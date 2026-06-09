Querido – ¿Qué Seré Yo? / Canción a Canción

Hace un par de años que empezamos a oír hablar de Querido gracias a su álbum debut Una Nueva Esperanza IV. En aquel disco, la banda formada por Andrés Ferreiro, Antón Vigara, Roque Vázquez y Raúl López, presentó los mimbres de una carrera y un proyecto con mucho recorrido por delante. En aquellas canciones descubrimos un universo propio y una manera muy particular de contar historias. Todo eso se consolida ahora con su segundo larga duración, que lleva por título ¿Qué Seré Yo?.

Querido han facturado un trabajo casi conceptual, donde los interrogantes y las dudas son el leitmotiv del mismo. Así, junto a unos audios que marcan el ritmo del álbum y sirven para dar contexto a las canciones, ¿Qué Seré Yo? profundiza en las emociones cuestionando y preguntando acerca de ellas, y dejando que la música y la letra lleven al oyente a la reflexión, más allá de modas, números y algoritmos. Ellos mismos nos acompañan en este recorrido por un disco que supone una nueva piedra de toque para los vigueses.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos una banda de Vigo que está presentando su segundo disco. ¿Qué Seré Yo? es nuestro segundo disco, un salto de calidad y cambio de punto de vista respecto al primero, Una Nueva Esperanza IV. Es un disco mucho más maduro en lo musical y, sobre todo, en los textos. Es un disco que plantea preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho o nos haremos, y probablemente algunas de ellas no lleguen a tener respuestas.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Publicado el 16 de Abril de 2026. Cuenta con vinilo como formato físico y está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

De la producción se ha encargado Sergio Martínez Puga, al igual que en el primer disco. Lo hemos grabado en Planta Sónica, Vigo, con Pancho Suarez como ingeniero de grabación. También se han grabado dos de las colaboraciones en Casa Talisio, Madrid, donde trabajan Lucas Piedracueva y Jacobo Naya, encargados de mezcla y master respectivamente.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Desde la composición del disco siempre tuvimos claro que queríamos que fuera un disco mucho más humano que el anterior, tanto a nivel de sonido como a nivel de texto. En nuestra opinión, lo hemos conseguido en ambas facetas. A nivel sonoro es un disco mucho más desnudo, con mucha menos producción, lo que consigue que los pocos elementos que hay tengan cada uno su lugar e importancia. A nivel de texto hemos llegado a la conclusión de que es un disco de preguntas, que no dejan de ser el motor del ser humano desde el principio de todo. Son preguntas personales, de las que te haces en los momentos importantes, de las que te cambian un poco al hacértelas, sin necesidad de que haya una respuesta.

En el caso de las influencias hay tres discos que creemos que han marcado este ¿Qué Seré Yo?. El primero sería La Balada de Delirio y Equilibrio de Veintiuno, ya que es el disco que inspiró una de las partes fundamentales del disco, que son los momentos de los audios. En segundo lugar, y seguramente el más sorprendente de todos, Cuarto Azul de Aitana, ya que es un disco que nos marcó un poco la idea de que este disco bebiese mucho del pop dosmilero que escuchábamos de niños. Y por último, Impronta de Lori Meyers, porque es el disco que más hemos escuchado durante el proceso de creación y grabación del disco y, probablemente sin saberlo, lleve inspirando gran parte de este disco sin nosotros saberlo.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues creemos que no hay ninguna anécdota en especial. El simple concepto de cómo se compuso este disco puede que sea lo más curioso. Nosotros somos de Vigo y todo el mundo sabe que clima tenemos en el norte de España… Pues aún así, decidimos que era buena idea componer este disco en pleno noviembre, con 10 grados diarios, en una finca, al lado del mar, haciendo un churrasco todas las semanas como si estuviésemos en pleno julio. Esto significó muchos resfriados y enfermedades varias, como era de esperar.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos dos conciertos de presentación. El 5 de junio en ya lo hicimos en Vigo y el 11 de junio será en Madrid. A partir de ahí, tenemos una gira de salas en octubre, que ya se pueden conseguir las entradas.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. ¿Qué

Es el tema con el que empieza el disco y es donde empieza la cadena de audios que posteriormente se conecta con las otras dos partes que formarán el título del disco.

2. ¿Solo Quiero Estar?

Fue una de las primeras canciones que se compusieron para este disco. Es una canción que está hecha a partir de frases dichas por alguien de nuestro alrededor en un momento concreto, y esa persona no sabe que son frases suyas.

3. ¿El Corazón?

Es una canción que nace de nuestra parte más friki, concretamente de una de nuestras series favoritas que es One Piece. Hay un personaje que tiene la habilidad de coger el corazón de las personas y ponerlo en los cuerpos de otros, y de ese concepto nace la idea de la canción, que al final se junta con una parte más humana que trata sobre la duda y la poca capacidad del ser humano para tomar decisiones.

4. ¿Cómo No Conocí A Vuestra Madre?

Está pensada como una conversación, de ahí que contásemos con Merino para hacer la colaboración. La idea de esta canción nace como si alguien estuviese mandando un mensaje de Whatsapp. Las estrofas serían una conversación por mensaje entre dos personas, mientras que el resto de la canción complementa la idea de que es una canción que habla de hipotéticos y cosas que no pasaron ni pasarán.

5. ¿Y Si Puedo Soportarlo?

Es una canción que nace otra vez de nuestro frikismo, ya que la idea está basada en el lore de un videojuego, en este caso de Elden Ring. Utilizamos ciertos elementos de este juego para adaptarlos a nuestra narrativa y volver a tratar otra vez la duda que existe permanentemente en el ser humano.

6. Seré

Es la parte central de los audios.

7. ¿Quizá Es Así?

Es la primera canción que se compuso para este disco. Es la canción que marca el concepto de la duda y la incertidumbre que nos rodea en todo momento.

8. ¿Capacidad?

Es la canción en la que hay un poco de beef del disco. Donde decidimos quejarnos un poco de que internet sea gratis y de que todo el mundo puede opinar de algo sin tener la más mínima idea. Aunque finalmente llegamos a la conclusión de que lo mejor es pasar del tema y centrarse en uno mismo.

9. ¿Ser Un Robot?

Fue el primer single del disco y una de las canciones que en proceso de producción nos marcó el camino, ya que fue con la que tomamos la decisión de hacer un disco más desnudo en lo que a producción se refiere.

10. Yo?

Es la última parte de los audios y lo que cierra lo que sería la parte principal del disco, que habla de las dudas y la reflexión viendo lo que hay dentro de cada uno.

11. ¿Qué Va A Pasar?

Es la última canción del disco y la única que se sale de lo que sería la primera parte del disco marcada por el paréntesis del “¿Qué”, “Seré” y el “Yo?”. En este caso, creemos que es la pregunta más importante de todas y que, hagas lo que hagas e intentes lo que intentes, no va a tener respuesta, ya que te plantea una pregunta sobre el futuro, que es la única respuesta que no podremos tener nunca.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Tranquilidad y la oportunidad de tocarlo en directo las máximas veces posibles.

Escucha «¿Qué Seré Yo?» de Querido a continuación: