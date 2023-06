Ona Mafalda – Ona / Canción a Canción

Ona, el primer larga duración de Ona Mafalda, supone un nuevo arranque para la artista nacida en Londres, una nueva etapa en la que este trabajo homónimo adquiere un significado especial por todo lo que está por venir a partir de ahora. Bajo la producción de Oddliquor, Ona está compuesto por once temas que brillan con luz propia y donde su creadora plasma toda la experimentación que cabe en su paleta musical, así como su arrebatadora personalidad, repleta de carisma y sensibilidad.

Estamos ante un trabajo lleno de capas y matices, una declaración de intenciones de una carrera que arranca de manera fulgurante, con exquisito cuidado por los detalles y un enorme talento. Hablamos con Ona Mafalda y nos cuenta todo lo que nos podemos encontrar dentro de este álbum tan personal y sorprendente.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

¡Hola! Soy Ona Mafalda y hoy vamos hablar de Ona, mi primer disco. Salió el 4 de mayo y estoy muy contenta de la recepción que está teniendo y que lo estén disfrutando como yo he disfrutado el proceso de creación.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum salió el 4 de mayo y puede escucharse en todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El proyecto comenzó hace un año. Lo que marcó el ritmo de este álbum fue la colaboración con el productor Oddliquor y la co-compositora Vicco. Los 3 llevamos desde el primer día trabajando mano a mano en el estudio y así es como nació el proyecto.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El año que llevo trabajando en el nuevo álbum me ha permitido tomar el tiempo escribiendo y experimentando con sonidos nuevos, en algunas canciones juego con drum and bass británico de los 90s, la década en la que nací. Mi padre es búlgaro y una música que escucho mucho es música folklórica búlgara. Para uno de los temas, Respirar, sampleamos a Neli Andreeva – Malka moma / Little Girl.

ONA es «ola» en mallorquín. Quise rendir un homenaje a la tierra –y al mar– de mi madre, es donde escribí mi primera canción, también Ona es «onda», tomado como soundwave y está relacionado con una nueva etapa de mi vida, haciendo una declaración de intenciones que hace referencia a todo lo todo lo nuevo que está por venir a partir de ahora.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La primera canción del álbum fue Duerme y esa sesión estuve apunto de cancelarla porque la noche anterior no dormí nada de nada por mis ansiedades. Probablemente, si la hubiese cancelado, a lo mejor no estaríamos hablando del álbum! [risas]

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Estamos cerrando gira, ¡tengo muchas ganas! Por ahora tenemos confirmada la presentación del Festival de la Luz de A Coruña, el 26 de agosto, y dos conciertos, en Barcelona el 11 de octubre y en Madrid el 13 de octubre

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Destello

Buscamos hacer una intro que creara el mood y preparara al oyente para lo que vendría después en todo el álbum, ese Dark POP envolvente.

2. Ya No Quema

Es un buen reflejo de lo que representa ONA, mi nueva etapa. Decidí sacarla como el primer single del álbum porque la letra de la canción, «No soy la misma de ayer y me gusta / Problemas del pasado en el pasado están«, representaba mi nuevo comienzo con el nuevo nombre.

3. Correr

Es algo nuevo que comencé a hacer este año: correr. Me he dado cuenta de que esto me ha ayudado a soltar y liberar mucho. La idea de correr como una forma de escape y liberación es poderosa, y es lo que he querido plasmar en esta canción. Es un tema que permite que me libere y me deje llevar por ese sentimiento.

4. Respirar

Mi padre es búlgaro y quería incrustar de alguna manera mis raíces en el álbum. Me gusta mucho la música folklórica búlgara. Por eso, en Respirar, hemos utilizado un sample de Neli Andreeva (Malka moma / Pequeña chica). Estas son las voces que se escuchan en la introducción y a lo largo de la canción.

5. Duerme

Esta fue la primera canción del álbum, la semilla. Estuve a punto de cancelar esa sesión porque la noche anterior no dormí absolutamente nada debido a la ansiedad. Probablemente, si la hubiera cancelado, tal vez no estaríamos hablando del álbum ahora mismo.

6. Mala Suerte

A veces pienso que a lo mejor no era la mejor idea llamar una canción Mala Suerte, ya que hay mucha gente supersticiosa [risas]. Sin embargo, Mala Suerte no se refiere necesariamente a la superstición, sino que busca transmitir una experiencia emocional o narrativa específica dentro de la canción.

7. Calor

Nació en el estudio un día de julio, cuando el calor era muy fuerte. De hecho, hacía tanto calor que tuvimos que comprar mini ventiladores para el ordenador de Oddliquor. Fue en ese momento que empezamos a hablar sobre el concepto del calor y cómo puede asociarse de diferentes formas. Surgió la idea de hablar de esa conexión intensa y ardiente que se puede experimentar con alguien.

8. Lugar

Quería crear un interludio en el álbum, un momento para dejar espacio y permitir que el oyente pueda reflexionar sobre lo que ha escuchado. Por eso, Lugar comienza con un instrumental que fluye gradualmente hacia mi voz.

9. Mi Parte

La escribí con Yoly Saa y Vicco. Un día en el estudio estuvimos hablando de esa relación especial que tenemos con nuestras madres y que, cuanto más mayores nos volvemos, más nos damos cuenta de que tenemos que estar ahí para ellas, como siempre han estado ellas para nosotras.

10. Desaparecer

Esta fue la última canción del álbum. KhottonPalm ya estaba trabajando en el proyecto co-produciendo Duerme, y un día en el estudio teníamos la intención de terminarla, pero surgió un error en el sistema y no pudimos hacerlo. En ese momento nos miramos y dijimos: ¡Comencemos algo nuevo!

11. A Otro Lado

Es una colaboración con el increíble pianista francés Sofiane Pamart. Nos conocimos en un evento donde él estaba tocando y me encantó su música. Por casualidad, cuando estaba terminando el álbum, Sofiane tenía un concierto en Madrid y fue en ese momento cuando nació A otro lado.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Una gira muy grande.

Escucha «Ona» de Ona Mafalda a continuación: