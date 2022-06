Saphie Wells – BITTERSWEET / Canción a Canción

En 2021, Saphie Wells publicó su primer trabajo en solitario tras una trayectoria en bandas de swing, jazz y jazz jamaicano de la escena barcelonesa. Inside Out era un EP formado por canciones cuyo origen fue el confinamiento y con el que la artista peruana expresaba la necesidad de buscar la liberación física y emocional. Ahora, Saphie Wells regresa con un nuevo EP, bajo el título de BITTERSWEET. Los temas que lo componen hablan de los opuestos reconciliables dentro de los sentimientos y las emociones humanas, donde lo dulce y lo amargo, la presencia de la ausencia, el anhelo y el vacío, pueden ir de la mano.

Queríamos que fuera la propia Saphie Wells la que nos diera más detalles y analizara cada una de las canciones que forman parte de BITTERSWEET. Este es el resultado y la carta de presentación de la joven artista para todos los lectores de CrazyMinds.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Saphie Wells y acabo de presentar mi último trabajo BITTERSWEET. Cuando escuché las canciones sentí que el hilo conductor era la mezcla de emociones. Canciones positivas con un punto melancólico o viceversa, canciones que hablan del amor y de la distancia, lo dulce y lo amargo.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales!

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La batería y mi voz fueron grabados en el estudio Sound Of Wood.

Adri González en los pianos, teclados, synths, guitarras adicionales y mezcla; Didak Fernández en la batería y percusión; Tito Bonacera en las canciones Hold me y Time; Pau Figueres en las guitarras eléctrica y española en Back to where we were, guitarra eléctrica en Hold me y guitarra española en Time; Alex Dee en los coros Hold me, Time y Back to where we were.

Y ha sido masterizado por Alex Psaroudakis.

Si tuvieras que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Siempre busco un sonido fresco, sin pretensiones, que hable de la belleza aunque ella traiga melancolía. Para mí es importante mostrar mi esencia, no busco una sonoridad más que la mía auténtica. Claro que tengo muchas influencias y referencias, pero al final con todo aquello busco mi espacio.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No sé muy bien si es una anécdota pero cuando empecé el proceso con mi primer EP sentía mucha inseguridad con mis canciones. Era la primera vez que se las mostraba a alguien y la primera vez que apostaba por algo realmente personal en mi carrera musical, y lo que para mí es surrealista es mi decisión y convicción en embarcarme nuevamente en el proceso, pero esta vez con menos miedos e inseguridades y más confianza en mí.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Acabo de presentarlo, el 17 de mayo en directo en el Jamboree y estoy en el proceso de búsqueda de nuevas actuaciones.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Time

La primera canción del disco es Time y nació en un momento de mucha soledad. La escribí a mediados o finales del 2021 y sentía que me pasaba el tiempo esperando algo. No sabría decir exactamente lo que esperaba. Esperaba algo mejor, diferente, pero siempre esperando, y es así como nació esta canción. Recuerdo estar tumbada en la cama mirando el techo de mi habitación, viendo las grietas del techo, las vigas, sintiendo que el tiempo era una ilusión.

Cuando le mandé la canción a Adri y él me devolvió la maqueta, supe que quería abrir el álbum con esta canción.

Refleja muy bien quien soy y mi momento vital.

2. Hold me

Esta canción la escribí deseando ser abrazada por mi amor que estaba lejos. Quería expresar mi deseo de ese abrazo. Cuando la escribí y se la enseñé a Adri González (mi productor) no tenía nada que ver con la versión final.

Es de las canciones que más ha cambiado en el proceso de producción. Escuché un Groove que me gustaba y pensé que podría funcionar con la canción original, pero luego, al adaptarla al Groove, sentimos que el movimiento de la melodía podría variar un poco y así, poco a poco, fuimos llegando al Hold me final.

Está canción es la que más me costó mentalmente porque pensaba que el groove era demasiado para mí, no se por qué, pero al final funcionó y es de las canciones que más me gusta.

3. What am I gonna do?

La escribí cuando mi pareja se tuvo que ir de Barcelona y pensé: «¿Qué voy a hacer sin ti?» No quería ponerme demasiado dramática y pensé en cosas lindas que haría cuando él no estuviera a mi lado. Le pedí a Adri que me diera verano, palmeras y amor del bueno en la canción. Una canción que celebre el amor!

4. Back to where we were

Esta canción la escribí hace tres años, pero la tenía un poco parada. Habla del deseo de volver a aquel momento en que el amor está a flor de piel y eres feliz con alguien, pero sabes que se acabó. ¿Cómo recuperar ese momento? Esa es mi pregunta en esta canción.

Cuando la escribí la pensé en Reggae, pero con mi productor siempre quiero que tenga la libertad de volar con su sensibilidad, así que no estaba segura de lo que me enviaría en la maqueta y, cuando escuché el Reggae y el momento Dub, fui muy feliz.

5. Duke

Aprendí a tocar ukelele en la pandemia. Empecé a compartir una canción cada día en las redes sociales mientras estábamos en cuarentena y, como todo se iba alargando dos semanas y dos semanas, al final hice como 60 vídeos de canciones que aprendía cada día.

Digo esto porque fue ahí donde el ukelele se hizo mi fiel compañero y, a partir de ahí, nunca más dejé de tocarlo. Mi ukelele se llama Duke así que le compuse una oda por su compañía.

6. Go to you

Es otra canción de amor. Como otras de mis canciones, Go to you habla de lo que siento por mi musa y la distancia que nos separa.

No estaba segura de ponerla en el disco. De alguna manera me sentía insegura por el texto. Sentía que era demasiado explícita y simple, pero así soy yo también y al escuchar la maqueta final aposté por ella!

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero que este nuevo trabajo traiga consigo muchos conciertos en directo, que la gente disfrute de las canciones y que se puedan relacionar con mi música. Muchas Gracias!

Escucha «BITTERSWEET» de Saphie Wells a continuación: