Quinto Elemento – Inmortales / Canción a Canción

Fue en 2020 cuando Quinto Elemento publicaron su primer EP, bajo el título de Realimentación, trabajo con el que empezaron a darse a conocer, si bien es cierto que la pandemia les cogió en medio de todo ese proceso. Más de tres años después desde aquel lanzamiento, el grupo vallisoletano vuelve, esta vez con su primer larga duración. Inmortales es una colección de 10 canciones con las que el cuarteto da un paso más en este camino que empezaron a transitar hace unos años.

Aprovechando el lanzamiento del álbum, hablamos con Quinto Elemento y les pedimos que nos acompañen en un recorrido por cada uno de los temas que dan forma a Inmortales. Canciones de melodías incontestables y letras muy en la línea de su generación que a buen seguro les llevarán a muchos lugares de nuestra geografía y a un gran número de oídos.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Quinto Elemento grupo de indie/poprock y presentamos nuestro ultimo disco Inmortales (2023), un disco lleno de experiencias y sentimientos propios en el que esperamos que la gente se sienta identificada, con mucha variedad musical (canciones lentas, cañeras, bailongas…). Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros en hacerlo.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco está disponible desde el 27 de octubre en todas las plataformas digitales y en físico para toda la gente que lo quiera.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Este disco lo grabamos en Neo MusicBox en Aranda de Duero, teniendo a los mandos de la grabación y la mezcla al gran José Caballero y a la producción al musicazo Fermín Bouza.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El significado de este disco se ve reflejado en el titulo Inmortales, con este titulo queremos expresar que por muchos inconvenientes, problemas, impedimentos que nos ponga la vida, tanto en el apartado musical como en el personal, siempre conseguimos salir adelante y con mas fuerza que nunca, y la prueba de todo esto esta reflejada en este disco.

El sonido de este es compacto, con fuerza, moderno y con matices clásicos, con unos sintes protagonistas pero que no distraen, unas guitarras cañeras, un bajo y una batería que son uno y hacen que todo el peso de la canción tenga sentido, y la voz en muchas tesituras, dependiendo del tema, pero aportando el significado necesario. Cada miembro del grupo tenemos influencias muy diferentes pero en este disco se pueden ver varias de ellas, desde el poprock de Despistaos, Pignoise, etc., al indie de Arde Bogotá, Viva Suecia, Shinova, etc.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En el estudio de grabación había una maquina de basket como la de los recreativos y todas las bandas que pasan a grabar por allí se echan unas partidas. Pues nuestro objetivo desde el primer día que llegamos fue batir el récord y el penúltimo día de grabación nuestro bajista Rubén lo supero. Eso fue nuestro broche final para el disco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Estamos trabajando para conseguir el mejor show y sonido posible para los directos, y sobre todo para defender como se merece este disco. Tenemos varias fechas cerradas pero no podemos decir nada todavía, estad atentos a nuestras redes sociales @quintoelementoficial y ahí publicaremos todo.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Divergente

Sonido cañero, contundente, ritmo no muy rápido y con unas guitarras muy notorias. Nos parece una canción genial para abrir el disco porque creemos que nos representa muy bien. Una letra con un significado principal, pero con un trasfondo detrás.

2. El Error

Esta es una de nuestras canciones favoritas del disco, una letra muy sentimental y un sonido lento y suave que en los estribillos rompe. Nos transmite mucho a la hora de tocarla y, sin duda, nos acompañará muchos años por los escenarios.

3. Abierto el Corazón

Una letra que habla de la dificultad del amor y de los sentimientos. Ritmo medio y muy bailongo ,con melodías pegadizas. Una de las canciones que no puedes dejar de escuchar.

4. Negociando las Dudas

Desde el principio te incita a bailar, con un ritmo muy discotequero y unas guitarras funky, junto a unos sintes muy ochenteros. Sin duda, la canción mas diferente del disco y con mucho rollo.

5. Latidos

Tenemos el privilegio de contar con una colaboración que nos hace mucha ilusión, José de Embusteros. Él le aporta un color a esta canción de desamor único, además de unos sintes muy potentes y una batería con mucha pegada. Sin duda una de las mejores canciones del disco.

6. Lo Esencial y lo Salvaje

Otra canción que podemos presumir de la colaboración que tenemos, esta vez Edu de Comandante Twin, que aporta a esta balada un sentimiento muy especial con su gran voz. Un sonido que empieza lento y suave, y que a lo largo de la canción se va poniendo fuerte y con cada vez más capas de instrumentos, hasta que acaba rompiendo en el estribillo. Una canción desgarradora que es uno de los emblemas del disco.

7. Jugando con fuego

La mas rápida de todo el disco y la mas rockera, sin duda, con melodías muy pegadizas y muy alegres, guitarras contundentes y unos graves redondos. Una letra muy narrativa de una historia personal. Nos encanta tocarla.

8. Gracias

La gran balada del disco. Lleva un ritmo ternario como los vals, y una letra muy sentimental y profunda, guitarras acústicas, órganos, baterías pesadas y estribillos épicos, todos los ingredientes para hacer una gran balada poprock. Tocarla siempre nos lleva a otra dimensión y nos encanta.

9. Inmortales

La canción que da titulo al disco y, sin duda, una de las mejores. Unos sintes muy predominantes y potentes, ritmo medio rápido y cañero, una canción para darlo todo. Sin duda se convertirá en uno de nuestros emblemas allá donde vayamos.

10. Desde que tú no estas

La ultima canción de nuestro disco es un remix en colaboración con We are not Djs, que le han dado un rollazo electrónico increíble. Nuestra canción Desde que tú no estás salió como single en plena pandemia y se ha convertido en nuestra bandera pirata, ya que ha llegado a mas de 100.000 reproducciones en Spotify y es la canción más pedida siempre. Gracias a este remix la hemos podido meter como bonus a este disco para darle el broche de oro que se necesita. Una canción festivalera que no podrás dejar de cantar y bailar.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que este disco nos haga despegar más todavía, que nos lleve a sitios donde jamás hubiéramos pensado llegar y, sobre todo, deseamos que a todos los oyentes les encante tanto como a nosotros.

Escucha «Inmortales» de Quinto Elemento a continuación: