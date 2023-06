Silencio Casi – Un mecanismo extraño / Canción a Canción

Las fronteras entre estilos musicales, en multitud de ocasiones, son tan difusas que eso da pie a un estilo propio, un sonido o lenguaje característico para la banda o artista que lo lleva a cabo. El caso de Silencio Casi entra dentro de este tipo de proyectos. En su propuesta hay guitarras, sintetizadores, pop, folclore… Toda una amalgama de sonidos y referencias que, lejos de ser un batiburrillo sin sentido, hacen de las canciones de este trío un atractivo cóctel sonoro, en el que la sensibilidad de sus creadores hace de las composiciones piezas honestas y cercanas.

Silencio Casi es una banda formada por Juan Sebastián, Msol Pindado y Patty Latherow. Un mecanismo extraño es su primer larga duración y en él presentan todas sus credenciales musicales, una mezcla de estilos que engarzan delicadamente con unas canciones en las que las emociones y las imágenes evocadoras son su principal estandarte. Hablamos con ellos y les pedimos que nos guíen en la escucha del disco, deteniéndose en cada uno de los temas que forman parte de él.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Durante la pandemia, Juan Sebastián y Msol Pindado (anteriormente en Monotone, Murmur y Celéstica) iniciamos este proyecto sin saber muy bien hacia dónde nos iba a llevar. Conocimos a Patty (que ya había publicado varios singles con el sello Baboon Estudios) en una página horrible de anuncios para músicos y en seguida su voz, tan dulce y singular, encajó en esas primeras canciones que intercambiamos en la nube. En el camino se unieron a la banda dos músicos de renombre, todo un lujo: Meta (Doss, Nudozurdo, Monocero) y Ricky Lavado (Standstill, The New Raemon, Egon Soda, Mi Capitán, Nudozurdo, The Secret Society).

Este disco es la culminación de una primera fase del grupo en la que hemos ido construyendo la personalidad del mismo. Hay canciones anteriores a empezar a trabajar con Patty y se puede ver la evolución. Es una colección de temas en la que presentamos nuestra paleta de colores a la hora de hacer música. Las diez canciones han ido surgiendo de una forma natural y honesta, sin imponernos este o el otro estilo porque ahora lo están petando, sin alboroto ni épica, simplemente por la necesidad de crear algo bonito, de aportar nuestro granito para compensar el ruido.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

Todo el proyecto es autogestionado, el disco lo hemos producido nosotros mismos. Está disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de mayo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos en dos fases, entre los Estudios Reno y Metropol Studios en Madrid, siempre acompañados por Karim Burkhalter. La masterización ha estado a cargo de Javier Roldón de Vacuum Mastering.

Hemos tenido la suerte de contar con dos músicos extra que han colaborado en algunas canciones: Alfredo Valentín (guitarra española en Ensordecedor) y Moisés Moreno López (trompeta y fliscorno en Esquivar la trayectoria y Mi canción).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Cuando pensamos en palabras que definan nuestra música nos damos cuenta de que no hay un género o estilo concreto que nos sirva, por eso siempre acabamos diciendo que suena casi pop, casi alternativo, casi folclórico.

En el grupo convergen influencias variadas, que se mezclan de una forma desorganizada y desprejuiciada. Jugamos con ellas con libertad, como juega un niño. Desde Granados a Portishead, de Rosalía a Cigarettes After Sex, de Marisol a Radiohead… De repente un día te das cuenta que tal canción suena a Nino Bravo o la otra tiene un rollo muy Mecano, y nos sorprende hasta a nosotros mismos. De alguna forma hay un poco de todo eso en el disco, en algunas canciones es algo muy sutil, en otras es casi un homenaje.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Para un par de temas estuvimos probando algunos arreglos con instrumentos de viento. Vino al estudio un músico que tocaba la tuba, que es un instrumento enorme. El técnico estuvo probando distintas formas de colocar el micro y al final se tuvo que meter dentro. Fue una imagen bastante cómica, la tuba se estaba comiendo a Karim.

Juan Sebastián: No sé si es gracioso… pero el día a día de una grabación está lleno de momentos no tan placenteros, incluso duros. Una experiencia que no sé cómo definir, fue sufrir esa jornada de grabación de metales con una tuba y un trombón desafinando constantemente… Al final, la grabación no sirvió para nada porque el material era insalvable. Desde entonces me he enganchado a escuchar a Miles Davis y aprecio más a un buen instrumentista de viento.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

La puesta de largo fue el 9 de junio en la Sala Siroco de Madrid, un concierto emocionante. Lo disfrutamos mucho, y el público también.

Después del verano haremos un concierto acústico (el sábado 23 de septiembre en la Sala Juglar de Madrid). Nos apetece mucho un formato más íntimo, cerquita de la gente. Además, tenemos repertorio que se adapta muy bien a una versión «reducida» del grupo. Nuestra idea para los próximos conciertos es ir intercalando los acústicos con los directos de toda la banda.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Ensordecedor

Fue la primera canción que publicamos como single, pero no solo por eso es el primer track del disco. Es un tema que resume muy bien la música que hacemos, concentra todos los elementos que nos definen. Hay una base electrónica con una guitarra española, hay sintes y palmas, una línea vocal con un deje folclórico… y todo convive de forma natural en el mismo espacio.

Juan Sebastián: Ensordecedor es un bonito ejemplo de nuestra forma de componer. Msol llevaba meses intentando hacer una adaptación de la Danza Oriental de Granados, pero no llegó a ningún lado. El arreglo ya estaba olvidado, o eso creía yo, hasta que en el estudio de grabación el guitarrista que la interpreta, Alfredo Valentín, dice: «¡Pero si esto es la ‘Danza Oriental’ de Granados!»

2. Cometas solitarios

Es sin duda la canción más pop del disco, muy luminosa, evoca un universo mágico… De hecho, el punto de partida para escribir la letra surgió viendo imágenes de una película de animación japonesa. Todas estas pelis siempre tienen ese punto fantástico, con muchos elementos de la naturaleza, criaturas extrañas… La canción tiene mucho de todo eso, trata sobre la fuerza de los poderes mágicos que ciertas personas ejercen sobre nosotros.

Msol: Yo le tengo un cariño especial, me la imagino como banda sonora de una película de los estudios Ghibli, con bichitos adorables… no sé a qué esperan para utilizarla 🙂

Juan Sebastián: La armonía y melodía de esta canción surgió mientras dormía, la noche anterior estuve componiendo y mi cerebro se quedó trabajando… me desperté tarareándola, me fui a la guitarra y la grabé antes de que se me olvidará. Fue algo especial.

3. Mi canción

Es un tema coral, ambicioso y desprejuiciado. Sobre la búsqueda de la canción perfecta. Una de las más largas del disco y un buen subidón en directo.

4. Volar

Una canción que hace que el cuerpo se meza, un pop bonito y delicado, con una letra fresca que habla de libertad. Como patrón rítmico el mejor de la historia: Teardrop de Massive Attack, siempre que se pueda es obligado meterlo en una canción 😉

5. Esquivar la trayectoria

Una de nuestras favoritas (si es que puedes tener favoritas en tu propio disco). Toda la canción está construida sobre una secuencia armónica muy sencilla y que se repite en bucle, los arreglos son muy minimalistas, está todo muy contenido hasta que explota en una parte instrumental final. Es muy hipnótico tocarla. La base tiene un rollo muy trip hop (ahí están Portishead!) y la voz un punto folclórico. Le hemos cogido prestada una frase a Camarón («Por el camino yo me entretengo«). Portishead y Camarón en la misma canción, y parece que se llevan bien 🙂

En breve publicaremos el videoclip que hemos grabado con ModeloCero. Tiene una atmósfera cinematográfica muy chula… por ahí anda David Lynch. [En el momento de publicar este artículo, el videoclip ya está disponible. Se puede ver aquí]

6. Si yo pudiera verla

Alguien nos dijo que nuestras canciones a veces suenan a canciones antiguas, nos gustó mucho ese comentario. Si yo pudiera verla entraría dentro de esa descripción: una canción antigua que nos hemos sacado de no se sabe dónde. Suena a antigua copla, aquí la balanza se va claramente hacia lo folclórico, Patty se convierte en cantante de copla y hasta se desgarra un poquito la voz al final.

Todo empieza con una frase extraída de una carta de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós: «Que ninguna espinita se te clave en el alma». Estas bonitas palabras sirven de detonante para describir una historia de amor, de esas de sentimientos tan desbordados que escapan al control de los personajes.

Por cierto, tiene un bajo precioso de Meta.

7. Se desvanecen

Msol: Normalmente, cuando componemos una canción todo empieza con una idea de guitarra o teclado sobre la que vamos añadiendo capas y partes nuevas, y sobre esa base Patty graba la voz. Cuando Juan Sebastián nos mandó la idea de guitarra me gustó mucho desde el principio. Eran unos arpegios muy bonitos, con un punto de cadencia española y un efecto que creaba un ambiente que me evocaba muchas imágenes y me producía sensación de frío. La canción al principio solo era eso, una guitarra y una idea de voz con cuatro o cinco palabras. La letra pedía frío… y salió la canción más demoledora de todo el disco: la noche y el paisaje como testigos mudos de un fusilamiento.

Recuerdo perfectamente el día que Patty grabó la voz para tener una primera versión. Estábamos los tres en mi casa, grabamos una primera toma, toda seguida y cuando acabó de cantar no fuimos capaces de decir nada. Alguna lagrimilla se escapó.

Cada vez que la tocamos es un momento muy intenso. De hecho, en directo con esta canción siempre hay un silencio muy respetuoso entre el público. Creo que hemos conseguido unos ambientes que te trasladan perfectamente a la escena, te puedes llegar a meter dentro. Hay unos samples de voz que lo envuelven todo, como esas plegarias que se entremezclan, unos sintes que irrumpen y crean una tensión un poco asfixiante, y las percusiones de Ricky descargando…

Para mí es un tema que combina perfectamente lo antiguo y lo moderno.

8. Galaxia secreta

Una canción ambiental y más electrónica, compuesta sobre una secuencia armónica que se repite en un continuo loop a lo largo de todo el tema. Un viaje espacial que es en realidad un viaje al espacio de complicidad entre dos personas, un lugar y un momento íntimos y seguros, y que desconocen por completo los demás. Una de las favoritas de nuestro público en los directos, con un final de celebración que mola mucho tocar.

9. Silencio

Es de las canciones más antiguas, de cuando el proyecto echaba a andar y no teníamos ni nombre para el grupo. Nuestro pequeño homenaje al valor del silencio en la música (tan importante es lo que suena como lo que no suena). El silencio es un tema recurrente en todo el disco, en esta canción hay varios silencios de un compás, se paraliza todo por un instante.

El nombre del grupo también tiene que ver con el silencio. Silencio casi es el título de un precioso librito que cayó en nuestras manos cuando estábamos pensando en el nombre del grupo. Escribimos a Jesús Montiel, el autor, y le mandamos unas cuantas canciones, no teníamos ni idea de qué iba a contestar, o si respondería. Nos mandó un email muy bonito agradeciéndonos que utilizáramos su título como nombre del grupo. Fue la primera persona fuera de nuestro entorno que escuchó las canciones y, además, las describió de una forma muy poética: «Son canciones que parecen nanas. Tiernas, melancólicas, celestes».

Juan Sebastián: La canción se construyó desde el principio jugando con algunos silencios y compases fuera de la típica estructura de 4/4. Tiene un valor sentimental muy importante para el grupo porque fue la primera canción que se compuso pensando en Patty… Nunca olvidaré el momento que escuché la grabación (era pandemia y todo se hacía mediante grabaciones)… fue emocionante, todo encajó de repente, pensé: «Esto es perfecto, esto es lo que queríamos hacer».

10. Mallorca

Todas nuestras canciones surgen con un título «no oficial» que sirve para poder organizar todas las ideas en las que trabajamos, en esta el título provisional fue Vals. Y eso es exactamente, un bonito vals con mucho aire y con una de las mejores letras del disco, inspirada en un libro de Fernando León que se llama Aquí yacen dragones. En general nos gusta mucho salirnos de la dictadura del pop del 4/4. En el disco hay canciones en 3/4, 6/8, 12/8.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Grabar un disco ya es un deseo cumplido, no es algo que pase todos los días 🙂

Nos gustaría que las canciones llegasen a muchos oídos, pero, sobre todo, a muchos corazones.

Escucha «Un mecansimo extraño» de Silencio Casi a continuación: