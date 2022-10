Moito! – Estados Naturales / Canción a Canción

El mundo de la música independiente, actualmente transita por lugares donde los géneros se entremezclan y van más allá del manido término indie. Cada cierto tiempo uno descubre bandas que responden fehacientemente a la definición de lo que supone la independencia más absoluta. Y en ocasiones, además, uno se cruza con grupos con una manera cercana y honesta de hacer las cosas. Los gallegos Moito! son uno de ellos.

En 2018, Felipe Castro (guitarra, sintetizador y voz principal), Diego González (guitarra), Juan Ciego (bajo y coros) y Diego Guillín (batería) formaron Moito! y grabaron Ingravidez, su primer EP, al que sucederían Ingeniería Inversa y Anexo, ambos trabajos producidos por Paco Loco. Tras el obligado parón pandémico, Moito! regresan ahora con su primer disco largo, Estados Naturales (bajo la batuta de Carlos Hernández Nombela), donde plasman todo lo vivido en este tiempo con una serie de canciones que les definen a la perfección.

Estados Naturales es un álbum con personalidad, repleto de cañonazos y de texturas, con un sonido potente que ensambla de manera precisa con todo lo que pretenden transmitir en sus letras. Es contundente y repleto de verdad y esa es la esencia de Moito!, trabajar desde la independencia total con humildad, con energía y con convicción en el proyecto. Hoy presentamos estas diez canciones con ayuda de la propia banda, en un análisis exhaustivo de cada una de ellas.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola! Somos los Moito! y estamos presentando nuestro primer «larga duración». El disco se llama Estados Naturales y está producido por Carlos Hernández Nombela. Son 10 canciones de indierock en las que mostramos pinceladas de las variadísimas influencias que tenemos. No sabemos si será el disco de tu vida pero suena chulo.

Estados Naturales es la forma irónica que utilizamos para referirnos a todas esas cosas que, como individuos y como sociedad, hemos aceptado siendo en realidad totalmente absurdas. Sobre eso habla este disco.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde el 7 de Octubre está ya disponible en todas las plataformas digitales habituales y pronto anunciaremos la salida de una pequeña tirada de digipacks.

El disco y la banda son totalmente autogestionados e independientes.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco se grabó en dos visitas al estudio El Castillo Alemán (Pedrezuela) de Carlos Hernández Nombela y está grabado, producido y mezclado íntegramente por él.

Si tuvierais que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Creo, o quiero pensar, que el disco se parece a muchas cosas y a ninguna a la vez. Es evidente que su sonido recordará al indierock nacional de los 90-00 pero tiene mucho de rock clásico, de britpop en las melodías de la voz, algunas baterías son muy heavys y hemos intentado que cada canción tuviese una atmósfera propia.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La grabación nos tocó en medio de la pandemia, con todas las medidas de seguridad que eso conllevaba en aquel momento… solo nos veíamos las caras al bajar las mascarillas para beber. Igualmente lo pasamos muy bien.

Empezamos confundiéndonos de día de grabación y llegando un día tarde (Carlos no daba crédito de semejantes capullos… todavía no entendemos cómo no nos mandó a…).

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. STAND BY

Creíamos que era la canción perfecta para abrir el disco. Va de menos a mas y enseña muchas de las capas de lo que se escuchará en el resto del disco.

Tiene una melodía de voz muy pop, pero buscando el efecto elegante que consigue Alex Turner en algunas canciones al doblar toda la voz por grave y por falsete.

El final de la canción estalla con guitarras y riffs potentes y un estribillo final en el que decidimos incorporar el nombre del disco a modo de «presentación».

La canción habla de cuando una relación se desvanece por ese miedo absurdo que tenemos al «¿y si me estoy perdiendo algo por atarme a una persona?».

2. LAS BANDAS DEL MAÑANA

Es un Rock and Roll con una onda muy happy en contraposición con lo que se cuenta en la letra. Como la estrofa nos gustaba hacerla acelerada decidimos hacer, en contra de lo habitual, el estribillo a medio tiempo, quitándole velocidad pero ganando en contundencia.

La canción continúa la estela de Stand by y trata de lo que llamamos «amor en pausa». Ese punto absurdo de perder el tiempo tratando de buscar el momento perfecto, en vez de dejarse llevar. Como amantes de la música no se nos ocurre mejor declaración de amor que querer descubrir con alguien a todas las bandas del mañana.

3. CALIFORNIA

Es la canción gamberra del disco. Nos encanta tocarla en directo porque es muy divertida. Al llamarse California tratamos de darle un rollo un poco Weezer al principio de la canción, para terminar en apoteosis final más al estilo Beach Boys.

Lleva unos sintetizadores que nos grabó Fede de los Novio Caballo y que todavía hacen que la canción sea mas enérgica.

La letra se escribió en mitad de la incertidumbre pandémica y es una ironía constante. Al final, entre tanta duda, las cosas terminan resolviéndose de la misma forma: no cambiamos.

Todo se transforma a la velocidad de la luz en un lugar como California… y aún así todos los años arde.

4. TEMBLOR

Es una nana. Es la primera canción que escribo para mi hija. Son todas las cosas que me gustaría que entendiese pronto de este mundo para crecer fuerte y feliz.

Lo malo es que le salió un padre rockero y la canción tenía algunos mensajes tan potentes que nos pedía el cuerpo hacer una canción un poco salvaje.

Se divide en dos mitades sin un claro estribillo, conectadas con un riff de guitarra a modo de «nota pedal» que se mantiene mientras la canción evoluciona de una parte a la otra.

Los cortes de la batería del cierre de la canción son idea de Carlos.

5. BOOTSTRAP PARADOX

Es una canción muy especial para nosotros. Fue el primer avance del disco y gustó bastante. Eso nos dio mucha vida para encarar todo lo que vendría después.

La canción habla de que, a veces sin ser conscientes, vivimos en un bucle constante. En esa época estaba enganchado a series tipo Dark, sobre paradojas temporales y cosas así. Muy freaky todo.

La parte de la estrofa queríamos que caminase muy bien y nos fijamos en cosas como las que hace Tom Petty en I Won’t Back Down, pero volviendo a un sonido mas indierock para los estribillos.

6. LUME

Queríamos que pareciese un estribillo constante. La canción está arriba casi todo el tiempo. Los estribillos llevan unos coros del bajista y unas guitarras al estilo del Coldplay actual para que quedase más brillante.

Somos gallegos y tenemos la desgracia constante de sufrir los incendios año tras año, pero a la vez la sensación de que, en general, nos estamos anestesiando como sociedad a este tipo de cosas y nos dura muy poco la pena. De ahí el guiño del título de la canción en nuestra querida lengua materna, aunque la letra sea en español.

Mientras la componíamos, llegábamos a una parte en la que nos salía de coña meter un trozo de una canción infantil. Hacíamos tanto la broma en los ensayos que se interiorizó y ya no entendíamos la canción sin grabar esa parte.

7. ESTEREO

Es un retrato de la realidad detrás de los focos y los filtros. Está inspirada en todas esas vidas (que tanta gente admira) que en el fondo son normales, que sufren, que tienen miedos e inseguridades, pero que se esconden en filtros. Habla de la soledad al terminar los conciertos, los streams, las entrevistas…

El riff de guitarra del principio se compuso para un sintetizador, pero decidimos no añadir nada pregrabado (la única excepción del disco es California) que no pudiésemos ejecutar bien en directo, así que al final lo hicimos con una guitarra y eso hizo que el resto de la canción fuese por ese camino. Buscábamos que fuese potente pero manteniendo la parte melódica y usamos guitarras de apoyo del estilo que suele utilizar Jimmy Eat World.

8. ENTIMISMADO

Es una canción de amor sobre instintos primarios, sobre deseo salvaje, sobre estar obsesionado hasta el punto de tener que inventar una palabra para definirlo. Algo casi cavernario. De ahí la introducción de algunas referencias a rituales paganos, cousas de meigas, etc. en la letra de la canción.

El final de la canción queríamos que tuviese un poco del ambiente que creaba Coldplay en sus dos primeros discos, pero con un toque un poco mas rockero, y para eso nos apoyamos en una batería con muchos breaks.

9. HIPNOMANÍA

Es quizás la canción con la estrofa más «elegante». Es una oda a la obsesión por el amor destructivo. Teníamos claro que los fondos de las guitarras tenían que tener ese estilo que tiene The Cure, pero tampoco queríamos que sonara exactamente igual. Nos comimos la cabeza durante semanas y al final la solución la teníamos en nuestras raíces: una percusión de muiñeira. De esa forma nos aparatamos un poco de los Cure sin dejar de mantener ese ambiente reverb.

Los estribillos nacieron de un error del bajista al cambiar de acorde en los ensayos. Esa «pifia» de repente nos hizo «click» a los cuatro.

10. DRAGONES

Es la canción que cierra el disco y seguramente la más intimista. La letra era tan sensible que no nos convencía casi nada de lo que se nos ocurría en la parte musical. No queríamos que nada tapase demasiado las palabras. Pensamos en hacerla totalmente acústica, pero no pegaba mucho con el sonido del resto del disco. Después de mucho probar, nos pareció que lo mejor era usar efectos para conseguir un bajo que sonase a sintetizador, algo muy oscuro a lo que ir incorporando guitarras melódicas muy sencillas para que no llamasen mucho la atención.

A medida que la canción tomaba forma, vimos clarísimo que el final tenía que ser una bomba que rompiese la dinámica anterior, pero intentando potenciar la épica de la letra en esa parte. Carlos, cuando escuchó nuestra idea, inmediatamente se acordó de La copa de Europa de Los Planetas y decidimos hacer algo parecido, pero con todavía más kilos de reverb en la batería.

Nos pareció que ese final también podría incitar a querer ponerte el disco otra vez y por eso nos encajaba perfectamente para cerrar el disco.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Creemos que la verdad está en el público, así que lo que deseamos es llegar a más gente con lo que hacemos. Ojalá subir algún peldaño más para poder desarrollar todo lo que tenemos intención de hacer.

Escucha «Estados naturales» de Moito! a continuación: