Pipiolas – No hay un Dios / Canción a Canción

No es fácil etiquetar la música de Pipiolas, lo cual dice mucho a su favor. Desprejuiciadas, abiertas a cualquier estilo y enormemente eclécticas, Paula y Adriana prometen dar mucha guerra con su primer larga duración, No hay un Dios (2023). El dúo, alq ue ya conocimos con algunos singles previos y con un EP publicado el año pasado bajo el nombre de El verano que me debes, se encuentran especialmente inspiradas en su nuevo trabajo. En No hay un Dios hay diversión y descaro, pero también rabia, crítica y un peso emocional muy potente.

Pipiolas han irrumpido en el panorama musical demostrando una gran capacidad para facturar hits instantáneos. Los 14 cortes que forman parte del álbum muestran de manera concisa todo lo que ellas son a nivel creativo en la actualidad y es así como han querido describir cada uno de esos temas. Dejamos que sean Paula y Adriana las que tomen la voz.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Pues para todos ustedes, nuestro primer álbum No hay un Dios. Este disco ha sido un tiempo de diálogo sincero y honesto para con nosotras mismas y un espacio en donde poder deshacernos de los constructos sobre el amor romántico que nos llevan atormentando desde que somos conscientes de ellos. El álbum, en resumen, es para nosotras un camino de baldosas amarillas que nos ha llevado hasta un espacio seguro y libre.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde YAAAAAAAA y en cualquier plataforma que se te ocurra!!!

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco está producido por Vau Boy y grabado en su habitación otaku. Algunas baterías y guitarras fueron grabadas en el estudio de Carlos Hernández.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Pues ni idea, un popurrí de todo. Todas las personas son mezclas eclécticas en sí y, a la hora de traducir las emociones en canciones, eso se ve reflejado.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues que dos de las canciones que más le gustan a Adriana (Cuando Me Muera y Bailas o Qué?) a Paula no le convencían NADA, y estuvieron archivadas muchísimos meses sin ninguna intención de sacarlas, al menos en el disco. Y al final, a base de ser un poco pesada con que eran preciosas, aquí están. Y menos mal.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Pues el primer y (por ahora) único concierto que tenemos confirmado es el 9 de Febrero en la Sala La Paqui y estamos muy emocionadas!! Este álbum para nosotras representa la New Era de Pipiolas y por esto, si se puede, aún más show!!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Preludio

El «pipijuego» por antonomasia. Descubre lo que buscas, cómo eres y qué quieres en el amor. Y, sobre todo, tómatelo muy en serio.

2. Pogo En Casa

¿Qué es lo que se siente cuando el amor sano y verdadero le llega a uno? ¿Cómo es vivir un amor que no duele? ¿Cómo será realmente Godot? ¿Qué habrá al final del camino de baldosas amarillas? Reflexiones que se asientan en esta canción, y que se alargarán e irán respondiéndose a lo largo de todo el disco.

3. Romancero Propio

Empujadas por la irreverencia lorquiana, para hablar sobre la dependencia a ansiolíticos y antidepresivos hasta alcanzar una historia de amor propio que nunca llega. Cuando un ser humano te hace demasiado daño y no puedes ser otra cosa. Y bueno, no hay más.

4. Cuando Me Muera

Me pregunto si algún día serás consciente de que tú ganaste mucho más que yo estando juntos, y ahora que ya no estoy vuelves a ser aquel sin nombre.

5. San Peter

Nos habrán robado la dignidad, nos habrán robado el tiempo -físico y mental-, nos habrán robado hasta canciones que ya no podremos escuchar… pero, nene, al menos devuélveme las bragas.

6. Semana Del Mono

Y de pronto, un día llega y te hace replantearte cosas de ti misma que no sabías y te preguntas que entonces quién eras. Y te descubres y te imaginas una vida absolutamente nueva. Y te genera una abstinencia mucho antes de saber cómo se supera un mono.

7. Bailas o Qué?

Y otras tantas cosas que no llegan ni llegarán, así que supongo que adiós. Y ya será con quien sepa bailar contigo.

8. Canción De Amor Para Ti

Esta canción describe la asfixiante y denigrante fase de negación de una ruptura.

9. Baby

Una apropiación del hetero y machista «Baby» del rock & roll para hacerlo libre, sexy y muy gay; vamos, para hacerlo muy nuestro.

10. No Soy Un XoXo

Es muy liberador poder gritar que se es una buena cerda en cualquier momento que se requiera de ello, porque la regla duele que te cagas (literalmente), pero no es la razón por la que estamos de mala hostia; simplemente es porque eres gilipollas. Un beso en la frente a los amigos que te ponen el hombro para llorar sin esperar a que acabes bajando de más la cabeza; a la sororidad real entre mujeres, a quienes te creen cuando abres la boca y señalas con el dedo, a quienes no se excusan en los daddy issues, a quienes ven en ti algo más que un trozo de carne.

11. Albanta

Versión de la canción homónima de Aute que dio nombre, a su vez, a uno de los pilares fundamentales de Pipiolas y de nuestra vida: Albanta San Román

12. Pero Pero Pero

Un alegato a favor de ser quienes somos sin dejar espacio a quienes buscan apagarnos. No podemos pedir perdón por respirar, ni ceder ante aquellos que quieren plasmar en nosotras una imagen falsa impuesta por unos celos hacia la luz que nos hace brillar.

13. Todas Las Horas

Da igual las cosas que pasen y los errores que cometamos, siempre estaremos justo debajo con un colchón para amortiguar la caída. Un canto a la verdadera amistad por encima de todas las cosas. Vivan las amigas y vivan las chicas.

14. No Hay Un Dios

No existe un Mago de Oz. No hay nada al final del camino. Y Godot nunca llega. No es verdad que no sepamos de amor, porque el verdadero amor lo hemos conocido componiendo este disco.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

La oportunidad de poder seguir haciendo música. Y ya si alguien se encuentra con el disco o con alguna de las canciones y le hace sentirse comprendido, pues ya te cagas (pero en plan de contentas).

