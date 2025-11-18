Sobrezero – Hasta que el mundo estalle / Canción a Canción

Con una energía arrolladora y una personalidad desbordante llega el debut de Sobrezero, banda madrileña que en poco tiempo se ha hecho un pequeño hueco en el panorama alternativo de nuestro país. El directo es su gran fuerte, donde aúnan la frescura y el descaro con buenas dosis de intensidad emocional, haciendo que su público se enganche desde el primer momento. Hasta que el mundo estalle es el título de su primer álbum, en el que condensan todos estos ingredientes a lo largo de diez canciones.

Nos acercamos al disco de la mano de sus creadores y descubrimos junto a ellos la propuesta de esta joven banda, una de esas que podríamos llamar generacional, pero que bien podría enganchar a público de todas las edades. A Sobrezero los descubrimos en el Rita’s Indie Fest que se celebró en Madrid en el mes de mayo y desde entonces les hemos seguido la pista hasta llegar al día de hoy, con su primer larga duración en la calle.

Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Sobrezero somos una banda de cinco amigos de Madrid, que siempre han tenido el sueño de vivir de su mayor pasión, la música. Llevamos desde 2021 buscando nuestro estilo y sonido propios, con el que poder ver reflejado nuestra energía y entusiasmo. Precisamente, hemos intentado seguir este camino en este primer álbum.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Hasta que el mundo estalle salió el pasado viernes 26 de septiembre. Está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos tenido la gran suerte de poder contar con el talento de nuestro productor, Juan Guevara; y Felipe Guevara a los mandos de la mezcla y sonido.

El disco se grabó en los estudios Metropol, y en el home studio de Juan.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco está formado por un conjunto de ideas sonoras basadas en nuestros gustos personales. Hemos intentado mezclar el sonido que a nosotros como banda nos identifica, con el sonido que siempre nos ha encantado de grandes grupos y artistas actuales como Arde Bogotá y Dani Fernández. Juan Guevara ha sido el responsable de que este disco suene a nosotros y nuestra esencia.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Markitos, nuestro teclista, se quedó dormido durante la grabación. Puede resultar algo «normal», incluso un poco gracioso. Lo increíble de esto es que siempre se queda dormido. Tiene una facilidad tremenda para dormirse en cualquier lado. En el estudio, en la mesa cenando, en el baño de una discoteca, etc. La gente no nos cree, hasta que lo ve con sus propios ojos. A nosotros ya no nos sorprende.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

El disco se presentó en directo el pasado 9 de octubre en la Sala Villanos. Pero muy pronto daremos nuevas fechas, tanto de conciertos propios, como de festivales.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Nena, no estás

El recuerdo de un amor pasajero que no consigues superar. Amor fugaz, pero intenso. Creías que iba a ser el correcto, pero una vez más te equivocas y acabas aprendiendo la lección sin quererlo.

2. Camino elegante

Sacar la fuerza y valentía del último aliento y lanzarse las veces que hagan falta a por tu objetivo, a pesar de los golpes y fiascos que ya te hayas llevado. Volver con la cabeza bien alta y el paso elegante, porque la victoria personal siempre está en dar todo de ti.

3. Uma Thurman

Una chica que aparece en el concierto, yendo también al garito de después. Se divierte toda la noche contigo, encandilándote por gusto, para luego marcharse y no volver a aparecer nunca más. Una chica Rock and Roll.

4. Interferencias

La intensidad y el no saber decir un adiós definitivo a una relación. Siempre hay algo pendiente o abierto que hace que sigan deseándose el uno al otro, pero a la par, algo que les impide estar juntos. La sensación de que no lo quieres dejar ir porque sabes que estás perdiendo a la persona de tu vida.

5. Todo tiembla

Los sentimientos más sinceros tras una ruptura. La descripción de cómo es echar de menos a una persona de la que sólo puedes decir cosas bonitas. Canción de desamor puro y duro, de principio a fin.

6. Casa Murcias

El recuerdo de una época donde se fraguó un grupo de amigos muy grande con amistades muy fuertes. Muchos planes, personas, tardes que acaban siendo noches, amores, risas, llantos… todo gestándose tras la revolución que fue volver a las calles después de la pandemia del 2020.

7. Patatas de chino

Habla de una época de desenfreno, desde la perspectiva de un colega que se da cuenta de que estás en un bucle que no te está haciendo bien. Está escrita con historias, lugares y palabrería recurrente de esa misma época.

8. Aquí puedes gritar

La música es un lugar único, personal y seguro, y de eso habla esta canción, de la forma en que nuestra música puede llegar a trascender en la vida de las personas que nos escuchan, así como nos ha pasado a nosotros con la música que escuchamos. Al menos en Sobrezero, la gente siempre tendrá un lugar seguro donde gritar su nombre sin miedo a lo que otros puedan pensar.

9. Hasta que el mundo estalle

Una declaración de intenciones de las ganas que tenéis tú y tus personas más cercanas de comeros el mundo. Arrasaréis con todo lo que se os ponga por delante, sin miedo. La única forma de que esto pare será que el mundo estalle.

10. No quiero otra opción

Una canción de fe, dedicada a Dios y a la forma en la que siempre ha estado a mi lado a lo largo de mi vida. Cuando estoy cerca de Él realmente encuentro el sentido y me siento lleno, lo demás sobra.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nuestro mayor objetivo es conseguir que la gente que lo escuche pueda sentirse reflejada en las canciones. Que las hagan suyas.

Algo que nos fascinaría sería ver a toda esa gente que nos ha escuchado por primera vez por el álbum en un concierto dándolo todo. Sería increíble.

