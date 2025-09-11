Ove – DARUMA / Canción a Canción

Alejandro Ovejero lleva ya unos cuanto años ganándose la vida como músico -como bajista y corista, para ser exactos-, pero no fue hasta 2023 que decidió dar rienda suelta a su creatividad emprendiendo su proyecto personal Ove. En aquella ocasión, publicó un EP homónimo de cuatro canciones grabado en los estudios Black Betty de Madrid, en el que dejaba entrever su universo artístico y daba unas pinceladas de hacia dónde quería dirigir su música.

Ahora Ove presenta DARUMA, su primer larga duración que vio la luz el pasado mes de mayo. Estamos ante un disco sencillo y lleno de belleza, casi artesanal, en el que su autor ha exprimido a fondo las limitaciones impuestas por sí mismo. Estas ocho canciones son todo un proceso vital propio y ajeno, con mensajes y sentimientos fácilmente asumibles por todos nosotros. Recorremos cada una de estas canciones y dejamos que sea el propio Ove el que las presente y nos cuente un poco más sobre ellas.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mi nombre es Alejandro, pero todos me llaman Ove desde pequeño, ya que mi primer apellido es Ovejero. Llevo unos 20 años tocando el bajo y haciendo coros con bandas entre las que se encuentran Inlogic, Dinero, Libens y Morgan.

Hace un par de años grabé un primer Ep con temas propios en los que me paso a la guitarra y la voz.

En mayo de este año se ha publicado mi primer disco de estudio, todo un reto, debido a las limitaciones técnicas y de tiempo a las que me enfrentaba. Contra todo pronóstico, conseguí finalizarlo gracias a la perseverancia y a no pocas ayudas que surgieron por el camino.

El álbum se llama Daruma. Hace alusión a unas figuras japonesas a las que has de entregarle un propósito a la vez que le pintas el ojo izquierdo. Cuando has terminado con lo que te propusiste, le pintas el derecho. Hay algunas de estas figuras que tienen una base esférica y un peso que hace que se balanceen pero siempre vuelvan al centro. Me pareció una bonita analogía a con mi vida.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 16 de mayo se encuentra en todas las plataformas de streaming y desde hace unos días esta disponible en vinilo en la tienda de discos Marilians y en los conciertos. Dentro de poco lo venderé también a través de la futura página web ovemusica.es.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabé en casa, en Miraflores de la Sierra. Pedí equipo prestado y me encerré en varios bloques de 15 días según me iba dejando el tiempo. Por suerte, la mezcla se hizo en SagaSound Studios en Vitoria.

La grabación es muy simple y yo me he encargado de todos los instrumentos de cuerda y la voz. Rebeca Gismero se ha ocupado de los saxos y las coros.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Daruma es la muestra de que, si pasas por alto tus limitaciones y te centras en tus virtudes, puedes realizar un trabajo honesto y con el que te sientas cómodo.

En el disco tan solo están las cosas que debían estar. Los arreglos son austeros y sencillos. Están al servicio del mensaje de la canción.

No hay ninguna percusión en todo el disco, solo guitarras, bajo, saxo y voces. En ciertos momentos y salvando las distancias, he escuchado mucho a Jack Johnson, Jorge Drexler y King of Convenience para fijarme en cómo afrontaban sus producciones.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Cuando uno graba solo surgen pocas anécdotas y si sucedió algo reseñable, no tengo a nadie para que me la recuerde. La memoria no es una de mis virtudes.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Hicimos un par de fechas en verano con el dúo. A partir del 3 de octubre, haremos unas cuantas salitas de la geografía peninsular. Estas son las que hay confirmadas:

3 de octubre. Barcelona – New Fizz

21 de noviembre. Vigo – La Casa de Arriba

22 de noviembre. Coruña – Café Tio Ovidio

29 de noviembre. Valencia – El Volander

13 de diciembre. Madrid – Lugar por confirmar

Están en negociaciones algunas fechas más, espero poder sumarlas pronto a la gira.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Inmortales

Es una canción de largo recorrido. Empecé su composición hace unos 10 años. Sufrió varios cambios y finalmente se quedó grabada en el disco. Me hace recordar quién era cuando empecé a componerla y caer en la cuenta de que era bastante distinto al que soy ahora.

Habla del sentimiento de que hemos venido a jugar una partida y aprender en el camino. No hay ningún destino final aquí en la tierra.

2. Sígueme

Tendrá un significado según quién la escuche y dependerá del momento en el que te pille. Para unos hablará de una relación de pareja y para otros será una llamada del subconsciente. La escribí pensando en lo primero y me di cuenta después que hablaba de lo segundo.

3. Nuestro movimiento

Creo que habla de cuando encuentras a una persona que te hace sentir como si no fueras de ningún sitio, solamente de donde esa persona esté. Lo curioso es que surgió teniendo en mente a una persona que no me hacía sentir eso. Llegó después. Quizás fuera una canción premonitoria.

4. No me acostumbro

Esta canción sí que es una historia que habla del proceso del comienzo de una relación y está escrita con esa intención.

Tiene un carácter más desenfadado que el resto del disco. Tenía dudas de que pudiera encajar, pero según la fuimos arreglando fue sacando ventaja a otros temas que parecían insustituibles. Hay una parte que canta Rebe que le da otro colorcito al conjunto.

5. Dudas

Está basada en mi personalidad y mi forma de afrontar la vida. Como siempre, no supe de qué hablaba hasta que estuvo terminada.

Habla de la duda, las máscaras, las heridas… Puede que una persona insegura como yo se sienta identificada con esta canción.

6. Cuéntame

Es la historia de un gran amigo que no encuentra su sitio en la vida y suele buscarlo en los lugares menos adecuados.

Es el único tema con una rítmica diferente y que me hace enfrentarme de frente a mis limitaciones como guitarrista.

7. Enemigos

Fue el primer tema que se grabó. De hecho, este lo mezcló Pablo Schuller y vio la luz sin estar terminado el disco. Es el más austero de todo. Sin coros ni guitarras eléctricas.

Como su propio nombre indica habla de los enemigos, pero de los que están dentro de uno mismo.

8. Amigos

Aquí me ayuda Oscar Arrollo, cantante de Inlogic. Le envié la canción para que hiciera la segunda estrofa y me la devolvió en unas horas con su estrofa y los coros. Un capo.

También hay dos audios de Whatsapp que hacen la función de solo. El primero es de Oscar hablando de una anécdota de cuando tocábamos juntos (ahí sí que surgían anécdotas) y el segundo es de Adrián, el batería de Inlogic. E, el audio me preguntaba si iba a bajar al homenaje que iban a hacer a Emeterio en el Camping de la Alameda de Osuna. Emeterio es el dueño de los locales más míticos de Barajas. Ambos audios encajaron perfectos en el metraje y me libraron de hacer un solo de guitarra que hubiera destrozado el tema.

Amigos habla de mis 13 años con Inlogic, de lo que éramos y de dónde te coloca la vida después.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Lo que deseo no lo puede traer un disco, pero sí puede ayudar a amansar el espíritu y aflojar toda la crispación que vivimos transformada en violencia y muerte.

Ojalá la música sea la luz que entra por la mirilla antes de que vuelva a amanecer.

Escucha «DARUMA» de Ove a continuación: