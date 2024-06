Sienna – Trance / Canción a Canción

Solo es necesario escuchar cada disco de Sienna para darse cuenta que detrás hay un artista tremendamente honesto, cuyo trabajo se origina a partir de una reflexión muy intensa y de sacar a la luz muchos de sus miedos, sus motivaciones y sus sentimientos más íntimos. Trance (2024) responde a todo esto una vez más. Así es Álex Ruiz, la persona que hay detrás de Sienna, el creador de todo un universo artístico que ahonda en lo emocional para conectar con su público. Trance lleva consigo la idea fundamental de plasmar en canciones el estado mental en el que su autor se sumerge cuando está sobre el escenario. En estas 10 canciones encontramos nuevos ingredientes musicales, manteniendo siempre la esencia de Sienna.

Con su anterior EP melancolic (2021) ya hicimos este mismo ejercicio y ahora, una vez que Trance está ya en la calle, volvemos a invitar a Álex a que nos hable de cada una de las canciones que forman parte del álbum, del concepto que hay detrás de ellas y de todo lo que pretende transmitir con este nuevo concepto. Sumerjámonos pues en este intenso y adictivo Trance.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mi nombre es Sienna y acabo de publicar mi último álbum titulado Trance. Este habla de enajenación, de catarsis, de explosión, de liberación; de, al fin y al cabo, ese punto de experiencia profunda como consecuencia de un shock emocionalmente intenso. Me apetecía mucho extrapolar ese trance que se da en Sienna en el escenario, y bajarlo y materializarlo en canciones. En definitiva, redefinir la idea del «yo» y unir todas esas aristas y matices de mi personalidad, y empoderarme. Al final, entiendes que no eres la etiqueta que te ponen, ni lo que piensan de ti y mucho menos lo que esperan de ti. Tengo la libertad de crear y experimentar con mi discurso y mensaje propios.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Trance se publicó el pasado 10 de mayo y hace muy poquito, el 31 de mayo, salió la edición física en vinilo que es una auténtica fantasía (la hemos cuidado con muchísimo mimo)

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Este álbum lo he grabado en La Cafetera Estudio (Madrid) con Álex Moreno y Pablo Fergus, y ha sido precioso poder construir con ellos el traje perfecto para cada tema o, por lo menos, aproximarnos al máximo a lo que estaba en nuestra cabeza. Creo que ha habido mucha simbiosis entre nosotros y que hemos remado en la misma dirección, para dotar este álbum con todos los elementos necesarios para que el discurso y universo se entendieran.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco en el que hay mucho de synth pop. Los sintetizadores tienen mucha presencia en este trabajo y son un poco el hilo de conductor que enlaza todas las canciones. No sé hasta qué punto han podido influenciar, pero mientras grabábamos, escuchábamos mucho Men I Trust, Spill Tab, El Zar, Lola Young…: artistas que con muy pocos elementos construyen universos propios y gigantes. Ese creo que era el gran reto de este disco. Como te decía, era buscar el traje perfecto para cada tema. Hemos sido muy libres en la producción y nos hemos puesto al servicio de la canción. Mucho ambiente, vocoders, fuzzs, guitarras distorsionadas, sintes, armonías…; todo ello era necesario para dotar de una identidad muy propia todo este nuevo universo de Trance.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

JAMÁS he bebido tanto café como en este proceso de grabación. Además, café del bueno. Álex y Pablo (mis productores) son absolutamente unos locos del café de especialidad (de ahí el nombre de su estudio) y, efectivamente, me arrastraron hasta su universo cafetero en el que no podíamos sentarnos a trabajos sin infusionar antes un café con un nombre rarísimo.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Llevamos desde marzo con la gira de Trance y ha sido muy estimulante porque la gente ha podido descubrir las canciones de este disco en el mismo directo. Ha sido una experiencia muy bonita, porque veía la reacción inmediata y espontánea del público al escuchar de repente una canción totalmente nueva para ellos. Absolutamente todos los conciertos de esta gira han tenido algo muy especial y estos últimos en Madrid, Valladolid Y Festial, han sido preciosos. Ahora empezamos temporada de festivales (aunque ya estuvimos en el Galaxy Sound) en Planeta Sound, FIB, Low, Granada Sound, Tibi Fest, Modorroland…etc. Muy felices de poder seguir girando este disco y llevando el Trance por más lugares.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Creí que era eterno

Es uno de los temas más especiales de este álbum. Habla de la realidad cambiante que resulta de los ojos de quien la mira, de esa leve diferencia que transforma todo y del constante viaje entre la luz y la oscuridad. «Yo creí que era eterno y solo estaba despierto, sin querer me desvelo y todo es verde azul cielo». Las miradas cambian realidades y, en sentido opuesto, muchas veces hay realidades que cambian miradas.

En directo, es uno de los temas que más disfrutamos y conecta muchísimo con el fandom.

2. Como un animal

En Como un animal, necesitaba sacar ese lado más agresivo y hacerlo palpable. Es una declaración de intenciones, de posicionarte por encima de una situación pasada, de verla con perspectiva y de empoderarte. Sacar el lado más instintivo, casi primario, e integrarlo desde el sosiego y la serenidad.

3. Fuera (x3)

Fuera (x3) la compuse desde el hartazgo. Una canción en forma de catarsis para alejar a todas esas personas, pensamientos intrusivos, prejuicios y patrones adquiridos. Necesitaba drenar la herida y todos esos impactos atravesados casi como disparos. Verlo todo más claro y entender que no existe el fracaso, sino que todo es un proceso en constante cambio.

4. Cristales en mi mente

En Cristales en mi mente reflexiono sobre todos esos elementos de presión que acaban convirtiéndose en pequeños cristales que van perforando poco a poco nuestras mentes. «Veo cuerpos inertes, veo pantallas que se encienden, veo canciones que se pierden, veo belleza que se muere». Es uno de los primeros temas que compuse para este nuevo universo de Trance.

5. Un poco cabrón

Lo compuse desde esa sensación de querer ser un poco más cabrón y dejar de lado esa ingenuidad o inocencia que, a veces, se confunde con vulnerabilidad. «Quiero dejar de ser el tipo que es todo corazón, ser un poco cabrón, busco algo mejor». Tiene un groove que disfrutamos mucho en el directo.

6. Tengo que soltar

Es otro de los temas que mejor definen el concepto del álbum. Habla de ese punto depresión constante en la industria de la música. «Solo impresionar, solo demostrar, solo un poco más, todo el rato igual». Reflexiona sobre ese bucle constante de estar al borde de la cuerda, de no permitirte ningún error y de estar continuamente generando el impacto perfecto. Le canto a esa sensación de liberación, al soltar y dejar pasar todo eso que no está bajo tu control.

7. Siempre es lo mismo

«Siempre es lo mismo, siempre son los mismos». Este tema sigue la estela de Tengo que soltar, pero desde esa percepción del cuento de la muñeca rusa: todo se repite y siempre repiten los mismos. Habla de no saber ya qué esperar, de tener ese punto de que todo te dé igual. De quitar ese veneno interno, de ser, de no ser la etiqueta que te pone cualquiera y de no definirte por lo que los demás esperan de ti.

8. Tu fiel jodida mitad

Fue el primer single de este nuevo concepto. En este tema hablo sobre la sumisión en una relación, de esa pérdida de identidad que se da cuando se crea cierta dependencia emocional. Cuando todo eso se acumula, se da paso a la rabia y al rechazo. Ahí es cuando necesitas volar, alejarte y redefinir tu yo. «No lo puedo evitar, que no soy tu fiel jodida mitad».

9. Esto no es el cielo

Es otro de los temas más importantes de este álbum. Es el punto de conexión entre lo que había hecho antes y el nuevo universo de este trabajo. Sigue la estela del concepto principal de Trance: soltar, liberarse, explotar y extrapolar ese empoderamiento que resulta de ese punto de enajenación en el escenario. «Lo siento, no me arrepiento de estropearte el momento». No me arrepiento de estropearte todo ese universo en el que me he sumergido porque he estado tan pendiente del tuyo que he acabado perdiendo mi propia esencia.

10. No se puede frenar

Cierra el disco. Como una metáfora de que aún queda mucho por hacer, de que esto ya no se puede frenar. El tema reflexiona sobre la vida, que no espera, no se frena, como un río y su caudal, como un orgasmo. Es uno de los temas más esperanzadores del disco. «Sé que hay algo más que me espera ahí fuera, lo siento aquí, lo noto cada vez más cerca».

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Intento no ponerme mucha expectativa porque eso siempre lleva a la frustración. Evidentemente, tengo mis objetivos y metas a medio y largo plazo y, por supuesto, ambición… Sin embargo, prefiero esta sensación de sorpresa con todo lo que está ocurriendo, y gestionarlo y vivirlo desde el sosiego. Estamos trabajando muchísimo y siempre he creído que piedra a piedra hace camino. Están pasando cosas increíbles y tan solo espero poder seguir llevando Trance por muchísimos más lugares.

Escucha «Trance» de Sienna a continuación: