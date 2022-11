The Lounge Society – Tired of Liberty / Canción a Canción

Hace unos meses que The Lounge Society editaron su primer larga duración, bajo el título de Tired of Liberty, tras un primer EP publicado el año pasado, Silk For The Starving. La joven banda de Yorkshire acaba de aterrizar en nuestro país para presentar sus canciones en tres fechas. Esta misma noche actuarán en Madrid, en la sala Siroco; mañana día 9 en la sala 16 Toneladas de Valencia y el día 10 en la Razzmatazz 3 de Barcelona.

Aprovechando su visita, les pedimos que nos desgranen ellos mismos cada una de las canciones que componen Tired of Liberty, un disco de post-punk agudo y enérgico, una incendiaria colección de canciones repletas de ira y urgencia.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos The Lounge Society, de Hebden Bridge, en West Yorkshire, Inglaterra. Lanzamos nuestro álbum debut, Tired of Liberty, este verano. Grabamos el disco con Dan Carey, el productor con el que hemos estado trabajando durante un tiempo.

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

El álbu, salió al mundo hace un par de meses. Lo lanzamos en diferentes formatos, podeis escucharlo en todas las plataformas de streaming: Spotify, Apple Music, etc. Pero también está disponible en vinilo, CD y cassette!

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos el álbum con Dan Carey en su estudio en el sur de Londres. Trabajar con Dan ha sido una parte muy importante del desarrollo de la banda. Nos ha enseñado diferentes formar de abordar la música, cuando se trata de crear y capturar canciones. Cuando arrancamos con la banda, Dan era alguien a quien admirábamos mucho. Somos muy fans de muchos discos en los que ha trabajado en el pasado, así que trabajar con él fue un algo muy importante para nosotros, y luego poder continuar y desarrollar la relación que tenemos con él hoy, ha sido increíble para nosotros.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Para mí, este trabajo es un disco juvenil, enérgico y esperanzador. Aunque definitivamente hay elementos de oscuridad y melancolía a lo largo del álbum, creo que en general es un trabajo que grita esperanza. Estábamos bastante decididos a que nuestro álbum debut se presentara de la misma manera que la mayoría de nuestros debuts favoritos: esperanzador, juvenil y enérgico. Los primeros discos de bandas como The Strokes, The Libertines y, más recientemente, Fontaines DC, todos tienen lo mismo en común.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No estoy seguro de si es divertido, pero hay bastantes historias interesantes de nuestro tiempo en el estudio. Una de las cosas de las que hablamos a menudo es cómo terminamos completando muchas de las letras del álbum la noche antes de grabarlas. Teníamos un día específico en el que habíamos planeado grabar la mayor parte de las voces finales, así que sabíamos que teníamos que hacer todo lo posible para que quedaran perfectas para ese día. Inicialmente, planeamos eliminarlos durante el par de semanas que estuvimos en el estudio, pero como podréis imaginar, terminamos centrándonos en otras cosas… así que el día antes de que supiéramos que teníamos que grabar las voces, nos quedamos despiertos toda la noche, con mucho vino, viendo documentales de John Lennon finalizando la letra de algunas canciones. No estoy completamente seguro de por qué terminamos viendo y escuchando tanto material de Lennon, pero me gusta pensar que tuvo un impacto en cómo suena el disco, de una forma u otra.

Terminamos grabando la toma vocal final alrededor de las 2 de la mañana, después de salir todos juntos. Estábamos sentados justo enfrente del estudio hablando sobre las grabaciones que teníamos hasta ahora. Luego volvimos al estudio y estuvimos jugando con Cam, cantando las voces de la introducción una octava más alta, todos supimos de inmediato que sonaba mucho mejor, así que las grabamos allí mismo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

¡Sí! Vamos a España para dar unos conciertos muy especiales este mes de noviembre. Estamos ansiosos por estos shows, por tener la oportunidad de tocar en algunas de las ciudades más bonitas del mundo. Estaremos en Madrid (Siroco) el 8 de noviembre, en Valencia el 9 y en Barcelona el 10.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. People Are Scary

La primera canción del disco. Es un tema muy inspirado en Talking Heads. Pasamos mucho tiempo en el instituto obsesionados con Talking Heads. Cuando empezamos a escribir canciones, había mucho de funk y disco. Nuestro objetivo era hacer que nuestros compañeros quisieran bailar en nuestros conciertos, ¡ese sigue siendo el objetivo hoy en día!

2. Blood Money

Esta fue una canción escrita a principios del confinamiento, en una época realmente rara. Acabábamos de lanzar nuestro primer single con nuestro sello y luego, como el resto del mundo, nos golpeó bastante el confinamiento. Fue bastante complicado, íbamos avanzando y luego entonces se detuvo. Blood Money fue la primera canción que surgió de toda esa locura. A veces, cuando escucho esta canción, me doy cuenta de lo contundente que es la letra, pero en realidad así es exactamente como nos sentíamos. Creo que es una especie de pista de riff de guitarra clásica. Estábamos muy interesados en la forma de escribir de Johnny Marr, creo que jugó un papel muy importante en la escritura de esta canción.

3. No Driver

Creo que, como banda, esta es una de nuestras canciones favoritas del disco. Es una melodía muy cruda. A menudo bromeamos diciendo que en realidad no debería funcionar, hay demasiadas cosas diferentes sucediendo a la vez, pero por alguna razón todas encajan en el lugar correcto.

El arpegiador vino de Archie (nuestro batería) que consiguió un sinte nuevo. Creo que un día estábamos en un ensayo jugando con él y alguien puso ese ARP. Entonces, alguien empezó a seguirle el juego. No recuerdo quién hizo qué ni en qué orden, pero me uní rápidamente. Las dos partes de guitarra habían estado guardadas durante un tiempo. En alguna parte, hay una demo de esas dos partes de guitarra grabadas con un sonido de caja de ritmos de cubos de basura, ¡jaja! Pero No Driver nació en esa habitación ese día y luego se convirtió en lo que es hoy en varios ensayos y directos.

4. Beneath The Screen

Es una de las pistas más antiguas del disco. Esta melodía proviene de los días de Talking Heads! Inicialmente era más lenta y densa. Una especie de Moon Rocks, aunque esa idea inicial se perdió un poco con el tiempo y un día decidimos darle una oportunidad y ver si todavía podíamos tocar, así terminó siendo mucho más alegre y animada.

5. North is your heart

Hasta que casi grabamos el álbum, esta era una idea instrumental con la que habíamos estado jugando en los ensayos durante un tiempo. Escuchábamos mucho una canción llamada Egypt Tomb de Mighty Baby (una canción increíble) y eso nos dio una idea de algo que podíamos probar. En muchos sentidos, es la canción más «fuera» del álbum.

La percusión fue muy importante para esta canción. Tuvimos la suerte de tener a un tipo de un talento increíble llamado Zanders, que tenía algunas percusiones locas que trajo al estudio. Todos estábamos un poco hipnotizados viéndolo añadir a la canción todos estos trozos percusión tan locos. Así que, ¡gracias!

6. Last Breath

En realidad, grabamos Last Breath antes de entrar a grabar el álbum, como un single independiente. Pero cuando entramos al estudio para hacer el disco, decidimos que todos la queríamos en el álbum. Lo remezclamos todo junto para que encajara un poco mejor con el ambiente del álbum, ¡y añadimos un poco más de percusión!

7. Remains

Es una canción de directo total. Realmente se desarrolló y se convirtió en lo que es al ser tocada en vivo una y otra vez. Fue uno de los temas que terminaron cayendo muy bien en cada show, al público parecía gustarle siempre. Era importante para nosotros mantener esa sensación de directo en el estudio. Afortunadamente Dan es el tipo perfecto para ayudar a lograr eso, sabía exactamente qué hacer.

8. Boredom is a drug

Para nosotros fue uno de los temas más experimentales. Grabarlo fue muy interesante. Grabamos la batería y el bajo juntos y luego procesamos la batería a través de sintetizadores modulares. Hay un poco de ambiente selvático con la batería, el bajo y la percusión. Al principio, fue bastante sutil, pero después de pasar un poco de tiempo en el estudio, decidimos lanzarnos a por ello. Una vez más, la percusión fue muy importante en esta canción.

En algunos momentos de la mezcla, hay unas sobre-grabaciones locas de guitarra con las que nos divertimos mucho.

9. It’s Just A Ride

Estoy bastante seguro de que esta es la canción más antigua del álbum. Fue escrita mientras estábamos en el instituto. Aunque cambió en los últimos años, las raíces de la canción se escribieron hace mucho tiempo. La música disco fue una gran influencia en esta canción. Artistas como Lizzy Mercier Descloux y Maximum Joy.

10. Upheaval

Cuando escribimos esta canción nos sorprendimos un poco, nunca habíamos hecho algo así antes. No se basó en un gran riff o línea de bajo, era completamente diferente a lo que habíamos hecho antes. Simplemente salió de la nada, jugando con secuencias de acordes separadas que terminaron encajando muy bien.

Cuando tocamos esta canción por primera vez en nuestro sello, lo primero que dijeron fue que les recordaba a The LA’s. Eso siempre se ha quedado conmigo.

11. Generation Game

Esta fue la primera canción que lanzamos. Se habló de que no estaría en el álbum, pero estoy muy contento de que hayamos decidido meterla. Creo que cierra muy bien el círculo, siendo lo primero que lanzamos y luego cerrando el álbum.

Es una canción extraña, en el mejor sentido. Siempre he estado bastante orgulloso de que fuera la primera canción que lanzamos. No muchas bandas elegirían hacer de esto un single, especialmente el primero, pero no creo que hubiéramos irrumpido en la «escena» si no hubiera sido así.

