Pajaro Sunrise – The Future Is Not What It Used To Be / Canción a Canción

El último álbum de Pajaro Sunrise, Man of Many Faces, databa de 2019 y sirvió como banda sonora original de la película 4 latas. Solo unos meses antes de ese lanzamiento, el proyecto de Yuri Méndez publicó W (2018). Por eso, que hayan pasado 5 años desde su último disco, es algo extraño en alguien tan prolífico como el artista leonés. No quiere decir que haya permanecido de brazos cruzados, ya que estos últimos años ha estado en continuo movimiento, tanto a nivel personal como profesional, incluso sacando tres singles en castellano por primera vez en su carrera.

Ahora ha vuelto con un nuevo trabajo que se titula The Future Is Not What It Used To Be (2024) y volvemos a adentrarnos en la música de un autor con alma de artesano, que trabaja las canciones como pequeñas gemas, puliéndolas y haciéndolas brillar desde la sencillez y el oficio. Pajaro Sunrise es un rara avis de nuestra música, alejado de los focos y de los escenarios de los festivales, su reputación es indudable dentro de la escena, y su público fiel y deseoso siempre de nuevas piezas musicales que degustar con el reposo que merecen. Hablamos con Yuri Méndez y recorremos junto a él cada una de las canciones que forman parte de su nuevo LP. Con sinceridad, humor y mucha ironía (como son muchas de sus composiciones), esto es lo que nos ha contado.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mis padres me llamaron Yuri y Pajaro Sunrise es el nombre con el que publico discos. Por motivos diversos y fáciles de comprender doy gracias cada día por que no haya sido al revés.

Este disco, por su parte, se titula The Future Is Not What It Used To Be y, aunque después de Kulturkatzenjammer (2013) el listón de títulos difíciles de pronunciar había quedado bastante arriba, creo que he sabido estar a la altura. Artísticamente, el principal objetivo que me marqué al empezar a escribirlo fue que Luis Enrique volviera a mencionarme en Twitch y, si bien es cierto que aún no ha sucedido, lleva tan poco tiempo publicado que la esperanza se mantiene intacta. En Francia están pinchándolo en la radio, así que quizá sólo sea cuestión de esperar. Valdano también me serviría, pero no sé si usa Twitch, y además parece más de Carlos Núñez.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El cuándo fue el 2 de febrero de 2024, vía Lovemonk Discos Buenos. El cómo depende de cada uno: los que quieran imitar a Edison, que estaba sordo como un perchero, necesitarán hacerse con el LP en vinilo -robado, comprado o prestado; tanto da- y morder la superficie bajo el tocadiscos de modo que la vibración les llegue al cráneo a través de los dientes. El resto no van a tener más remedio que recurrir a los medios tradicionales, esto es, usar auriculares o situarse en radio de acción de unos altavoces conectados a un reproductor de MP3, CD o discos de vinilo. También está disponible en streaming para los más aventureros.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabé principalmente conmigo mismo, que no es penitencia menor. Una parte en un piso de la Villa y Corte de Madrid, y el resto en otro piso de la muy húmeda ciudad de A Coruña. Colaboraron prácticamente todos los vecinos y en Coruña, además, se sumó una cuadrilla de obreros que, al mismo tiempo que reformaban los bajos del edificio, me alegraban los días con sus martillos neumáticos. Fueron cinco meses preciosos. En el disco también aparecen Javier Jiménez (Saint Malo), a cargo de violines y violas; Shawn Lee, con algunas percusiones; y David «El Indio», que le puso batería a Not Hungry. Lo demás debí de hacerlo yo mismo porque no recuerdo haber visto a mucha más gente durante aquel tiempo.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Resumiendo mucho, quise sobre todo hacer el disco que me hubiera gustado escuchar cuando empecé a tocar y aún no captaba del todo el significado de «monarquía constitucional». Mucho Laurel Canyon, mucho Dylan, mucho Cohen, mucho Springsteen. No pretendía imitarlos, que es una cosa que se me da fatal, sino únicamente recuperar algo de la inocencia de entonces. En parte de ahí viene el título: si algo sé respecto de los futuros hipotéticos que me imaginaba en aquellos tiempos es que, los mire como los mire, no se parecían a éste ni en los andares.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Podría contar cómo tuve que desmontar el estudio entero con el disco a medio mezclar, para poder abrir la ventana y devolverle al hijo de los vecinos del quinto unos calzoncillos que se le habían caído del tendedero, pero probablemente estaría matando el misterio y devaluándome como artista glamuroso. Así que no lo haré, gracias.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

A finales de febrero hicimos las presentaciones de Barcelona y Madrid, y diría que nos caímos superbién. A los festivales, sin embargo, les debo de caer un poco peor: probablemente sea la única persona en todo el país que sabe poner más de dos acordes en una guitarra y este verano no va a tocar en ninguno. Mis planes para 2024 son viajar a Italia todas las veces que pueda y leer libros gordísimos, que es algo que recomiendo a todo el mundo porque en términos de céntimo por página salen bastante mejor que los finos, y además dejan a las visitas impresionadísimas.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. The Mute And The Blind

Digamos que habla sobre reyes desnudos -constitucionales, por supuesto-, autocensura, algoritmos, redes sociales, medios de comunicación y gente excesivamente motivada. Si hubiera estado por el clickbait la habría titulado «Así se monetiza el apocalipsis: 10 trucos para sacarte partido hasta el final», pero tendrá que ser ya para el próximo disco.

2. Small Circus, So Many Clowns

Me parece una cosa terrible que, cuando se habla del problema del alquiler y del exceso de demanda, se preste tan poca atención a la situación de los payasos. Sólo en los últimos 10 años, se han visto obligados a cerrar más del 45% de los circos y, de los que permanecen abiertos, una buena parte está a merced de fondos de inversión que buscan únicamente el rendimiento inmediato con el problema de masificación que conlleva.

Se nos llena la boca con el crecimiento personal y a menudo olvidamos que igual que un banano necesita tierra para echar raíces, un payaso necesita espacio para realizar su potencial y alcanzar la excelencia como payaso y como persona. Es verdad que aún existe X (antes Twitter), pero urge encontrar nuevos foros y nuevos medios de expresión para el sector, más allá de las charlas TEDx y el streaming indiscriminado. Otra cosa que urge es bailar más, y espero que esta canción contribuya su poquito a lograrlo.

3. Devotion

Básicamente es una improvisación grabada un día en que me levanté contento. Cuando me levanto contento, tiendo a querer mucho a todo el mundo y a escribir canciones en La, porque es un acorde muy fácil de poner y así no me estropeo el humor intentando colocar los dedos en posiciones raras. Me pasa algo parecido cuando alguien me invita a tequila. Y habla de estar contento porque soy de condición simple, y cuando veo un perro digo «mira, un perro» y cuando llueve digo «llueve«.

4. Parking Lot

Parking Lot está ambientada uno de los lugares más significativos de mi vida: el parking de Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes. Todo lo que soy desde 2002 en términos de muebles baratos, pantallas planas y conflictos emocionales, pasa por ahí. La canción empieza mencionando a Bob Dylan porque con los años se ha relajado mucho y sé que no se va a enfadar si me meto con él. Además el name-dropping da como empaque y digo yo que algo de mejora SEO me caerá. Win-win.

5. Hey Matisse

Una vez estuve en el Thyssen y me impresionó mucho lo limpio que estaba, aunque las paredes ya fuesen necesitando una mano de pintura. Ah, la ironía. También me impresionaron algunos cuadros y la certeza de que mucha de esa gente se pasaría el día agobiando a sus amigos con preguntas como «¿pero tú de verdad crees que sé dibujar?». Así que le escribí una canción a Matisse, que en la letra es al mismo tiempo una reina constitucional, no sé muy bien por qué, para darle ánimos allá donde esté. Hay que cuidar a los pintores del siglo XX, niños, porque si no corremos el riesgo de que se abran perfiles en Doméstika y nos peten el buzón de spam.

6. Not Hungry

A juzgar por el título, debí de escribirla entre las dos y las tres de la tarde. Respetar los horarios de las comidas es fundamental para un ánimo equilibrado. Eso y, de ser posible, cocinar con mucha mantequilla: la regla de oro es que si no está bueno es porque no tiene suficiente mantequilla. La canción también habla de que el esfuerzo está sobrevalorado y de que, como dice Juan Wauters, lo importante es pasarla bien. No kidding.

7. Inhale

Si la estupidez de los demás fuera un pozo, la propia sería una sima oceánica. También es sano recordarlo de vez en cuando.

8. Lover Lover

Cuando esta fiesta se vaya terminando y eche la vista atrás, sé que habrá dos cosas de las que estaré especialmente orgulloso: una será haber encontrado el punto de cocción de la pasta sin necesidad de temporizadores (el truco está en sacarla de la cazuela un poco antes de lo que la sacarías); la otra, el uso indiscriminado de trompetas de broma en mis discos. El resto es vanidad. Y de eso va la canción.

9. The Real Top Of The Pops

Me viene a la cabeza Jeff Tweedy cantando «I miss the innocence I’ve known / playing Kiss covers beautiful and stoned». ¿Tiene algo que ver? No exactamente, pero las dos son formas de nostalgia y si el pop no va sobre nostalgia, yo ya no sé nada. De fondo se insinúa la idea de vivir en playback, que está más de moda de lo que parece.

10. Shallow Waters

El estribillo empieza diciendo «We were the only non-believers who got to see the face of God», antes de añadir que nunca se es tan feliz como cuando uno no sabe que es feliz. Recomiendo Shallow Waters a todo aquel que desee torturarse con recuerdos de veranos que se fueron y necesite música de fondo para ponerse en situación. La canción entera es el reverso dramático de The Sweetest Thing (vid. Sweetest Thing, The).

11. Pointless

Como no todos los días me levanto contento, Pointless habla de esa gente que se empeña en dar consejos que nadie pide y lecciones que nadie necesita. Predicadores de teléfono móvil y sus cámaras de eco, yatúsabes… una cosa muy bonita también y que tendría mucha gracia si no fuese por que no la tiene en absoluto.

12. The Sweetest Thing

Durante mucho tiempo no me gustaron las playas porque sólo conocía las del norte y si quisiese pasar frío me habría quedado en León. Luego fui a Menorca un verano y ya no me quedó más remedio que aburguesarme y comprar bañadores -en Plaza Norte, claro está-. Ésta es una celebración del sol del Mediterráneo y de la alegría que hace que todo el mundo parezca más guapo (vid. Devotion). Extrañamente no está en La y los acordes son un poco más liosos, pero ni por ésas los festivales. Pena.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Dinero, principalmente. Pizza gratis también, pero en el fondo viene a ser lo mismo. En caso de que lo anterior falle, no le diría que no a un marquesado o al premio ese que le dieron a Christina Rosenvinge hace unos años y que no recuerdo cómo se llamaba. También me gustaría una sección en un programa de radio donde pueda quedarme callado si no tengo ganas de hablar. Pero sobre todo dinero.

¡Muchas gracias!

Escucha «The Future Is Not What It Used to Be» de Pajaro Sunrise a continuación: