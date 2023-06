Pol Wagner – A Hard Place / Canción a Canción

Uno de los discos que más nos sorprendieron el año pasado fue Songs Against Interest, de Pol Wagner. Una exquisita colección de canciones que nos dejó un muy buen sabor de boca. En su día tuvimos una interesante charla con el artista gerundense y conocimos mucho mejor su proyecto musical, su manera de entender el oficio de hacer canciones y su trayectoria. Por eso, tener nuevo material suyo es una formidable noticia.

A Hard Place es el título bajo el que se reúnen las últimas composiciones de Pol, un EP que supone un nuevo punto de partida para él. El arranque de una nueva etapa en la que además contará con su propia banda de directo: The Classmates. Este trabajo está formado por cuatro canciones escritas, producidas, mezcladas y masterizadas por él mismo, en el estudio que tiene en su casa y en las que explota al máximo todos los conocimientos adquiridos tanto a nivel musical como de producción. Además, entre estos cuatro temas, se encuentra el primero que lanza en español, demostrando también que es capaz de desenvolverse en este idioma con igual naturalidad que en inglés. Volvemos a hablar con el músico de Girona y le pedimos que nos cuente un poco más acerca de A Hard Place.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Pol Wagner, y mi nuevo EP se llama A Hard Place, una colección de 4 canciones que me representan al 100% como artista y productor.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 25 de mayo en cualquier plataforma de Streaming. Tristemente en esta ocasión no va a haber formato físico.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La gracia de este EP, en parte, es que lo he parido yo completamente, en mi home studio cerca de Girona. He escrito, producido, grabado y mezclado absolutamente todo allí (menos baterías y una de las letras).

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El tema de las influencias es algo con lo que me cuesta bastante atinar a la hora de describir mi música… Y además, cuando lo hago, nunca coincido en lo que se me ocurre con lo que me comenta que le parece la prensa musical, que siempre me sorprendéis con las relaciones que hacéis entre mi música y la de otros artistas que quizás no están entre mis referencias directas. Tengo tantas influencias y tan eclécticas que prefiero que el puzzle lo hagan otros, es más divertido para mí.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Calma, la gran novedad de este EP, ni siquiera iba a estar en él hasta unas pocas semanas antes de su publicación. Empecé el tema como un ejercicio de superación de mi bloqueo hacia escribir en castellano y la grabación de las pistas de guitarras, bajo, batería y todas las voces fueron apenas tres horas en total.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Hemos tenido un par de bolos en los que hemos presentado el EP y el nuevo formato (con The Classmates) en Girona, uno de ellos un concurso que ganamos, y tenemos una fecha para setiembre… Pero sinceramente nos esta costando mucho encontrar bolos, es un formato nuevo y todavía somos un proyecto poco conocido. Todo llegará, supongo.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.

1. Calma

Una canción en español. A petición popular, tema en español. La letra, seductora y sensual, procede de una poeta amiga, Marina Vaquero, y es la adaptación de uno de sus poemas. Crear y sacar este tema cierra para mí un bloqueo mental que me había auto-impuesto durante muchos años.

2. Small Town Junkies

Es rítmicamente extraña y juguetona, sorprendentemente desenfadada pero en cierto modo intrigante. No es casualidad la sonoridad compleja de la canción, que va creando tensión que se libera durante los estribillos. Esto se refleja también en el tema de la canción, un retrato de la noche de las pequeñas ciudades que consideramos pintorescas, pero desde un punto de vista inestable y tembloroso. Aunque pueda parecer una alegre celebración de las noches de verano, la costrosa realidad es muy distinta. Esto es característico de mis letras, me gusta jugar tanto con la musicalidad como con la letra para crear una situación de inmersión total en realidades ocultas, incomodas o escabrosas.

3. The One

Este tema lamenta el estado actual de la industria musical y reflexiona sobre el estado constante de esperanza y desesperanza que existe en todo músico. Una esperanza renovada cada vez que se lanza música, y la sensación demasiado común, casi inevitable, de fracaso cuando esta «no es la buena / que nos hará ricos y famosos».

Hay referencias a los «fantasmas digitales»: esos cientos, a veces miles, de archivos creados, trabajados, guardados y olvidados en las nubes de la computación.

Sería difícil encontrar una canción más arraigada en el presente, con el auge de la IA y lo que parece ser la caída de los creativos y los creadores.

Este complejo momento lo desmenuzo en la letra con referencias a cosas como los golpes de dopamina que nos dan las redes sociales o la música: «las sustancias químicas de tu cerebro anticipan / el subidón de lo sentimental / un subidón que es accidental».

4. Believe in Luck

(Creer en la suerte) explora los complicados altibajos del juego, extraídos de un roce personal con la adicción al juego durante la pandemia.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Tenemos muchas ganas de tocar en directo y de que nos conozca más gente, y espero que estas canciones conecten con gente que las pueda disfrutar de verdad.

Escucha «A Hard Place» de Pol Wagner a continuación: