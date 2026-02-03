Monstruo Laberinto – Negro Fosforito / Canción a Canción

El negro es casi siempre sinónimo de oscuridad y es en ese tipo de música en el que se desenvuelve Monstruo Laberinto, el proyecto creado a medias por Nieves Lázaro y Manuel Cabezalí. Música oscura en la que la electrónica juega un papel fundamental para la creación de una atmósfera concreta que simbolice todo lo que los dos autores han encontrado como nexo de unión artístico. Al margen de otros proyectos con los que han cimentado su carrera, Lázaro y Cabezalí convergen aquí para explorar mundos diferentes partiendo desde cero, encargándose ellos mismos de música y letra e interpretando las canciones juntos. Así nace Negro Fosforito, el primer álbum de Monstruo Laberinto, una forma de expresión en la que confluyen dos personalidades distintas con multitud de puentes tendidos entre ellas.

Nos hemos querido adentrar en este terreno desconocido y para ello hemos pedido a sus creadores que nos hablen de esta nueva aventura y de las canciones que han fabricado juntos. Este es un pequeño acercamiento a Negro Fosforito, pero lo interesante del álbum es dejarse llevar, sumergirse en él y mantener la mente en banco, tal y como ellos empezaron a construir estos temas.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Monstruo Laberinto somos Nieves Lázaro y Manuel Cabezalí. Hemos hecho un disco juntos llamado Negro Fosforito. Anteriormente a esto habíamos colaborado en otros proyectos (Lázaro, Havalina, Soleá Morente, La Bien Querida), pero nunca nos habíamos sentado a componer canciones juntas desde un folio en blanco. Siempre nos había gustado cómo sonaban nuestras voces juntas, y ese fue el punto de partida desde el que construir estas 11 canciones.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el martes 13 de enero, autoeditado, y está disponible en plataformas de streaming y también en vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en nuestro home studio llamado La Sala del Manantial. Es un disco íntegramente grabado por nosotros, utilizando los instrumentos que tenemos en el estudio. A pesar de ser una producción mayormente electrónica, hemos prescindido de la utilización de instrumentos virtuales y software para la creación de sonidos, y han salido a jugar los diferentes instrumentos que tenemos en el estudio: Juno 6, Moog Grandmother, Volca FM, Yamaha PS20, Vermona Mono Lancet, Behringer Solina, Waldorf Streichfett, Korg Micro-X, Roland TR8S, varias Fender Jazzmasters, varios instrumentos de percusión menor, un amplificador Fender Bassman de 1968 y un Roland Jazz Chorus 40W, y muchísimos pedales de efectos.

El disco fue producido, grabado y mezclado por nosotros, y masterizado por Dany Richter en El Lado Izquierdo.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco de canciones bonitas y luminosas con una estética deliberadamente oscura. Cuando lo estábamos creando citábamos a The Cure, Fever Ray, The Knife, Trentemoller, Wild Beasts, Massive Attack, Beach House…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El sonido de caja de “Muerte por Arcoiris” fue tremendamente polémico, éramos incapaces de ponernos de acuerdo, y durante unos instantes estuvimos a punto de no sacar la canción adelante por ese motivo. Afortunadamente, duró poco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Vamos a hacer una gira acompañados de dos grandes amigos: Juanma Padilla (La Bien Querida) y Víctor Cabezuelo (Rufus T Firefly). Tocaremos el disco íntegro en espacios que son especiales para nosotros y que permiten una conexión y compromiso entre la banda y el público. De momento, tenemos confirmadas 10 fechas en Zamora, La Laguna (Tenerife), Cortelazor (Huelva), Segovia, Madrid, León, Oviedo, Algeciras, Granada y Zaragoza. Estamos trabajando en ampliar esta gira a más ciudades.

Todas las entradas para estos conciertos se pueden comprar aquí.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. KIK

Fue la primera canción que hicimos y que pasó el corte. Siempre nos ha parecido una canción sencilla y emocionante. Comenzó con Nieves tocando ese riff de piano, al que luego Manuel sumó un bajo que, de alguna forma, esquivaba las tónicas de dicho riff. La melodía vocal y la letra fue un partido de tenis creativo de lo más bonito. También fue la primera canción que presentamos al mundo; queríamos salir ahí afuera con algo que fuera honesto y sin pretensiones.

2. Humo Humano

Nació de ese riff de Moog, en el que queríamos hacer algo en la onda de Justice. Es una letra bonita, sincera y luminosa, y por lo tanto anduvimos buscando la vestimenta más oscura posible para generar ese contraste.

3. Alas con Membranas

Esta canción habla de lo que sentimos cuando hacemos música. El proceso de creación de este disco ha sido muy bello y emocionante, nos ha conectado aún más como seres humanos y lo hemos disfrutado muchísimo. “Alas con Membranas” habla de ese momento en el que cierras la puerta al mundo, pierdes la noción del tiempo y entregas todo tu ser a la creatividad.

4. Ven a Verme

Una canción sincera que salió relativamente rápido. Es la única canción en la que sentimos que Manuel canta un poco más parecido a como cantaba en Havalina, aunque más allá de eso el parecido termina ahí.

5. Muerte por Arcoíris

Una de nuestras favoritas para tocar en directo. Nos divertimos mucho con el proceso creativo de “Muerte por Arcoíris” porque de alguna forma conseguimos aunar a Fever Ray, Michael Jackson y Van Halen en una misma canción, consiguiendo a la vez que sonase nuestra. No tenemos ni idea de cómo lo hicimos y no creemos que seamos capaces de repetirlo en un futuro (ni queremos).

6. Grieta

Es otro buen ejemplo de una canción que, si sólo tomases la letra, podría ser tremendamente cursi. De hecho, al principio lo era y no nos gustaba, hasta que un día Manuel agarró la guitarra, pisó el Big Muff, y la cosa cambió por completo.

7. Gloom

Nuestro pequeño homenaje a la melancolía autoinflingida, a lo bonito que puede llegar a ser habitar la traisteza (o el sentimiento gloomy) a través de la música. En “Gloom” queríamos sonar como una discoteca de siniestros. De hecho, nos encantaría que vinieran siniestros a nuestros conciertos.

8. Alquimia

La favorita de Nieves ahora mismo. Quizá es la que mejor consigue dibujar la atmósfera en la que queremos vivir. En “Alquimia” hemos conseguido de alguna forma hacer nuestra versión de Massive Attack y estamos bien contentos por ello.

9. Parte de mí

Fue otro de los singles de adelanto, aunque inicialmente no estaba previsto. Es una canción sencilla, hecha desde una emoción bonita y primaria. Tiene un momento con el lead de Moog que es de nuestros favoritos del disco. También estuvimos días y días dándole vueltas a la armonía de los estribillos, hasta que dimos con esa rueda de acordes.

10. Interrupción

Es nuestro pequeño homenaje a Wild Beasts, pasado por nuestro filtro y limitado por nuestras capacidades. Inicialmente, queríamos hacer algo similar a “To the Moon and Back” de Fever Ray, pero como suele pasar casi siempre, terminó siendo otra cosa completamente distinta. Cuando estábamos creando esta canción nos acabábamos de comprar nuestro pequeño Volca FM y está muy presente en la producción.

11. El Momento Culminante

Esta canción fue un proceso de equipo curioso. Primeramente, Nieves creó la rueda de acordes de piano un día, pero sin intención de que fuese ninguna canción, ella estaba improvisando en el piano, sin más. Después, Manuel le puso un beat loser y un bajo borracho, y creó una melodía también loser, que estuvo sin letra durante un tiempo.

Meses más tarde, Nieves escribió un poema mientras estaba cerca del mar, un poema sobre las expectativas, y la manera que tienen de desmoronarse cuando por fin llega «el momento culminante» que, de alguna forma, también era muy loser. Así que Manuel pensó que sería idóneo para aquella idea que se había quedado a medias, y la letra del poema resultó encajar casi perfecta sobre esa melodía.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nos gustaría que nos permita hacer unos cuantos conciertos bonitos y cercanos junto a nuestros amigos. También nos gustaría que a quien quiera que llegue, pueda escucharlo con cariño. Es un disco hecho desde el amor por la música más absoluto.

Escucha «Negro Fosforito» de Monstruo Laberinto a continuación: