmitir y que les representa. Les preguntamos acerca de todo esto y ellos mismos nos han contado, con todo el detalle posible, lo que significa este EP para ellos y todo lo que nos quieren contar con cada uno de los temas.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Memocracia nace en Burgos 10 años atrás, cuando 4 amigos de la adolescencia deciden empezar a juntarse para ensayar. Desde entonces, la trayectoria de la banda ha estado marcada por la filosofía del DIY, sumando más de 150 conciertos a sus espaldas, 3 trabajos de estudio y otro en directo.

Este 2025 hemos publicado RABIA & TERNURA, un EP de cinco canciones en las que hemos estado trabajando más de 2 años. Con este trabajo marcamos una dirección clara de la trayectoria que queremos seguir con la banda, tanto en sonido como en imagen. Todo está más cuidado y producido, pero sin perder de vista la naturalidad y espontaneidad que siempre nos han caracterizado.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

RABIA & TENURA salió el 10 de abril de 2025 y está disponible en todas las plataformas digitales incluidas bandcamp. También está disponible en vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Para este trabajo nos hemos ido hasta los estudios de Ultramarinos de Costa Brava y lo hemos grabado y producido con Santi García. Santi ha sido crucial en entender a la banda y en ayudarnos a encontrar el sonido que tantos año llevábamos buscando.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

En el sonido y producción de RABIA & TERNURA se puede ver una una clara influencia por parte de grupos de la escena hard core-punk americana, con un equilibrio entre pasajes contundentes y melódicos, rabiosos y tiernos. Dentro de algunas de estas bandas estarían referentes del post hardcore, del emo y del pop de diferentes generaciones como Fugazi, Jawbox, Replacements or Title fight, y también del hardcore moderno de nueva ola como Turnstile, Jeff Rosenstock, Fiddlehead, Drug Church o Militarie Gun.

A nivel de concepto general, desde siempre nos hemos sentido en el medio de muchas cosas dentro de la escena nacional, sobre todo a nivel musical y de estilo, como que no acabábamos de encajar en la escena nacional. En este trabajo hemos decidido reflejar esto a través de los opuestos, los cuales están presentas en todas las canciones e imagen del EP. Manu Arzá ha sido clave en todo este proceso de auto reflexión de la banda y de cómo transmitir esta y otras muchas sensaciones, sobre todo a nivel de imagen.

Las cinco canciones de este EP abordan temas relacionados directamente con las vivencias de los miembros de la banda: la entrada a la edad adulta, las relaciones interpersonales, la amistad, el aprender a encontrar el camino que uno mismo quiere seguir… En la descripción de las canciones desarrollamos mucho más todo esto.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

De la grabación del disco no se nos viene ninguna llamativa, pero durante la grabación del videoclip de NERVIOSOS POR NACIMIENTO reventamos un Citroën AX y lo tiramos por un barranco. Tuvimos que remolcarlo con un tractor y unas eslingas y bueno, fue una absoluta locura. Lo mejor es que nuestro afán por arriesgar nuestras vidas no se quedó aquí y para la grabación del tercer videoclip, VUELVES A EMPEZAR, decidimos hacer una espiral gigante de 100 metros de fuego. Por si acaso.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Llevamos dadas en lo que va de año las primeras 14 fechas de la gira. Hemos hecho nuestra primera salida internacional a Francia, donde nos hemos ido hasta París y Burdeos a tocar, ha sido una locura. También hemos estado en los directos de Radio 3 y, aunque suene a cliché, si nos paramos un poco y procesamos lo que han sido estos meses, los chavales de 16 años que empezaron el grupo estarían flipando si un mago con una bola de cristal les hubiera adelantado esta gira y este futuro en general.

Por delante tenemos festivales como el Boina Rock, el 9 de agosto en Arenillas; el Punk Cebrián, el 11 de octubre en San Cebrián de Campos y varias salas que anunciaremos después de verano, aunque ya podemos adelantar que estaremos el 7 de noviembre en la Asociación ACAA Masmusica Ávila y el 29 diciembre en la sala Andén 56 de Burgos.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. VUELVES A EMPEZAR

Es un tema donde se trata la búsqueda de uno mismo a través de la repetición, de dar vueltas y de ser consciente de ello para poder cambiar la dirección y crear una nueva espiral. Es un mensaje universal de cómo todo nace y muere constantemente, pero no solo aplicado a la vida y la muerte, sino también al día día. También habla de cómo muchas veces quieres estar en otras situaciones a las que estás viviendo, pero cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás, te das cuenta que vivir eso fue justo lo que te hizo aprender y volver a nacer.

Memocracia buscamos tomar cada nuevo trabajo como un nuevo comienzo, una nueva idea, un nuevo sonido, una nueva estética, una nueva energía. Hemos aprendido a seguir el ritmo con ilusión y ganas, viendo todo esto como algo nuevo, un nuevo desafío. Hay proyectos y personas que se quedan atascados en una idea, otros simplemente abandonan el barco y buscan algo nuevo. Nosotros intentamos aprender a trabajar juntos y mantener viva la llama manteniendo la esencia, pero cambiando la manera de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos, de ver a Memocracia. VUELVES A EMPEZAR es un reflejo de esta forma de vida que buscamos aplicar a nuestro día a día.

La banda estaba en un momento que necesitaba volver a nacer y no mirar demasiado atrás. Muchas veces crees que ya es el fin de algo (enfermedad, despidos, fin de relaciones de pareja, expectativas no cumplidas, que algo salga justo del revés de como lo tenías planeado), pero cuando pasa el tiempo y sabes enfocarlo de una manera diferente (creativa), te das cuenta que se ha creado una nueva oportunidad para vivir de otra manera, a menudo más plena.

También supone una consolidación de la banda «estás donde querías estar». Hemos trabajado mucho durante muchos años para llegar a este punto de la banda en el que estamos, sonando como siempre quisimos sonar pero sin saber cómo hacerlo. No sabíamos cómo llegar hasta aquí, lo único que sabíamos era que había que currar y llevarse muchos cabezazos contra la pared por el camino. Sentimos que hemos madurado y que nos hemos consolidado, ya no solo para la industria y de puertas para fuera (que también), sino sobre todo para nosotros mismos, como personas y músicos.

Los dos primeros estribillos dicen «TENÍAS que estar» y el último «QUERÍAS estar». Esto tiene su explicación. Al principio, muchas cosas las ves como una obligación, algo que hay que hacer, pero cuando pasa el tiempo puedes aprender a verlo como algo que realmente quieres hacer, a pesar de que muchas veces sea duro. Este cambio de mentalidad también afecta a tu sensación de pertenecer a algo, en este caso, a una época, a uno mismo. Es por eso que Memocracia siente que está en el sitio que siempre quiso estar como banda.

Para el videoclip hicimos una enorme espiral de fuego de 100 metros con gasolina y sogas. Hemos enfocado el video en espirales y círculos, buscando esa sensación de estar atrapado en uno mismo.

2. NO SOY UN CHAVAL

Es una declaración de intenciones en esta franja de edad que vivimos, donde te sientes joven para la mayoría de adultos y ya viejo para ser un adolescente, donde no te toman en serio pero tampoco tienes las herramientas para divertirte como antes y la vida se torna más gris.

La canción empieza describiendo el punto de vista de un «pollavieja», mostrando esas actitudes que tantas veces hemos vivido. Después confesamos cómo nos sentimos en ese espacio para, en la segunda estrofa, mostrar nuestra actitud que no nos va a impedir seguir siendo auténticos con nosotros mismos y seguir el camino que queremos.

Es una declaración rabiosa de cómo nos podemos llegar a sentir vulnerables en casi cualquier situación debido a gente que no empatiza con nuestro momento vital y nuestra reacción ante ello. Nació a partir de numerosas ocasiones donde nos han tratado como niños, teniendo bagaje y conocimientos, hasta en entornos donde llevamos mucho tiempo perteneciendo. Es una queja frente al paternalismo y toda esa gente que trata a nuestra generación con desprecio y sin empatía. En un principio se pensó en llamar Generación de cristal.

3. NERVIOSOS POR NACIMIENTO

Canción bastante autobiográfica de la banda, quizá la que más hasta la fecha y que ayudó mucho a definir el nombre del trabajo. El tema quiere sacar a relucir los dos perfiles más notorios de la banda: el puro nervio que llevamos dentro, en contraposición con la ternura y vulnerabilidad que también nos atraviesa y nos guía. Es así como nos alejamos de todos esos grupos de punk rock malotes hiper masculinizados que han definido el género, intentando formar una nueva cara para estos grupos de final de la generación millenial y comienzo de la generación Z, donde queremos que la energía y la caña nos guíe con nuestra vulnerabilidad por delante.

NERVIOSOS POR NACIMIENTO nos empuja a vivir en los opuestos de la vida sin miedo a la contradicción. Se puede estar aquí y ahí, ser familiar y tener una actitud rebelde y combativa al mismo tiempo. Memocracia alcanza en este tema ese equilibrio que tanto ha estado buscando entre melancolía, energía, actitud, pegada, con un sonido y una nueva imagen que busca hacerse un hueco en la nueva escena nacional de bandas.

El tema está también muy inspirado en relaciones interpersonales de Memocracia y de la juventud en general, haciendo referencia a temas muy generacionales como drogas y proyectos vitales o relaciones, y desde un punto de vista autocrítico desde el primer instante. Se aborda esa relación que todo ser humano establece con los escapes que a medio plazo hacen daño, pero que a corto, otorgan alivio y ayudan a mantener el equilibrio.

El tema iba a acabar más bajito con la parte más melancólica, pero al final decidimos volver a subirlo y acabarlo arriba del todo, volviendo al estribillo.

Grabar el videoclip fue una locura, no se revienta un coche todos los días. Tuvimos que mover el coche unos 4 kilómetros con una eslinga y un tractor porque ya no arrancaba. Pensábamos que no llegábamos. El coche era un Citröen AX que ya salió en videoclips anteriores. Su destrucción simboliza la muerte de esa etapa y el comienzo de una nueva era en la banda (en relación también a lo que mencionamos antes en VUELVES A EMPEZAR).

4. EL BARTO

Inspirado en un amigo nuestro (Gallas) y nuestro tiempo viviendo en Madrid. Es un tema más desenfadado y divertido en comparación al resto del EP. Nos mola siempre tener algún tema de este estilo para que no todas las canciones sean muy intensas ni digan aparentemente cosas muy importantes. Es un tema con una carga emocional vinculada a Gallas y a la ciudad de Madrid.

En EL BARTO encontramos pasajes descriptivos literales que han ocurrido «te han vuelto a pillar meando en la puerta de la Wurli», «de noche rápido, durante el día despacio», «con una lata vas buscando a tu estrella fugaz». Retrato de estos años visibilizando la energía y travesura de nuestra amistad.

El Barto es una obra (cuadro) que hizo Gallas a lo largo de sus años (más de 4) en Madrid. Todo ello hecho con cosas robadas, como pegatinas del metro de Madrid que representaban diferentes etapas. A lo largo de la obra, Gallas toca también los temas que vivió en ese periodo de tiempo, haciendo mención a las redes sociales y su efecto en la autopercepción de los jóvenes, desencanto por la universidad, apatía, vicios, amor/desamor…

Memocracia y Gallas veníamos de Burgos y el Bierzo (respectivamente), así como de vivir con nuestros padres. La llegada a una ciudad grande como es Madrid a estudiar una carrera, y esa libertad de estar a tu aire tuvo, su efecto en todos nosotros. La manera de sentir y vivir esta intensa experiencia con todo lo que ella conlleva (golpes de realidad, autoconocimiento, nuevas amistades) es lo que dio forma a EL BARTO.

El mensaje está muy vinculado a esa libertad de cuando eres joven y pocas cosas parecen importantes. No tienes muchas responsabilidades y todo parece posible. También se abre un espacio para liarla y sentir que no va a pasar nada nunca. A medida que va pasando el tiempo, esta sensación de libertad disminuye y te vas atando (pierdes libertad de movimiento) con responsabilidades. Pero por mucho que te ates, los que han saboreado esos instantes de ser uno mismo, saben que por mucho que las cosas cambien, siempre quedará esa parte «pícara» en su interior (Barto), dentro de nosotros, «por mucho que los tiempos cambien, seguiremos siendo Bartos», travieso pero humilde, perro viejo pero con buen corazón…

La amistad en Memo siempre está presente de una forma u otra. Los 4 integrantes de la banda somos amigos desde hace más de 10 años y alrededor de Memocracia se ha ido juntado gente muy especial que ahora mismo son un grupo de amigos muy unido: Los Jinga. Es por ello que con Memo siempre metemos el tema de la amistad porque es algo que nos toca muy de lleno. El videoclip, realizado por GRAPA (Repion, Aiko), fortalece mucho esta idea, dando un aire callejero con mucha fuerza emocional y de cariño entre los miembros de la banda y Gallas (esto por una parte, y por otra, el lado más pícaro de Gallas). Te toca la patata.

Empezó siendo una canción jazz, o un intento de ello al menos, pero se decidió adaptarla bastante más a la pegada de Memocracia. De este intento queda la línea de bajo de la estrofa. Para hacer la parte final del tema, nos inspiramos en canciones de Bad Religion, con coros muy melódicos, buscando hacerlo más épico y bonito.

5. OCHO HORAS

La única canción del EP que se compuso improvisando en el local a partir de la última parte. Se hicieron 3 versiones antes de llegar a esa.

Inspirada en sentimientos nacidos según te levantas, tratando temas como el amor y las relaciones abiertas «yo no quiero ser moderno yo quiero estar bien», el trabajo «ocho horas al día pienso en un tiempo como este» o drogas y cambios vitales «vehículos cambiantes, realidad atemporal, muletas que usamos para sobrellevar, ojeras bien marcadas, pupilas dilatadas, por la matada de cargar tus problemas a la espalda» y una esperanza de un futuro algo mejor para nosotros «Celebrar, que no estamos peor y lo mejor puede estar por llegar».

OCHO HORAS transmite esa sensación de no pertenecer a nada, ni a la época ni a los referentes que se supone que deberíamos admirar. En ese espacio intermedio es donde estamos Memocracia, y esa sensación de estar en la cuerda floja y de no tener mucho a lo que agarrarte es lo que hemos buscado transmitir con la canción.

Es una oda a la esperanza y la posibilidad de un futuro bueno, a pesar de todo este tiempo que nos ha tocado vivir donde el crecer a base de pisar cabezas de otros no es necesario, pero es la tónica habitual. Nosotros intentamos ver en el apoyo mutuo y les amigues una alternativa para alcanzar dónde queremos y cómo queremos estar.

Trata de rechazar muchos caracteres de la vida moderna, buscando un punto de pertenencia en esta, el dudar de estos para intentar proponer una mejor alternativa personal mediante la pregunta constante y un toque de optimismo.

La composición del tema recuerda a grupos como Berri Txarrak, con la contundencia y melancolía que le caracteriza, abriendo un camino sonoro y dejando entrever un nuevo sentimiento dentro de los temas de la banda.

Es un tema que expone ciertos caracteres fuertes de la banda: esperanza, rabia y pena a partes iguales, superponiéndose entre ellos a lo largo del tema.

La frase «ça va la vie, loca de atar» viene de un collage que nos hizo un amigo nuestro artista y con un fuerte carácter que nos sirve de inspiración, José Luis El Francés

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

RABIA & TERNURA ha sido para Memocracia una forma de volver a nacer y volver a empezar como banda. Nuestro deseo más profundo es encontrar la manera de seguir a fuego, pero sin quemarnos demasiado, de estar bien entre nosotros como grupo y como amigos que somos desde los 15 años, y que podamos seguir componiendo las mejores canciones que sabemos hacer.

Este EP es solo el principio de esta nueva etapa y estamos seguros de que si conseguimos encontrar ese ritmo que nos permite seguir como hasta ahora, el futuro nos seguirá trayendo muchas alegrías. Muchas gracias CrazyMinds por el espacio, ¡un abrazo fuerte a todos los lectores!

Escucha «RABIA & TERNURA» de Memocracia a continuación: