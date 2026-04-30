O’Cristo – Un cantautor debe morir / Canción a Canción

O’Cristo es un nombre a tener en cuenta en el panorama alternativo de nuestro país y Un cantautor debe morir es su carta de presentación definitiva. Hablamos con Cristóbal y es él mismo quien nos lleva a cada uno de los cortes que forman parte del álbum. De esta forma descubrimos las capas y atmósferas que encierran unas canciones enormemente sugerentes.
Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
¿Dónde y con quién lo has grabado?
Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?
Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?
Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.
1. Todo lo que dura se marchita
2. Subir las apuestas (feat. Kike Vera Fauna)
3. Conmigo y contra mí
Fue la primera canción que grabamos y la que marcó un poco el tono del álbum: baterías groovy, guitarras lo-fi y arreglos deconstruidos. Aunque es un tema de guitarras, están todas sampleadas y no hay ninguna tocada de verdad. Toda la canción surgió a partir de un beat instrumental que tenía hecho desde hace años y sobre el que luego me animé a cantar. La letra habla de las relaciones tóxicas.
4. Nuevo firmamento
Un medio tiempo de desamor y bonito para tocarte el corazón, sobre las dificultades de la vida y las relaciones en las grandes ciudades como Madrid. El sonido y la producción muy en la onda de Mk.gee y Dijon, que es lo que nos flipa ahora.
5. La buena estrella
La gran balada folk del álbum. Al principio tenía un rollo más aflamencado porque estaba escrita por compás de alegrías de Cádiz, pero al grabarla acabamos llevándola a un estilo más indie folk experimental, como un Bon Iver a la andaluza. Es una meta canción cuya letra habla del propio oficio de escribir canciones, del compromiso artístico y el proceso creativo.
6. Bajo 0 ºC
Interludio instrumental que funciona como intro para la siguiente canción.
7. M.O.
Abreviatura de “Modus Operandi”, una especie de declaración de intenciones vitales o un manifiesto de mi forma de ser y estar en el mundo. Se trata de la canción que más cambió desde la demo, que iba por otros derroteros más electrónicos. A nivel instrumental tiene mi momento favorito del disco, que es cuando entra la melodía de sintetizador en el puente instrumental.
8. La luna y el dedo
Otro de los temas de guitarras del álbum con un rollo más pop/rock clásico, aunque en esta ocasión intentamos darle una producción más ochentera con mucha reverb y chorus. La letra hace un poco de auto crítica de estos tiempos de hiper-conexión, pantallas, fomo y ansiedad.
9. Deshacer el mundo (y hacerlo de nuevo) (feat. LaTorre)
Una canción sobre el desencanto político que ha sufrido nuestra generación tras los años de ilusión y cambio que surgieron con el 15M. Hemos fracasado a la hora de intentar cambiar el mundo y hacerlo un sitio mejor, y tal vez ya es momento de pasar el testigo a nuevas generaciones que lo intenten a su manera. Musicalmente, es una canción con un estilo más dreampop y de pop electrónico. Cuenta con la colaboración de la ecuatoriana LaTorre, cuyas melodías llevaron la canción hacia un lugar mucho más interesante.
10. Malagueña derrotada
Malagueña flamenca deconstruida y llevada a una especie de canción de autor alternativa. De su letra, inspirada en “A singer must die” de Leonard Cohen, sale el título del álbum.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Ojalá que el disco encuentre su público y guste para que salgan oportunidades de tocarlo en directo y de seguir haciendo canciones.