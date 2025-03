REYKO – Irrational / Canción a Canción

Aunque el origen de REYKO nace en Londres, el dúo formado por la cantante Soleil y el productor Igor residen actualmente en Barcelona y desde ahí nos presentan su cuarto álbum, que lleva por título Irrational. Tras unos años en los que sus canciones han sonado en los escenarios de un gran número de países, viralizándose algunas de ellas, REYKO han gestado un disco en el que exploran los sentimientos más íntimos y pensamientos que Soleil lleva dentro.

Irrational es un trabajo en el que el dúo demuestran el amplio abanico sonoro que manejan. Se trata de 10 canciones muy personales que de nuevo llevarán a sus creadores a recorrer medio mundo. Les preguntamos acerca de todo lo que envuelve a este disco y este es el análisis que ellos mismos han hecho, recorriendo cada uno de sus cortes.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos REYKO, un dúo de electro-indie formado por Soleil e Igor en Londres, y hace poco nos mudamos a Barcelona. Los dos somos españoles, así que la mudanza ha sido una vuelta a casa. Nuestro nuevo disco Irrational es el disco del cual mas orgullosos estamos hasta ahora. En el disco hemos querido ser vulnerables y «subjetivos». Los 10 temas exploran los sentimientos, inseguridades, deseos, que pasan por la cabeza Soleil en el día a día.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se puede escuchar en todas las plataformas digitales desde el 28 de febrero. Los vinilos están de camino y estarán disponibles en nuestra web dentro de muy poco.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco ha sido enteramente compuesto, producido, grabado y mezclado por nosotros en nuestro estudio en Barcelona. Ha sido masterizado en Nueva York por Dave Kutch, en los estudios Mastering Palace.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es la profunda exploración de los sentimientos, inquietudes, inseguridades y deseos que le pasan a Soleil en el día a día, con un sonido electro-indie.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En fase de producción del disco en el verano 2023, nos contactaron del Benidorm Fest para ver si nos presentaríamos. Decidimos presentar la canción Run With You, y nos quedamos en las reservas! Nos dijeron que la segunda, quién sabe. La regla del Benidorm Fest es que la letra no puede tener mas del 40% de un idioma no-español y, si cuentas las palabras, la letra esta cuadradísima en 60% castellano y 40% inglés.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

De momento, en primavera vamos a ir a Londres, Berlín y México. Dentro de muy poco vamos a anunciar varias fechas más para el resto del año.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. All The Time

Es un tema que describe el placer políticamente «incorrecto» del gusto que da cuando alguien está obsesionado contigo y tienes a esa persona comiendo de tu mano.

2. Dancing On My Own

Describe a alguien muuuuuy estresado que necesita un break y estar a solas y emborracharse. Por alguna razón, este tema es el que más nos costó dar en el clavo con el sonido que buscábamos. Lo tuvimos que volver a mezclar y masterizar, algo que no nos había pasado antes. Pero al final valió la pena, ya que ahora es uno de los favoritos, tanto para nuestro publico como para nosotros.

3. Contradiction

Temarraco que funciona increíble en directo!! Tiene un rollo post-punk/new wave que realmente crece mucho en los conciertos.

4. Endlessly

Un interludio con Soleil cantando muy de fondo y muy susurrado. Lo hicimos para que que el disco tuviera un pequeño respiro entre Contradiction y Never Let Me Go

5. Never Let Me Go

La idea inicial de esta tema era captar la energía que alguien siente después de un larguísimo día de trabajo. Ese momento en el que estás cansadísimo, pero a la vez eufórico ya que sientes la adrenalina del aire fresco de la calle y el fin del día de trabajo. Si este tema lo escuchas y acabas corriendo por la calle eufórico, entonces hemos logrado nuestro objetivo.

6. Breaking Apart

A nosotros nos parece la canción mas intensa y oscura del disco. Habla de no tener miedo a encarar lo desconocido.

7. Resplandor

Interludio instrumental que sirve como puente entre la intensidad de Breaking Apart y las tres últimas canciones del disco.

8. Nada Que Perder

La única canción del disco con la letra enteramente en castellano. Igor tenía el beat durante un tiempo en el disco duro y Soleil decidió darle una vuelta y poner melodía y letra. Se le ocurrió caminando por las calles de Barcelona, al poco tiempo de mudarnos a la ciudad. La letra va de nuevos principios y de dejarte llevar.

9. Run With You

Este es el tema que mencionamos que presentamos al Benidorm Fest 2024. Es un himno que escuchas cuando tomas decisiones importantes en tu vida y decides tirarte al vacío a ver qué pasa. Nos pareció una buena idea poner Nada Que Perder y Run With You una detrás de otra, por el rollito similar que tienen.

10. By Your Side

Hace relativamente poco, tuvimos a algunas personas cercanas malitas, y esta canción describe ese sentimiento de darte cuenta que los padres se van haciendo mayores y vulnerables y van necesitando apoyo de sus hijos.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Que nos lleve a tocar a la luna y que la próxima vez que manden una canción al espacio que sea una de este disco.

Escucha «Irrational» de REYKO a continuación: