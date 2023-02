Smile – Rayo Verde / Canción a Canción

Tras unos cuantos años y una carrera forjada a base de publicar fantásticos discos donde el inglés era el idioma elegido, Smile se presentan con su primer larga duración cantado en castellano. Rayo Verde es una colección de canciones donde la esencia de la banda liderada por John Franks sigue intacta a pesar de los cambios y la evolución con respecto a sus anteriores trabajos. Melodías pop perfectamente ejecutadas, frescura, aires folk, naturaleza, luminosidad… Las nuevas canciones Smile son perfectas para los días soleados, aunque también para los que no lo son pero aspiran o sueñan con serlo.

Las diez canciones de Rayo Verde gozan de un interesante y brillante eclecticismo que hacen de este álbum una obra que se aleja de la monotonía, dejando un estupendo sabor de boca al oyente y ganas de reproducirlo en bucle. Los de Getxo nos cuentan un poco más acerca de su nuevo y esperado álbum.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

El concepto del destello o rayo verde fue popularizado por la novela El rayo verde de 1882, de Julio Verne, en la que se describe su color como «[…] un verde que ningún artista podría jamás obtener en su paleta, un verde del cual ni los variados tintes de la vegetación ni los tonos del más limpio mar podrían nunca producir un igual ¡Si hay un verde en el Paraíso, no puede ser salvo de este tono, que muy seguramente es el verdadero verde de la Esperanza!».

Cuando buscas un título para un disco sabes que lo que escojas tiene que representar no solo a la banda, sino también al concepto y al mensaje que hay detrás de las nuevas canciones. Esta descripción del Rayo Verde es un reflejo de lo que queremos transmitir con nuestro nuevo trabajo.

Este quinto disco tiene mucho de los anteriores en cuanto a la temática. Volvemos a hablar del miedo a la pérdida de la libertad que llega con las responsabilidades propias de hacerse mayor, de la naturaleza, de su belleza y de su capacidad sanadora, del amor y del mar como motores de lo que dan sentido a nuestras vidas, de las expectativas y los sueños no cumplidos, de la vida. La gran diferencia con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora es el cambio de idioma y el consiguiente cambio de estilo.

Salvo un disco de Mocedades que se coló en la discografía de mis padres, no he tenido apenas referentes en castellano, por lo que al principio me resultaba muy difícil componer y los temas que iban saliendo no nos convencían del todo.

Tras años escribiendo en inglés, pasar al castellano ha sido empezar de cero: las rimas, métrica… todo es diferente. Pero siempre nos han motivado los retos y el compromiso con una evolución en nuestra creatividad. Tras años de giras por festivales y salas junto a otras bandas de este país, me he familiarizado con las composiciones en castellano. Finalmente, con el tiempo, hemos logrado temas con los que estamos muy satisfechos. Llegados a este punto, reconozco que me resulta igual de cómodo componer en castellano que en inglés.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

Publicado 20 enero. En digital distribuido por Altafonte. CD y vinilo para compra en nuestros conciertos y alguna tienda especializada (Marilians, Power Records…)

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabado en los estudios de Quiksilver en San Juan de Luz (Francia) y mezclado en estudio Sweet Saul music de Soeplana (Vizcaya) Producido por Antonio Garamendi y Ferdy Breton (miembros de Smile). Mezclado por Saúl Santolaria

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Rayo Verde vuelve a ser un disco ecléctico donde se mezclan muchos estilos, con el POP como denominador común. La producción siempre a merced de la melodía y el mensaje en favor de la esperanza.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

¡Ha sido una grabación larga y tortuosa! La pandemia rompió toda nuestra dinámica y el cambio de idioma nos hizo tener muchas dudas.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

¡Anunciaremos en breve!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Brisa

Parece un tópico, pero Brisa la habíamos descartado en el disco. Nos gustaba la letra muy Smile, pero nos sonaba muy simplona. Fue con los arreglos de Garamendi que dio un cambio radical. Parece que es la canción que más gusta del disco. El video que le acompaña refleja muy bien el optimismo de la cancion.

2. Una y otra vez

Fue el primer single adelanto durante la pandemia. El disco tendría que haber venido después, pero la pandemia retrasó todo. Ha sido nuestro mayor éxito en castellano. Fue un gran cambio musical para nosotros, que no sabíamos si dar, ya que tiene cierto toque latino.

3. Pum pum pum

Fue nuestra primera canción en castellano, que salió en un EP anterior, pero hemos querido rescatarla, ya que tiene más sentido en este disco. Originalmente nació en inglés, y nos costó mucho el cambio de letra.

4. Lo que pesa

Es de las canciones que más nos gusta. Nos suelen gustar las lentas. Letra emotiva y el tema mas rockero, al estilo de nuestros comienzos.

5. Gato perro

No estaba inicialmente en el disco. Como el disco tenía 9 canciones, pensamos en grabar una tema acústico rápido para completar hasta 10. Lo grabamos en una toma. La empezamos a tocar en los conciertos con muy buena acogida, así que pocas semanas antes de salir el disco decidimos regrabarla con mayor producción, ¡y pasó a ser nuestro nuevo single!

6. La vergüenza

Nos parece la canción con mejor sonido del disco. Pop, melodía y mensaje muy en la línea Smile.

7. Con los brazos abiertos

Esta, en cambio, ha sido de las más difíciles de acabar. Nació como canción de piano, pasó por versiones muy folkies, y acabó así. Creemos que puede ser un subidón en nuestros conciertos.

8. Nunca es tarde

Salió primero como colaboración en el disco benéfico DalecandELA. Con un mensaje esperanzador, intentamos aportar nuestro granito de arena para un gran amigo. Canta con nosotros Clarisse.

9. Rayo verde

Es una de las canciones que más nos gusta del disco. No es lenta, pero tranquila. Surge de un momento en el que escuchábamos mucho a Nick Mulvey.

10. Todo lo que me has dado

Sigue en la línea de pop, melodía y mensaje Smile.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Hemos cambiado de idioma para intentar romper barreras, así que esperamos llegar a más gente. Además de que nos gusta siempre cambiar en cada disco. Por lo que nos ha traído principalmente una nueva aventura.

Escucha «Rayo Verde» de Smile a continuación: