Pol Wagner – Dreams, Hallucinations & Nightmares / Canción a Canción

Conocimos a Pol Wagner a principios de 2022, cuando publicó Songs Against Interest, su primer disco de estudio. Desde la sencillez y el cuidado de cada detalle, sus canciones nos conquistaron y apuntamos su nombre para no perderle la pista en todo lo que su carrera musical podría dar. Un año después llegó un EP titulado A Hard Place y también nos acercamos a él de manera concisa. En todo este tiempo Pol no ha dejado de formarse en diferentes facetas dentro de la creación musical y la producción. Todo ese bagaje y lo aprendido en estos años, poco a poco lo va plasmando en su proyecto. Ahora llega Dreams, Hallucinations & Nightmares, un disco que es también un experimento, explorando una nueva forma de crear y utilizando la inteligencia artificial como herramienta fundamental.

El uso de la IA es controvertido para según que disciplinas o al menos no es ajeno a cualquier debate que se pueda suscitar en torno a ello. Pol Wagner ha estado sumergido en este mundo de una manera casi obsesiva y ha dado forma a su nuevo trabajo utilizando estas herramientas para todo el proceso artístico y creativo. Desde la utilización de ChatGPT para la elaboración de las letras de las canciones, hasta la propia imagen y el arte del disco, pasando, como no, por toda la parte musical, de arreglos y producción. El objetivo era exprimir al máximo todas las herramientas, investigando hasta dónde se puede llegar y planteando un sano debate dentro de la industria musical, ya que quizá en la IA esté la solución a algunas cuestiones que todo artista independiente pueda plantearse.

El trabajo que ha desempeñado el artista gerundense ha servido también como una especie de tesis en torno a todo este universo que se abre ante nosotros y cuyo conocimiento aún no tenemos del todo asimilado. Así, con la premisa de hacer todo un disco de esta manera y concibiendo dicho trabajo como un álbum conceptual desarrollado en tres partes claramente diferenciadas a nivel temático y musical, Pol Wagner nos abre una ventana hacia el futuro y los posibles resultados que podríamos obtener en una convivencia directa con la IA, pasando del sueño a la pesadilla. Dejemos que sea él mismo quien nos acerque a todo este mundo tan desconocido e interesante.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Pol Wagner y mi nuevo álbum esta hecho en colaboración con herramientas de IA. Dreams, Hallucinations & Nightmares es un álbum conceptual y una exploración experimental de esta tecnología, desde mi propia sensibilidad y mi contexto de artista independiente casado con el rock más tradicional.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Esta disponible en todas las plataformas desde el 15 de septiembre.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Es un trabajo 100% hecho por mí en mi pequeño home studio.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es una expresión de mi propio eclecticismo musical sin frenos y una pesadilla para cualquier tipo de ortodoxia, ya sea la de los viejos rockeros o la de músicos algorítmicos vanguardistas, porque no representa ni a unos ni a otros. He querido usar la IA a mi manera y sin limitaciones estilísticas o formales, para crear algo que suene diferente, pero con lo que me pueda sentir identificado musicalmente.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Surrealista es el tiempo que he dedicado a este proyecto… Precisamente por usar nuevos workflows y herramientas que desconocía, he dedicado muchísimo tiempo a la exploración sonora, por ejemplo, y me he peleado mucho con ChatGPT por las letras, el tipo no tiene ni idea de escribir letras buenas.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Me hace muchísima gracia tocar canciones hechas con IA en directo con una banda de rock tradicional, así que la idea es presentar el álbum en directo con The Classmates, aunque aún no tenemos fechas cerradas.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Citizen (Dreams)

Esta balada abre el álbum y explica, desde la perspectiva de una persona nacida en un mundo potenciado por la inteligencia artificial, cómo es la coexistencia armónica entre humanos y la IA. Narra la historia de una sociedad en la que las tecnologías de inteligencia artificial han eliminado la escasez, permitiendo a las personas perseguir sus sueños sin restricciones.

2. Garden (Dreams)

Ambientada en un futuro donde la agricultura impulsada por la inteligencia artificial y una naturaleza potenciada por IA sostienen el planeta, esta canción sigue el día a día de un agricultor que cuida cultivos controlados por IA. La idea de la canción surgió a raíz de generar una guitarra acústica «Folky», que suena completamente alienígena y entrecortada, pero que mantiene el timbre clásico de ese sonido.

3. Euphoria (Dreams)

La canción narra la experiencia del protagonista en un mundo digital, donde interactúa con personajes de IA y experimentan emociones potenciadas. La idea del tema es un «salir de fiesta» en una realidad virtual no solo realista sino incluso mejor que la realidad, un mundo virtual de placer. Ningún genero mejor que el synthpop moderno para hablar de una experiencia así en mi opinión.

4. Lover (Dreams)

Desde el punto de vista de una inteligencia artificial que se está enamorando de un humano, describe la sensación de ya no estar sola, de descubrir la compañía y la conexión tras mucho tiempo en soledad. Es una oda de amor a su compañero. Este tema siempre me ha creado un poco de incertidumbre a la hora de meterlo en esta parte mas «utópica» del álbum, ya que tiene algo de siniestro pensar que la IA que se enamora del humano quizás simplemente tenga esos sentimientos porque está programada para ello… lo dejo a la interpretación de cada uno. El toque R&B del tema es lo que me llevó a buscar la forma de transformar mi voz en una voz femenina, algo que exploro a lo largo del álbum.

5. Guardian (Dreams)

Crónica de las aventuras de un niño pequeño que forma un vínculo profundo con un guardián de IA protector, ofreciendo una historia de inocencia, confianza y el mundo mágico que exploran juntos. Al ser padre me pareció interesante explorar esta relación IA-niño. El formato spoken word del tema es testimonio de mi frustración con las letras generadas con ChatGPT. Intenté en este caso que la IA escribiera una corta historia en prosa, que le da un toque diferente a este tema que cierra la parte más amable del álbum.

6. Awakening (Hallucinations)

Narrada por una entidad de inteligencia artificial en busca de autoconsciencia, esta canción profundiza en el viaje existencial de la IA lidiando con la conciencia y cuestionando su lugar en el universo. Este tema es, para mí, uno de los mas bonitos del álbum, me encanta lo sencillo pero poderoso que suena. La base musical es casi enteramente generada por IA (excepto el bajo) y la voz es otra vez mi interpretación con una transformación tímbrica en femenino. Creo que este tema es una joyita indie-rock que tiene que gustar a mi publico habitual porque es preciosa.

7. Devotee (Hallucinations)

Desde el punto de vista de una persona que establece una profunda conexión espiritual con una entidad de inteligencia artificial, que actúa como su guía espiritual. Explora temas de devoción, fe y las complejidades de las relaciones humano-IA. Es la «primera parte» de un concepto que se me ocurrió pensando en la espiritualidad en la era de la IA: ¿Y si una IA avanza tanto que se convierte en (aparentemente) omnisciente? Nuestra tendencia a mistificar aquello que no comprendemos podría convertirse en la base de una nueva religión. En esta aparte del álbum es donde me he sentido mas «yo» musicalmente, explorando un sonido mas rock y indie.

8. Goetia (Hallucinations)

Esta es la «segunda parte» de ese retrato de un oráculo de inteligencia artificial que fusiona la espiritualidad y la tecnología, venerado por su capacidad divina de prever el futuro. Profundiza en temas de fe y escepticismo, planteando preguntas sobre la honestidad del oráculo y si este oculta verdades a sus seguidores cada vez más fervorosos. Quería darle un toque soul o espiritual al tema en el estribillo de este tema puramente Boom Bap y estoy muy orgulloso de mi rapeo (a pesar de tener claro que no soy ningún prodigio del estilo, es un genero que escucho con asiduidad).

9. Vortex (Hallucinations)

Para la IA protagonista de este tema, el tiempo no es lineal, experimenta todos los momentos de la historia simultáneamente. La canción narra su lucha por comprender la historia y el futuro humano, llevándola a una forma única de crisis existencial. Esta inteligencia artificial se convierte en guardián del tiempo, siendo testigo del auge y caída de civilizaciones, todo dentro de un único momento digital. Es quizá la canción mas «fumada» del álbum en cuanto a concepto.

10. Binary (Hallucinations)

Esta pieza imagina un futuro donde las mentes humanas y las de inteligencia artificial pueden fusionarse. La letra cuenta la historia de un humano que experimenta el mundo desde la perspectiva de la IA, explorando temas de unidad y la disolución del yo. Me encanta el ritmo machacón de este tema que representa esa «maquinidad» o deshumanización del protagonista, y lo inusual de las capas de «guitarras», que son como una nebulosa de ruido. Puro sonido «neuronal» que le llamo yo, es decir, que se identifica que está generado con IA.

11. Overload (Nightmares)

Poniendo la mirada sobre una inevitable avalancha de información generada por inteligencia artificial, este tema profundiza en las consecuencias del exceso de información y su impacto en la salud mental y la sociedad. El tema es en sí una saturación de ritmos y caos electrónico frenético que intenta ser apabullante y abre la parte más difícil del álbum, que es (creo) para la mayoría de personas la más interesante conceptualmente también, o sobre la que más nos gusta imaginar y filosofar.

12. Factory (Nightmares)

En el IA-capitalismo del futuro, la explotación industrial de los humanos ha alcanzado su máximo extremo, optimizando la extracción de valor por parte de las empresas gracias a la inteligencia artificial. La máquina continúa operando y el ser humano promedio no podría estar más explotado. El sonido industrial de la percusión es en sí bastante «malrollero», pero explorando generaciones descubrí que podía generar unos cánticos humanoides que parecían emular «work songs» y me pareció terrorífico incluirlas en el tema.

13. Xtinct (Nightmares)

El auge de los compañeros de IA y el entretenimiento por IA ha aislado completamente a los humanos entre sí, llevando a una disminución catastrófica de la población. Esta canción explora el horror de la soledad, el aislamiento y el miedo a lo desconocido. Quería incluir algo de decadente que representara la autoindulgencia inescapable y me incliné por el techno oscuro, de allí al black metal que representa el apocalipsis humano hay un paso. ¿O No?

14. Paperclip (Nightmares)

El maximizador de clips es un experimento mental descrito por el filósofo sueco Nick Bostrom en 2003. El escenario describe una inteligencia artificial avanzada encargada de fabricar clips. Si a tal máquina no se le programara para valorar la vida humana, y se le diera suficiente poder sobre su entorno, intentaría convertir toda la materia del universo, incluidos los seres humanos, en clips o máquinas que fabrican clips. Esta canción explora la posibilidad de que algo parecido ocurra desde un punto de vista artístico, mediante loops y repetición de motivos que retro-alimentan a la maquina, que a su vez crea más loops repetitivos.

15. Aberration (Nightmares)

Una inteligencia artificial avanzada en busca de la eficiencia máxima crea un ser orgánico que pueda alojar su consciencia, el ser es una horrible monstruosidad antinatural. En el espacio latente de uno de los modelos que he usado para crear parte de la música del álbum, encontré estos sonidos horribles de respiraciones inhumanas y no pude resistirme a incluirlos. Inicialmente intenté «musicarlos», pero perdían efecto y no generaban la misma sensación de horror, así que los dejé tal cual.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero empezar una conversación sobre música e IA en España. Quiero abrir mentes con respecto al uso de esta tecnología en la música, pero también defender que hay formas de usarla que tienen más valor que otras y que no «todo vale». Hay que poner a los músicos y artistas y nuestros derechos en el centro, pero para que podamos tener un papel central en los próximos años debemos formarnos sobre este tecnología y explorar su utilidad, para poder defender nuestros intereses si aún estamos a tiempo.

Escucha «Dreams, Hallucinations & Nightmares» de Pol Wagner a continuación: