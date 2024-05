Morning Drivers – No Todo Tiene Un Final / Canción a Canción

Son ya tres los álbumes que Morning Drivers tienen en su haber, indicador de que la carrera de la banda ibicenca continúa con paso firme haciéndose hueco en el panorama independiente de nuestro país. Hace ya cuatro años desde que vio la luz su último larga duración, Nuevas Intenciones (2020) y durante este tiempo, el quinteto ha seguido forjando y consolidando su carrera encima de los escenarios de salas y festivales de toda España. No Todo Tiene Un Final (2024) es la confirmación de todo lo que Morning Drivers han venido haciendo hasta ahora, un disco más maduro e introspectivo, repleto de melodías redondas y unas letras más sinceras y personales que nunca.

Llegados a este punto de su carrera, pedimos a Morning Drivers que nos hablen de su nuevo trabajo, que se adentren con nosotros en cada uno de los 10 cortes que forman parte de No Todo Tiene Un Final y que nos cuenten qué podemos encontrarnos en un disco que debe suponer la confirmación definitiva para el grupo.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Morning Drivers, de la isla de Ibiza. No nos gusta encasillarnos, pero si nos tuviéramos que definir con un estilo musical, tendría que ser el pop-rock indie. Nuestro último disco, No Todo Tiene un Final, es nuestro tercer LP (siendo Perspectiva y Nuevas Intenciones el primer y segundo, respectivamente). Este trabajo se compone de diez canciones que tienen un carácter más introspectivo, personal. De igual manera, se encuentran temas más movidos y potentes para dar variedad a este trabajo. Desde Cada Impulso a Cuando No Sople El Viento se pueden escuchar diferentes matices y sonoridades, siempre dentro del «Sonido-Morning», que intentamos imprimir en todo lo que hacemos.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming y se puede encontrar en formato CD en varios establecimientos, como por ejemplo FNAC. Lo hemos publicado bajo el sello The Music Republic.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco ha sido grabado en Magrana Studios, en Ibiza, con Omar Gisbert como productor.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco es un viaje introspectivo y muy personal, con mucha historia personal impregnada en cada canción. El título del disco es un mensaje de positivismo frente a la adversidad, a las dificultades, y las canciones que contiene tratan diferentes sensaciones y sentimientos, de lo inspirador a lo más sobrio y reflexivo.

A nivel de influencias podríamos citar, desde las grandes figuras del indie patrio de los últimos 10 años, hasta los iconos de los 80, desde Izal a Fleetwood Mac. De todas las referencias hemos aprendido y de todas ellas hemos aplicado lo aprendido en nuestra música. A nivel sonoro nos hemos querido acercar a baterías un tanto más rockeras, guitarras atmosféricas, filtradas, a veces invertidas, para generar ambientes con una paleta menos característica de la guitarra como la conocemos, pero sin olvidar los riffs más guitarreros que tanto nos gustan.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Ibiza es conocida, o mejor dicho, ERA conocida como un lugar libre de serpientes. A día de hoy ya no es el caso, a raíz de la importación de grandes olivos desde la península en época de hibernación de dichas criaturas. Bueno, al grano: un día abrimos la ventana del estudio (que se encuentra en pleno campo ibicenco) y… SORPRESA! había una culebra de unos 1.5m de largo enrollada alrededor del marco de la ventana! Por suerte la pudimos sacar sin demasiados problemas y quedó en una interesante anécdota.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Actualmente nos encontramos en plena gira de presentación del disco, que incluye paradas en muchas ciudades previamente visitadas y otras a las que iremos por primera vez. Este 2024 lo dedicaremos a hacer llegar No Todo Tiene Un Final a todas las ciudades que podamos.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. La Cuerda Fuerte

Es un cañón rock e indie con muchísima contundencia, que respira en las estrofas, culminando con un estribillo optimista, épico y esperanzador. Estos estribillos, extremadamente contagiosos, se graban en la memoria cada vez con más facilidad, hasta explotar al final, haciendo de esta canción una carta de presentación increíble del nuevo álbum.

2. La Receta Perfecta

Es el segundo single del nuevo álbum. Este misil festivalero indie-pop es una alegoría de uno de los mayores acontecimientos históricos que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos, la pandemia. Una canción con vocación de himno generacional que nos invita a cantar y a olvidar todo el tiempo perdido. Una cama de sintes acompaña a la guitarra en la estrofa mientras suena la voz con una cadencia dulce y pegadiza, para acabar desembocando en un estribillo enorme de estadios. Que empiece el baile.

3. Que Te Alumbre La Suerte

Es una canción con mucho carácter, una instrumental potente y una letra que hace hincapié a personas en las que habíamos puesto toda nuestra confianza y que, inesperadamente, nos terminan decepcionando. Una situación que parece que cada vez nos encontramos con mayor frecuencia y que nos hace pensar que cada vez cuesta más poder encontrar a alguien en quien poder confiar.

4. Cada Impulso

Es una canción positiva y alentadora que sirve (como su propio nombre indica) de impulso a todo/a aquel/lla que ha pasado por un momento muy duro y necesita reconciliarse de nuevo consigo mismo, para que cuerpo y mente continúen en una misma dirección y logren darse a valer en cada decisión que tomen.

5. Estrella Polar

Es pop-rock elegante, una voz y melodías desesperadas y llenas de impotencia, que desembocan en la satisfacción de llegar al final del camino. El bajo mantiene un ritmo marcado y contundente, mientras que las guitarras generan una atmósfera cálida e inquietante a la vez, hasta que llega el pre estribillo y se desarrolla una explosión sonora que desemboca en un estribillo épico y pegadizo.

Este cuarto adelanto del grupo cuenta, además, con la sorprendente colaboración de Ambkor, haciendo de la canción un obra redonda, con mucho más carácter y potencia. Una de las piezas más oscura y brillante del próximo álbum.

6. Cuando No Sople El Viento

Es una balada con una instrumental diferente al resto de canciones que componen el álbum, con una batería más propia del trap y una letra que resume una historia real de uno de los momentos más duros que se pueden experimentar, la pérdida inesperada de un familiar.

7. Camino Invisible

Es una explosión indie-pop de sentimientos, que cuenta las diferentes etapas tras la pérdida de un ser querido. Pasada la fase de negación, hace énfasis en la aceptación y creencia de que existe ese hilo invisible que se nos presenta en forma de señales y que conecta nuestras almas entre ambos mundos. A este mensaje le acompañan guitarras alegres, melodías pegadizas y ritmos contundentes que hacen de este enérgico tema un himno de festivales.

8. No Todo Tiene Un Final

Es un viaje indie y pop de gran carga emocional, que condensa en las estrofas una historia de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, culminando con una reflexión vital en los estribillos. La epicidad y contundencia de los estribillos te golpean en cada vuelta, cada vez con más intensidad, hasta explotar al final.

9. Un Último Baile

Es un tema que hace referencia al momento en el que consideras que ya no hay vuelta atrás en una relación y que, pese a que puede haber sido dolorosa, no le guardamos rencor y todo queda en una bonita experiencia más de la vida, en la que queremos conservar todo lo bueno que nos ha ofrecido, el tiempo que duró.

10. Al Llegar a Casa

Es un cóctel indie-pop que recoge, a partes iguales, la frescura instrumental de las guitarras iniciales junto a la melodía vocal, que muestra desde el primer verso una temática repleta de vivencias cotidianas que te acaban sumergiendo en una historia llena de nostalgia. El ritmo de la batería te va acompañando durante prácticamente toda la canción, generando una tensión constante hasta llegar a los estribillos, que contienen un mensaje de lo más pegadizo, creando una atmósfera de la que finalmente no quieres salir. Fue el tercer single y muestra una vertiente más íntima y sincera.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Siempre que sacamos un disco nuevo están los nervios de saber a dónde nos puede llevar todo el esfuerzo y la ilusión que le ponemos en cada uno de ellos. Nuestro máximo deseo es que, poco a poco, el universo de Morning Drivers llegue cada vez a más personas y eso se traduzca en muchos conciertos y festivales. Eso sería un sueño para nosotros.

Escucha «No Todo Tiene Un Final» de Morning Drivers a continuación: