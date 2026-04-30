O’Cristo – Un cantautor debe morir / Canción a Canción

Tras un par de Ep’s previos, Cristóbal Colom da un paso adelante y publica su primer larga duración como O’Cristo, bajo el elocuente título de Un cantautor debe morir. En este trabajo se condensan todas las virtudes musicales y narrativas del artista gaditano. Hay sinceridad y provocación, hay lucidez y reflexión, pero sobre todo hay una forma de expresión alejada de etiquetas, aunque con referencias claras y muy variadas.

O’Cristo es un nombre a tener en cuenta en el panorama alternativo de nuestro país y Un cantautor debe morir es su carta de presentación definitiva. Hablamos con Cristóbal y es él mismo quien nos lleva a cada uno de los cortes que forman parte del álbum. De esta forma descubrimos las capas y atmósferas que encierran unas canciones enormemente sugerentes.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Cristóbal Colom y O’Cristo es mi proyecto en solitario. Tras media vida formando parte de algunos de los proyectos más interesantes del indie patrio (Modelo de Respuesta Polar, Mañana), muto en una especie de cantautor alternativo, una suerte de Kiko Veneno millenial con una lírica que bebe de los mejores songwriters envuelta en beats que van del lo-fi pop a la psicodelia o el R&B contemporáneo. Tras varios singles y los EPs ULTRA, MARINO (2022) y nuevanostalgia (2024), presento mi primer álbum Un cantautor debe morir.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se publicó el 6 de marzo. Está autoeditado y disponible en plataformas y edición física en vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Producido por Turian Boy. Grabado en casa y en el estudio de Turian Boy entre septiembre de 2024 y junio 2025. Con las colaboraciones de Kike de Vera Fauna y LaTorre.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Un cantautor debe morir es un disco tan provocador como sincero, que pone en jaque a su propio personaje. En este trabajo, muto hacia una lírica más directa y canciones sustentadas en guitarras eléctricas y grooves orgánicos, sin dejar de lado el sello poético y urbano.

El álbum aborda los vaivenes del amor duradero en canciones como “Todo lo que dura se marchita”, “Nuevo firmamento”, “Conmigo y contra mí” o “M.O.”; el compromiso artístico y la relación con la creación en “La buena estrella” o “Malagueña derrotada”; y reflexiones más amplias sobre el paso del tiempo (“Subir las apuestas”), el desengaño político (“Deshacer el mundo”) o la pérdida de conexiones profundas en la era de la sobreinformación (“La luna y el dedo”).

Un cantautor debe morir viene cargado de referencias que van desde el indie rock americano (Unknown Mortal Orchestra, Mk.gee) y el folk alternativo (Wilco, Bon Iver) hasta los cantautores latinoamericanos (Silvio Rodríguez, Jorge Drexler), la tradición andaluza (Kiko Veneno, Los Planetas) y la sensibilidad contemporánea de la Gen Z (Guitarricadelafuente, pablopablo).

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No recuerdo nada así concreto. Diría que lo más curioso es que nos propusimos grabar una canción por cada día que nos juntábamos y que la mayoría de los arreglos están improvisados según lo que se nos iba ocurriendo cada día.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Ha sido recientemente presentado en Sevilla y Madrid. Por ahora no hay más fechas a la vista.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Todo lo que dura se marchita

Una de las primeras que grabamos para el disco y de las que tiene un rollo más indie pop/rock clásico de guitarras. Me recuerda a los Wilco más poperos del Summerteeth y tiene mis coros favoritos de todo el álbum. El título es totalmente engañoso, ya que la letra de la canción habla de lo contrario, de las relaciones que duran sin marchitarse.

2. Subir las apuestas (feat. Kike Vera Fauna)

Es la canción más optimista y alegre del disco, filosofía “carpe diem” con una letra construida a partir de juegos de palabras. Queríamos ver cómo sonaría Kiko Veneno producido por Unknown Mortal Orchestra. Lógicamente, a Kike de Vera Fauna le venía como anillo al dedo. La coda final jazzera está construida a partir de simples de piano, contrabajo y trompeta.

3. Conmigo y contra mí

Fue la primera canción que grabamos y la que marcó un poco el tono del álbum: baterías groovy, guitarras lo-fi y arreglos deconstruidos. Aunque es un tema de guitarras, están todas sampleadas y no hay ninguna tocada de verdad. Toda la canción surgió a partir de un beat instrumental que tenía hecho desde hace años y sobre el que luego me animé a cantar. La letra habla de las relaciones tóxicas.

4. Nuevo firmamento

Un medio tiempo de desamor y bonito para tocarte el corazón, sobre las dificultades de la vida y las relaciones en las grandes ciudades como Madrid. El sonido y la producción muy en la onda de Mk.gee y Dijon, que es lo que nos flipa ahora.

5. La buena estrella

La gran balada folk del álbum. Al principio tenía un rollo más aflamencado porque estaba escrita por compás de alegrías de Cádiz, pero al grabarla acabamos llevándola a un estilo más indie folk experimental, como un Bon Iver a la andaluza. Es una meta canción cuya letra habla del propio oficio de escribir canciones, del compromiso artístico y el proceso creativo.

6. Bajo 0 ºC

Interludio instrumental que funciona como intro para la siguiente canción.

7. M.O.

Abreviatura de “Modus Operandi”, una especie de declaración de intenciones vitales o un manifiesto de mi forma de ser y estar en el mundo. Se trata de la canción que más cambió desde la demo, que iba por otros derroteros más electrónicos. A nivel instrumental tiene mi momento favorito del disco, que es cuando entra la melodía de sintetizador en el puente instrumental.

8. La luna y el dedo

Otro de los temas de guitarras del álbum con un rollo más pop/rock clásico, aunque en esta ocasión intentamos darle una producción más ochentera con mucha reverb y chorus. La letra hace un poco de auto crítica de estos tiempos de hiper-conexión, pantallas, fomo y ansiedad.

9. Deshacer el mundo (y hacerlo de nuevo) (feat. LaTorre)

Una canción sobre el desencanto político que ha sufrido nuestra generación tras los años de ilusión y cambio que surgieron con el 15M. Hemos fracasado a la hora de intentar cambiar el mundo y hacerlo un sitio mejor, y tal vez ya es momento de pasar el testigo a nuevas generaciones que lo intenten a su manera. Musicalmente, es una canción con un estilo más dreampop y de pop electrónico. Cuenta con la colaboración de la ecuatoriana LaTorre, cuyas melodías llevaron la canción hacia un lugar mucho más interesante.

10. Malagueña derrotada

Malagueña flamenca deconstruida y llevada a una especie de canción de autor alternativa. De su letra, inspirada en “A singer must die” de Leonard Cohen, sale el título del álbum.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Ojalá que el disco encuentre su público y guste para que salgan oportunidades de tocarlo en directo y de seguir haciendo canciones.

Escucha «Un cantautor debe morir» de O’Cristo a continuación: