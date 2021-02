The Prussians – Mantra / Canción a Canción

El tercer álbum de The Prussians acaba de salir a la calle y, ya desde el principio, avisamos que es un disco a tener muy en cuenta en los próximos meses. Mantra es un trabajo donde Dominic Massó, Tino Lucena, Ferchu Vallejos, Pau Enric Serra y Juan David Ayora han dado un enorme paso adelante como banda. Dejando atrás el sonido más guitarrero, The Prussians han buscado nuevas fórmulas con las que transmitir sus emociones de una manera más trabajada si cabe, repleta de texturas y enfoques que se diferencien de lo anterior, con la electrónica como principal vehículo para ello.

Pedimos a The Prussians que ellos mismos diseccionen todo lo que encierra Mantra y, analizando el disco canción a canción, nos adentramos en un mundo lleno que resume a la perfección lo que han supuesto los últimos dos años para el quinteto.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos para nuestros lectores

Somos The Prussians y Mantra es el tercer disco largo de la banda que, a diferencia de los anteriores, ha sido producido en nuestro estudio KarmaRecords, lo que nos ha permitido experimentar más con los sonidos y obtener un resultado más “groove electrónico”.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

El disco salió el 12 de febrero en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

En Mallorca, en KarmaRecords, el estudio de Dominic Massó el cantante.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco quiere hacerte entrar en un mantra musical, con sonidos únicos obtenidos de largas inversiones de tiempo en experimentar con sonidos diferentes. Las influencias, como en los discos anteriores, están presentes en grupos como Alt-J, Glass Animals y Balthazar; pero para este disco a la banda nos han influenciado bandas de la escena independiente australiana como Tora o Crooked Colors, además de otros artistas hip-hop como Noah Slee y otros más electrónicos como Kaytranada.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En la grabación del tema If You Don’t Mind, se grabó una guitarra clásica, que sonaba demasiado “bien”. Queríamos que sonara a guitarra de juguete, como si la hubiesen grabado con el móvil, en cambio, el riff que hace la eléctrica más adelante es una acústica grabada con el móvil, que se usaron plug-ins para que sonará más potente… ¡Exacto! en la guitarra que grabamos bien “empeoramos” su sonido y en la que grabamos “mal” mejoramos su sonido. A veces, cuando produces y mezclas un tema, se hacen cosas que aparentemente no tienen sentido, pero si consigues un buen resultado sonoro que te transmite y te hace entrar en ese mantra… ¿para qué cambiarlo?

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

El 25 de Marzo tocamos por la mañana en los Conciertos de Radio 3 y por la noche en la sala Moby Dick (las entradas se pueden comprar aquí). Hay algunos festivales pendientes, entre ellos el Sonorama o el Futurre Echoes en Suecia, pero como ya sabemos, con la pandemia no hay nada 100% seguro, ya que las medidas sanitarias pueden cambiar y nos pueden cancelar o aplazar conciertos.

La banda, echa mucho de menos tocar en directo. Recordamos el febrero del 2020 justo antes del confinamiento, que hicimos sold out en Madrid, que para mucha gente es el último concierto que han asistido sin “nueva normalidad”. Parece que hace años, fue muy divertido… ¡En fin!, vamos a tener que esperar mucho para que los conciertos vuelvan a ser lo que eran.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Fragile Souls

El crítico momento donde te das cuenta de que te has enamorado de alguien y donde te toca comunicarlo o admitirlo. Pero mostrar esa debilidad te da algo de respeto.

2. Make It Better

Es una canción para la gente que le gusta hacer las cosas a su manera y saltarse las reglas, si es necesario, para llegar a resultados más creativos, que a veces pueden hasta sorprender al autor, ya que esos resultados pueden ser impredecibles.

3. X Song

Habla sobre el miedo a entregar tu corazón a otra persona. Pero una vez superada esa fase, con la necesidad de sentir y estar rodeado de esa persona, el tiempo pasa mucho más lento.

4. Mantra

Habla de la música. En este caso de la necesidad de los músicos de presentar algo nuevo, de calidad y con gusto. La acogida ha sido muy buena, sobre todo en directo es una canción con mucha energía y beats que la gente disfruta.

5. Ride

Es una canción romántica para parejas, amigos o familiares, que necesitan escapar de la ciudad en su vehículo para poder gozar de libertad. Ese sentimiento estuvo muy presente durante la cuarentena.

6. Living Dream

Es la historia de amor donde una persona conoce a ese amig@ que ha estado esperando durante toda su vida, sin esperanzas de llegar a conocerla, pero que de repente se cruza en tu camino. Cada día lo pasas con esa persona, es tu sueño hecho realidad, hecho rutina.

7. If You Don’t Mind

Trata de los momentos en que la gente tiende a hablar sobre terceras personas o situaciones de las que realmente no tienen suficiente información para analizar. Es decir, la “desinformación” que hoy en día tanto nos afecta. Nos pensamos que sabemos mucho sobre nutrición, enfermedades, pandemias, política, cuando en realidad muchas veces repetimos lo que hemos leído o nos han contado, sin contrastar esa información.

8. Quarantine

La cuarentena ha sido muy dura psicológicamente, bueno, la pandemia en general. Nosotros nos hemos apoyado en la música para no dejar de crear canciones, hasta algunas alegres que nos invitan a mover el esqueleto para llevar mejor todas esas horas encerrados en casa.

9. Freak Show

Es un tema inspirado en la serie de American Horror Story “Freak Show” y el miedo a emprender nuevas relaciones personales por sentirse vulnerable al abrir tus pensamientos a otra persona.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Con este disco hemos querido presentar una propuesta de calidad que esperamos que la gente lo disfrute y se prepare para cuando podamos volver a tocar en directo. Echamos mucho de menos los directos preprandemia…

Escucha “Mantra” de The Prussians a continuación: