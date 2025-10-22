MINIÑO – LA MITAD / Canción a Canción

Vienen de Castilla y León dispuestos a levantar la voz y hacerse un hueco en el sobrepoblado panorama musical español. Ellos son MINIÑO y LA MITAD, su primer larga duración, una colección de canciones autoproducidas, frescas y de gran calado emocional, que representan a toda una generación (por muy manido que esté ya eso de «generacional»). Melodías pop bajo atmósferas post-rock y punk para dejar claro que la contundencia no está reñida con la sensibilidad.

Hablamos con el cuarteto y desgranamos junto a ellos cada uno de los cortes que forman parte de LA MITAD. Canciones que se mueven entre la juventud y la madurez, entre el duelo y la aceptación, entre la euforia y el vacío. No se trata de ofrecer respuestas, sino de plantear preguntas y revisar heridas y cicatrices.

Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

LA MITAD es un álbum que contiene muchas cosas diferentes. En lo musical puedes encontrar un punk crudo camuflado con sonidos atmosféricos y poperos y también puedes encontrar post-rock y punk rock bajo canciones con melodías acompañadas de sintetizadores pegadizos.

En lo literario, las canciones hablan de lo bueno y de lo malo de nuestras vidas, todo aquello que pasamos y aquello que hemos vivido: recordamos nuestra adolescencia, nuestros amigos, relaciones afectivas pasadas y lo importante que es apoyarse en quienes siempre han estado ahí contigo. Todo ello, englobado con melodías claras y oscuras.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum ha sido publicado el día 26 de septiembre de 2025, bajo la firma del sello discográfico Balaunka. Disponible en todas las plataformas musicales de streaming y próximamente con edición física de vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El álbum ha sido autoproducido y grabado por MINIÑO. Con calma y cuidado, con el poco equipo técnico que tenemos y escondidos en una bodega, ha sido un proceso que nos ha llevado desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025. Tras la grabación, la mezcla ha quedado en manos de Raúl Pérez (La Mina Estudios) y el máster en manos de Víctor García (Ultramarinos Costa Brava).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

No nos gustan mucho las etiquetas y las influencias que teníamos al principio no las hemos tenido en cuenta. Invitamos a la gente a que escuche el álbum, a que lo asocie a bandas a las que se le parezca, para nosotros resulta complicado encontrar influencias claras.

El significado del disco lo dejamos en manos del oyente, cada uno es libre de interpretarlo y percibirlo como quiera. Hay canciones alegres y tristes, pasajes más duros y otros más suaves, puede sucumbir en un vaivén de emociones, pero no tiene un mensaje claro más allá que expresar nuestros propios sentimientos, que consideramos que los oyentes pueden identificarse fácilmente con ellos.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hemos dicho antes que el disco ha sido grabado en una bodega, y en las bodegas siempre hay vino, da igual que sea bueno o esté picado. Siempre se nos va de las manos.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hemos presentado algunas de las fechas en las que estaremos tocando durante los próximos meses, desde Octubre de 2025 hasta Abril de 2026, ya hemos pasado por Madrid, Burgos y Zaragoza y aún quedan unas cuantas ciudades por visitar.

07/11 León.

21/11 Pamplona.

22/11 Barcelona.

13/12 Azpeitia.

26/12 Zamora.

30/01 Vitoria.

31/01 Valladolid.

07/03 Logroño.

Al menos esas son algunas de las fechas confirmadas, pero tenemos más cerradas que irán saliendo a medida que vaya avanzando el tiempo, al igual que con los festivales. Esperamos que este disco llegue a oídos de quien tiene que llegar y apueste por nosotros y nos de un espacio en un festival 🙂

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Bicho raro

El clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo, dice el refrán. ‘Bicho raro’ es un tema que nos hace especial ilusión, tanto por lo que cuenta como por cómo es desde el punto de vista musical. No es nuevo sentirse apartado en una sociedad de masas donde cada persona sigue un rebaño y su única guía son las redes sociales, los influencers y las tendencias y modas que personalizan y a la vez despersonalizan al individuo. Nada es real y nada es original. No pretendemos alzar la voz con un tono de soberbia, sino todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de ser así, un bicho raro que a menudo ha sido señalado por tener otros gustos, y simplemente queremos invitar a todo el mundo a que se sienta un bicho raro. Es directo, no da lugar a más interpretaciones, no hay metáforas extrañas.

Este es un tema que nos ha generado muchas dudas a la hora de sacarlo, ni siquiera sabíamos si nos gustaba, si estábamos contentos con el trabajo que habíamos hecho y sobre todo con la letra. Es un tema directo, algo raro para lo que solemos hacer en el plano musical. Pero la verdad es que ha funcionado. Si eres un bicho raro, escúchatelo y si no, te lo estás perdiendo. A la gente le gusta.

2. Sentirme vivo

Es el primer lanzamiento que hemos adelantado de LA MITAD. Se trata de una canción que habla de cómo pasa el tiempo, de crecer y llegar a una edad en la que se crea la sensación de que no hemos sabido apreciar o echamos en falta la infancia, los buenos momentos con los amigos cuando la única preocupación que teníamos era saber si nuestras madres nos dejarían esa tarde ir a jugar al parque o a la cancha.

En el plano musical, una letra y voces claras y melódicas son acompañadas con el resto de instrumentos dando lugar a una canción sencilla, potente, directa que recuerda a algunos temas de las bandas del panorama de primeros de los 2000, un poco de pop, algo de rock, un toque de punk y los sonidos más personales a los que acostumbra MINIÑO. ‘Sentirme vivo’ es, sin duda, una canción para recordar, vivirla y recrearse dejándose la voz con sus estrofas y estribillos más que pegadizos.

3. Aquí no pasa nada

Es una canción que habla de sacrificio y de esfuerzo, pero sigue hablando de los cuatro. Hemos querido hacer una canción melódica, con fraseos que hacen que el tema camine hacia adelante sin cese, que junto a la letra de la canción, cobra algo más de sentido. No es una canción de amor, no habla de una persona solo, sino que habla de MINIÑO. Somos cuatro amigos, hacemos música y cada vez caemos un poquito más lejos de donde estábamos el día anterior. Hacemos la música que nos sale de dentro y no queremos que se acabe, aunque en ocasiones nos llegue a arrancar una parte de nuestras vidas y de compartir tiempo con otras personas de nuestro entorno. Es una canción que nos hace recordar lo que estamos haciendo, el camino que llevamos recorriendo y lo que nos queda por recorrer, y es algo que necesitamos tener muy presente.

4. Ahora que todo está bien

Es el segundo adelanto del LP. Con esta canción buscamos la estabilidad dentro de la pérdida y el paso hacia la madurez tan simple como volver a quedar para tomar un café y hablar en persona de recuerdos pasados, del presente y del futuro. Se presenta musicalmente con muchos vaivenes de dinámica y con un solo estribillo final fulminante donde encontramos elogios a temas pasados como ‘Azul Clarito‘. La catalogación de este tema es compleja, pero el oyente decidirá dónde y cómo quiere guardarlo.

‘Ahora que todo está bien’ es un flash forward de lo que ocurre a continuación. Se parte el disco a la mitad y te anticipa que ha habido un duelo y que ya está superado. Armónicamente es el comienzo de un pasaje del disco que une tres canciones que podrían ser un único corte.

Nos gusta la progresión de esta canción. Surgió con una progresión de acordes muy sencilla y salió con un churro. Todo fue fácil con esta canción. En directo nos sentimos arropados porque ha sido una de las canciones que mejor ha funcionado en plataformas digitales y que la gente nos pide siempre, por lo que se está convirtiendo en un must en un show de MINIÑO.

5. La mitad

Es el corte del álbum, el paso de la Cara A a la Cara B. Es un punto de inflexión y de unión entre el tema anterior y el siguiente, tanto desde el punto de vista armónico, como desde el punto de vista de la progresión lírica entre tres canciones que podrían ser una única. Si la canción anterior, ‘Ahora que todo está bien’, hablaba de superar una relación y recordarla desde un punto de vista reflexivo, ahora ‘La mitad’ representa una negación en el duelo interno. Queríamos comenzar el corte con unas guitarras cristalinas, calmadas, sobre las que se unen una serie de arreglos y coros para poder finalizar más arriba. Nos gusta hacer que las canciones crezcan y finalicen con un clímax, que en este caso tiene la función de servir como nexo de la siguiente canción y transmitir la ira de ‘Para ti’.

6. Para ti

‘Para ti’ es una taquicardia convertida en canción. Es una canción que ya de por sí comienza acelerándote, con una batería sobre la que se une el bajo para consolidar una base D&B «rockerizada», hasta que llega a un estribillo que te hace respirar, te da algo de calma, hasta que vuelve la taquicardia de nuevo. Hasta llegar a este punto de la canción se suceden muchas capas musicales que dan la sensación de estar en un vaivén de emociones.

Desde el punto de vista lírico, no hay nada que esconder, lo que oyes es lo que ves. Es tirar una piedra y después saludar con la mano. Por último, la canción termina de la misma forma que lo hace la anterior, queríamos cerrar un círculo formado por tres canciones, para dar paso a otra parte del álbum. Qué más decir de esta canción.

7. A veces no hay más veces

Es un tema sencillo, o esa era la idea. Hemos querido seguir dando continuidad al disco, con frases que siguen teniendo relación con todo lo que hemos hablado anteriormente: «Me he dado cuenta de lo que he escrito, no estaba en paz conmigo», puede ser una de ellas. Asimismo, queremos recordar a la gente que los amigos son pilares para apoyarse, que hay que cuidarlos y mantenerlos siempre cerca, son otro tipo de motor de amor. Pretendíamos hacer un tema calmado, bonito, para escuchar y para disfrutarlo, con estrofas muy profundas, dos estribillos fáciles de recordar, un puente con armonías de carácter post-rock sobre el que sucede otro estribillo completamente diferente, que nos dice que no te lo pienses dos veces, que el tiempo pasa y a veces no hay más veces.

Esta canción para nosotros es muy bonita, cuando se la hemos enseñado a la gente cercana nos han dicho personalmente que era de las que más les gustaba del disco. Es una canción que nos gusta tocarla y mirar al público, porque son ellos los que nos sostienen a nosotros y somos nosotros quienes nos sostenemos entre nosotros.

8. Pudo ser

‘Pudo ser’, para nosotros, es la vieja confiable. Con un sintetizador que te atrapa en el primer segundo, no tarda en sucederse una introducción muy contundente y, cuando te quieres parar a pensarlo, ya tienes una estrofa de lo más melódica sonando en tu cabeza. Y así es como llega al estribillo, con una rítmica muy americana y que habla de algo sencillo: algo que podría haber sido y no fue, reconocer el error, aceptarlo y a correr.

No es fácil descifrar el sentido de esta canción si tienes un poco de uso de razón, o si no le has dado al pause antes de llegar al estribillo: «Pudo ser, pero no fue». Ya está. A veces las cosas no salen bien y es lo que nos ha pasado, a nosotros y a ti que lo estás leyendo.

Nos gustaba el sonido del sintetizador del inicio y si te fijas, se parece la melodía mucho a otro tema que tenemos junto a Bernal, ‘Una última vez’. El guitarrazo inicial y la melodía de ‘Pudo ser’ del inicio son prácticamente iguales.

Al tocarla en directo sentimos un plus de energía, es difícil no venirse arriba e irse de tiempo, y nos gusta la recepción que ha tenido y cómo la gente se lo goza en el bolo.

9. Aire

‘Aire’ es la autodestrucción convertida en canción. No puede haber un trabajo de MINIÑO sin pasar por este puente. Es una letra muy personal y figurativa, es fácil imaginarse una escena en tu cabeza a la vez que la escuchas en tus cascos. En el plano más musical, se suceden diferentes capas de voces, guitarra, sintetizadores y efectos de sonido, a esto es a lo que hemos llegado después de cargarnos más de media canción, de eliminar batería y también el bajo.

Es un final que acaba de imprevisto, que te deja con ganas de más. ¿Hasta aquí, y ya? ¿No continúa? Esa es la sensación que queremos conseguir con esta canción. Te esperas que entre una batería, que rompa la canción, pero no, se acaba y con ello acaba el álbum.

Como comentario adicional a esta canción, es el resultado de la metamorfosis. Ha ido mutando a lo largo de dos años hasta que ha surgido esto. Queríamos hacer algo con una pequeña base que teníamos pero no nos convencía nada de lo que hacíamos, hasta que hemos forzado la máquina en el estudio como último recurso y hemos ido lanzando dardos hasta que uno se ha clavado en la diana.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Queremos que LA MITAD lo reciba la gente y lo haga suyo a su manera y que se anime a verlo en directo, al fin y al cabo, somos una banda de directo, lo que vas a ver en una sala no es lo mismo que lo que escuchas en tu casa con los auriculares. Eso, y que nos de ganas de seguir los cuatro juntos haciendo más música.

Escucha «LA MITAD» de MINIÑO a continuación: