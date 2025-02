Ramon Mirabet – V / Canción a Canción

Hace doce años que Ramon Mirabet empezó su andadura musical con el lanzamiento de su álbum debut, tras muchos años pateándose las calles de algunas ciudades europeas intentando buscar su propia identidad artística. V, su quinto disco, bebe de todo eso y supone un homenaje a su propia carrera. Una mirada atrás con los pies bien asentados en el presente apuntando hacia el futuro. Todo este bagaje le ha permitido afrontar esta etapa de su vida con plena libertad, disfrutando de ella sin ataduras ni prejuicios.

V es un disco muy sincero, en el que Ramon canta en tres idiomas, según lo que la propia canción pida, y hay mucho de su infancia, de su padre y de él mismo. En resumen, es un álbum que habla de la vida y sus contradicciones. Os invitamos a descubrir un disco tan honesto que emociona escucharlo y lo hacemos recorriendo todas las canciones de V, su grabación y significado, todo de la mano de su propio auotr.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Pasé más de seis años tocando en la calle en las principales ciudades de Europa, pero fue en París, más concretamente en las escaleras de Montmatre, donde se convirtió en uno de mis lugares favoritos para actuar. Gracias a mis actuaciones improvisadas, gané suficiente dinero para grabar y producir mi primer álbum. En 2013 grabé mis primeros temas para el disco Happy Days (Warner), en el que mezclé sueños, energía y mi pasión por los clásicos del rock, el blues y el jazz.

En 2016 lancé mi segundo álbum Home Is Where The Heart Is (Warner) y fue un gran salto hacia los grandes escenarios. La gira de promoción de mi segundo álbum fue vista por más de 140.000 personas en más de 90 conciertos. En 2019 presenté los temas de mi tercer disco Begin Again, presentándolo en el Palau de la Música Catalana de Barcelona​. Ese año se acabó con otro concierto inolvidable en la Basílica de Santa Maria del Mar. En 2022, presenté mi cuarto disco FREE, que lancé de manera independiente, en el Gran Teatre del Liceu.

Ahora con V sigue esa aventura que empezó en las calles y que no sé a dónde me llevará ☺️

V es un disco sincero, del que estoy muy orgulloso y en el que he hecho lo que más me apetecía hacer ahora. Sin miedos ni prejuicios. Este año ha sido especial para mí, he cumplido los 40 y me ha liberado de muchos pensamientos e inseguridades. Aun así, siento que sigo siendo el mismo niño. Este disco, en parte, me lo regalo a mí mismo, al hombre, al chico y al niño.

Un disco que, cuando lo escuchéis, quiero que os dejéis llevar por todos los estados de ánimo por el que viajan las canciones. De la 1 a la 10. Soy una persona muy emocional y siento que soy cada estado emocional de cada una de las canciones, aunque no tengan nada que ver las unas con las otras. Al fin y al cabo, estamos todos hechos de esto, de contradicciones.

Mi nuevo álbum se titula V porque es mi quinto disco y es una manera de reivindicar mi carrera. Una manera de reivindicar todos mis discos anteriores. Es un disco de dos caras -la A y la B- y cada cara empieza con una grabación mía de cuando era pequeño y solía jugar con el radiocasete de mi padre. Y empieza así porque es una manera de darle las gracias a ese niño y de decirle que sus sueños se están cumpliendo.

En V cada canción tiene una historia detrás y tenía que ser contada en la lengua en que la he sentido. Lejos de cualquier intención comercial, sino una inquietud personal. Love Is Everywhere, por ejemplo, habla del amor que siento por los conciertos y la comunión que se crea con el público, y la sentía en inglés. O Per Sempre Més, mi última conversación con mi padre, debía ser en catalán.

En definitiva, un disco donde la libertad define cómo me siento y lo que quiero ser.

Con todo esto, quiero deciros que me muero por empezar la gira, que cantemos juntos las canciones y que celebremos la vida y la música de la mejor manera que sabemos hacerlo: en directo, en carne y hueso, en presente.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 24 de enero en todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Grabado en La Casamurada por Jordi Mora y en Provença 115 por Joel Condal. Acompañado por mis músicos, como siempre. Producido por Joel Condal, mis músicos y yo.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

V es un disco inesperado para mí, ya que no pensaba en grabar ningún disco hasta finales del 2025. Pero durante nuestra gira por California, Puerto Rico y México me di cuenta que quería volver con más fuerza que nunca, y V ha venido para darme esa fuerza. Las canciones beben de mil estilos, de mil estados de ánimo. Sin barreras estilísticas ni comidas de cabeza por tener nada coherente, excepto la coherencia de cómo me siento ahora: completamente libre.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En La Casamurada, una antigua masía de 1000 años de antigüedad convertida a estudio, hubo presencias del más allá durante un periodo de tiempo hasta que se limpió. Sobre todo en la habitación donde dormí solo durante las 3 semanas de grabación. 🤓 Energía a tope para que saliera el mejor disco.

También tengo que darle las gracias a la canción Esperanza y el viaje a México, por hacerme abrir los ojos y querer entrar de nuevo al estudio.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

14 febrero Apolo Barcelona

21 febrero Sala Villanos Madrid

21 marzo Sala Zero Tarragona

22 marzo Café del Teatre Lleida

28 marzo Auditori Girona

El resto de salas nacionales las anunciaré después de los conciertos presentación.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Intro I

Audio grabado por mí cuando tenía 5 años y solía jugar con el radiocasete de mi padre.

2. The Renaissance

Una canción que habla del renacer que he sentido después de un periodo difícil. Y va a ser una bomba en directo.

3. Love Is Everywhere

Canción que habla de las ganas que tengo de volver a estar en el escenario. 1000 veces he imaginado este momento con esta canción. Es un canto al amor hacia el público y lo que es capaz de crear la música en directo.

4. Please Please Please Me

La letra lo dice todo…

5. Ahora y Aquí

Mi primera canción pop-rock en castellano. Acompañado de Bely Basarte. Una canción que habla de vivir el presente y lo bien que nos sienta hacerlo así.

6. Intro II

Audio grabado por mi cuando tenía 5 años y solía jugar con el radiocasete de mi padre.

7. Convencerte de algo que ni yo sé cómo hacer

Una de mis canciones preferidas del disco. No dejo de escucharla en bucle. Es un mensaje de cariño, empatía y apoyo que le doy a una persona muy importante para mí y que pasó por un momento muy duro.

8. Per Sempre Més

Mi ultima conversación con mi padre.

9. Salvador Dalí

Poema del poeta Josep Palau i Fabre en el que habla de Salvador Dalí. He decidido incluirlo en el disco por el vínculo que tengo con Cap de Creus y Cadaqués.

10. Esperanza

Basada en el poema del artista cubano Alexis Valdés y que supuso, gracias también a un viaje a México, el inicio de mi nuevo disco. El video muestra con sinceridad lo que viví.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Que poco a poco haya más gente que me pueda conocer y que pueda escuchar mis canciones. Tener esa pizca de suerte que creo que todavía está por llegar. Sé que tarde o temprano llegará. A ver si es este el disco ☺️ 💙 🙏

Escucha «V» de Ramon Mirabet a continuación: