The Low Flying Panic Attack – Far From Being Gone / Canción a Canción

No es The Low Flying Panic Attack una banda con una propuesta musical fácil ni fácilmente asimilable para losoídos acostumbrados a la música más comercial o festivalera, pero es uno de esos proyectos en los que uno quiere quedarse durante mucho tiempo cuando se adentra en él. Javier Martín Balsa y Marta Brandariz son las cabezas pensantes que hay detrás de TLFPA y, con su segundo larga duración, Far From Being Gone (2024), vuelven a demostrar que su particular universo y lenguaje musical es algo atemporal, alejado de modas y tendencias, dispuesto a conquistar los oídos más exquisitos y con ganas de alzar la voz con algo dieferente a lo que se suele hacer en nuestro país.

Invitamos a Javier y Marta a nuestra sección, para que sean ellos los que nos acompañen en este recorrido por un disco plagado de atmósferas ensoñadoras, de mensajes a descifrar y de mucha reflexión lírica y musical. Quizás una sola escucha no baste para apreciar todos los matices que hay dentro de Far From Being Gone, pero ese primer acercamiento siempre dejará con ganas de más y, según pasen la reproducciones, podremos sacar un mayor número de texturas e interpretaciones. Aislémonos del exterior y reservemos media hora de nuestro tiempo para adentrarnos en este fantástico trabajo de The Low Flying Panic Attack.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos The Low Flying Panic Attack, una banda de Madrid formada por Javier Martín Balsa y Marta Brandariz en 2015. Mezclamos electrónica, psicodelia, rock, y atmósferas lo-fi, aunque también con tintes pop, future bass y trip hop. En cada trabajo que realizamos intentamos siempre ser honestos con nosotros mismos y hacer lo que de verdad nos llena a nivel compositivo, no solo en cuanto a la música se refiere, sino también visualmente.

Nuestro segundo largo, titulado Far From Being Gone, es una obra que nos ha hecho madurar mucho como artistas y en la que nos hemos sentido muy libres. Ha sido un proceso de composición y producción muy largo, durante todo un año, y con momentos emocionales de todo tipo que nos han hecho llegar a este resultado. Son nueve cortes, de los cuales nos sentimos realmente orgullosos y en los que nos hemos vaciado, hemos salido de nuestra zona de confort y nos hemos olvidado de los convencionalismos.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 22 de mayo de 2024 y está disponible en todas las plataformas digitales. Además tenemos a la venta el vinilo en físico, el cual puede adquirirse a través de nuestra web www.tlfpa.com

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco lo hemos grabado en casa de Javi, quien ha producido todo el álbum, y también hemos contado con nuestro querido hermano Ed is Dead, para coproducir dos temas y encargarse del mix y mastering del disco.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Este trabajo lo que tiene destacable es que no nos hemos preocupado en absoluto por las convenciones estéticas dentro de un género determinado. Cuando nos ponemos a trabajar intentamos hacer lo que nos apetece en ese momento y lo que nos llega. En este disco creemos que nos hemos sentido 100% libres a la hora de tomar decisiones de composición y de producción, quizá porque los años van pasando y siempre vas madurando de alguna manera y te sientes con más confianza para hacerlo.

Es un trabajo de honestidad con nosotros mismos y de trabajo muy duro, ya que todo lo que engloba a TLFPA lo hacemos nosotros y, quizá por todo ese esfuerzo y dedicación, estamos tan contentos con el resultado.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Bueno, nosotros siempre estamos de risas y tenemos un ambiente muy distendido, hasta cuando estamos serios. Pero quizá los momentos más graciosos y absurdos los vivimos cuando grabamos material para redes. No basta con hacer música, sino que también hay que crear un poquito de contenido en redes y no estamos acostumbrados a salir hablando y tener el foco de atención puesto sobre nosotros en ese instante. Por eso, siempre tenemos un montón de tomas falsas ridículas con las que nos partimos de risa, ya sea porque se nos traba la lengua o porque pase un camión de la basura justo por delante y se cargue la toma.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

De momento, vamos a hacer un pequeño evento de presentación del disco el 14 de junio, del cual todavía no podemos dar muchos detalles, pero pronto daremos más información. Y seguimos trabajando para planificar los siguientes pasos, porque nunca estamos quietos y, cuando acabamos algo, ya estamos pensando en lo siguiente.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Black Core

Es el primer corte del disco y es una declaración de intenciones. Habla de las emociones que sentimos cuando creemos que no estamos a la altura de las circunstancias, o cuando creemos que no pertenecemos al entorno en el que nos encontramos y del cual recibimos un profundo rechazo. Como consecuencia de ello, decidimos sucumbir y seguir a la masa, casi como si fuera un mecanismo de supervivencia para esquivar el dolor. Pero da igual lo que se vea desde fuera o la máscara que decidas ponerte, porque el corazón ya se ha vuelto negro.

Es un track co-producido por Javier Martín Balsa y Ed is Dead. También es el tema con el que hemos abierto los directos que hemos hecho y es un aluvión de emociones por todos los pasajes que tiene. Es una gozada tocarlo en directo porque pasas de 0 a 100 en muy poco tiempo, y creemos que el público también lo nota.

2. Until the Quiet Comes Over

Ha sido producido por Javier Martín y Ed is Dead, y representa un nuevo capítulo en nuestro trabajo al ser el primer single que salió del disco. En esta canción hemos cambiado la forma en la que componemos. Huyendo de la manera clásica de crear una canción, hemos dado más peso de las baterías acústicas y la voz ha tenido que adaptarse a la producción en vez de hacerlo al revés, que era como solíamos trabajar. Es un tema muy enérgico, en el que dan ganas de bailar y saltar todo el rato «hasta que llegue la calma» como dice la letra.

3. The Answer

Es un tema que celebra el hecho de no tener respuestas para todo. Muchas veces en la vida, y más en la era de la inmediatez en la que vivimos actualmente, nos obsesionamos con no perdernos nada y saberlo absolutamente todo, tenemos miedo de no estar al día, al minuto, al segundo, tenemos FOMO, lo cual casi siempre acaba llevándonos a una espiral de ansiedad y frustración totalmente innecesaria. Por eso, hay momentos en los que hay que saber parar y entender que no saberlo todo también está bien. Es un track producido por Javier Martín Balsa y las baterías fueron grabadas por Ian Chang de la banda americana Son Lux.

4. Bells in Santa Fe

Es una versión de Halsey que nos encanta. El disco al que pertenece ese tema está producido por Trent Reznor y Atticus Ross de NIN, y tiene cortes muy guays, pero ese tema en concreto nos encajaba muy bien y decidimos llevarlo a nuestro terreno con una producción a cargo de Javi más dinámica y propia.

5. The Art of Being Alone

Es un pasaje electrónico con atmósferas suaves y sonidos de percu muy marcados, pero a la vez bastante orgánicos. Es un corte instrumental onírico, que sirve casi de transición entre temas a mitad del disco e invita a reflexionar.

6. Praise

Es una conversación ficticia entre tú mismo y tus demonios, como si te sentaras con ellos en un cara a cara. Es un tira y afloja, una lucha constante que refleja el conflicto entre el deseo de liberarse y el miedo a tener que enfrentarse a ellos. La peculiaridad de los demonios internos, que no dejan de ser una parte de uno mismo, es que te convencen de que están a tu lado, cuando en realidad lo que hacen es nutrirse de tus miserias, a veces de forma sutil y otras veces no tanto. Estás en guerra con ellos aunque no lo sepas, la súplica no sirve y tu éxito depende de tu resiliencia.

Este tema para nosotros es muy potente, porque es enérgico, tiene pasajes rapeados y un estribillo bastante luminoso y pegadizo. Nos salimos un poco de nuestra zona de confort al crearlo y es uno de nuestros preferidos en directo.

7. Not Happy Again

Not Happy Again para nosotros es como un pasaje cinematográfico. Cuando empiezas a escucharlo casi podrías pensar que es la música de un tráiler de cine. Estas son las cosas que nos gusta hacer a nosotros en algunas de nuestras composiciones, el no estar sujetos a un tipo de estructura pop con estrofa-estribillo-estrofa-estribillo todo el rato. Por supuesto, tenemos estructuras convencionales, pero también tenemos otras que se van construyendo de otra forma y Not Happy Again es una de ellas. Además, es un tema que tiene mucho sentido cuando viene acompañado de toda la parte visual que trabajamos para el directo.

8. Hold It

Es un tema que habla de la opresión. A nosotros nos gusta mucho escribir de manera un poco abstracta, para que no sea tan fácil de descifrar el significado de cada canción, y como resultado la gente que nos escucha muchas veces se lleva las interpretaciones a su terreno, lo cual nos parece algo muy bonito. En este caso, la opresión puede ser más general o más particular, y es una opresión que nadie sabe cuándo llegó, pero que quedó instaurada en algún momento y se normalizó, y eso ocurre tanto a nivel social como en una relación entre dos personas. Por lo tanto, la letra insta a huir de esos patrones negativos de los que, por desgracia, muchas veces no somos conscientes y a los que nos acostumbramos.

9. Monster

Es una canción muy especial para nosotros, que Marta compuso en una época emocionalmente muy oscura y fue de los primeros temas que creamos para el disco, pero de los últimos que rematamos. Se convirtió casi en la banda sonora de nuestra etapa de creación del disco, con muchas idas y venidas pero al final todo hizo «clic» con la produ de Javi. Es un tema que habla de la ansiedad como un monstruo que siempre está ahí contigo y que te hace sentir una presión muy fuerte en el pecho y, si no consigues gestionarla y canalizarla bien, puedes entrar en un juego muy cruel y peligroso contigo mismo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Pues nos encantaría que este disco llegara a toda la gente que sea posible, que nos conozcan y la gente disfrute de nuestro trabajo, que se interesen por una propuesta distinta y se le de más visibilidad a trabajos como el nuestro y como los de muchos otros proyectos que quedan enterrados porque, a veces, es más fácil escuchar lo de siempre y a la copia de la copia, en lugar de profundizar y buscar música. ¡Hay mucho más allá! Y esperamos que se puedan abrir caminos con propuestas como la nuestra.

Escucha «Far From Being Gone» de The Low Flying Panic Attack a continuación: