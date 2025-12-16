SÓLO – Solitud / Canción a Canción

Alfredo González lleva más de 20 años en esto de la música, publicando discos muy personales cargados de historias. Ahora, tras unos cuantos álbumes defendidos bajo su propio nombre, presenta el primer trabajo de su nuevo proyecto SÓLO (así, con tilde). En esta nueva etapa el músico asturiano muestra su cara más introspectiva e intimista, algo más alejada de la típica canción de autor, abrazando el pop más minimalista y otorgando más importancia que nunca a su voz.

Solitud es el primer álbum de SÓLO y está compuesto por siete temas que son una declaración de intenciones donde Alfredo busca, explora y transita nuevos caminos artísticos y diferentes formas de expresión musical. Hablamos con él de esto y nos da detalles de cómo ha enfocado este trabajo, su composición y producción. Asimismo, recorremos cada uno de los siete temas que forman parte de Solitud y descubrimos junto a su artífice algunas de sus claves.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Solitud es una culminación de la primera parte de SÓLO, mi nuevo proyecto en solitario que empezó a fraguarse hace unos tres años, cuando decidí «apartarme» de mi propio yo (Alfredo González) o, más bien, de mi repertorio previo.

Se compone de siete canciones, producidas todas por Yuri Mykhaylychenko y a las que dimos forma en diversos estudios y localizaciones de Asturies y Lloret de Mar, desde abril de 2023 hasta junio de 2024. Podríamos decir que es una «vuelta de tuerca» a las canciones que ya hacía, arriesgando más en las tonalidades, los agudos, la producción y las letras.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Están todas las canciones ya publicadas en todas las plataformas digitales, a través del sello AWAL y sólo en formato digital. El vinilo se nos hizo un poco bola.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Con Yuri Mykhaylychenko como productor principal y con el apoyo en una canción de Sergio TUTU Y Pablo Martínez. En cuanto a los estudios, el de Yuri está en Lloret de Mar y allí se grabó el 90% del disco. En los estudios TUTU de Corvera y en los estudios OVNI de Bonielles -ambos en Asturies- se grabó la canción ‘Qué es eso que va’.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Últimamente me dicen que es otoñal -o serondiegu, una palabra hermosa de la llingua asturiana con la que podríamos hacer un juego de palabras no exento de humor, pues «seronda» -otoño- viene del latín «serontina» y significa «la que llega tarde».

Yo diría que es un disco suave y leve, con todos los elementos necesarios para destrozarte en un día de lluvia. ¿Pero quién no quiere un poco de fragmentación interna de vez en cuando?

En cuanto al sonido, para Solitud hemos buscado que la presencia de la voz sea absoluta, casi exagerada, y que la producción esté basada en programaciones, fundamentalmente. Creo que hay sólo una guitarra en todo el disco… Las influencias son muchas, pero durante su gestación escuché mucho a Tamino, a Jero Romero, a Guadi Galego…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hay muchas, pero ya que habláis de anécdota perdida, lo que perdí fue el DNI en el viaje de ida a Barcelona y no lo descubrí hasta que estaba embarcando en el de vuelta. Eso devino en algo bastante gracioso para quien me acompañaba -probablemente al ver cómo mi cara iba cambiando de color al saber que podría quedarme en tierra y tenía un bolo al día siguiente- y surrealista debió de parecerle al personal del mostrador verme balbucear y casi llorar pidiendo que, por sus muertos, me dejaran pasar.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

La úlcera abierta de las taquillas me desequilibra muchísimo, así que hemos decidido presentarlo muy poquito, en cuanto a bolos a empresa. Eso sí, si alguien quiere pagar nuestro nimio caché -ya sea un festival o un mecenas con mucho amor- estaremos encantadas.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. QUÉ ES ESO QUE VA

Es la más veterana del disco, casi estuvo a punto de entrar en mis discos anteriores con el otro proyecto pero, por algún motivo, siempre quedaba fuera. También por motivos inextricables, es una canción que fue eligiendo su vida sin pedirme permiso y entrando en los repertorios y en las voces del público de modo muy libérrimo. Se trata de una letra del poeta Ángel González que me trae muy buenos recuerdos y que, en el directo, es una liberación.

2. AMOR HORRIBLE

Casi todos los amores son horribles en algún momento, sobre todo cuando son excesivos o tóxicos. Podría ser una canción a alguna droga o a algún producto espirituoso, esos que te suben al cielo pero te abandonan cuando hay que bajar. Nació en Turón, en un mal día, después de un mal bolo y tras un largo viaje. Con guitarra y lápiz.

3. CUERPO DE CERILLA

Quiso ser una canción sobre el final de una relación que nunca llegó a comenzar, pero mis canciones son cada vez más «frankenstein» y cada vez más puzzle. Les cambio tantas veces las letras, incluso las comas, que cuando acaban ya no sé de dónde venían. El verso de Fernando Beltrán «te amé como se aman las cosas que no ocurren» la define muy bien. Ella sabe por qué lo digo.

4. FOLES

La primera canción que le escribo a mi compañera de vida y milagros -vida mucha, milagros menos-, basada en unos versos de Lourdes Álvarez, poeta de La Güeria, el lugar de nacimiento de mi madre y mi raíz. No fue a propósito, pero no creo mucho en las casualidades. Es de las más difíciles de interpretar en directo, no sólo por sus agudos, sino por la emoción. Soy una estrella del llanto fácil.

5. EL ODIO VAGO

El respiro tras el drama. Habla de odiar, pero vagamente, con cuidado. La inspiró una frase de la maravillosa serie Somebody, Somewhere que dice: «SÓLO se puede empezar desde donde estás» y también le roba unos versos a la canción ‘Échame a mí la culpa’, de Ferrusquita -aunque la hiciera famosa Albert Hammond-. Ya que te odio, aunque sea poco, «cúbrete tú la espalda con mi dolor».

6. CANCIÓN FATAL

Y vuelve el drama… Esta canción fue muchas cosas y es, también, de las más veteranas del disco. Habla de escapar, de huir como uno huye de un bar cuando amanece, pidiendo perdón. Es la canción que nunca llegó a quien tenía que llegar -que seguramente era un yo del pasado- y que también me cuesta mucho cantar.

7. LA NOCHE DEL CICLÓN

La despedida. Se nos va la vida, la juventud y las ilusiones. A veces se nos olvida hasta celebrar y nos damos cuenta de que ya no queda ningún resto de champán en los labios. Pero la música la hace liviana, nos permite irnos con bastante calma chicha…

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Hay que tener ambición, pero no ser ambiciosas. Yo sólo espero continuar y que de este disco salga otro, y luego otro, y luego otro… Y que os gusten todos.

Escucha «Solitud» de SÓLO a continuación: