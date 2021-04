Menta – não não / Canción a Canción

Hace tan solo un año que Menta se dieron a conocer con tres temas que conformaron su primer y homónimo EP. Lo cierto es que aquellas canciones marcaron un punto de partida y dejaron sobrevolando la idea de que eran una de las bandas a tener muy en cuenta de cara a una nueva temporada de conciertos.

Mientras la normalidad se hace esperar, la banda formada por Meji (voz), Nico Rubio (guitarra), Lucas Sierra (bajo), Rodrigo Godoy (guitarras) y Pedro del Pozo (batería) acaban de publicar não não, su segundo EP. Cuatro canciones que vienen a reforzar la identidad de Menta, encontrando y confirmando un sonido propio a nivel sonoro y dando un paso más en los textos de las canciones, mostrándose más crudos y reales que nunca. Pedimos a la banda que nos analice el EP y este es el resultado.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Menta. Con não não hemos intentado llevar el sonido del primer EP un poco más lejos, aunque en la misma trayectoria. Hemos tratado de crear canciones potentes, con letras sinceras que reflejen el estado de ánimo que puede tener cualquier persona de nuestra edad.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

A partir del 30 de abril de 2021 estará disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico en las tiendas especializadas o en la web de Sonido Muchacho.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Não Não se grabó en octubre de 2020 en El Castillo Alemán, con la producción a cargo de Carlos Hernández Nombela.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

En cuanto al significado, creo que será diferente para cada persona que lo escuche. En cuanto al sonido y sus influencias, creo que se pueden reconocer grupos muy dispares, desde Pavement hasta New Order. Nos gusta que el sonido sea directo pero, al mismo tiempo, siempre intentamos que las canciones tengan un toque ambiental y oscuro que creo que nos define muy bien.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Después del primer día de grabación fuimos a dar un paseo a un monte cercano al estudio. Como íbamos entretenidas hablando del disco, no nos dimos cuenta de que estaba anocheciendo. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en mitad de la noche a kilómetros del estudio, sin cobertura, sin agua y sin comida. Gracias a los conocimientos de supervivencia de nuestra batería Pedro, quien sirvió en el ejército portugués durante tres años, conseguimos pasar la noche y ahuyentar a los animales salvajes que nos acechaban.

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Queremos tocar todo lo que nos permita la situación. No vamos a hacer ningún drama de esto, sabemos que la pandemia no se ha acabado y aguantaremos lo que tengamos que aguantar, como todo el mundo. Aún así, tenemos varios conciertos confirmados para los próximos meses: Valencia, Castellón, El Escorial, Salamanca, Navalcarnero, Madrid, etc… Aunque no podamos tocar en las condiciones que nos gustaría, estamos muy agradecidas de que podamos hacer todas esas fechas y mantener el ritmo.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Esperar

Fue la primera canción que compusimos después del primer EP. Fue especial porque significó un cambio de ciclo para nosotras, ya no estábamos componiendo de la forma que lo hacíamos antes. Desde el primer momento intentamos darle un rollo distinto a la canción, que la música fuera a la par con la fuerza que transmitía la letra. Intentamos crear subidas y bajadas, que diera la sensación de una montaña rusa.

2. 8 domingos

Es una canción que ha tenido mucho recorrido. Puede parecer que trata sobre el típico romance adolescente no correspondido que te vuelve loco, y en parte es así, pero la verdad es que los tiros van por otro lado. La canción representa las ganas de superar un amor tóxico por medio de uno mismo. Pero superarlo de verdad, no fingir estar bien cuando por dentro estás jodidamente muerto. Hay que ser sincera con una misma.

3. Mafe

La letra es íntegramente de Pedro. Creo que trata de ese esfuerzo titánico que es olvidar a alguien que de verdad te importa. Sobre todo cuando vuelves a pasar por aquellos lugares que están hasta arriba de recuerdos, que te estrujan por dentro y te dan ganas de reventarlo todo… O al menos, así lo veo yo…

4. El círculo

Recoge un poco el testigo del sonido de Ojalá te mueras. Queríamos hacer un tema con una mayor carga ambiental que el resto, pero que a la vez tuviera partes más locas con instrumentales potentes. Poco más que decir… Creo que lo hemos conseguido.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Pues esperamos que a la gente le guste tanto como el primero. Nosotras estaremos igualmente orgullosas de nuestro trabajo y encantadas de tocarlas mil veces.

Escucha “não não“ de Menta a continuación: