Sam Roberts Band – The Adventures of Ben Blank / Canción a Canción

Puede que el nombre de Sam Roberts aún sea desconocido para gran parte del público de nuestro país, pero junto a su banda lleva desde 2003 publicando exitosos discos en Canadá, el país que le vio nacer. Con ellos se ha ido labrando una reputación y un prestigio fuera de toda duda dentro del mundillo del rock alternativo con influencias de la americana. El nuevo álbum de Sam Roberts Band, de reciente publicación, se llama The Adventures of Ben Blank y con él emprenderá próximamente una gira que le traerá a algunas ciudades españolas en 2024.

The Adventures of Ben Blank es un disco formado por nueve canciones con un protagonista claro, que ejerce de narrador de esta historia de reinvención y catarsis. Aprovechamos la oportunidad que se nos brinda para preguntar al propio Sam Roberts acerca de estas aventuras y de lo que envuelve a cada una de las canciones.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

¡Somos una banda de rock n roll de Montreal, Canadá. Llevamos juntos desde la década de 1990, aunque nuestro primer lanzamiento comercial fue en 2002. El nuevo álbum, nuestro octavo trabajo, se llama The Adventures of Ben Blank.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum se lanzó el 20 de octubre de 2023 y se puede escuchar en la mayoría de las principales plataformas de streaming. También podéis comprarlo en vinilo y cd…

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos el disco en Toronto, en Giant Studio, con nuestro buen amigo y productor Gus Van Go (él también produjo nuestro anterior disco, All Of Us). Gus, que también es de Montreal, lleva tres décadas muy activo en la escena musical canadiense. Recientemente grabó álbumes de bandas como Metric y The Beaches. A lo largo de los años hemos desarrollado una gran amistad y entendimiento musical. Gus sabe cómo empujarnos hacia aguas nuevas e inesperadas…

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Realmente me atrajo la idea de hacer un álbum de inspiración country «galáctico»… mezclando algo de nuestro amor por los sonidos psicodélicos y los ritmos pesados, ​​con temas y melodías más tradicionales. Estaba tratando de hacer algo que sonara como un camino solitario en el desierto. Canciones sobre el amor y el dolor, en contraste con un gran cielo abierto. Me encanta la música de Gram Parsons y Nick Cave, canciones que tratan de las partes oscuras del corazón. También he estado escuchando a Kacey Musgraves últimamente… ella tiene una manera especial de entrar directa al alma. La historia se cuenta a través de los ojos de Ben Blank mientras se muda de su vieja «piel» (su pasado, su identidad, su rostro) y camina hacia un futuro desconocido, un lienzo vacío (en blanco), lleno de posibilidades de reinventarse, de empezar todo de nuevo.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

¡Consumimos alrededor de 500 latas de Guinness y 200 botellas de vino tinto para hacer este álbum! Cuando se nos acabó, supimos que el disco estaba terminado…

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

La gira de The Adventures Of Ben Blank comienza aquí, en nuestra ciudad natal, a principios de febrero. ¡Viajaremos por Canadá en pleno invierno (lo cual siempre es una gran aventura)! Luego viajaremos a los Estados Unidos para algunos shows y después al Reino Unido y España en abril. Tocaremos en Madrid, Valencia y Zaragoza de momento, pero estamos planeando agregar algunos shows más, así que estad atentos… España es, desde siempre, uno de nuestros lugares favoritos para tocar… hay un amor profundo a la música ahí, y por supuesto… jamón… Tengo una adicción bastante grande a eso.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. The Ballad Of Ben Blank

Una introducción a nuestro vaquero cósmico y profundamente imperfecto, mientras emprende un viaje de auto-reconstrucción. Sus intentos de bravuconería y golpes en el pecho se ven constantemente socavados por su irreprimible necesidad de admitir sus propios fracasos. Es un maestro farsante… un experto del name-dropping… un bala perdida… Decide dejar su nombre, su rostro y su pasado en el río, y caminar hacia una nueva vida… para encontrar el amor y la aventura que se le han escapado… Un lienzo en blanco.

2. I Dream Of You

Reinventar requiere volver a imaginar. En este caso, las semillas del amor plantadas en un sueño, algo que, con suerte, se volverá real, lo suficientemente sólido como para construir sobre ello. A principios de los 90, cuando estábamos comenzando, Spiritualized lanzó Lazer Guided Melodies y todo cambió. Sus canciones son mantras cada vez más estratificados y arremolinados, cada uno de los cuales, inevitablemente encuentra su camino hacia una intensidad hirviente. Pensé en probar el mismo tipo de cosas, esta vez con una sensación de country rodante, en un contexto sonoro cada vez más amplio…

3. Projection

Es difícil saber qué es real y qué es ficción hoy en día… Nos hemos retirado a mundos adaptados a nuestras propias necesidades, sueños y miedos… Tal vez siempre haya sido así, pero ahora está en las noticias… Entonces, ¿cómo encontramos puntos en común? ¿Esas cosas en las que todos estamos de acuerdo nos hacen fundamentalmente humanos? ¿Cómo nos aferramos a nuestro verdadero yo, a lo más profundo de nosotros… cuando todo parece humo y espejos?

4. Cascades

Una llamada… como un pájaro a una pareja anhelada y esquiva… esperando una respuesta. Cada melodía que intenté contrastar con la parte de piano parecía querer comenzar con una nota alta y caer en cascada. Es útil cuando la música misma proporciona la metáfora. Para mí, esta canción es el corazón emocional de todo el disco.

5. Picture Of Love

Un retroceso a nuestros días del jardín de infancia, cuando no teníamos el vocabulario para expresarnos y por eso nos pedían que dibujáramos el mundo que nos rodeaba: desde mamá y papá, hasta ardillas y Papá Noel. Tantos estos años después aún somos incapaces de decir verdaderamente lo que hay en el corazón, todavía estamos dibujando con imágenes en lugar de palabras.

6. Afterlife

¡Una nota personal de que el rock n roll y su insistencia en vivir el momento no están muertos!

7. Everybody Needs Love

Espero que la gente escuche esto y lo tome al pie de la letra, aunque sea solo por lo que representa el título, despojado de cualquier adorno… Todo el mundo necesita amor.

8. Bad Country

Cada vaquero necesita su momento, como una silueta a caballo, deambulando por un desierto pintado, un lugar de espinas y fantasmas, donde nos enfrentamos a nuestro yo más oscuro… y esperamos un poco de intervención divina para llevarnos sanos y salvos al otro lado.

9. If Only

Parece que Ben Blank nos deja con más preguntas que respuestas. Una de esas preguntas es «¿Es justo para el oyente cantar una canción sobre una ruptura?» De cualquier manera, tal vez la historia no haya terminado… veamos qué nos depara la noche…

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

El hecho de que este disco nos abra la puerta a otra gira por España significa que ya es un éxito. ¡Queremos que la gente reciba las canciones en sus corazones antes de que lleguemos, para que podamos cantar juntos! Y no olviden guardarme un poco de jamón… ¡muchas gracias amigos!

Escucha «The Adventures of Ben Blank» de Sam Roberts Band a continuación: