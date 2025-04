Suu – Material sensible / Canción a Canción

Material sensible es el cuarto larga duración de Suu. Tras Natural (2018), Ventura (2020) y KARAOKE (2022), la cantante y compositora catalana continúa su constante evolución artística en la que, además de lo musical, ha crecido también considerablemente su carisma sobre el escenario y su propia personalidad creativa. En estas 12 nuevas canciones, Suu explora y profundiza los recovecos del amor desde diferentes ópticas, hablando de vulnerabilidad, de incertidumbre, de fragilidad y de añoranza entre otras muchas cosas.

La mejor manera de adentrarse en estas composiciones es hacerlo de la mano de su creadora, así que dejamos que sea la propia Suu quien nos explique y nos diseccione todo ese Material sensible que ha dado forma a su nuevo trabajo.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Me llamo Suu, mi último disco se llama Material sensible y es mi cuarto álbum de estudio.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Salió el pasado 14 de febrero. El día de los enamorados saqué un disco de desamor :). Lo podéis escuchar en todas las plataformas digitales y también está disponible en formato físico, en CD.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Es un poco lío esta pregunta porque he grabado entre Barcelona y Madrid, con 6 productores distintos: Tato Latorre, Sr. Chen, Bearoid, LEX, Gerard Giner y Arnau Vallvé.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco de pop con condimentos, porque también siento que tiene un poco de pop-rock, indie-pop, pero sobre todo no deja de ser un álbum de pop, que habla de la construcción y deconstrucción de un amor.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Más que anecdótico, el hecho de trabajar con seis personas distintas ha sido caótico, el cuadrar agendas y mentes pensantes… Creo que eso ha sido lo más loco de todo, pero a la vez, también, lo que me ha permitido tener más mano en el disco porque he estado orquestando a seis cabezas pensantes y, por ello, siento que el disco ha estado bastante producido por mí.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Ahora mismo ya hemos presentado el disco en Barcelona y en Girona. El 25 de abril lo haremos en Valencia. Y posteriormente, tenemos toda una gira de festivales durante todo el verano.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Material sensible

Es la canción que abre y da nombre al disco. Trata sobre un seguido de dudas, preguntándome todo el rato si estoy en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. Y también es un poco el reflejo de lo que puede estar sintiendo una persona de 25 años que vive en este país, y que no sabe muy bien si el camino que elige es el correcto, si la persona con la que está es con la que se va a casar, si va a poder comprarse una casa…. Todas estas dudas envuelven un poco el disco, en general.

2. Passen coses

Es una canción en catalán, que habla de la explosión del enamoramiento, del momento en el que dices: «ostras, me está pasando esto, estoy empezando a sentir cosas fuertes», pero tampoco lo terminas de aceptar muy bien, porque esa protección que llevamos siempre de no querer dejarnos ver del todo, lo impide.

3. ¿Cómo duermes?

Es una canción de despecho, de mirarle a la cara a alguien y decirle «pero cómo puede ser que seas tan desastre y yo que lo daría todo por ti, sin embargo tu por mí no haces nada, pero porque ni si quiera lo haces por ti mismo». Es una canción de reproche, de ponerle un espejo a alguien en la cara y demostrarle que es lo peor que le podría pasar a sí mismo en la vida.

4. Me siento mejor

Es una colaboración con Éxtasis, una banda de Barcelona. Justamente el cantante del grupo es mi mejor amigo, Gerard, y además es el productor de varias canciones del disco. Me parecía super coherente que la única colaboración del disco fuese con alguien que ha tenido el disco tan de cerca y que ha estado tan presente en la producción. Es una canción que habla de desinhibirse, de saber que no está bien salir tanto de fiesta, beber… pero ahora mismo que estoy tan mal lo que me sienta mejor es hacer esto, y apagar el mundo un rato. Que evidentemente no es el camino que hay que hacer… [risas], pero es de lo que trata esta canción.

5. Una altra vegada

Es una canción que trata de volver a caer, de tropezar en la misma piedra. Algo que nos ha pasado a todos/as y de decir: «Mira, ya sé que no estábamos bien, ya sé que todo está fatal, pero, ¿lo volvemos a intentar otra vez?». Spoiler: no sale bien.

6. Cantando goles

Es una canción que habla sobre empezar a hacer cosas que nunca habrías pensado que harías, solamente porque a la persona con la que deseas estar le gustan. Así como premisa, puede parecer muy tóxico y chungo, pero al final estamos hablando de ir a ver un partido de futbol y al final piensas: «Aunque detesto el aire que se respira en un campo de fútbol… veo a mi pareja feliz, sonriendo con su camiseta de su equipo favorito, y al final nada es para tanto».

7. No t’has vist

Es una canción también en catalán, que habla sobre intentar abrirle los ojos a alguien que todo el rato se está autoflagelando. Y decirle: «Ya sé que tú te hablas fatal, te estas viendo de la peor manera posible, pero en realidad no eres consciente de lo increíble que eres, abre un poco los ojos».

8. Un poco

Es el tema mas pequeñito del disco. Realmente es una canción que no tendría ni que estar en este álbum, pero estábamos grabando y el último día que tenía el estudio reservado para grabar voces, esa misma noche compuse una canción, llegué al estudio y le dije a Gerard (el productor): «Tenemos que parar máquinas porque tengo una canción nueva, vamos a grabarla a guitarra y voz, a una toma y… que sea lo que Dios quiera». Y para mí, es de los temas más especiales del disco, porque al final yo siento que me muestro mucho a guitarra y voz en redes, y no había hecho todavía ninguna canción así, tan sensible y pequeñita. El tema habla de contarle a una amiga que está con alguien que no toca y, al decirle esto, te hace un poco de espejo y te das cuenta de que tú tampoco estás en el lugar en el que deberías o te gustaría estar.

9. Uno de septiembre

Es un tema que habla sobre lo precioso que ha sido el verano, todo ha sido increíble, nos hemos desinhibido, has estado fuera de casa… Pero llegas a casa y te vuelves a dar de bruces con la realidad. Y te das cuenta de que ese casco de moto de esa persona está todavía en casa, todavía sigue oliendo la ropa de cama a esa persona… te topas con la realidad cuando creías que tenías todo olvidado.

10. Últimamente

Es el primer tema que escribí de este disco. Es una canción que habla de la depresión, de estar con ansiedad, de estar en un momento muy frágil de la vida pero a la vez intentar tirar un poco hacia delante. Las inquietudes que tenemos, como ya he comentado anteriormente, cualquier persona de 25 años que vive en este país, que no sabe si se va a poder comprar una casa, si mañana estará donde está hoy, si el trabajo que tiene es estable o no… Todas estas dudas que nos conciernen constantemente nos llevan a tener la salud mental un poquito más frágil.

11. Si me estás rondando

Es un tema que habla sobre «¿Tú me gustas o lo que me gusta es gustarte a ti?, ¿Me está gustando estar contigo o simplemente que me hagas sentir bien?». Supongo que es algo con lo que nos hemos encontrado todos en algún momento de la vida, y que no sabemos muy bien dónde colocar esa nueva relación o a esa nueva persona que llega a tu vida.

12. Amor tranquil

Es la canción, ya por fin, de paz. De llegar a un lugar llano, un lugar de calma y decir: «Yo lo que quiero es que me quieran bien y, si no me quieren bien, lo que quiero es que no me quieran, y ya está».

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero seguir haciendo conciertos por España, y también me gustaría poder cruzar el charco en algún momento, creo que lo vamos a poder lograr hacer a finales de año… Y por supuesto, que la gente se haga suyo el disco.

Escucha «Material sensible» de Suu a continuación: