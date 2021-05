Ramírez Exposure – Exit Times / Canción a Canción

El adjetivo luminoso es quizás el que mejor resume lo que la música de Ramírez Exposure significa y transmite, algo que podemos comprobar de manera fehaciente con su nuevo álbum, Exit Times. Estamos ante el tercer larga duración del proyecto tras el que está el músico valenciano Víctor Ramírez, que contiene diez piezas de pop brillante, perfecto para los días soleados que tanto caracterizan esta época del año.

Exit Times es la primera referencia de Ramírez Exposure con el sello Lovemonk Records y se trata de un álbum grabado por el propio Víctor y masterizado por Ed Brooks y Rachel Field en Seattle. Son diez los temas que se recogen en el disco, diez nuevos ejemplos de sunshine-pop, diez pequeñas píldoras de optimismo y, como decíamos, de luminosidad a raudales. Aprovechando la publicación de Exit Times, pedimos a Víctor Ramírez que nos cuente detalles de todo lo que nos podemos encontrar al acercarnos a sus nuevas canciones.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Víctor de Ramírez Exposure y mi nuevo disco se llama Exit Times.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

A partir del 19 de mayo estará disponible en todas las plataformas digitales pero ya se puede comprar en vinilo o cd a través de la página de bandcamp: www.ramirezexposure.bandcamp.com

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado en mi habitación usando una consola multipistas y han colaborado en la distancia Ken Stringfellow y Brian Young que son músicos amigos ya habituales en mis discos.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco de sunshine-pop en el que priman los juegos de voces y las armonías vocales. Siento una enorme admiración por creadores como Brian Wilson, George Harrison, Andy Partridge, Colin Moulding, Alex Chilton, Lindsay Buckingham, Beck, Susan Cowsill o Susanna Hoffs.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Quiero una normalidad lo más absoluta posible para poder presentar las canciones de este disco y espero que pueda anunciar una gira en condiciones lo antes posible.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Bridges And Roads

Es una canción que había hecho en colaboración con mi amigo J.T. La compuse en el 2013 pero no estaba terminada del todo cuando la retomé. La canción habla de cómo en ocasiones tomamos caminos o decisiones que son verdaderas trampas y que nos alejan de la esencia de nuestro ser y de nuestras verdaderas aspiraciones vitales.

2. Exit Times

El corte número dos es el de la canción que da título al disco. Surgió ese título a través de un boletín informativo que leí en internet hace unos años. Encontré información acerca de una organización pacifista y ecologista de Portland, Oregón, que aboga por la extinción voluntaria del ser humano como única solución para salvar el planeta. El movimiento se llama VHEMT. Hay una “lógica innegable” en los argumentos de VHEMT porque es verdad que la degradación medioambiental a la que ha llegado nuestro planeta es, al parecer, bastante irreversible ya y el único responsable de todo esto ha sido el ser humano.

A través de este título, la escritura de las letras fue mucho más sencilla para mí. Me permitió centrarme en una temática concreta a través de la cual poder escribir con ironía acerca de los perniciosos dogmas, esos con los que nos invaden continuamente con el único fin de impedirnos desarrollar nuestra preciada libertad individual. Me hace gracia que la mayoría de la gente pueda pensar que Les U. Knight (el creador de este movimiento) esté completamente pirado por las cosas que dice, cuando en realidad debe de ser un tipo la mar de interesante y verdaderamente concienciado con el medioambiente. Además, hay cosas institucionalizadas y completamente normalizadas por la población que, si se investigasen un poco más a fondo, se descubriría que son más dañinas que las pintorescas ideas del movimiento VHEMT.

3. A Silly Ode To A Serious Love

Ofrece lo que el título anuncia. Es una oda bobalicona al dulce amor, bastante breve y concisa (no llega a los dos minutos de duración). Me gustan las canciones que dicen muchas cosas en muy poco tiempo.

4. The Rituals

Creo que es mi canción favorita del disco. Le tengo mucho cariño porque es la primera que compuse para el disco y ese estribillo pegadizo de llamada y respuesta me parece una de las cosas más chulas que he hecho nunca. Me lo pasé en grande planeando los coros con Ken a través de notas de audio.

5. Another Fool With A Good Heart

Es la canción que más le gusta a mi madre de todo el disco.

6. Dalingeria

Es una canción dedicada las pinturas de Angela Dalinger. Hay muchísima metaficción en esta canción porque aquí estoy hablando de algo irreal e imaginario, ya que la letra incluye descripciones de las historias que cuenta en sus pinturas. Mi amiga Angela es una persona con una enorme sensibilidad y me encanta el vínculo artístico que hemos creado juntos.

Aprovecho aquí para enumerar algunos de los elementos que aparecen en la portada y que creo que son muy significativos:

1. En la pantalla de televisor aparece un fotograma de la serie de televisión del detective Colombo (Peter Falk)

2. El perro que sale es mi perro Colombo (Sí, se llama así en honor al divertido detective)

3. Cerveza sin alcohol MAHOU (La única cerveza sin alcohol que me gusta)

4. Portada del Brainwashed de George Harrison

5. Fotografía en blanco y negro de mi tío abuelo.

6. Plantas carnívoras encima del altavoz (es una metáfora que prefiero no desvelar)

7. Los libros que aparecen encima de la mesa de mármol son: La Guerra Civil Española de Antony Beevor y la revista de abajo es de TV Guide. No se ve bien pero si se viese, sería una en la que aparece Janine Turner promocionando Doctor en Alaska

8. Exit Times en una señal de salida de incendios.

7. Vivid Night Dreams

¡Esta es mi canción de synthpop! 😊

Vivid Night Dreams tiene el mismo toque cinemático de Dalingeria y la letra habla de un sueño muy onírico que tuve la noche antes de componerla. Fue uno en el que tuve sensaciones placenteras pero también otras algo desagradables. No sé si fue un sueño, una pesadilla o las dos cosas, pero sin duda me inspiró para componer esta canción.

8. You Are Going Far

Me lo pasé genial grabando esta. Es una canción de lo más pop con una letra muy vitalista y emocionante. Hay un gran trabajo a nivel vocal entre Ken y yo. Me gusta mucho cómo casan nuestros dos timbres de voz aquí.

9. Psychic Science

Este tema instrumental formaba parte de un error en una pista de coros en Dalingeria.

10. Dysfunctional Girl

Es el eterno descarte. Una primera versión (diferente a esta) fue excluida de mi primer disco Book Of Youth (2015). Luego fue descartada de Young Is The New Old (2017) y finalmente, a modo de reconciliación, decidí incluirla en Exit Times para no tener que volver a pensar nunca más qué hacer con ella. Siempre me pareció una canción muy huérfana y me alegra haberle encontrado su lugar en este disco. La grabé con Marc en Estados Unidos. Marc Jonson es alguien muy importante en mi trayectoria y quería que también formase parte de este trabajo, aunque fuese recuperándole de otra grabación anterior. Creo que es mi tema más ‘Beatle’.

Escucha “Exit Times” de Ramírez Exposure a continuación: