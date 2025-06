Telephunken – Ritmo Furioso / Canción a Canción

Ritmo Furioso es más que un disco, es un viaje, un recorrido por la trayectoria de Telephunken en su 25º aniversario. Pero no estamos ante un álbum recopilatorio, sino que es un nuevo capítulo en una trayectoria larga, exitosa y con enorme influencia. Hay temas antiguos, también hay piezas nuevas y algunos descartes de etapas anteriores. Pero todo ha sido grabado, producido y mezclado de nuevo, partiendo desde cero, por eso esto resume a la perfección todo lo que Telephunken es a día de hoy.

Nos acercamos a cada una de las 16 canciones que forman parte de Ritmo Furioso y lo hacemos gracias a que Ernesto, el alma máter del proyecto, y gracias a ello conocemos afondo el espíritu de este disco que supone la vuelta a la actualidad de Telephunken y que lo estarán presentando en los escenarios de muchas ciudades de nuestro país en los próximos meses.

Soy Ernesto, productor y compositor de Telephunken. Este es nuestro sexto disco, se llama Ritmo Furioso. Es como un recorrido por toda nuestra historia, pero hecho de nuevo, desde cero, con las tecnologías actuales. Además de recuperar canciones antiguas, también hay muchas nuevas y algunas que nunca salieron a la luz. Yo lo considero un disco nuevo, no un recopilatorio.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming, en más de las que pensaba que existían. Salió el 8 de mayo y está editado en mi propio sello, Tremendo Big Records. De momento, solo está disponible en streaming, pero tengo la intención de editarlo también en vinilo; aún no tengo fecha.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Es un poco complicado. El disco está grabado, producido, mezclado y masterizado por mí, pero hay canciones que se hicieron en Brasil, otras en un tren, y otras en Estados Unidos y Japón. Realmente, no recuerdo dónde hice todas las canciones, pero nuestro método es distinto al habitual. Al componer la canción, esta es como queda ya para el disco. Luego, aprendemos a tocar en directo lo que se ha producido. No preparamos con el grupo las canciones en el local para grabarlas; yo hago el disco y luego preparamos el directo.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco pensado para hacer disfrutar, sacarte una sonrisa y hacerte bailar. Las influencias son muy variadas; yo llevo 40 años comprando discos y me gustan casi todos los estilos. Hay canciones que tienen influencias de funk clásico, de música disco, de punk, de hip hop y de bass music. Nunca me planteo qué estilo general tiene que tener un disco. Si sale una canción como Zombies, que podría estar más cerca del punk new wave británico y me gusta, pues sale en el disco.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Imagínate, 26 años tienen algunas canciones. Muchas anécdotas. Una curiosa es Especial, nuestro segundo single. Esta canción, en un principio, la compuse para un programa nocturno de tele que había antes, que era un concurso absurdo, con muchas luces y cosas en la pantalla. Era en São Paulo; yo trabajaba en el programa disparando todos los sonidos y aplausos. Muy divertido. Escuchábamos los 30 segundos de canción 50 veces al día. Ni me acordaba y, buscando material para el disco, la encontré, la hice entera y le añadí voces, porque era instrumental.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Nuestra idea es tocar todo lo que podamos. Ya hemos hecho la primera actuación en Zaragoza, en el aniversario de la sala López. Ya tenemos un montón de fechas cerradas para la gira de presentación, y pasaremos por Tenerife, Santa Pola, Barcelona, Logroño, Valencia, Zaragoza, Murcia, Orihuela y Madrid. Las entradas estarán disponibles en breve. También tocaremos en el Sonorama. El resto de festivales, si no hay sorpresa, serán para el año que viene; llegamos tarde con la salida del disco.

1. Vuelve

Esta canción la hice para mis sesiones de DJ. Siempre edito todo lo que pongo para sonar diferente. Las voces son de un grupo argentino de los 60 y funciona muy bien en mis sesiones, así que decidí hacerla de nuevo. Tiene un montón de scratching que hice en directo y mantuve parte de las voces. Luego grabé guitarras y bajos. ¿Y qué mejor que empezar un disco en el que vuelves tras 9 años que con una canción que se titula Vuelve?

2. 2.0

La primera colaboración con los mexicanos Dapuntobeat. Son como hermanos para nosotros; hemos tocado muchísimas veces juntos en España, Estados Unidos, México, Suecia… incluso nosotros tocamos una de sus canciones y, al contrario, ellos tocan una de las nuestras. En principio, esta canción era un remix que les hice; no se editó y volví a hacer la canción de cero hace unos meses. Tenía que salir en el disco.

3. Don’t Wanna Hear About It

Esta es una de las canciones que más tocamos en directo. Apareció en nuestro cuarto disco, pero siempre pensé que la grabación no tenía la energía de cuando la tocamos, así que quité todos los samples y la rehíce tocando todos los instrumentos en directo. Creo que ahora sí suena como quería.

4. Taxi

Segunda colaboración, en este caso con Rachael Nobbs. Me encanta trabajar con ella; es puro talento y tiene una sensibilidad muy especial. Aquí canta y tocó la trompeta. La letra está basada en la película A Taxi Driver, la coreana, no la de Scorsese. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Me encanta el cine en general y el asiático en particular.

5. Feeling Good

Otra canción que hemos tocado muchísimo. Apareció en nuestro segundo disco y empieza con una locución de los años 50 contra la marihuana. Siempre busco cosas de este tipo; me hacen mucha gracia. Esta es otra de las canciones en las que quité todos los samples y toqué todos los instrumentos. Creo que mejora muchísimo a la original.

6. Cosmic Rocker

Esta canción la hice para un EP que me pidió uno de mis productores favoritos y toda una leyenda, Freedy Fresh. El EP salió en su sello y la canción es una mezcla de flamenco y hip hop. También quité los samples y, además, añadí un montón de sintetizadores y cambié la estructura. Creo que el sonido final es bastante original.

7. Especial

Como ya os comenté, esta canción, en un principio, la compuse para un programa nocturno de tele que había antes, que era un concurso absurdo, con muchas luces y cosas en la pantalla. Era en São Paulo; yo trabajaba en el programa disparando todos los sonidos y aplausos. Muy divertido. Escuchábamos los 30 segundos de canción 50 veces al día. Ni me acordaba y, buscando material para el disco, la encontré, la hice entera y le añadí voces, porque era instrumental.

8. Having a Good Time

Tercera colaboración, ahora con Miguel de Digital 21. Al igual que con Dapuntobeat, somos muy amigos desde hace muchísimos años. Ha cantado esta canción con nosotros en directo muchas veces y, evidentemente, tenía que salir en el disco. Es una mezcla de música latin funk y la voz de Miguel en su momento más punk: algo inverosímil, pero con un resultado sorprendente, en mi opinión. Como todo el disco, la canción se ha rehecho desde cero; solo se mantiene la voz.

9. Que se sepa

Otra canción clásica que aparece en nuestro segundo disco. Yo soy muy fan del sello Fania, que editaba latin funk en los años 60 y 70. Emigrantes que llegaban a Nueva York comenzaron a fusionar el funk con la música latina. Esta canción se podría decir que es una versión de Roberto Roena, uno de los artistas del sello.

10. The Corporation

Otra colaboración, esta con Trotter. Estuve viviendo en São Paulo una temporada y me pasé todo el tiempo produciendo mi quinto disco allí. Ya había hablado bastante con Rodrigo (Trotter) antes de ir, así que iba a su estudio casi todos los días. Me ayudó mucho en mi estancia allí e hicimos varias canciones juntos; esta es una de ellas.

11. The Fact

Esta es especial; fue la segunda canción que hice como Telephunken hace 26 años, la primera que sonó en las radios y, sin duda, la canción que más hemos tocado. Aparece en nuestro primer disco. El problema es que la hice con un sampler de Roland que ya no existe, y era un formato disquete que es imposible conseguir. Pero tenía que salir en el disco, así que, con inteligencia artificial, separé las pistas originales y las reparé. De ahí utilicé algunas partes y el resto las toqué en directo. Toda la idea de este disco parte de cómo recuperé esta canción. He usado IA en más canciones para separar partes, porque no tenía los archivos originales. Esto, hace nada, habría sido imposible o carísimo.

12. Zombies

Esta es de las últimas canciones que hice para el disco y la más peculiar. La hice entera en el OP-1 de Teenage Engineering, en viajes en el cercanías. Es un sintetizador, grabador de cuatro pistas y groovebox del tamaño y aspecto de un casiotone. Es un estilo muy distinto al resto de las canciones, mucho más new wave británica. La letra, aunque no lo parezca, habla sobre los juegos de From Software, como Dark Souls, que me tiene loco.

13. Easy One

La última colaboración, y cómo no, con nuestro neoyorquino favorito, Alex Ursula 1000. Tengo una relación de muchísimos años con él. Curiosamente, nunca habíamos tocado juntos hasta hace unos días, cuando lo hicimos en Zaragoza. Sin embargo, hemos pinchado juntos en medio mundo. La canción es una odisea de space disco que me encanta. Alex es un súper productor y melómano de nivel titán; no podía faltar en el disco.

14. Latin Demon

Esta canción fue un EP con un montón de remixes que edité en un sello alemán llamado Big-M, muy popular en la escena Nu Funk en su momento. Casualmente, tenía un remix también de Ursula 1000 y otro de Fredy Fresh, de los que ya os he hablado. Se podría definir como flamenco breaks; además, he sustituido los samples por instrumentos en directo.

15. Yeah Yeah

Aparece en nuestro cuarto álbum y es otra de las fijas en nuestros directos. Es de esas canciones con las que el público colabora cantando, así que había que rehacerla. Esta es otra de las que necesitó IA y reparación, y tuvimos que tocarlo todo otra vez, pero mereció la pena; ahora suena con la energía que quería que tuviera.

16. Beautiful Day

Esta canción apareció de rebote en un disco recopilatorio alemán. Me pidieron una canción y les mandé tres; iban a poner solo una, pero al final esta les encantó para terminar el disco, y creo que es perfecta para eso. Es de las que más me ha costado rehacer, ya que es muy orquestal, pero tengo una librería de samples ultra realistas y volví a tocar todos los instrumentos sampleados nota a nota con un teclado.

Y eso es todo: 25 años resumidos en una hora, que es la duración del disco.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Lo bueno de este disco es que la situación es muy similar a la del primero, no esperamos nada. Ya hemos tocado en todos los festivales, hemos recorrido el mundo, hemos colaborado con nuestros artistas preferidos y hemos cumplido nuestros sueños. Así que solo queremos disfrutar, tocar, pasarlo bien y que la gente disfrute del disco y de los directos.

