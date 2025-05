Pablo Und Destruktion – Te quiere todo el mundo / Canción a Canción

La propuesta artística y musical de Pablo Und Destruktion no es fácilmente etiquetable, pero todo lo que hace rebosa personalidad y carácter propio. El asturiano se muestra siempre como un trovador de nuestro tiempo, un narrador o cronista de historias propias y ajenas, repletas de realidad y sátira. Te quiere todo el mundo es el nuevo álbum del polifacético artista asturiano, un trabajo en el que vuelve a demostrar que le importa bien poco lo que opinen los demás o el éxito y reconocimiento que pueda tener. Lo importante para él es llevar su actitud y su particular manera de ver el mundo a su máxima expresión, tanto a nivel musical como lírico.

El álbum, grabado en la aldea en la que vive, es un posicionamiento de Pablo Und Destruktion ante la hipocresía de la sociedad actual, manteniéndose firme en el reconocimiento de lo que realmente debería importarnos en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir. Dejamos que sea él mismo el que nos adentre en las canciones de este sugerente Te quiere todo el mundo.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

La portada representa la parusía, lo que viene después del Apocalipsis, y el título remite a hacer de uno aquello que le cantaban al papa Juan Pablo II. De eso va este disco, de quedarse con lo verdaderamente importante tras años de pandemias, guerras y locuras. Eso ya lo decía antes del apagón, pero encima ha coincidido la salida del disco.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 25 de abril en plataformas y vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El grueso está grabado en mi estudio. Se llama La Synthesis, por aquello de la alquimia, y es una antigua cuadra reconvertida para la ocasión. Las cuerdas las grabamos en Liverpool, vientos en Huesca y la mezcla y el master la hizo Aaron Morris, «Otro», en Valencia.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Folk psicodélico pesimista esperanzado para enamoradizos veteranos del Apocalipsis. Dentro de poco empieza lo bueno, pero hay que currárselo.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Durante la grabación en mi aldea teníamos a varios animales revolucionados. Las lechuzas que viven en la buhardilla, el murciélago que se cuelga en el farolillo de la entrada, los terneros de la cuadra de abajo… Pero lo más raro fue un gato desconocido que se coló en casa, en concreto en mi habitación, y ahí se escondió hasta que empezó a hacer ruidos raros a eso de las 4 de la mañana. Lo descubrí pero no se quería ir de ninguna manera. Nunca me había pasado y mira que llevo tiempo de aldeano. Luego grabando, nos inspirábamos en estos animalucos para hacer los arreglos de las canciones.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Todo centrado en el 23 de mayo que presentamos en Madrid en la Sala Copérnico. Luego empezaremos a girar después del verano y en salas, que es donde corresponde.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Una proposición decente

Cuando llega el Apocalipsis nada material sobrevivirá, solo la fortaleza de espíritu y el amor verdadero. Esta canción habla de eso, de echarse al monte con la persona amada para contemplar desde ahí la caída del mundo moderno. Es como un prólogo del disco.

2. Soy una persona tóxica

«Confesaos los pecados los unos a los otros porque la confesión del justo es el mayor poder». Es el arranque del disco y para ello comienzo por asumir mis miserias y de paso reírme un poco de psicologismo de baratillo imperante.

3. Artistas contra la cultura

Una vez entonado el mea culpa comienzo a repartir y lo hago a mis compañeros de gremio. En especial a los que tengo más cerca, porque para eso están los amigos. Es una declaración de guerra. Santa, por supuesto.

4. La higuera de las vanidades

Esta la compuse en Ciudad de México cuando allí me fui de gira. Echaba de menos a mi aldea y también tenía presente ese Apocalipsis, o Kali Yuga como dicen los hindúes, y así lo digo yo en esa canción. Es como una vuelta al punto de partida antes de empezar la batalla de vencer por virtud.

5. La reacción sexual

La reacción sexual es una declaración de intenciones, un manifiesto, como tantas otras canciones del disco, y quiere servir sobre todo para vencer a la lujuria y adentrarse en la caverna del dragón.

6. Dementocracia

En esa caverna nos encontramos a la locura gobernante, a la «dementocracia» que da título a esta canción de punto de giro, cuyo vídeo grabamos en una capilla de mi aldea que hace las veces de trastero de una antigua casa de retiro de monjes franciscanos.

7. Violácea

En Violácea se trata de resolver definitivamente la tentación del mal, que por medio del chantaje trata de deshonrar. Aquí se recupera esa honra asumiendo lo que venga, incluso vestir santos.

8. Sé lo que eres, camarada (otro Remix)

«Sé lo que sois» fue lo que dijo Fidel Castro a unos militantes de Falange Auténtica que fueron a un congreso de sindicalismo en La Habana montados en un barco soviético. Esa capacidad de unión de lo verdaderamente diverso, y de complicidad, me inspiró esta canción. Los humanos somos más complejos e interesantes que las ideologías.

9. Mujer

Y cuando uno se une y eso llega a los cuerpos, la vida se abre paso. Mujer es una forma cariñosa de hacer las paces con aquello que algunos llaman el eterno femenino.

10. La tormenta

El año pasado fuimos a tocar al Facela de Lugo. Fue la noche de la aurora boreal famosa, que se vio en toda España menos en Lugo, donde cayó un tormento enorme. A nosotros nos pilló encima del escenario y, sin miedo al riesgo eléctrico, seguimos adelante mientras abajo estaban entre otros algunos viejos amigos. De eso va esta canción, del amor sin interés y de la muerte sin miedo.

11. Esa foto

Las fotos familiares son de mis obras de arte favoritas. Cuando uno saca una foto fortuita y se da cuenta de que tiene cierta familiaridad, se emociona. Y de ahí esta tonadilla.

12. El que vive a su manera

El cierre del disco, testigo de una liberación que no ha sido moco de pavo y que a todos deseo. Yo he hecho todo los que he podido al respecto y ahí dejo mi camino para el que quiera dejarse inspirar por él a la hora de emprender el suyo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Este disco ya está pagado, como se suele decir. Lo noto todo a favor, mucho cariño y agradecimiento. Así que le dejo los designios a la Providencia que aquí tiene a su esclavo.

Escucha «Te quiere todo el mundo» de Pablo Und Destruktion a continuación:

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.