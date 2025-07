Pumuky – No sueltes lo efímero / Canción a Canción

Desde las primeras escuchas tuvimos esa sensación y ahora, pasados unos meses desde su lanzamiento, seguimos con la misma idea firme: No sueltes lo efímero es uno de los mejores discos de este 2025 y seguramente encabezará muchas de esas listas a finales de año. Tras diez años sin publicar un álbum de larga duración, Pumuky han regresado con una colección de canciones de gran calado emocional y contundencia musical. Su característico estilo, en el que el slowcore y el shoegaze se entrelazan con retazos de dream pop y de indie-rock, se consolida en este trabajo. La banda que actualmente forman los hermanos Jaír y Noé Ramírez, junto a Mariano Gracia y Albert Morales ha puesto todo lo que tiene dentro al servicio de un disco que gana con cada escucha, erizando la piel y removiendo el interior de todo aquel que se adentra en su universo sonoro.

Hablamos con Jaír Ramírez, la cara más visible de Pumuky, la cabeza pensante detrás de estas personales y emocionantes letras. Junto a él, nos sumergimos de lleno en cada una de las canciones que dan forma al disco y así, como si de una guía de escucha se tratara, volvemos a dejarnos llevar por las texturas de este trabajo y por las sugerentes historias que aquí se cuentan. No sueltes lo efímero es un maravilloso viaje en el que los sentidos se agudizan para tocar y acariciar algunos de esos lugares intangibles que se esconden en la mente y el alma humana.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Soy Jaír Ramírez, natural de Tenerife pero de madre valenciana y padre manchego, criado en los ochenta en una barriada de Icod de los Vinos, un pueblo en las faldas del Teide y a un tiro de piedra del Drago Milenario. Al menos desde 2003 me llevo escondiendo en un proyecto musical llamado Pumuky, la mayor parte del tiempo en compañía de mi hermano Noé.

Acabamos de publicar No sueltes lo efímero, nuestro 5º LP, en esta ocasión junto a Mariano Gracia y Albert Morales, nuestro nuevos aliados en la banda. 10 canciones maceradas durante varios años, construidas con muchos sintetizadores, guitarras eléctricas pasadas por distorsión, delay y reverb (en ese orden), bajo, batería acústica, y una voz.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Salió el 28 de febrero con el sello/colectivo canario Keroxen, aunque prácticamente fue una autoedición porque queríamos tener el control de casi todo lo que se pudiera controlar, que tampoco es tanto porque el suceso imprevisto nos acaece a todos.

Está disponible en plataformas digitales. Lo estaba en una edición en vinilo verde ya agotada, pero aún lo puedes conseguir en vinilo negro en nuestro Bandcamp, contactándonos directamente por e-mail o redes sociales, y pidiéndolo en tu tienda de discos favorita.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Todas las voces y sintetizadores que aparecen en el disco los fui grabando a mi ritmo en el sótano de mi casa, a lo largo de 2022 y 2023, mientras también iba perfilando el repertorio con mis compañeros. La mayor parte del trabajo lo hicimos en la distancia, porque vivimos en islas diferentes, pero también nos veíamos de vez en cuando para confrontar juntos todo el material que íbamos desarrollando y ver con qué nos íbamos quedando.

Finalmente, a principios de 2024 nos vimos preparados para viajar a los estudios La Mina, en Granada, para registrar el resto de instrumentación con Raúl Pérez, que estuvo a cargo de la grabación y las mezclas finales. El disco lo produjimos nosotros mismos principalmente, aunque Raúl siempre se implica mucho en todo el proceso y nos ayudaba a salir airosos cuando nos metíamos en algún callejón sin salida. Finalmente, lo masterizó Rafael Anton Irisarri en sus estudios Black Knoll.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Lo haría indirectamente enfocándome en sus circunstancias. Este disco surgió a lo largo de un proceso bastante largo, muy privado la mayor parte del tiempo, donde si hubo alguna motivación primaria mientras escribía las canciones era la de intentar encontrarme un poco mejor, buscar un poco de paz mental. En lo que menos estaba pensando mientras lo componía era si este material se publicaría o no, o cuándo y cómo, así que esta «condición ambiental» quizás lo impregnó de cierta intensidad y vulnerabilidad que difícilmente lo podría haber replicado en un local de ensayo, o estudio de grabación, con más gente alrededor. No puedo hablar en nombre de mis compañeros, tenemos influencias musicales bastante dispares, pero yo siempre digo que mis principales influencias son mis propias limitaciones.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En 2010 grabamos nuestro disco Plus Ultra también en La Mina, y casi 15 años después estábamos de nuevo allí, grabando otro trabajo. Cuando terminamos la grabación, y sin preguntarnos nada, Raúl abrió en su ordenador su repletísima agenda y nos dejó ya reservado el estudio dos semanas dentro de otros 15 años.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Nos alegra poder tocar música en vivo para las personas que quieran acercarse a escucharla, pero la verdad es que no es el fin por el que publicamos discos. Aun así daremos algunos conciertos y por el momento podemos anunciar que, aparte de haber estado el 26 de junio en Oviedo (sala La Salvaje), el 12 de septiembre estaremos en la isla de El Hierro (Festival HeroFest), el 25 de septiembre en Madrid (sala Villanos), el 26 de septiembre en Zaragoza (La Lata de Bombillas), el 27 de septiembre en Lleida (Tocata) y el 16 de octubre en Barcelona (sala Vol).

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

Creo que las canciones se explican mejor por ellas mismas, o prefiero que cada uno se las explique a su manera, entendiéndolas según su propio contexto y necesidades. Pero intentaré hacer algunas reflexiones al respecto o iré contando algún detalle que solo sepamos nosotros…

1. El salitre de tus labios

La escribí teniendo en mente a una persona que estaba siendo atravesada por un dolor muy grande al que no se había enfrentado antes, intentando encontrar las palabras adecuadas por si le podían consolar de alguna manera. Se la dejé escuchar y me pidió cantar un trocito en ella, y así lo hizo en su última estrofa. No pudimos evitar llorar mientras lo hacíamos, algo que no me había pasado nunca grabando una canción.

2. Lo recuerdo todo

La memoria muscular es esa que te permite realizar un movimiento perfecto sin apenas pensar en ello. Me imaginé que veía una foto y que eso me generaba algún tipo de «memoria muscular sensorial» que me permitía despertar de ese letargo al que te empuja el ritmo de la vida moderna, esta rutina que te anestesia, acordándome de golpe de toda esa gente a la que quería, recordando con detalle por qué la quería, y actuando en consecuencia: reafirmando también con firmeza mi amor y lealtad hacia ellos. Intento escapar de ese tipo de desmemoria individualista donde uno cree que no necesita a nadie más y que puede con todo solo.

3. La singularidad

Viene de una maqueta que grabamos hace más de 20 años, pero que nunca lograba dar por terminada. Con otra letra, otra estructura, en otra escala musical, por fin lo conseguimos, es por ello que la considero una canción un poco revolucionaria. Porque hoy día, cuando algo no termina de funcionar del todo bien, se rompe o está ya muy desgastado, se tira a la basura y se cambia por algo nuevo, y en esta canción se habla principalmente sobre reparar, sobre cuidar, de ahí la singularidad.

4. Terriblemente bello

Una oda a la juventud, pero a una juventud que no está condicionada por los años que se tenga, sino más bien por no estar infectada del cinismo y la desesperanza que suele abundar entre muchos adultos. Adultos que también pueden tener cualquier edad, por cierto.

5. Si no sabemos dónde ir

«La belleza perseguir si no sabemos dónde ir», dice una de las estrofas de la canción. Pero la belleza en mayúsculas, la que también es bondadosa. Es un descarte de nuestro disco El bosque en llamas, con otra letra, porque creemos en las segundas oportunidades; y también en las terceras y las cuartas.

6. Estudio sobre mi rabia

Por esa sensación de futilidad en nuestras acciones, por todo lo que se escapa a nuestro control, como ese horizonte común al que todos nos acercarnos, a veces es difícil escapar de la rabia. Pero hay que seguir intentándolo para no ser consumidos por ella, mientras realizamos este camino al que llamamos vida, que es sencillamente un milagro.

7. Escapismo o barbarie

Esta canción empieza, y también acaba, con un «todo va bien», porque creer que algo puede suceder suele ser el primer paso para que termine sucediendo. Pero por supuesto no siempre sucede, de ahí «El desencanto».

8. El desencanto

Iba a dura 8 minutos pero al final nos entró el bajón y la dejamos en 2:24. Cuida de los tuyos, que luego un día llega una tormenta sin avisar y hay que arroparse entre todos.

9. Hablando con los animales

Uno de esos días donde se te hace insufrible estar con uno mismo y te gustaría poder hablar con los animales con los que convives para que te dieran algún consejo vital que pudieras hacer tuyo. Esta canción tiene un sampler muy breve, que se va repitiendo, de una película muy bonita. Creo que nadie se ha dado cuenta, o al menos nadie nos ha comentado nada. Si lo descubres avísanos si quieres, que nos hará ilusión.

10. No sueltes lo efímero

Con el paso del tiempo todo termina siendo efímero, así que es perseguir un imposible. Pero estar más aferrado al momento presente, intentar ser más consciente de lo que ocurre mientras está pasando, y valorarlo, no darlo todo por sentado o seguro, puede impregnar de cierta naturaleza de eternidad a nuestra existencia fugaz.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Desde un enfoque personal este disco publicado es el fruto de un trabajo ya finalizado, sellado, entonces para mí ya cumplió su función principal. Sí me alegraría saber que, al igual que a mí me ayudó hacerlo, pudiera ayudar de alguna manera a alguien que lo escuche.

Escucha «No sueltes lo efímero» de Pumuky a continuación: